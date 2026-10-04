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Пожарът край Ивайловград навлезе в Гърция

Пожарът край Ивайловград навлезе в Гърция

4 Октомври, 2026 21:34 761 12

  • пожар-
  • ивайловград-
  • горно луково-
  • гърция

Огънят е обхванал до 1500 декара и се гаси от 13 български и 10 гръцки екипа. В Ивайловград е обявено частично бедствено положение.

Пожарът край Ивайловград навлезе в Гърция - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожарът, възникнал по обед в землището на ивайловградското село Горно Луково, е прехвърлил границата и се развива и на територията на Гърция. Това съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Огънят е обхванал около 1000–1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора.

В гасенето от българска страна участват 13 екипа на пожарните служби, два хеликоптера и тежка техника. Работи се в труднодостъпен терен, а силният вятър затруднява ограничаването на пламъците. Кметът на Ивайловград Диана Овчарова е обявила частично бедствено положение.

На гръцка територия са ангажирани 10 противопожарни екипа. По думите на Тодор Иванов ситуацията там се усложнява, тъй като огънят бушува в иглолистен горски масив.

„Към момента няма непосредствена опасност за населените места“, съобщиха от Областната администрация в Хасково. Гасенето продължава, като екипите следят развитието на пожара от двете страни на границата.

Източници: БТА, БНР, БНТ


Хасково / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Византийците ще ни попилеят

    1 1 Отговор
    Гърците ще ни прекарат после да им даваме вода безвъзмездно поне 20 години, а наште нема и да гъгнат даже.

    21:44 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    МОГА ДА ВИ РАЗКАЖА МНОГО ЗА ГЕОЛОГИЯТА НА ГОРНИ ЛУКОВО
    ... ОСВЕН ЧЕ ДЕЙСТВИТЕЛНО Е ИЗНАСЯЛО МНОГО ЛУК И Е БИЛО СЪЗДАДЕНО ОТ АЛБАНЦИ
    .....
    МЕЖДУ ДВЕ ДЕВСТВЕНИ РЕКИ Е :)

    Коментиран от #8, #9, #10

    21:55 04.10.2026

  • 4 Перо

    1 0 Отговор
    И както винаги, виновни няма!

    21:55 04.10.2026

  • 5 България !

    2 0 Отговор
    Благодари !

    На Гърците !

    За Царя !

    21:59 04.10.2026

  • 6 Пожарникарите са се наредили

    0 0 Отговор
    На опашка цветя да поднасят на мраморният пепелник от Охрид дето Самуил са го кръстили там някакви нещастници по някаква си тяхна причина

    22:08 04.10.2026

  • 7 къндидат президентите

    0 0 Отговор
    поръчват публикации със забранени коментари на мисирките за да не лъсне народната "любов" точно преди изборите...

    22:11 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Баче кольо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Нищо вярно!

    22:57 04.10.2026

  • 11 Баче кольо

    0 0 Отговор
    Абе факти що не си изтриете пародията на уебсайт. Кво ми триете коментара щото съм се писал под името Ивайловградчанин. И без това сте супер неграмотни!

    22:59 04.10.2026

  • 12 оня с коня

    0 0 Отговор
    Може и да сме им подпалили чергата по невнимание,но коректно им даваме и вода да се угасят и да видят че сме хора.

    23:00 04.10.2026

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