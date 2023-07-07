Кoлeбливoтo иĸoнoмичecĸo възcтaнoвявaнe нa Шpи Лaнĸa вкара страната в тупик

Премиерът Борисов коментира пред министрите за скъпите яйца

“ Християнското е да намалят цените за празниците, да ни върнат жеста и да кажат: ето това, че правителството гледа с добро око и инвестира в нас, за празника с една стотинка, с един лев ще намалим цените и народът да го усети. „