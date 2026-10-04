Пожарът край Ивайловград навлезе в Гърция

Пожарът, възникнал по обед в землището на ивайловградското село Горно Луково, е прехвърлил границата и се развива и на територията на Гърция. Това съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Огънят е обхванал около 1000–1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора.
В гасенето от българска страна участват 13 екипа на пожарните служби, два хеликоптера и тежка техника. Работи се в труднодостъпен терен, а силният вятър затруднява ограничаването на пламъците. Кметът на Ивайловград Диана Овчарова е обявила частично бедствено положение.
На гръцка територия са ангажирани 10 противопожарни екипа. По думите на Тодор Иванов ситуацията там се усложнява, тъй като огънят бушува в иглолистен горски масив.
„Към момента няма непосредствена опасност за населените места“, съобщиха от Областната администрация в Хасково. Гасенето продължава, като екипите следят развитието на пожара от двете страни на границата.
Източници: БТА, БНР, БНТ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Византийците ще ни попилеят
21:44 04.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... ОСВЕН ЧЕ ДЕЙСТВИТЕЛНО Е ИЗНАСЯЛО МНОГО ЛУК И Е БИЛО СЪЗДАДЕНО ОТ АЛБАНЦИ
.....
МЕЖДУ ДВЕ ДЕВСТВЕНИ РЕКИ Е :)
Коментиран от #8, #9, #10
21:55 04.10.2026
4 Перо
21:55 04.10.2026
5 България !
На Гърците !
За Царя !
21:59 04.10.2026
6 Пожарникарите са се наредили
22:08 04.10.2026
7 къндидат президентите
22:11 04.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Баче кольо
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Нищо вярно!
22:57 04.10.2026
11 Баче кольо
22:59 04.10.2026
12 оня с коня
23:00 04.10.2026