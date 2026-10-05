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„Алфа Рисърч“: Йотова и Вълчев водят с 44,%, вторите са с 26,1%

„Алфа Рисърч“: Йотова и Вълчев водят с 44,%, вторите са с 26,1%

5 Октомври, 2026 09:19 692 37

  • алфа рисърч-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров

Очакваната активност е около 37–38% от избирателите в списъците на ЦИК

„Алфа Рисърч“: Йотова и Вълчев водят с 44,%, вторите са с 26,1% - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Три седмици преди президентските избори на 25 октомври кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев има значителна преднина пред останалите участници, показват данните на „Алфа Рисърч“, представени в предаването „Тази сутрин“ на бТВ от социолога Боряна Димитрова.

Проучването е проведено в периода 24 септември – 1 октомври 2026 г. сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна, чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете, при двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци.

Според изследването интересът към президентските избори в началото на кампанията е по-нисък в сравнение с предсрочните парламентарни избори на 19 април. Около 2,4–2,6 милиона избиратели заявяват готовност да гласуват, което означава сигурен балотаж, отбеляза Димитрова.

Ако изборите бяха днес, активността би била около 37–38% от избирателите в списъците на ЦИК. Социолозите не очакват значителна мобилизация в оставащите седмици, макар че кампанията все още може да промени нагласите.

Сред основните причини за отказ от гласуване се откроява разочарованието от политиците. Около 40% от заявилите, че няма да гласуват, посочват именно това като причина, а около 24% казват, че няма кандидат, който да ги представлява.

Профилът на негласуващите е разнообразен. В тази група попадат както традиционно негласуващи избиратели, така и хора, които са участвали във вота през април, но сега отново се оттеглят от изборния процес. Сред тези, които не намират свой кандидат, според „Алфа Рисърч“ има симпатизанти на ГЕРБ, ДПС и част от десните избиратели.

При електоралните нагласи сред твърдо решилите да гласуват двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 44,5% подкрепа.

На второ място е двойката Андрей Гюров – Георги Кандев с 26,1%. Според Боряна Димитрова тази позиция показва сериозна електорална база и потенциал за разширяване на подкрепата извън традиционната дясна и либерална десница.

Трети са Костадин Костадинов и Волгин с резултат, близък до този, който „Възраждане“ получи на парламентарните избори през април. Това е и една от малкото водещи кандидатпрезидентски двойки, издигнати с пряка партийна кандидатура.

Според Димитрова целта при тази кандидатура е и утвърждаване на позициите на „Възраждане“. Докато първите две двойки са издигнати от инициативни комитети и получават партийна подкрепа, при Костадинов и Волгин се търси мобилизация на партийния вот.

Останалите кандидати към момента се движат в значително по-ниски граници – приблизително между 1% и 3%. В този диапазон обаче са възможни размествания, тъй като част от избирателите вземат окончателното си решение в хода на кампанията или непосредствено преди изборния ден.

Според „Алфа Рисърч“ на този етап изглежда практически изключено кандидат от четвъртото място надолу да направи пробив до челната двойка. В същото време до финала на кампанията не могат да бъдат изключени промени в позициите на водещите кандидати.

Основният извод от проучването е за сигурен балотаж, като към момента най-вероятният сценарий е той да бъде между първите две кандидатпрезидентски двойки. Предстоят обаче още три седмици кампания, в които могат да настъпят промени в мобилизацията и поведението на избирателите.

Проучването на „Алфа Рисърч“ е проведено в периода 24 септември – 1 октомври 2026 г. сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци, а информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 1 Отговор
    Две 4-ки ама хич не е на хубаво..

    Коментиран от #9, #10

    09:21 05.10.2026

  • 2 ала-бала диктатура

    25 3 Отговор
    Тази лелка ако наистина има такъв процент удобрение сред народа, смятайте, в каква държава живеем.

    09:23 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    11 9 Отговор
    Ето това ще е резултатът на тези избори. Все пак е хубаво, че ще има балотаж и ще можем да ходим за риба две седмици подред.

    09:24 05.10.2026

  • 5 име

    1 2 Отговор
    На първи тур ще гласувам за историка Георги Димов. На втори тур ще гласувам против Гяypов.

    Коментиран от #29

    09:24 05.10.2026

  • 6 Кина

    10 10 Отговор
    Никой българин няма да поиска да замени един наяден кърлеж с гладен..!

    09:25 05.10.2026

  • 7 Пич

    15 7 Отговор
    Знаете ли какво ви казват...?!
    Че машините са вече програмирани!!!
    Вие си гласувайте...

    09:25 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1000 човека

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    много са се озорили с това допитване .. аз ако изляза пред блока ще анкетирам 1000 човека за положение ден, при това са.

    09:26 05.10.2026

  • 10 Народът

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    си заслужава господарите..

    09:27 05.10.2026

  • 11 Йоца трябва да бъде отстранена

    18 3 Отговор
    от кампанията! Използва държавен ресурс и продължава да президентства!

    Коментиран от #14

    09:27 05.10.2026

  • 12 Промяната

    4 18 Отговор
    Напълно очаквах Йотова да е с едни гърди напред. За нея ще гласувам.

    09:27 05.10.2026

  • 13 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Пълни лъжи.

    09:28 05.10.2026

  • 14 ами, ПиПидофилчо

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "Йоца трябва да бъде отстранена":

    Ще благодариш на ПеПедофилите и ДайБългария, които правиха конституционната реформа. Пък и кво ти пука за Йотова, тя е една, а при избори за парламен 240 хрантутника правят като нея.

    09:30 05.10.2026

  • 15 Волен Сидеров

    3 4 Отговор
    Аз ще Ви оправя ... Вярвам

    09:30 05.10.2026

  • 16 летец пилот

    2 13 Отговор
    Ще гласувам за мадам Йотова с две ръце!

    09:30 05.10.2026

  • 17 ЕИдно Е Сигурно !

    5 0 Отговор
    Тук Закон И Дърржава !

    Няма !

    Има Само !

    Частни Интереси !

    09:31 05.10.2026

  • 18 име

    8 5 Отговор
    На първи тур ще тласувам за историка Георги Димов. На втори тур ще гласувам против Гяypов.

    Коментиран от #21

    09:31 05.10.2026

  • 19 балотаж

    7 3 Отговор
    Нещата ще се решат на балотаж. Българите са разумни и няма да гласуват за кокайинова проруска президентка!

    Коментиран от #26, #33

    09:33 05.10.2026

  • 20 ЛЪЖЛИВИ ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ

    9 0 Отговор
    Не им вярвайте.

    09:33 05.10.2026

  • 21 честен ционист

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    Този "историк" е по-скоро актьор и то посредствен..

    09:34 05.10.2026

  • 22 Зеления

    7 2 Отговор
    Трябваше да ходя до други сайтове да търся измамниците от Алфа Рисърч колко са дали на Възраждане като процент, защото Ингилизова е "над тези неща" и не е написала в статията.

    А защо са измамници от Алфа Рисърч - те лапкаха парички от министерството на финансите при Теменужка Петкова, да убеждават българите, че видиш ли по-голямата част от населението е за приемане на еврото.
    Теменужка плаща и иска да й нагласят резултата - Алфа Рисърч изпълняват.

    09:34 05.10.2026

  • 23 Лама Гюро

    4 3 Отговор
    Не е вярно, аз печеля на първи тур с 99%

    09:34 05.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 бушприт

    5 0 Отговор
    социоложката Боряна Димитрова.

    09:35 05.10.2026

  • 28 Какъв президент на България ще е

    8 1 Отговор
    КАКЪВ ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ ЩЕ Е
    Избраният с 37% от избирателните списъци?!

    И тези избирателни списъци обновени ли са,
    актуализирани ли са, след като
    от 2020 г. насам умират по над 100 000 българи годишно?!
    п.с. Социолозите умишлено отцепват
    двете двойки Йотова - Гюров, защото
    и двамата са натиснати да представят
    чужди небългарски западни интереси.
    Заигравката с нещо руско при Йотова е за
    балъците...
    И като цяло в последните години от 1997 г. насам
    всичко е една голяма лъжа за народа,
    и трупане на милиони за тарикатите
    присламчили се за "политици"! ФАКТ

    09:35 05.10.2026

  • 29 И аз

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Но мисля, че Георги Димов няма да бъде допуснат да продължи!

    09:36 05.10.2026

  • 30 Оня

    7 0 Отговор
    Някой познава ли човек който е бил анктиран независимо кога и за коя кампания! От десет години разпитвам и никой не познава такъв човек! Къде са тия хора от анкетите кой са?

    Коментиран от #31

    09:39 05.10.2026

  • 31 честен ционист

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Оня":

    И аз не познавам никой гласувал някога за Шайката, ама не пречеше да ви яздат 15г.

    Коментиран от #32, #36

    09:41 05.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "балотаж":

    Балотаж хахаха с мадуровките хахаха ще има да чакаш Йотова е назначена от Радев със счупените диктаторски

    09:46 05.10.2026

  • 34 Хмм

    1 3 Отговор
    костадинов жертва партията си заради егото си, а ПП-ДБ никога не саимали повече от 7%, сега ще са на балотаж, в деня на посрещане на Самуил, когато всички партии се обединиха и присъстваха на площада, събрал хора обединени от общата радост, Костадинов пред 10 човека във Враца пее песен за Самуил, а иначе бил патриот, сменил всички патриотарски партии вече се виждаше с депутатска заплата до пенсия, но българският народ му би шута, дори в родния Добрич няма депутат

    09:46 05.10.2026

  • 35 До коментар №1 за 4-рките

    2 1 Отговор
    Честен ционист /
    "Две 4-ки ама хич не е на хубаво.."
    А пък №4 в избирателната е много хубаво ли?
    Или считаш, че ще има успех №4 с подкрепата
    от ционистката Румяна Бъчварова ли?!
    Нищо добро не ни очаква с бивш наркоман
    държан на каишка от външни интереси -
    факт,
    дава милиони и да подписва 10-год. договори
    срещу нашите Освободители,
    защо "Честен ционисте",
    това в интерес на България ли е?!

    09:47 05.10.2026

  • 36 Оня

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "честен ционист":

    За коя шайка говориш!? Аз просто искам да докажат че наистина ги правят тези проучвания! Кои са хората който питат как ги подбират!? В София ли са или в провинцията? Кой казва кой хора точно трябва да се питат? Как ще докажат че това допитване е на случаен принцип? Имаше едно изказване на един бивш такъв който директно заяви в ефир че си има ценоразпис за всеки процент!

    09:50 05.10.2026

  • 37 Кучето на Мими 🐕

    1 0 Отговор
    Аз ще гласувам за срутника Пламен Пасков.🥳🤣👍

    09:58 05.10.2026

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