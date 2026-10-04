Асен Василев: Не е ясно за какво ще изхарчат няколко милиарда в края на годината

Управляващите сами се уличиха в лъжа за числата в Бюджет 2025 и тежкото наследство.

Това каза пред БНР председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, бивш министър на финансите в няколко правителства, като добави, че "не вървят" извиненията на "Прогресивна България" с предходните управляващи за тежко наследство.

"Миналата седмица Министерският съвет прие отчета за изпълнението на Бюджет 2025. В него числата са абсолютно същите, каквито бяха представени на Евростат от Теменужка Петкова и кабинета "Желязков". Т.е. след 5 месеца търсене на фактури те приеха числата на Теменужка Петкова и ги изпращат към парламента и казват, че това е отчета за 2025 г. В този отчет са представени всички числа и одитите на Сметната палата на всички първостепенни разпоредители с бюджетни средства. Този отчет го предложи финансовият министър Гълъб Донев, а под ръководството на Румен Радев МС го прие и изпрати към парламента. ... Ако чакат ревизия, защо пращат отчета към Народното събрание? Като се приемат числата за 2025 г., това става основата за Бюджет 2026 и 2027 г. Т.е. това, което управляващите планират за бюджета за 2027 г., се базира на числата, които са били направени от кабинета "Желязков".

По думите му има и друг показател, който показва, че няма тежко наследство от предишни управляващи:

"Дефицитът по предварителните данни към края на септември е 2,8%, като не е включено в него последното плащане, което чакаме от ЕК, което е от 1,8 млрд. евро. парите вече са разплатени към фирмите, но още не сме ги получили от Европа. Ако това се коригира, спадаме на дефицит от порядъка на 1,5% към края на септември. За да стигне дефицитът до заложения в Бюджет 2026 5,7% дефицит, това са 4% от БВП допълнително, горе-долу, това са почти 5 млрд. евро дефицит, извън нормалните плащания, които са се случвали миналата година по това време, а те не бяха малко, защото кабинетът "Желязков" беше заложил едни сериозни плащания, които да минат с постановления и т.н. Това да стане, означава, че правителството на Радев ще харчи като луд с картечница. Ако ще похарчат толкова много пари до края на годината, а след това да казват, че няма пари за вдигане на доходите на хората и за минимална заплата и трябва да се сложи данък върху ваучерите. ... Не е ясно за какво ще се изхарчат тези толкова много пари".

Според Асен Василев, ако не се възстанови програмата за таван за бизнеса на цената на електроенергията, това ще доведе до срив на икономиката и много сериозен инфлационен натиск.

Във връзка с намерението за въвеждане на данък "свръхпечалба", той заяви, че такова нещо няма, а има печалба:

"Ако правителството е решило да сменя данък "печалба", трябва да се мисли къде, какво и по какъв начин искат да правят. ... Това, което се опитва да направи правителството, няма да даде ефект, но е опит за допълнителен тормоз, отколкото опит за нещо, което ще донесе допълнителни приходи в хазната. ...Така - от днес за утре - става бизнес климатът много непредвидим за инвеститорите - и български, и чуждестранни".