Йотова: Варна ще се превърне в голям технологичен и индустриален център

Варна има потенциала да се превърне в един от големите технологични и индустриални центрове на България. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на брифинг в морската столица.
„Вярвам, че Варна ще бъде голям технологичен център“, каза Йотова. Според нея важна роля за това трябва да имат университетите в града, които да бъдат още по-силно профилирани в технологичните направления и да дават на студентите достъп до най-новите научни знания и постижения.
Президентът посочи като предимства на Варна транспортната свързаност, инфраструктурата, географското положение и близостта до други държави. По думите ѝ градът има потенциал да се превърне и в дигитален хъб, като през него премине един от важните дигитални коридори на България.
Йотова прогнозира, че през следващите години през региона ще преминават и значими инфраструктурни проекти, свързани с електроенергетиката и газа.
На въпрос дали индустриалното развитие може да бъде съчетано с туризма президентът постави акцент върху сигурността и опазването на Черно море. „Аз преди всичко искам да опазим морето, защото много са тревожни сигналите напоследък“, каза Йотова.
Тя припомни случаите с части от дронове, откривани в Черно море, както и инцидент с дрон на около 40 километра от българското крайбрежие. Президентът спомена и инцидент с кораб, пътуващ от Одеса в южна посока. По думите ѝ информацията на българските власти показва, че плавателният съд се намира достатъчно навътре в морето, но ситуацията трябва да бъде наблюдавана внимателно.
„Рисковете и заплахите за Черно море са всеки ден“, подчерта Йотова. Тя посочи, че темата е била сред основните акценти и в нейното изказване пред Общото събрание на ООН.
Президентът обърна внимание и на значението на Черно море като ключов транспортен коридор за износа на зърно. Според нея евентуално прекъсване на търговското корабоплаване и доставките може да задълбочи продоволствените проблеми в Африка, което от своя страна да доведе и до нов миграционен натиск към Европа.
Йотова посочи още, че заради несигурността големите застрахователни компании все по-трудно застраховат товари и транспорт през Черно море. Това създава риск от затрудняване на корабоплаването към големите пристанища и от проблеми с доставките.
По думите ѝ България трябва да работи за постигането на споразумение между черноморските държави, което да гарантира свободата и безопасността на корабоплаването. На въпрос дали Варна може да бъде домакин на международна инициатива за мир и сигурност в региона Йотова отговори утвърдително.
Според нея подобна инициатива е постижима, но изисква активна дипломация, особено предвид факта, че две от черноморските държави са във военен конфликт. „Там е трудно с дипломатическите канали, но усилията си заслужават. Аз лично ще работя в тази посока“, каза още Илияна Йотова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще,около
14:51 05.10.2026
2 пу пу
14:53 05.10.2026
3 Една
14:54 05.10.2026
4 !!!?
14:56 05.10.2026
5 Еврослон
Коментиран от #26
14:57 05.10.2026
6 Не стига само потенциал
14:57 05.10.2026
7 Мадам Бътър Флай
14:57 05.10.2026
8 Историята помни
Дали техните дарения ще бъдат оповестени, как мислите ?
Илияна Йотова се скатава и се опитва да прикрие информацията за помилвания наркотрафикант! Що тъй? Крие ли нещо?
14:59 05.10.2026
9 Наглост Йотовска без край
14:59 05.10.2026
10 провинциалист
14:59 05.10.2026
11 Костадинов
Коментиран от #18
15:00 05.10.2026
12 Реалността
иначе излагациите с фантасмагористичните изхвърляния са уникални...
Все пак в София отдавна има център за върхови технологии, а да сте чули
за нещо с което да сме осмаяли света ?
15:00 05.10.2026
13 !!!?
15:01 05.10.2026
14 Варна
Видяхте ли го "болния" как се бие в затвора дни преди да го помилва мафиЙотова ?
15:01 05.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Истанбул
До коментар #15 от "Цвете":също!
15:03 05.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Права
До коментар #15 от "Цвете":межди две точки!Нещо говори ли ти?
15:04 05.10.2026
20 Петрова
15:05 05.10.2026
21 Когато стане
15:05 05.10.2026
22 Баба цоцо
15:10 05.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Сезирам ЦИК
15:11 05.10.2026
25 Костадинов
15:16 05.10.2026
26 ВЧЕРА БЯХ В СЛивеНСКИТЕ СЕЛА
До коментар #5 от "Еврослон":ТАМ ИМА СВИНЕКОМПЛЕКСИ МЕСОКОМБИНАТИ МЛЕКОКОМБИНАТИ............А ЗаПЛАТИТЕ САААААА.........680 ЕВРО........
15:17 05.10.2026