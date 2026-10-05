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Йотова: Варна ще се превърне в голям технологичен и индустриален център

Йотова: Варна ще се превърне в голям технологичен и индустриален център

5 Октомври, 2026 14:50 429 26

  • илияна йотова-
  • рискове-
  • заплахи-
  • черно море

Президентът прогнозира, че през следващите години през региона ще преминават и значими инфраструктурни проекти

Йотова: Варна ще се превърне в голям технологичен и индустриален център - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Варна има потенциала да се превърне в един от големите технологични и индустриални центрове на България. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на брифинг в морската столица.

„Вярвам, че Варна ще бъде голям технологичен център“, каза Йотова. Според нея важна роля за това трябва да имат университетите в града, които да бъдат още по-силно профилирани в технологичните направления и да дават на студентите достъп до най-новите научни знания и постижения.

Президентът посочи като предимства на Варна транспортната свързаност, инфраструктурата, географското положение и близостта до други държави. По думите ѝ градът има потенциал да се превърне и в дигитален хъб, като през него премине един от важните дигитални коридори на България.

Йотова прогнозира, че през следващите години през региона ще преминават и значими инфраструктурни проекти, свързани с електроенергетиката и газа.

На въпрос дали индустриалното развитие може да бъде съчетано с туризма президентът постави акцент върху сигурността и опазването на Черно море. „Аз преди всичко искам да опазим морето, защото много са тревожни сигналите напоследък“, каза Йотова.

Тя припомни случаите с части от дронове, откривани в Черно море, както и инцидент с дрон на около 40 километра от българското крайбрежие. Президентът спомена и инцидент с кораб, пътуващ от Одеса в южна посока. По думите ѝ информацията на българските власти показва, че плавателният съд се намира достатъчно навътре в морето, но ситуацията трябва да бъде наблюдавана внимателно.

„Рисковете и заплахите за Черно море са всеки ден“, подчерта Йотова. Тя посочи, че темата е била сред основните акценти и в нейното изказване пред Общото събрание на ООН.

Президентът обърна внимание и на значението на Черно море като ключов транспортен коридор за износа на зърно. Според нея евентуално прекъсване на търговското корабоплаване и доставките може да задълбочи продоволствените проблеми в Африка, което от своя страна да доведе и до нов миграционен натиск към Европа.

Йотова посочи още, че заради несигурността големите застрахователни компании все по-трудно застраховат товари и транспорт през Черно море. Това създава риск от затрудняване на корабоплаването към големите пристанища и от проблеми с доставките.

По думите ѝ България трябва да работи за постигането на споразумение между черноморските държави, което да гарантира свободата и безопасността на корабоплаването. На въпрос дали Варна може да бъде домакин на международна инициатива за мир и сигурност в региона Йотова отговори утвърдително.

Според нея подобна инициатива е постижима, но изисква активна дипломация, особено предвид факта, че две от черноморските държави са във военен конфликт. „Там е трудно с дипломатическите канали, но усилията си заслужават. Аз лично ще работя в тази посока“, каза още Илияна Йотова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще,около

    5 0 Отговор
    2099!

    14:51 05.10.2026

  • 2 пу пу

    7 0 Отговор
    като видях снимката ми се разтуптя сърцето,но не от вълнение,а от уплаха!

    14:53 05.10.2026

  • 3 Една

    9 0 Отговор
    торба с лъжи и някакви си видения за другото хилядолетие . Жалка !

    14:54 05.10.2026

  • 4 !!!?

    5 0 Отговор
    Абе тази селска погача за Премиер ще я избират...!?

    14:56 05.10.2026

  • 5 Еврослон

    6 0 Отговор
    Нещо със заплатите ще направят ли варненските мутри, че средната за региона е под 800 евро?

    Коментиран от #26

    14:57 05.10.2026

  • 6 Не стига само потенциал

    4 0 Отговор
    трябва и читав човешки ресурс. Докато управляват чугуните ще ни залъгват само с потенциали, защото те самите нямат потенциал за нищо!

    14:57 05.10.2026

  • 7 Мадам Бътър Флай

    3 0 Отговор
    Йотова: Варна ще се превърне в голям технологичен и индустриален център след като, Дара - БАНГАРАНГА спечели Евровизия 2026г.!

    14:57 05.10.2026

  • 8 Историята помни

    3 0 Отговор
    Другарката мафиЙотова е помилвала 5 (ПЕТ) наркоразпространителя, които тровят нашите деца.
    Дали техните дарения ще бъдат оповестени, как мислите ?

    Илияна Йотова се скатава и се опитва да прикрие информацията за помилвания наркотрафикант! Що тъй? Крие ли нещо?

    14:59 05.10.2026

  • 9 Наглост Йотовска без край

    3 0 Отговор
    Ще се намери ли някоя дръжка на микрофон, поне с малко кураж и поне с малко човешко достоинство, която дръжка на микрофон да попита фатмашката слугиня Йотова ЗАЩО лъже, че когато е помилвала свирепия наркобарон - петричкия Ескобар, той съвсем не е бил болен! Даже напротив, бил е в отлично здраве и се е сбил с други затворници? Да, Фатмашката слугиня, наглата, червена и в червата подлога на кремълски язлодей, лъже като за Световно! Толкова е гадна, прротивна и мръсна!

    14:59 05.10.2026

  • 10 провинциалист

    2 1 Отговор
    По-добре да се превърне в Техническа и Индустриална Мрежа, за да има коректно съвпадение в имената - ТИМ.

    14:59 05.10.2026

  • 11 Костадинов

    3 0 Отговор
    Максуда ще се превърне в силиконова долина!

    Коментиран от #18

    15:00 05.10.2026

  • 12 Реалността

    3 0 Отговор
    Явно има прекалено много за усвояване
    иначе излагациите с фантасмагористичните изхвърляния са уникални...
    Все пак в София отдавна има център за върхови технологии, а да сте чули
    за нещо с което да сме осмаяли света ?

    15:00 05.10.2026

  • 13 !!!?

    3 0 Отговор
    Като Горгона Медуза е у главата...!

    15:01 05.10.2026

  • 14 Варна

    3 0 Отговор
    Заради тази дрОгарка стотици, а може би хиляди деца са станали зависими от дрогата.
    Видяхте ли го "болния" как се бие в затвора дни преди да го помилва мафиЙотова ?

    15:01 05.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Истанбул

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Цвете":

    също!

    15:03 05.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Права

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Цвете":

    межди две точки!Нещо говори ли ти?

    15:04 05.10.2026

  • 20 Петрова

    3 0 Отговор
    Не знам с какви очи се поява пред хората, обградена с 15 гавазина от НСО, след като я разобличиха, че е част от нарко разпространителите. Няма как да е направила 5 грешки, това си е целенасочена работа в екип с мафията.

    15:05 05.10.2026

  • 21 Когато стане

    2 0 Отговор
    Йотова няма да е президент..

    15:05 05.10.2026

  • 22 Баба цоцо

    2 0 Отговор
    Лана днес за смях на всички стана.

    15:10 05.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сезирам ЦИК

    0 0 Отговор
    за конфликт на интереси!

    15:11 05.10.2026

  • 25 Костадинов

    0 0 Отговор
    все се снима с подобни на Путин,да изглежда внушителен!

    15:16 05.10.2026

  • 26 ВЧЕРА БЯХ В СЛивеНСКИТЕ СЕЛА

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Еврослон":

    ТАМ ИМА СВИНЕКОМПЛЕКСИ МЕСОКОМБИНАТИ МЛЕКОКОМБИНАТИ............А ЗаПЛАТИТЕ САААААА.........680 ЕВРО........

    15:17 05.10.2026

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