Служители на ИАРА излизат на протест в Бургас

Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще протестират пред областната управа в Бургас. Поводът е недоволство от отношението към работещите и от неглижирането на проблемите в агенцията.

В отворено писмо до премиера Румен Радев и Народното събрание Националната федерация „Земеделие и горско стопанство“ към синдикат „Подкрепа“ обвинява министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в липса на диалог. Синдикатът се обявява и против идеята Агенцията по горите да бъде слята с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

„Основната причина за протеста е лошото отношение и неглижирането на проблемите в ИАРА“, каза Анелия Иванова, председател на синдикалната федерация по земеделие и горско стопанство.

По думите ѝ обединяването на двете агенции е недопустимо. Иванова посочи, че в ИАРА работят 220 служители, които контролират териториалните води и вътрешните водоеми на страната.

Сред исканията на синдиката е и увеличение на заплатите. От организацията заявяват, че възнагражденията в ИАРА и Агенцията по горите са близки до минималната работна заплата в страната.

Източници: БНР