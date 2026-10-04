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Министър Ефремова: Ще предложа МРЗ да бъде с максималния размер 672,80 евро

Министър Ефремова: Ще предложа МРЗ да бъде с максималния размер 672,80 евро

4 Октомври, 2026 13:21 378 8

  • наталия ефремова-
  • определяне-
  • мрз

В момента все още сме в процедура, в която предстои да приемем изменение в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. След като бъдат приети тези промени, които дават много конкретните измерения на формулата, ще бъде възможно да се пристъпи и към приемане на постановлението на Министерския съвет за МРЗ

Министър Ефремова: Ще предложа МРЗ да бъде с максималния размер 672,80 евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Целта ми в предложенията към Министерство на финансите за минималната работна заплата (МРЗ) ще е да бъде с максималния размер - 672,80 евро.

Това каза пред БНР Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика, като уточни, че вече се правят изчисления за възможните нива и размери на МРЗ:

"Това е част от големия бюджет, тъй като МРЗ се отразява както на приходната, така и на разходната част на държавния бюджет и ще се вземат под внимание всички параметри на цялостния бюджет, а не само на този, който е част за Министерството на труда и социалната политика, за да се вземе окончателното решение. Но при всички случаи нашата цел ще е да се доближим максимално до високия праг на формулата, която току-що беше определена с изменението в Кодекса на труда. В момента все още сме в процедура, в която предстои да приемем изменение в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. След като бъдат приети тези промени, които дават много конкретните измерения на формулата, ще бъде възможно да се пристъпи и към приемане на постановлението на Министерския съвет за МРЗ".

По думите на социалния министър около 450 хиляди души по официална статистика са заети на минимална заплата:

"И тук започваме да наслагваме данните за нивата на сивата икономика. Имаме дългогодишно изчисление, което се прави от една от представителните организации на работодателите, и те изчисляват, че около 25% е делът на сивата икономика. Много голяма част от нея се формира именно при начина, по който се изплащат възнагражденията. начисляват се осигуровки на МРЗ, а остатъкът са пари в плик. Не си дават сметка колко е важно да се изсветляват доходите, защото това се отразява на ежедневието ни днес, когато имаме нужда от всички плащания - болнични, майчинство, семейни помощи, допълнителни добавки".

Най-важното за МТСП в Бюджет 2027 ще бъде да подсигурим всички плащания за хората, които са в уязвимо положение, категорично заяви министър Ефремова и добави, че "всички тези уязвимости ще бъдат адресирани с мерки за въздействие".

Социалното министерство предвижда за 2027 г. да има увеличение на средствата, които се отпускат за втората година от майчинството, съобщи още министър Ефремова и уточни, че към момента това плащане няма да се обвързва с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.

В предаването "Неделя 150" социалният министър подчерта, че се прави преглед на механизма за лична помощ, като ще се търси промяна в посока на нейното професионализиране.

Наталия Ефремова посочи, че има ръст на броя на личните асистенти, които през 2019 г. са били 19 хиляди, а към днешна дата броят им надхвърля 80 хиляди.

Правителството обсъжда всякакви варианти за ограничаване на употребата на социалните мрежи от деца до определена възраст, заяви министърът на социалната политика и обясни:

"И Европейската комисия пое такъв курс за забрана с определени параметри. Очевидно има нужда от лимитиране на достъпа до определен тип социални мрежи. Но по-важният въпрос е борбата с дезинформацията и обучението на децата да разбират разликата между виртуално и реално. Това вече стига и до моралните понятия като добро и лошо. Т.е. става въпрос за едни алтернативи, които ние трябва да създаваме, да поддържаме, да не спираме да работим и да се вглеждаме в децата си, да бъдем до тях, както се изисква от всеки родител. Темата е много сложна. Очевидно ще се върви към определен тип забрани".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много е

    2 0 Отговор
    Дашна.

    Коментиран от #6

    13:23 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Твоята ,

    1 0 Отговор
    нали ?

    13:27 04.10.2026

  • 4 Започнахте да давате заден,

    2 0 Отговор
    хората ще ви вкарат в пътя! Наглеци!

    13:32 04.10.2026

  • 5 Цялата държавна администрация

    3 0 Отговор
    Трябва да е на минимална , да не си купуват по 2 тристайни годишно.

    13:32 04.10.2026

  • 6 На предложения

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Много е":

    И варианти

    13:40 04.10.2026

  • 7 Редник

    0 0 Отговор
    Това са точно 100 лв. Две години поред дигаха със 150 лв. По добре от нищо.

    13:43 04.10.2026

  • 8 мнение

    2 0 Отговор
    Жалка действителност. Чиновници с месечна заплата колкото годишната заплата на един милион работещи се джавкат за така наречената МРЗ. То нещата не са само трагични, стават и смешни.

    13:43 04.10.2026

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