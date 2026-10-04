Пожарът край Ивайловград навлезе в Гърция

Пожарът, възникнал по обед в землището на ивайловградското село Горно Луково, е прехвърлил границата и се развива и на територията на Гърция. Това съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Огънят е обхванал около 1000–1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора.

В гасенето от българска страна участват 13 екипа на пожарните служби, два хеликоптера и тежка техника. Работи се в труднодостъпен терен, а силният вятър затруднява ограничаването на пламъците. Кметът на Ивайловград Диана Овчарова е обявила частично бедствено положение.

На гръцка територия са ангажирани 10 противопожарни екипа. По думите на Тодор Иванов ситуацията там се усложнява, тъй като огънят бушува в иглолистен горски масив.

„Към момента няма непосредствена опасност за населените места“, съобщиха от Областната администрация в Хасково. Гасенето продължава, като екипите следят развитието на пожара от двете страни на границата.

Източници: БТА, БНР, БНТ