„Алфа Рисърч“: Йотова и Вълчев водят с 44,%, вторите са с 26,1%

Три седмици преди президентските избори на 25 октомври кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев има значителна преднина пред останалите участници, показват данните на „Алфа Рисърч“, представени в предаването „Тази сутрин“ на бТВ от социолога Боряна Димитрова.
Проучването е проведено в периода 24 септември – 1 октомври 2026 г. сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна, чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете, при двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци.
Според изследването интересът към президентските избори в началото на кампанията е по-нисък в сравнение с предсрочните парламентарни избори на 19 април. Около 2,4–2,6 милиона избиратели заявяват готовност да гласуват, което означава сигурен балотаж, отбеляза Димитрова.
Ако изборите бяха днес, активността би била около 37–38% от избирателите в списъците на ЦИК. Социолозите не очакват значителна мобилизация в оставащите седмици, макар че кампанията все още може да промени нагласите.
Сред основните причини за отказ от гласуване се откроява разочарованието от политиците. Около 40% от заявилите, че няма да гласуват, посочват именно това като причина, а около 24% казват, че няма кандидат, който да ги представлява.
Профилът на негласуващите е разнообразен. В тази група попадат както традиционно негласуващи избиратели, така и хора, които са участвали във вота през април, но сега отново се оттеглят от изборния процес. Сред тези, които не намират свой кандидат, според „Алфа Рисърч“ има симпатизанти на ГЕРБ, ДПС и част от десните избиратели.
При електоралните нагласи сред твърдо решилите да гласуват двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 44,5% подкрепа.
На второ място е двойката Андрей Гюров – Георги Кандев с 26,1%. Според Боряна Димитрова тази позиция показва сериозна електорална база и потенциал за разширяване на подкрепата извън традиционната дясна и либерална десница.
Трети са Костадин Костадинов и Волгин с резултат, близък до този, който „Възраждане“ получи на парламентарните избори през април. Това е и една от малкото водещи кандидатпрезидентски двойки, издигнати с пряка партийна кандидатура.
Според Димитрова целта при тази кандидатура е и утвърждаване на позициите на „Възраждане“. Докато първите две двойки са издигнати от инициативни комитети и получават партийна подкрепа, при Костадинов и Волгин се търси мобилизация на партийния вот.
Останалите кандидати към момента се движат в значително по-ниски граници – приблизително между 1% и 3%. В този диапазон обаче са възможни размествания, тъй като част от избирателите вземат окончателното си решение в хода на кампанията или непосредствено преди изборния ден.
Според „Алфа Рисърч“ на този етап изглежда практически изключено кандидат от четвъртото място надолу да направи пробив до челната двойка. В същото време до финала на кампанията не могат да бъдат изключени промени в позициите на водещите кандидати.
Основният извод от проучването е за сигурен балотаж, като към момента най-вероятният сценарий е той да бъде между първите две кандидатпрезидентски двойки. Предстоят обаче още три седмици кампания, в които могат да настъпят промени в мобилизацията и поведението на избирателите.
Проучването на „Алфа Рисърч“ е проведено в периода 24 септември – 1 октомври 2026 г. сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци, а информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #9, #10
09:21 05.10.2026
2 ала-бала диктатура
09:23 05.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Трол
09:24 05.10.2026
5 име
Коментиран от #29
09:24 05.10.2026
6 Кина
09:25 05.10.2026
7 Пич
Че машините са вече програмирани!!!
Вие си гласувайте...
09:25 05.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 1000 човека
До коментар #1 от "честен ционист":много са се озорили с това допитване .. аз ако изляза пред блока ще анкетирам 1000 човека за положение ден, при това са.
09:26 05.10.2026
10 Народът
До коментар #1 от "честен ционист":си заслужава господарите..
09:27 05.10.2026
11 Йоца трябва да бъде отстранена
Коментиран от #14
09:27 05.10.2026
12 Промяната
09:27 05.10.2026
13 Последния Софиянец
09:28 05.10.2026
14 ами, ПиПидофилчо
До коментар #11 от "Йоца трябва да бъде отстранена":Ще благодариш на ПеПедофилите и ДайБългария, които правиха конституционната реформа. Пък и кво ти пука за Йотова, тя е една, а при избори за парламен 240 хрантутника правят като нея.
09:30 05.10.2026
15 Волен Сидеров
09:30 05.10.2026
16 летец пилот
09:30 05.10.2026
17 ЕИдно Е Сигурно !
Няма !
Има Само !
Частни Интереси !
09:31 05.10.2026
18 име
Коментиран от #21
09:31 05.10.2026
19 балотаж
Коментиран от #26, #33
09:33 05.10.2026
20 ЛЪЖЛИВИ ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ
09:33 05.10.2026
21 честен ционист
До коментар #18 от "име":Този "историк" е по-скоро актьор и то посредствен..
09:34 05.10.2026
22 Зеления
А защо са измамници от Алфа Рисърч - те лапкаха парички от министерството на финансите при Теменужка Петкова, да убеждават българите, че видиш ли по-голямата част от населението е за приемане на еврото.
Теменужка плаща и иска да й нагласят резултата - Алфа Рисърч изпълняват.
09:34 05.10.2026
23 Лама Гюро
09:34 05.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 бушприт
09:35 05.10.2026
28 Какъв президент на България ще е
Избраният с 37% от избирателните списъци?!
И тези избирателни списъци обновени ли са,
актуализирани ли са, след като
от 2020 г. насам умират по над 100 000 българи годишно?!
п.с. Социолозите умишлено отцепват
двете двойки Йотова - Гюров, защото
и двамата са натиснати да представят
чужди небългарски западни интереси.
Заигравката с нещо руско при Йотова е за
балъците...
И като цяло в последните години от 1997 г. насам
всичко е една голяма лъжа за народа,
и трупане на милиони за тарикатите
присламчили се за "политици"! ФАКТ
09:35 05.10.2026
29 И аз
До коментар #5 от "име":Но мисля, че Георги Димов няма да бъде допуснат да продължи!
09:36 05.10.2026
30 Оня
Коментиран от #31
09:39 05.10.2026
31 честен ционист
До коментар #30 от "Оня":И аз не познавам никой гласувал някога за Шайката, ама не пречеше да ви яздат 15г.
Коментиран от #32, #36
09:41 05.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Анонимен
До коментар #19 от "балотаж":Балотаж хахаха с мадуровките хахаха ще има да чакаш Йотова е назначена от Радев със счупените диктаторски
09:46 05.10.2026
34 Хмм
09:46 05.10.2026
35 До коментар №1 за 4-рките
"Две 4-ки ама хич не е на хубаво.."
А пък №4 в избирателната е много хубаво ли?
Или считаш, че ще има успех №4 с подкрепата
от ционистката Румяна Бъчварова ли?!
Нищо добро не ни очаква с бивш наркоман
държан на каишка от външни интереси -
факт,
дава милиони и да подписва 10-год. договори
срещу нашите Освободители,
защо "Честен ционисте",
това в интерес на България ли е?!
09:47 05.10.2026
36 Оня
До коментар #31 от "честен ционист":За коя шайка говориш!? Аз просто искам да докажат че наистина ги правят тези проучвания! Кои са хората който питат как ги подбират!? В София ли са или в провинцията? Кой казва кой хора точно трябва да се питат? Как ще докажат че това допитване е на случаен принцип? Имаше едно изказване на един бивш такъв който директно заяви в ефир че си има ценоразпис за всеки процент!
09:50 05.10.2026
37 Кучето на Мими 🐕
09:58 05.10.2026