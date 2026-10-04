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Йотова: Благоевград свързва миналото с бъдещето

Йотова: Благоевград свързва миналото с бъдещето

4 Октомври, 2026 04:27 267 1

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  • вароша

Президентът участва в празника на града и в откриването на историческата възстановка „Горноджумайската улица. Хора, къщи, салтанати“.

Йотова: Благоевград свързва миналото с бъдещето - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Благоевград е град на младостта, който свързва миналото с настоящето и бъдещето, каза президентът Илияна Йотова по време на празника на града. Тя участва в официалното откриване на историческата възстановка „Горноджумайската улица. Хора, къщи, салтанати“, посветена на градския живот в миналото.

Повод за проявите е 114-ата годишнина от Освобождението на Горна Джумая, днешен Благоевград. Празникът на града се отбелязва на 5 октомври, а тазгодишната програма е под надслов „Благоевград празнува свободата“.

Историята на Горна Джумая

В словото си Илияна Йотова припомни, че след Руско-турската освободителна война Берлинският договор разделя българските земи и оставя Горна Джумая в пределите на Османската империя. По думите ѝ близо три десетилетия местното население не прекратява борбата за свобода.

Президентът спомена бунтовете и въстанията, както и дейността на участниците в Македоно-одринското революционно движение. Тя припомни и връзката на Пейо Яворов с Пирин и борбата за освобождение на българите в Македония. По думите ѝ дейци на движението са се движили по улиците на стария квартал „Вароша“.

Град на младите хора

Йотова определи Благоевград като важен център на Югозападна България и подчерта ролята на двата университета в града. Според нея Благоевград привлича млади хора, които искат да свържат с него образованието си, професионалната реализация, семействата и бъдещето си.

„Благоевград е град на младостта, град, който чудесно пресъздава моста от миналото към днешното и към бъдещето“, каза Илияна Йотова.

Президентът посочи, че празникът е повод за почит към хората, оставили домовете и семействата си в името на свободата и отечеството. Тя определи деня и като призив за „достойна, свята, свободна и просперираща България“.

Приветствие към жителите и гостите отправи кметът на Благоевград Методи Байкушев. Той припомни борбата за освобождението на Горна Джумая и акцентира върху отговорността към държавата.

На откриването присъстваха министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, председателят на Общинския съвет Антоанета Богданова и ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. Николай Марин.

По-рано Илияна Йотова се включи в „Шествие на паметта“, което премина от Съдебната палата към квартал „Вароша“ и беше част от програмата за празника на Благоевград.

Източници: БТА


Благоевград / България
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  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    Мунчовица вчера дойде последна на площада и гледаше намръщено Мунчо понеже и взе речта, а тя и дума не обели.

    04:33 04.10.2026

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