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Гълъб Донев: Дефицитът ще достигне 5,7% в края на годината
  Тема: Икономика

Гълъб Донев: Дефицитът ще достигне 5,7% в края на годината

4 Октомври, 2026 09:53, обновена 4 Октомври, 2026 09:54 774 35

  • гълъб донев-
  • бюджетен дефицит-
  • държавен дълг-
  • инфлация-
  • хазарт

Финансовият министър заяви, че сегашното правителство не носи отговорност за натрупания дефицит и няма да променя политиките по доходите.

Гълъб Донев: Дефицитът ще достигне 5,7% в края на годината - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бюджетният дефицит ще достигне 5,7% от брутния вътрешен продукт в края на годината, заяви министърът на финансите Гълъб Донев пред БНТ. По думите му към момента показателят е 2,8% от БВП, а най-големите плащания по бюджета са съсредоточени в последните месеци на годината.

„Дефицитът в бюджета не е рожба на сегашното правителство“, заяви Донев. Той свърза натрупването му с политиките на предишната власт. Министърът подчерта, че правителството не възнамерява да прехвърля плащания към следващи години, за да ограничи натиска върху бъдещите бюджети.

Дългът от 2,25 млрд. евро е за плащания по ПВУ

В края на септември България е поела нов дълг от 2,25 млрд. евро. Донев обясни, че средствата са предназначени за разплащания по Плана за възстановяване и устойчивост, както и за гарантиране на финансовата стабилност на системата.

„Дълг се тегли, когато има недостиг на средства“, посочи финансовият министър. Той увери, че няма да бъдат променяни политиките, свързани с доходите на хората.

Инфлацията и цените

Според Донев ръстът на цените се влияе от различни фактори, сред които международното положение и отражението на войната в Близкия изток върху доставките на петрол и газ. Това, по думите му, се отразява върху цените на стоките и услугите.

Министърът заяви, че еврото не е причина за поскъпването. Той обвини предишното правителство, че не се е справило със спекулата след получаването на положителна оценка за присъединяването на България към еврозоната. Донев добави, че увеличението на заплатите и пенсиите също влияе върху инфлационните процеси.

По думите му правителството не е изправено пред избор между прогресивно облагане и данък върху свръхпечалбата.

Ограничения за ракията и рекламата на хазарта

По темата за домашната ракия Донев уточни, че целта не е да се забрани употребата ѝ. Ограничението се отнася до продажбата на домашен алкохол в стопански обекти.

Финансовият министър заяви още, че предстои пълна забрана на рекламата на хазарт. Според него няма да има билбордове и неонови реклами на казина, а рекламата ще бъде разрешена само върху екипите на спортни отбори. Като цел на мярката той посочи предпазването на гражданите от зависимост.

Донев определи връщането на останките на цар Самуил като исторически момент и събитие, което обединява нацията.

Източници: Нюз.бг


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    19 5 Отговор
    Държавата удвоява данъци и такси. Държавата е тази, която ни взима двойно и тройно повече, а ни залъгва да следим краставиците, да не би да поскъпнат с два цента

    Коментиран от #7

    09:57 04.10.2026

  • 2 Факт

    13 5 Отговор
    Държавата нехае пред поскъпванията на търговски стоки и продукти. Държавата е чадър над мародерите. Държавата пробива 20% ДДС от всеки лев повече, изтръгнат от ръцете на данъкоплатеца . Държавата ни обира и защитава грабителите.

    09:59 04.10.2026

  • 3 Точно и ясно

    6 5 Отговор
    Няма кой да чете
    Злобата е замъглила съзнанията
    И не само това
    Просто неграмотност върлува от обучение до приложение на минимални знания през изминалите години.

    Коментиран от #9, #17

    10:00 04.10.2026

  • 4 Стенли

    11 3 Отговор
    И предишните бяха пълна трагедия , но тези се мъчат , да ги задминат 😕😡👎

    10:01 04.10.2026

  • 5 Бойко Българоубиец

    4 4 Отговор
    Ошушках ви държавицата и си бих шута хехе ГЕРБ ПОБЕДА! 😉😘

    Коментиран от #26

    10:02 04.10.2026

  • 6 СЗО

    8 0 Отговор
    Дълг се тегли, когато има недостиг на средства.... брилянтна мисъл!

    10:02 04.10.2026

  • 7 Германец

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Крайно време е да платите за 20те години кражби от вожда ви 😉😘

    10:03 04.10.2026

  • 8 Нормално е...

    7 4 Отговор
    ....15 год се правеха паландзи с бюджета и се кроеше едно към гьотере и всичко беше...сега харчи каквото има, а другите да чакат. Само за миналата година Т.Петкова е прехвърлили над 6милиарда дълг за тая и никой не знае, къде са отишли взетите 18 мил лв миналата, но всичко е по закон чисто и никой не може да ги съди. Просто е, държавниците си крадат законно

    Коментиран от #25

    10:04 04.10.2026

  • 9 Самюел Мунчос

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Точно и ясно":

    Злобата така е замъглила прогресивните мозъци на наивниците, че се радват като ги обират и им наглеят от екрана.

    10:10 04.10.2026

  • 10 Горите

    10 2 Отговор
    Бомбата я заложиха ГЕРБ, това е ясно, но вашата архинекадърност не може да бъде простена. В това правителство е пълно с леворъки кухондели.

    10:11 04.10.2026

  • 11 За Сега !

    3 0 Отговор
    Може да Няма !

    Но !

    Ние Ще Го Направим !

    10:12 04.10.2026

  • 12 то бива неграмотници ама чак пък толкова

    3 0 Отговор
    тези хора не са учили математика! числото 57 не се пише с точка между цифрите!

    Коментиран от #33

    10:12 04.10.2026

  • 13 какво стана

    7 1 Отговор
    Както обикновено , доста мътната мисъл и неразбираемите словосъчетания на "любимият" (ни) Гълъб ни озадачиха ! Озадачиха ни , защото ни се иска да разберам , какво (аджеба) се напъва да ни каже и в какво да ни убеди . Помним (добре помним) , че Правителството на ПБ беше избрано заради обещанията , че : доходите (рязко) ще се увеличат , бюджетният дефицит (рязко) ще намалее , инфлацията ще бъде овладяна , ще се прекрати произволното взимане на държавен дълг , ще се ограничи бюрокрацията , ще се намалят (и там - рязко) безконтролните и безсмислени държавни разходи (чрез ограничаване на администрации , публични разходи без очакван ефект , представителни разходи , служебни МПС , ограничаване на заплати и бонуси по министерства и ведомства и пр. и пр.) , ще се сложи край на спекулата и ще се прекрати доминацията на т.нар. търговски вериги , ще се "изчисти" сивата икономика , ще се пребори бедността и изобщо ... България ще стане Рай . А то - какво стана ?!

    Коментиран от #24

    10:17 04.10.2026

  • 14 Можете и 29%, бе

    5 1 Отговор
    Гугутка гука на бука...Това са научните, обосновани от знания обяснения на един финансов министър.

    10:19 04.10.2026

  • 15 избирател

    4 1 Отговор
    това управление е върхът на аизберга от тук нататък стримглаво падение и новата месия не може да спаси майка българия

    10:19 04.10.2026

  • 16 де го чукаш, де се пука...

    8 2 Отговор
    Аман от некадърни експерти! Колкото по некадърни са едни управляваши, толкова повече и по рано започват да обвиняват предишните управления за всичко, а тези дори чак намесиха и външни фактори. Когато се виждаш, че нямаш капацитет да се справиш с проблемите на обществото къде се навираш между шамарите, само за да се докопаш до общата хазна ли? От самото начало още СДС започнаха с тези оправдания, после Иван Костов и досега все едно и също слушаме, а и с всяко ново управление вместо поне постепенно да отшумява става все по зле. Кои са предишните "виновници" след като за 9 години в президентството Радев има назначени 7 служебни правителства подбрани и подчинени едиствено на него, а ако не беше абдикирал трябваше да назначава и осмо?

    10:20 04.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ЗКПЧ финансист

    3 0 Отговор
    Ще харчим по пет милярда на месец до края на годината за да постигнем заложения дефицит. Да му мислят гълъбетата дето докараха тези недоразумения на власт и внуците им които ще връщат дълговете.

    10:25 04.10.2026

  • 19 Синя София

    4 0 Отговор
    Никакъв Гълъб е тоя,а си е просто проскубана гарга,не знам откъде черпи самочувствие за финансист и финансов министър,той си е просто зкпч....че и шефа му

    10:28 04.10.2026

  • 20 Справедлива оценка

    4 0 Отговор
    Само избирателите на фатмаците останаха изненадани от финансовия Армагедон който идва. Другите си знаехме,че са неможачи.

    10:30 04.10.2026

  • 21 Некадърността в България

    2 0 Отговор
    е норма!

    10:31 04.10.2026

  • 22 Чорбара

    3 0 Отговор
    Финансовият ни министър не може да смята.Каза ,че при 200 евро ваучери се облага само горница от 98 евро ,което е 6.86 евро.Тои сметна че хората ще вземат 186 евро.Тоест облага цялата сума.

    10:31 04.10.2026

  • 23 Анонимен

    2 0 Отговор
    Че.венотозакъпъче никога не е правило бюджет на държавата оставка излагация сте раздавате милиони на оп.ределени свои оставка и разследване за грабежите разрухата омразата

    10:32 04.10.2026

  • 24 Стенли

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "какво стана":

    Ами какво стана , оказа се че обикновените хора варящи ракия , работещите на МРЗ и останалите работещи получаващи ваучари за храна , са най големите олигарси в държавата 😕🤯😡👎

    10:32 04.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 „Дълг се тегли, когато има недостиг

    2 1 Отговор
    на средства“. Основополагащият въпрос е: Защо има недостиг на средства при увеличен БВП ? ... От бедните ли трябва да се съберат или от олигарсите и бизнеса ? До кога ще е в сила този крайно десен плосък данък ?

    10:37 04.10.2026

  • 28 Наглост Гарванова без край

    3 0 Отговор
    Защо лъжеш бе, Гарване?! И защо не спреш да грачиш "грозно, зловещо"? Перушината ли ти пречи да се договедиш колко много ви мрази целокупният български народ? И вчерашната просташка помпозност, с която Фатмакът искаше да да забравим престъплението на Йотовата си слугиня, покровителката на наркобарони и углавни престъпници, няма да й помогне! Хич няма да й помогне! Даже напротив!. На нея ще помогнат само наркотрафиканти и наркомаин, нали тя ги закриля и покровителства?

    10:39 04.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Голям майтап

    1 0 Отговор
    Абе, това ЗаКаПеЧе е специалист само по история на БКП! Защо и то, горкото се натиска, "барабар Петко с мъжете" да се прави на финанист?" Наистина, да си умреш от майтап!

    10:42 04.10.2026

  • 31 Голем смех

    2 0 Отговор
    Заместник командир по политическата част. Да дадеш икономическа власт на подобен индивид е една велика глупост.

    10:42 04.10.2026

  • 32 И защо е нужно

    1 0 Отговор
    Това ограничение за продажбата на домашен алкохол в "стопански обекти" ? Коя друга законна стока не може да се купува и продава? А? Защо да не може и след това десятъка да се плати ? И какво по дяволите е въобще това "стопански обекти" ? Дефинирани ли са въобще някъде?

    10:44 04.10.2026

  • 33 Ран

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "то бива неграмотници ама чак пък толкова":

    5,7 е процент, а не числото 57.

    10:47 04.10.2026

  • 34 Хаха

    0 0 Отговор
    Тоя гълъб що шмекерува и лъже!?
    Средствата по ПВУ се плащат първоначално от бюджета, а след това се възстановяват от еврофондове, освен ако няма някакви брутални нарушения и кражби при разходването им!
    Това е умишлено счетоводно раздут, кух и нереален дефицит и не знам кой има интерес и полза от това!?

    10:47 04.10.2026

  • 35 То е ясно

    0 0 Отговор
    че ще го напомпате. Винаги, когато ни управляват комунисти, България фалира.

    10:48 04.10.2026

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