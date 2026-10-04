Гълъб Донев: Дефицитът ще достигне 5,7% в края на годината

Бюджетният дефицит ще достигне 5,7% от брутния вътрешен продукт в края на годината, заяви министърът на финансите Гълъб Донев пред БНТ. По думите му към момента показателят е 2,8% от БВП, а най-големите плащания по бюджета са съсредоточени в последните месеци на годината.
„Дефицитът в бюджета не е рожба на сегашното правителство“, заяви Донев. Той свърза натрупването му с политиките на предишната власт. Министърът подчерта, че правителството не възнамерява да прехвърля плащания към следващи години, за да ограничи натиска върху бъдещите бюджети.
Дългът от 2,25 млрд. евро е за плащания по ПВУ
В края на септември България е поела нов дълг от 2,25 млрд. евро. Донев обясни, че средствата са предназначени за разплащания по Плана за възстановяване и устойчивост, както и за гарантиране на финансовата стабилност на системата.
„Дълг се тегли, когато има недостиг на средства“, посочи финансовият министър. Той увери, че няма да бъдат променяни политиките, свързани с доходите на хората.
Инфлацията и цените
Според Донев ръстът на цените се влияе от различни фактори, сред които международното положение и отражението на войната в Близкия изток върху доставките на петрол и газ. Това, по думите му, се отразява върху цените на стоките и услугите.
Министърът заяви, че еврото не е причина за поскъпването. Той обвини предишното правителство, че не се е справило със спекулата след получаването на положителна оценка за присъединяването на България към еврозоната. Донев добави, че увеличението на заплатите и пенсиите също влияе върху инфлационните процеси.
По думите му правителството не е изправено пред избор между прогресивно облагане и данък върху свръхпечалбата.
Ограничения за ракията и рекламата на хазарта
По темата за домашната ракия Донев уточни, че целта не е да се забрани употребата ѝ. Ограничението се отнася до продажбата на домашен алкохол в стопански обекти.
Финансовият министър заяви още, че предстои пълна забрана на рекламата на хазарт. Според него няма да има билбордове и неонови реклами на казина, а рекламата ще бъде разрешена само върху екипите на спортни отбори. Като цел на мярката той посочи предпазването на гражданите от зависимост.
Донев определи връщането на останките на цар Самуил като исторически момент и събитие, което обединява нацията.
Източници: Нюз.бг
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #7
09:57 04.10.2026
2 Факт
09:59 04.10.2026
3 Точно и ясно
Злобата е замъглила съзнанията
И не само това
Просто неграмотност върлува от обучение до приложение на минимални знания през изминалите години.
Коментиран от #9, #17
10:00 04.10.2026
4 Стенли
10:01 04.10.2026
5 Бойко Българоубиец
Коментиран от #26
10:02 04.10.2026
6 СЗО
10:02 04.10.2026
7 Германец
До коментар #1 от "Факт":Крайно време е да платите за 20те години кражби от вожда ви 😉😘
10:03 04.10.2026
8 Нормално е...
Коментиран от #25
10:04 04.10.2026
9 Самюел Мунчос
До коментар #3 от "Точно и ясно":Злобата така е замъглила прогресивните мозъци на наивниците, че се радват като ги обират и им наглеят от екрана.
10:10 04.10.2026
10 Горите
10:11 04.10.2026
11 За Сега !
Но !
Ние Ще Го Направим !
10:12 04.10.2026
12 то бива неграмотници ама чак пък толкова
Коментиран от #33
10:12 04.10.2026
13 какво стана
Коментиран от #24
10:17 04.10.2026
14 Можете и 29%, бе
10:19 04.10.2026
15 избирател
10:19 04.10.2026
16 де го чукаш, де се пука...
10:20 04.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ЗКПЧ финансист
10:25 04.10.2026
19 Синя София
10:28 04.10.2026
20 Справедлива оценка
10:30 04.10.2026
21 Некадърността в България
10:31 04.10.2026
22 Чорбара
10:31 04.10.2026
23 Анонимен
10:32 04.10.2026
24 Стенли
До коментар #13 от "какво стана":Ами какво стана , оказа се че обикновените хора варящи ракия , работещите на МРЗ и останалите работещи получаващи ваучари за храна , са най големите олигарси в държавата 😕🤯😡👎
10:32 04.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 „Дълг се тегли, когато има недостиг
10:37 04.10.2026
28 Наглост Гарванова без край
10:39 04.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Голям майтап
10:42 04.10.2026
31 Голем смех
10:42 04.10.2026
32 И защо е нужно
10:44 04.10.2026
33 Ран
До коментар #12 от "то бива неграмотници ама чак пък толкова":5,7 е процент, а не числото 57.
10:47 04.10.2026
34 Хаха
Средствата по ПВУ се плащат първоначално от бюджета, а след това се възстановяват от еврофондове, освен ако няма някакви брутални нарушения и кражби при разходването им!
Това е умишлено счетоводно раздут, кух и нереален дефицит и не знам кой има интерес и полза от това!?
10:47 04.10.2026
35 То е ясно
10:48 04.10.2026