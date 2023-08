Срив на акциите на американски банки

Акциите на американските банки на Нюйоркската фондова борса падат, след като международната рейтингова агенция Moody's понижи рейтингите на 10 малки и средни финансови институции и ревизира рейтингите на шест големи банки.

Акциите на Prosperity Bancshares, Pinnacle Financial Partners и Fulton Financial, чийто рейтинг беше понижен, паднаха с повече от 2% до края на търговската сесия. Акциите на M&T Bank, BOK Financial и Commerce Bancshares паднаха с 2% или повече през целия ден, средно около 1,5% до края на търговията. Акциите на големите финансови институции Bank of New York Mellon, State Street, Northern Trust паднаха средно с 1,5%, Cullen / Frost Bankers - повече от 2,8%.

Индустриалният индекс Dow Jones до края на търговията се понижи със 158,38 пункта (0,45%), до 35 314,75 пункта. Индексът S&P 500 загуби 19,12 пункта (0,42%) и се установи на 4499,32 пункта. Индексът на електронната борса Nasdaq падна със 110,08 пункта (0,79%) до 13 884,32 пункта.

В началото на август международната рейтингова агенция Moody's понижи рейтинга на 10 малки и средни американски банки, включително Commerce Bancshares, BOK Financial, M&T Bank, Old National Bancorp, Prosperity Bancshares, Amarillo National Bancorp, Webster Financial, Fulton Financial, Pinnacle Financial Partners and Associated Banc Corp. Също така агенцията обяви преразглеждане с възможност за допълнително понижаване на рейтингите на шест големи банки, включително Bank of New York Mellon, САЩ Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers и Northern Trust.

Moody's понижи и перспективата за рейтинга на други 11 финансови институции. Както следва от изявлението на рейтинговата агенция, представянето на американските банки за второто тримесечие на 2023 г. показва наличието на трудности, които биха могли да повлияят негативно на способността им да генерират вътрешен капитал. Освен това понижаването на рейтинга на американските банки е провокирано от рисковете от рецесия в икономиката на САЩ в началото на 2024 г.