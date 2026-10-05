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Служители на ИАРА излизат на протест в Бургас

Служители на ИАРА излизат на протест в Бургас

5 Октомври, 2026 06:06, обновена 5 Октомври, 2026 06:09 815 8

  • иара-
  • протест-
  • бургас-
  • агенция по рибарство-
  • подкрепа

Синдикатът се обявява против сливането на агенцията с Агенцията по горите и настоява за по-високи заплати.

Служители на ИАРА излизат на протест в Бургас - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще протестират пред областната управа в Бургас. Поводът е недоволство от отношението към работещите и от неглижирането на проблемите в агенцията.

В отворено писмо до премиера Румен Радев и Народното събрание Националната федерация „Земеделие и горско стопанство“ към синдикат „Подкрепа“ обвинява министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в липса на диалог. Синдикатът се обявява и против идеята Агенцията по горите да бъде слята с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

„Основната причина за протеста е лошото отношение и неглижирането на проблемите в ИАРА“, каза Анелия Иванова, председател на синдикалната федерация по земеделие и горско стопанство.

По думите ѝ обединяването на двете агенции е недопустимо. Иванова посочи, че в ИАРА работят 220 служители, които контролират териториалните води и вътрешните водоеми на страната.

Сред исканията на синдиката е и увеличение на заплатите. От организацията заявяват, че възнагражденията в ИАРА и Агенцията по горите са близки до минималната работна заплата в страната.

Източници: БНР


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИАРА ли?

    1 1 Отговор
    Ходих за риба на голям водоем.
    Мятах с въдица 2-15 макара1000, и пиркер 3 гр с тройка новер12.
    Пристигнаха от ИАРА провериха ме.
    Редовен
    Искаха да ви пишат акт за тройката защото съм " търмъмил"

    06:17 05.10.2026

  • 2 Тигански

    0 0 Отговор
    От ИАРА нали назначиха и треньора на националите, какво искат повече?

    06:23 05.10.2026

  • 3 СЕКИ ИЗКА ПАЛИЦЕЙСКА

    2 1 Отговор
    ЗАПЛАТКА.......

    06:28 05.10.2026

  • 4 Леле

    3 0 Отговор
    То съкращение са необходими, тия увеличение търсили 😯

    06:29 05.10.2026

  • 5 Емигрант

    2 1 Отговор
    Щом и бракониерите ще стачкуват, значи корупцията се е засилила !

    06:32 05.10.2026

  • 6 Марио

    1 0 Отговор
    Какво увеличение търсят, водоемите пълни с мрежи като половината от тези мрежи или са на служители на ИАРА или взимат лев да си затварят очите. Иначе да, към въдичарите са строги.

    07:03 05.10.2026

  • 7 Тити

    0 0 Отговор
    Дай и Данс отдавна трябваше да се закрият.

    07:13 05.10.2026

  • 8 Стария иараджив

    0 0 Отговор
    В ИАРА работят 140 началници и 80 инспектори. Началниците вземат 3000+, инспекторите са на 890. Работното време на инспекторите е 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата, защото 80 човека трябва да контролират цялото Черноморие и всички реки и язовири. Да реагират на всеки сигнал за нарушение денонощно. Без заплащане на нощни, празници, извънреден труд, без компенсации. Част от началниците не знаят къде работят, друга част не знаят какво работят, трети не ходят на работа.

    07:15 05.10.2026

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