Служители на ИАРА излизат на протест в Бургас

Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще протестират пред областната управа в Бургас. Поводът е недоволство от отношението към работещите и от неглижирането на проблемите в агенцията.
В отворено писмо до премиера Румен Радев и Народното събрание Националната федерация „Земеделие и горско стопанство“ към синдикат „Подкрепа“ обвинява министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в липса на диалог. Синдикатът се обявява и против идеята Агенцията по горите да бъде слята с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.„Основната причина за протеста е лошото отношение и неглижирането на проблемите в ИАРА“, каза Анелия Иванова, председател на синдикалната федерация по земеделие и горско стопанство.
По думите ѝ обединяването на двете агенции е недопустимо. Иванова посочи, че в ИАРА работят 220 служители, които контролират териториалните води и вътрешните водоеми на страната.
Сред исканията на синдиката е и увеличение на заплатите. От организацията заявяват, че възнагражденията в ИАРА и Агенцията по горите са близки до минималната работна заплата в страната.
Източници: БНР
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИАРА ли?
Мятах с въдица 2-15 макара1000, и пиркер 3 гр с тройка новер12.
Пристигнаха от ИАРА провериха ме.
Редовен
Искаха да ви пишат акт за тройката защото съм " търмъмил"
06:17 05.10.2026
2 Тигански
06:23 05.10.2026
3 СЕКИ ИЗКА ПАЛИЦЕЙСКА
06:28 05.10.2026
4 Леле
06:29 05.10.2026
5 Емигрант
06:32 05.10.2026
6 Марио
07:03 05.10.2026
7 Тити
07:13 05.10.2026
8 Стария иараджив
07:15 05.10.2026