Асен Василев: Не е ясно за какво ще изхарчат няколко милиарда в края на годината

Управляващите сами се уличиха в лъжа за числата в Бюджет 2025 и тежкото наследство.
Това каза пред БНР председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, бивш министър на финансите в няколко правителства, като добави, че "не вървят" извиненията на "Прогресивна България" с предходните управляващи за тежко наследство.
"Миналата седмица Министерският съвет прие отчета за изпълнението на Бюджет 2025. В него числата са абсолютно същите, каквито бяха представени на Евростат от Теменужка Петкова и кабинета "Желязков". Т.е. след 5 месеца търсене на фактури те приеха числата на Теменужка Петкова и ги изпращат към парламента и казват, че това е отчета за 2025 г. В този отчет са представени всички числа и одитите на Сметната палата на всички първостепенни разпоредители с бюджетни средства. Този отчет го предложи финансовият министър Гълъб Донев, а под ръководството на Румен Радев МС го прие и изпрати към парламента. ... Ако чакат ревизия, защо пращат отчета към Народното събрание? Като се приемат числата за 2025 г., това става основата за Бюджет 2026 и 2027 г. Т.е. това, което управляващите планират за бюджета за 2027 г., се базира на числата, които са били направени от кабинета "Желязков".
По думите му има и друг показател, който показва, че няма тежко наследство от предишни управляващи:
"Дефицитът по предварителните данни към края на септември е 2,8%, като не е включено в него последното плащане, което чакаме от ЕК, което е от 1,8 млрд. евро. парите вече са разплатени към фирмите, но още не сме ги получили от Европа. Ако това се коригира, спадаме на дефицит от порядъка на 1,5% към края на септември. За да стигне дефицитът до заложения в Бюджет 2026 5,7% дефицит, това са 4% от БВП допълнително, горе-долу, това са почти 5 млрд. евро дефицит, извън нормалните плащания, които са се случвали миналата година по това време, а те не бяха малко, защото кабинетът "Желязков" беше заложил едни сериозни плащания, които да минат с постановления и т.н. Това да стане, означава, че правителството на Радев ще харчи като луд с картечница. Ако ще похарчат толкова много пари до края на годината, а след това да казват, че няма пари за вдигане на доходите на хората и за минимална заплата и трябва да се сложи данък върху ваучерите. ... Не е ясно за какво ще се изхарчат тези толкова много пари".
Според Асен Василев, ако не се възстанови програмата за таван за бизнеса на цената на електроенергията, това ще доведе до срив на икономиката и много сериозен инфлационен натиск.
Във връзка с намерението за въвеждане на данък "свръхпечалба", той заяви, че такова нещо няма, а има печалба:
"Ако правителството е решило да сменя данък "печалба", трябва да се мисли къде, какво и по какъв начин искат да правят. ... Това, което се опитва да направи правителството, няма да даде ефект, но е опит за допълнителен тормоз, отколкото опит за нещо, което ще донесе допълнителни приходи в хазната. ...Така - от днес за утре - става бизнес климатът много непредвидим за инвеститорите - и български, и чуждестранни".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
За да нямате наднормено тегло - гласувайте за Радев, Йотова, и ДС!!!
Коментиран от #6
14:54 04.10.2026
3 вижда се
Коментиран от #14
14:54 04.10.2026
4 Овчар
14:56 04.10.2026
5 За грабене ,
14:56 04.10.2026
6 Крум
До коментар #2 от "Пич":Вие не обичахте ПП, но изглежда още по малко обичате ПБ! За кого сте, тогава?
Коментиран от #9, #10
15:01 04.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Слаб две
15:06 04.10.2026
9 Пич
До коментар #6 от "Крум":На този етап, за никой! Както е казано много преди нас - всички са маскари!!!
Затова, гледай да се справяш без да разчиташ на политици!!!
15:07 04.10.2026
10 Кой
До коментар #6 от "Крум":обичаш?
15:08 04.10.2026
11 СЗО
15:10 04.10.2026
12 кокорчо,
15:11 04.10.2026
13 Ясно е, напълно ясно е!
15:12 04.10.2026
14 Прав си!
До коментар #3 от "вижда се":По жалък е и от Корнелия. Много бързо е забравил Асен Василев, че неговата партия изпра и реанимира Тиквата Борисов. Сега се теглят заеми, защото Борисов окраде България, а ДБ и ПП се прегърнаха с него.
15:12 04.10.2026
15 Калоян Методиев бивш шеф на радев
Правителстовото удари дъното. Радев се държа безобразно нагло u арогантно. "Изсипа" кoфи с oбиди - битка с глyпocти, хора без елементарна логическа мисъл и други!!!
Поведението му оставям настрана. Опозицията (без втора и трета партии) неколкократно го уличи в лъжи.
Две неща могат да се отбележат:
"Цените у нас не са високи. Цените на горивата са най-ниски. Само в Малта са по-ниски", обяви от трибуната премиерът. Или манипулира, или е неадекватен.
В Малта минималната заплата е 1000 евро, литър бензин е 1.34, а дизел - 1.21 евро. Рафинерия няма!
В Швеция заплатите започват от 2900 евро нагоре, а бензинът днес е 1.59 евро. Българската минимална заплата е най-ниската (620 евро). Най-малко гориво може да се купи дори с една средна. Заплатата на Радев е най-висока за премиер в ЕС като съотношение и с най-много привилегии. Само той не си я намали. Унгарският си я намали с 52% и депутатите му с 40%. Храните у нас са едни от най-скъпите в Европа! Факти!
Официална европейска статистика: България е с най-високият ръст на горивата на годишна база - рекордните 35%. Факти!
Кого лъже от трибуната Радев? Себе си или нас?
И второ, няма да споменавам всичките му "биceри" от днес, а само един гигантски:
Сабрутев му пусна запис с негови думи, отпреди изборите, а Радев отговаря: не е вярно, не съм казал така. Смях! И добавя:
"Нямаме нито едно неизпълнено обещание от наша страна". Край на цитата!
Чyвaли, грабежи, чекмеджета, борба с
15:19 04.10.2026
16 Калоян Методиев бивш шеф на радев
Това е някакво сюреалистично управление. Вече е ясно, че ще го кара само на пропаганда, кражби, лъжи, дългове, мaчкане на хора и обиди.
Наказателен вот, протести, оставка!
15:19 04.10.2026
17 Хохо Бохо
Попита го защо за 5 месеца откакто е премиер горива с 27% увеличение, ток,вода ,топлоенергия ,сега цигари ,винетки,застраховки ,данъци и осигуровки.
Няма намаление а драстично увеличение а за олигарсите му е урожай. Радев отговори че не е казвал това и след това на огромен таблет Сабрутев пусна записите с обещанията му. Премиер Радев се олюля и тръгна към изхода на пленарна зала. На вратата квестори са чули като е промълвил - "За нас да са парите и сполуката - за населението е поуката"
15:20 04.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Който се интерисува
Важното е да не е неграмотен и аполитичен !
15:23 04.10.2026