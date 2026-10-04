Изложението „Световно образование“ се провежда в София

От 10 до 17 часа днес в София се провежда есенното издание на международното изложение „Световно образование“. Форумът е предназначен както за бъдещи кандидат-студенти, така и за ученици от различни възрастови групи и техните родители.

Гимназистите от 11-и и 12-и клас и студентите могат да получат информация за кандидатстване в бакалавърски и магистърски програми, както и за условията, стипендиите и таксите в Нидерландия, Испания, Италия, Великобритания и други предпочитани образователни дестинации.

Информация и за по-малки ученици

Изложението е насочено и към ученици от 7-и до 10-и клас, които търсят подходящ профил за обучение. Децата между 8 и 18 години могат да се информират за езикови ваканции и подготвителни курсове.

За посетителите са предвидени специализирани зони, тематични презентации и безплатни консултации с експерти по кариерно ориентиране. Родителите и учениците ще могат да разговарят директно с представители на учебни заведения и да получат дигитални каталози със специалности.

„Ще има информация със сигурност за всеки и полезност. Презентационната програма може да се гледа онлайн за тези, които не могат да дойдат на място“, заяви Николай Христанов от Агенцията за младежки програми и образование в чужбина, която организира събитието.

София е последната спирка от националната обиколка на „Световно образование“. Преди столицата изложението се проведе във Варна, Бургас и Пловдив.

Входът за форума е свободен след предварителна регистрация. Посетителите могат да се регистрират и на място, а презентационната програма е достъпна и онлайн.

Източници: БНР