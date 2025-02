Тръмп: Мъск ще може да регистрира неоправдано големи разходи в американските департаменти

Ръководителят на Службата за правителствена ефективност на САЩ (DOGE) Илон Мъск и неговият екип ще могат да разкрият стотици милиарди долари неоправдани разходи по време на одити на отделите по образование и отбрана. Тази оценка направи президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Скоро ще му кажа да провери Министерството на образованието, а след това и Министерството на отбраната. Да проверим военните. Ще открием милиарди, стотици милиарди долари, изгубени чрез измами и злоупотреба с власт“, каза американският лидер в интервю за Fox News.

По-рано The New York Times съобщи, че DOGE е започнало разследване на Министерството на образованието на САЩ. Според The Wall Street Journal администрацията на Тръмп обсъжда възможността за издаване на заповед, която може да доведе до пълна ликвидация на агенцията. На фона на дебат за бъдещето му десетки служители на министерството бяха пуснати в административен отпуск.

Веднага след встъпването в длъжност на Тръмп DOGE започна мащабен одит на бюджетните разходи на САЩ. Като цяло Мъск очаква да намали държавните разходи на САЩ с 2 трлн. USD. Всъщност, по инициатива на Мъск, Американската агенция за международно развитие беше временно затворена за по-нататъшна реорганизация.