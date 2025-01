Северна Корея разположи уникална ПВО система в Курск. Руснаците я унищожиха

Севернокорейските войски разположиха уникална система за противовъздушна отбрана в руската Курска област, но руснаците я унищожиха по погрешка, предаде Forbes.

Когато Единадесети армейски корпус на Северна Корея пристигна в Курск, за да подкрепи руските войски, които се бият с украинските сили, той донесе със себе си противотанкови машини, гаубици, ракетни установки и рядка система за противовъздушна отбрана.

Още новини от Украйна

Уникалното на тази система е нейният външен вид. ПВО комплексът е комбиниращо голямо колесно шаси с радар и руска ракетна установка „Тор“ (земя-въздух), която обикновено се движи на вериги. Севернокорейският „Тор“ е толкова необичаен, че самите руснаци очевидно не са го разпознали като приятелски. Руски дронове забелязаха и удариха севернокорейската машина, унищожавайки я, посочват източниците.

Руснаците дори разпространиха видео от атаката, смятайки, че са ударили украинската противовъздушна отбрана. Но изглежда, че това, което първоначално се смяташе за „произведена на Запад радарна система“, всъщност е севернокорейска версия на ЗРК „Тор“, отбелязват полските анализатори от WarVehicleTracker.

Руските оператори на дронове не са били предупредени за пристигането на севернокорейско оборудване. Това е болезнена загуба за руско-севернокорейските сили (наброяващи 60 000 души в Курска област), които от месеци се опитват да изтласкат 20 000 украинци. През месец август ЗСУ извършиха изненадваща офанзива на руска територия и окупираха част от областта.

Украинският президент Володимир Зеленски преди дни сподели видеозапис от разпита на пленените севернокорейски войници и каза, че Киев е готов да ги предаде на Пхенян в замяна за пленени в Русия украински войници. „Украйна е готова да предаде на (севернокорейския лидер) Ким Чен Ун войниците, ако той успее да организира тяхната размяна за наши бойци, които са държани в плен в Русия“, заяви Зеленски. Кремъл отказа да коментира изявлението на Зеленски, че е готов да предаде на Пхенян двама севернокорейски войници, пленени от украинските сили в руската Курска област.

It seems that what was originally claimed to be a "Western-made Radar System", is very likely to be a North Korean Tor SAM version on a cab chasis.



However its funny on one side that Russia would have hit their own SAM, maybe left in the dark about the arrival of them. https://t.co/5r0skT9C1r pic.twitter.com/hyWwBMYwQR