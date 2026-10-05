Йотова: Варна ще се превърне в голям технологичен и индустриален център

Варна има потенциала да се превърне в един от големите технологични и индустриални центрове на България. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на брифинг в морската столица.

„Вярвам, че Варна ще бъде голям технологичен център“, каза Йотова. Според нея важна роля за това трябва да имат университетите в града, които да бъдат още по-силно профилирани в технологичните направления и да дават на студентите достъп до най-новите научни знания и постижения.

Президентът посочи като предимства на Варна транспортната свързаност, инфраструктурата, географското положение и близостта до други държави. По думите ѝ градът има потенциал да се превърне и в дигитален хъб, като през него премине един от важните дигитални коридори на България.

Йотова прогнозира, че през следващите години през региона ще преминават и значими инфраструктурни проекти, свързани с електроенергетиката и газа.

На въпрос дали индустриалното развитие може да бъде съчетано с туризма президентът постави акцент върху сигурността и опазването на Черно море. „Аз преди всичко искам да опазим морето, защото много са тревожни сигналите напоследък“, каза Йотова.

Тя припомни случаите с части от дронове, откривани в Черно море, както и инцидент с дрон на около 40 километра от българското крайбрежие. Президентът спомена и инцидент с кораб, пътуващ от Одеса в южна посока. По думите ѝ информацията на българските власти показва, че плавателният съд се намира достатъчно навътре в морето, но ситуацията трябва да бъде наблюдавана внимателно.

„Рисковете и заплахите за Черно море са всеки ден“, подчерта Йотова. Тя посочи, че темата е била сред основните акценти и в нейното изказване пред Общото събрание на ООН.

Президентът обърна внимание и на значението на Черно море като ключов транспортен коридор за износа на зърно. Според нея евентуално прекъсване на търговското корабоплаване и доставките може да задълбочи продоволствените проблеми в Африка, което от своя страна да доведе и до нов миграционен натиск към Европа.

Йотова посочи още, че заради несигурността големите застрахователни компании все по-трудно застраховат товари и транспорт през Черно море. Това създава риск от затрудняване на корабоплаването към големите пристанища и от проблеми с доставките.

По думите ѝ България трябва да работи за постигането на споразумение между черноморските държави, което да гарантира свободата и безопасността на корабоплаването. На въпрос дали Варна може да бъде домакин на международна инициатива за мир и сигурност в региона Йотова отговори утвърдително.

Според нея подобна инициатива е постижима, но изисква активна дипломация, особено предвид факта, че две от черноморските държави са във военен конфликт. „Там е трудно с дипломатическите канали, но усилията си заслужават. Аз лично ще работя в тази посока“, каза още Илияна Йотова.