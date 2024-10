Великобритания е изнесла музика за над 1 млрд. USD

Стойността на износа на музика от Обединеното кралство достигна рекордните 775 милиона лири стерлинги (над 1 млрд. USD) през 2023 г. и така се нареждат на второ място след САЩ, съобщи вестник Financial Times (FT), цитирайки организацията на Британската фонографска индустрия (BPI).

Продажбите в чужбина на записана британска музика - от стрийминг до физически формати, като компактдискове и винилови плочи, са нараснали със 7,6% през миналата година, според търговската асоциация на кралската музикална индустрия. Това обаче е повече от половината от цифрата за 2022 г., когато износът на музика се е увеличил с 20%.

Общият дял от световното използване на произведения на британски музиканти беше оценен на 17% през 2015 г., когато Адел и Ед Шийрън бяха все още изгряващи звезди, припомня изданието. И двамата артисти все още са сред най-популярните почти десетилетие по-късно, заедно с други известни артисти като Хари Стайлс. Въпреки това през 2023 г. нова вълна от британски музиканти надмина 1 милиард стриймвания, включително Central Cee, Glass Animals, PinkPantheress и Raye.

Както отбелязва BPI, конкуренцията в света на музиката се засилва и британците сега трябва да се състезават не само с такива тежки категории като САЩ и Канада, но и с латиноамериканските страни и Южна Корея, чиито изпълнители постигат успех на международната сцена благодарение отчасти на значителната държавна подкрепа.

Както беше съобщено по-рано, един от основателите на рок групата The Beatles Пол Маккартни стана първият британски музикант, чието състояние е 1 милиард лири стерлинги (1,3 млрд. USD). Сър Пол и съпругата му Нанси се изкачиха до 165-то място в списъка на най-богатите хора в Обединеното кралство, който се публикува ежегодно от The Sunday Times. За една година Маккартни успя да увеличи състоянието си с 50 милиона паунда (65 млн. USD) благодарение на турнето Got Back, по време на което изнесе 35 концерта, приходите от авторски права, както и успеха на корицата на албума от 1968 г. песента Blackbird, представена от американската певица Бионсе.