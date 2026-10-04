Гълъб Донев: Дефицитът ще достигне 5,7% в края на годината

Бюджетният дефицит ще достигне 5,7% от брутния вътрешен продукт в края на годината, заяви министърът на финансите Гълъб Донев пред БНТ. По думите му към момента показателят е 2,8% от БВП, а най-големите плащания по бюджета са съсредоточени в последните месеци на годината.

„Дефицитът в бюджета не е рожба на сегашното правителство“, заяви Донев. Той свърза натрупването му с политиките на предишната власт. Министърът подчерта, че правителството не възнамерява да прехвърля плащания към следващи години, за да ограничи натиска върху бъдещите бюджети.

Дългът от 2,25 млрд. евро е за плащания по ПВУ

В края на септември България е поела нов дълг от 2,25 млрд. евро. Донев обясни, че средствата са предназначени за разплащания по Плана за възстановяване и устойчивост, както и за гарантиране на финансовата стабилност на системата.

„Дълг се тегли, когато има недостиг на средства“, посочи финансовият министър. Той увери, че няма да бъдат променяни политиките, свързани с доходите на хората.

Инфлацията и цените

Според Донев ръстът на цените се влияе от различни фактори, сред които международното положение и отражението на войната в Близкия изток върху доставките на петрол и газ. Това, по думите му, се отразява върху цените на стоките и услугите.

Министърът заяви, че еврото не е причина за поскъпването. Той обвини предишното правителство, че не се е справило със спекулата след получаването на положителна оценка за присъединяването на България към еврозоната. Донев добави, че увеличението на заплатите и пенсиите също влияе върху инфлационните процеси.

По думите му правителството не е изправено пред избор между прогресивно облагане и данък върху свръхпечалбата.

Ограничения за ракията и рекламата на хазарта

По темата за домашната ракия Донев уточни, че целта не е да се забрани употребата ѝ. Ограничението се отнася до продажбата на домашен алкохол в стопански обекти.

Финансовият министър заяви още, че предстои пълна забрана на рекламата на хазарт. Според него няма да има билбордове и неонови реклами на казина, а рекламата ще бъде разрешена само върху екипите на спортни отбори. Като цел на мярката той посочи предпазването на гражданите от зависимост.

Донев определи връщането на останките на цар Самуил като исторически момент и събитие, което обединява нацията.

Източници: Нюз.бг