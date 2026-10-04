Костадинов във Враца беше предизвикан от граждани да изпее песента за цар Самуил

Кандидатът за президент на “Възраждане” посети град Козлодуй и град Враца. На предизборни пунктове, изградени на централните площади на двата града, Костадинов поговори с гражданите за бъдещето на България.

“Днес България има нужда от различен разговор. Не за миналото. Не за старите разделения. А за бъдещето. Вече десетилетия българската политика говори с едни и същи думи — „цивилизационен избор“, „евроатлантическа ориентация“. Създадени в едно друго време, днес те са изпразнени от смисъл. И докато политиците на миналото продължават да говорят на този език, без отговор остава най-важният въпрос: Каква е общата цел на България? Имаме минало, с което да се гордеем. Но бъдещето не може да бъде построено с понятията, страховете и разделенията на прехода. Не можем постоянно да избираме между чужди готови отговори. Не може все някой друг да мисли вместо нас”, каза Костадинов пред събралото се множество от граждани и журналисти.

После той подари на всички желаещи учебник по “Родинознание” за 1-4 клас, написан, за да съхрани славното минало на България и историята такава каквато е.

“Днес историята ни е често подменяна, като противовес на тази промяна аз написах учебника за най-малките, за бъдещето на България. Да могат да учат и да знаят, че са потомци на велик народ, защото ако знаят славното си минало, ще изградят и славно бъдеще”, беше категоричен Костадинов.

В отговор той беше предизвикан от присъстващите да изпее песента за цар Самуил в духа на вълнението на изминалия ден, предизвикано от пренасянето на костите на великия български владетел в земите на днешна България.

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