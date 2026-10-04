Новини
България »
София »
Изложението „Световно образование“ се провежда в София

Изложението „Световно образование“ се провежда в София

4 Октомври, 2026 04:44, обновена 4 Октомври, 2026 04:47 397 0

  • световно образование-
  • обучение в чужбина-
  • кандидат-студенти-
  • стипендии-
  • софия

Форумът е отворен за кандидат-студенти, ученици и родители. Посетителите могат да получат информация за обучение у нас и в чужбина, стипендии и такси.

Изложението „Световно образование“ се провежда в София - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От 10 до 17 часа днес в София се провежда есенното издание на международното изложение „Световно образование“. Форумът е предназначен както за бъдещи кандидат-студенти, така и за ученици от различни възрастови групи и техните родители.

Гимназистите от 11-и и 12-и клас и студентите могат да получат информация за кандидатстване в бакалавърски и магистърски програми, както и за условията, стипендиите и таксите в Нидерландия, Испания, Италия, Великобритания и други предпочитани образователни дестинации.

Информация и за по-малки ученици

Изложението е насочено и към ученици от 7-и до 10-и клас, които търсят подходящ профил за обучение. Децата между 8 и 18 години могат да се информират за езикови ваканции и подготвителни курсове.

За посетителите са предвидени специализирани зони, тематични презентации и безплатни консултации с експерти по кариерно ориентиране. Родителите и учениците ще могат да разговарят директно с представители на учебни заведения и да получат дигитални каталози със специалности.

„Ще има информация със сигурност за всеки и полезност. Презентационната програма може да се гледа онлайн за тези, които не могат да дойдат на място“, заяви Николай Христанов от Агенцията за младежки програми и образование в чужбина, която организира събитието.

София е последната спирка от националната обиколка на „Световно образование“. Преди столицата изложението се проведе във Варна, Бургас и Пловдив.

Входът за форума е свободен след предварителна регистрация. Посетителите могат да се регистрират и на място, а презентационната програма е достъпна и онлайн.

Източници: БНР


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове