„Алфа Рисърч“: Йотова и Вълчев водят с 44,%, вторите са с 26,1%

Три седмици преди президентските избори на 25 октомври кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев има значителна преднина пред останалите участници, показват данните на „Алфа Рисърч“, представени в предаването „Тази сутрин“ на бТВ от социолога Боряна Димитрова.

Проучването е проведено в периода 24 септември – 1 октомври 2026 г. сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна, чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете, при двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци.

Според изследването интересът към президентските избори в началото на кампанията е по-нисък в сравнение с предсрочните парламентарни избори на 19 април. Около 2,4–2,6 милиона избиратели заявяват готовност да гласуват, което означава сигурен балотаж, отбеляза Димитрова.

Ако изборите бяха днес, активността би била около 37–38% от избирателите в списъците на ЦИК. Социолозите не очакват значителна мобилизация в оставащите седмици, макар че кампанията все още може да промени нагласите.

Сред основните причини за отказ от гласуване се откроява разочарованието от политиците. Около 40% от заявилите, че няма да гласуват, посочват именно това като причина, а около 24% казват, че няма кандидат, който да ги представлява.

Профилът на негласуващите е разнообразен. В тази група попадат както традиционно негласуващи избиратели, така и хора, които са участвали във вота през април, но сега отново се оттеглят от изборния процес. Сред тези, които не намират свой кандидат, според „Алфа Рисърч“ има симпатизанти на ГЕРБ, ДПС и част от десните избиратели.

При електоралните нагласи сред твърдо решилите да гласуват двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 44,5% подкрепа.

На второ място е двойката Андрей Гюров – Георги Кандев с 26,1%. Според Боряна Димитрова тази позиция показва сериозна електорална база и потенциал за разширяване на подкрепата извън традиционната дясна и либерална десница.

Трети са Костадин Костадинов и Волгин с резултат, близък до този, който „Възраждане“ получи на парламентарните избори през април. Това е и една от малкото водещи кандидатпрезидентски двойки, издигнати с пряка партийна кандидатура.

Според Димитрова целта при тази кандидатура е и утвърждаване на позициите на „Възраждане“. Докато първите две двойки са издигнати от инициативни комитети и получават партийна подкрепа, при Костадинов и Волгин се търси мобилизация на партийния вот.

Останалите кандидати към момента се движат в значително по-ниски граници – приблизително между 1% и 3%. В този диапазон обаче са възможни размествания, тъй като част от избирателите вземат окончателното си решение в хода на кампанията или непосредствено преди изборния ден.

Според „Алфа Рисърч“ на този етап изглежда практически изключено кандидат от четвъртото място надолу да направи пробив до челната двойка. В същото време до финала на кампанията не могат да бъдат изключени промени в позициите на водещите кандидати.

Основният извод от проучването е за сигурен балотаж, като към момента най-вероятният сценарий е той да бъде между първите две кандидатпрезидентски двойки. Предстоят обаче още три седмици кампания, в които могат да настъпят промени в мобилизацията и поведението на избирателите.

Проучването на „Алфа Рисърч“ е проведено в периода 24 септември – 1 октомври 2026 г. сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци, а информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.