Един от най-богатите хора инвестира 71 млрд. USD, за да превърне реалността във виртуалност

Завоят на Марк Зукърбърг към метавселената му струва скъпо в реалния свят. Въпреки че почти всички големи играчи в технологичния сектор в САЩ бележат спад, състоянието, което е загубил главният изпълнителен директор на Meta Platforms, се набива на очи. Нещо повече, това подсказва за проблемите с развитието на компанията.

Богатството на Зукърбърг се е свило драстично и през годината досега от него са се изпарили 71 млрд. долара, припомня economic.bg. Така към днешна дата, със състояние от 55.9 млрд. долара, той се нарежда на 20-о място в индекса Bloomberg Billionaires, което е най-ниската му позиция от 2014 г. насам.

Преди по-малко от две години Зукърбърг притежаваше състояние от 106 млрд. долара и бе сред елитна група глобални милиардери, малцина от които бяха по-състоятелни. Богатството му набъбна до пик от 142 млрд. долара през септември 2021 г., когато акциите на компанията достигнаха 382 долара.

Месец по-късно Зукърбърг представи концепцията си за метавселаната и промени името на компанията от Facebook на Meta. Оттогава нещата вървят надолу.

Последните данни за печалбите на компанията са мрачни. Когато през февруари не бе отчетен ръст на месечните потребители на Facebook, последва исторически срив в цената на акциите на компанията. Това пък доведе до срив в състоянието на Зукърбърг с 31 млрд. долара, един от най-големите еднодневни спадове на богатството някога.

Обяснението е просто – почти цялото богатство на Зукърбърг е обвързано с акции на Meta. Той притежава повече от 350 милиона акции, според последното пълномощно изявление на компанията.

Анализаторите изтъкват като грешка в мениджмънта и фокусирането на Instagram върху Reels. Функцията за кратки видеа бе въведена в отговор на конкуренцията на TikTok. Проблемите с приходите от реклама обаче са налице, като те идват и на фона на свиващите се разходи за маркетинг, движени надолу поради опасенията за икономиката.

Акциите на Meta следват негативен тренд и в резултат на инвестициите на компанията в метавселената, посочва Лора Мартин, старши интернет анализатор в Needham & Co. Самият Зукърбърг каза, че очаква проектът да загуби „значителни“ суми пари през следващите три до пет години.

Междувременно Meta има задача да си върне потребителите, които предпочетоха TikTok, което пък е възпрепятствано от „прекомерен регулаторен контрол и намеса“, каза още тя.

Базираната в Менло Парк, Калифорния, компания се справя по-зле през тази година от останалите технологични гиганти. Акциите ѝ са с около 57% надолу през 2022 г., много повече от тези при Apple Inc. (14%), Amazon.com Inc. (26%) и Alphabet Inc. (29%).

Мандип Сингх, технологичен анализатор в Bloomberg Intelligence, посочва стремежът на компанията към виртуална реалност като основен „виновник“ за сегашното ѝ положение. В противен случай според него тя е щяла да се движи около нивата на компанията майка на Google.

Meta може да заобиколи този проблем, като отдели някои от другите си бизнеси, като WhatsApp или Instagram“, каза той.

Към момента цената на акция на Meta е около 148 долара.