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Министър Шишков: Оставката на директора на „Автомагистрали“ е по лични причини, не е заради мантинелите

Министър Шишков: Оставката на директора на „Автомагистрали“ е по лични причини, не е заради мантинелите

5 Октомври, 2026 14:48 434 6

  • иван шишков-
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  • оставка-
  • лични причини

„Нито е имало конфликт, нито е имало какъвто и да е проблем. Всеки има право на лични причини и би трябвало да уважим личните причини“, заяви регионалният министър

Министър Шишков: Оставката на директора на „Автомагистрали“ е по лични причини, не е заради мантинелите - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на „Автомагистрали“ ЕАД Иван Кунев е подал оставка по лични причини и върху него не е имало натиск. Това каза пред журналисти във Враца регионалният министър Иван Шишков по време на среща от инициативата „Регионите говорят“, предават от БТА.

„Разбрах, че директорът е подал оставка по лични причини, не ме е информирал. Не е имало проблем“, обясни Шишков и добави, че не иска да влиза в личното пространство на никого.
„Нито е имало конфликт, нито е имало какъвто и да е проблем. Всеки има право на лични причини и би трябвало да уважим личните причини“, заяви министърът.
„Работата наистина е много активна, много интензивна, всеки си прави сметката. Надявам се проблемът да не е по-сериозен, личен. Пожелавам му по-бързо да си реши проблемите“, каза още Шишков.

Регионалният министър беше категоричен, че Кунев не си е тръгнал заради проблем с мантинелите, както се посочва в съобщение от Института за пътна безопасност, откъдето разпространиха информация, че Кунев е напуснал поста заради несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на министър Иван Шишков.

Припомня ме, че съставът на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД беше обновен в средата на юли със заповед на регионалния министър до провеждане на конкурс. Именно тогава за изпълнителен директор беше назначен инж. Иван Кунев. Той е магистър по „Автотехническа експертиза“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. В периода 2009–2024 г. е бил директор на Областно пътно управление - Благоевград и има опит в строителния сектор.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Заек на фарове

    3 2 Отговор
    ти си следващия!

    14:50 05.10.2026

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Станислав Христосков

    14:51 05.10.2026

  • 3 Тоя

    2 0 Отговор
    секретар ли му е ?

    14:51 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лъжльо,

    4 1 Отговор
    време е и за твоята оставка. Като "не е имало проблем" защо се обясняваш Подскачаш като ощипан!

    15:02 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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