Димитър Ганев очаква проблеми за премиера Румен Радев след средата на януари

Сериозните проблеми за управлението вероятно ще започнат от средата на януари, когато семейните бюджети бъдат натоварени от по-високи сметки и разходите след празниците. Това заяви социологът от „Тренд“ Димитър Ганев в ефира на NOVA News.

Според него президентската кампания вече е започнала, макар официалното ѝ начало да предстои. Ганев обясни по-ниския интерес с наличието на ясно изразен фаворит и с очакването кандидатът на водещата политическа сила да има предимство.

„На терена в момента има две партии със сериозно присъствие – ГЕРБ и ДПС“, каза социологът. Той посочи, че „Тренд“ предстои да обяви свое изследване на електоралните нагласи за президентския вот.

Очакван балотаж между Йотова и Гюров

Ганев прогнозира, че до втори тур най-вероятно ще стигнат Илияна Йотова и Андрей Гюров. По думите му балотажът е сигурен, тъй като не се очаква избирателна активност, достатъчна за победа на първи тур.

Социологът оцени като сериозна дистанцията между Гюров и Костадинов, което според него прави размяната на позициите им трудна. „За да си разменят местата, или кампанията на Гюров трябва да катастрофира, или Костадинов трябва да има голям пробив“, заяви Ганев.

Той очаква по-слаба мобилизация сред избирателите на ГЕРБ и ДПС. От около 430 000 души, гласували за ГЕРБ на последните парламентарни избори, според него до урните вероятно ще отидат под 200 000. Сред тях Андрей Гюров може да има преднина, но не е ясно дали ще получи подкрепата на партията като цяло. За ДПС Ганев прогнозира под 100 000 гласували.

„Нито от Бойко Борисов, нито от Делян Пеевски ще чуем ясно послание за кого да гласува електоратът им“, каза социологът. Той посочи и кмета на Стара Загора Живко Тодоров, който вече е заявил, че ще подкрепи Илияна Йотова.

Цените остават основното предизвикателство

По повод спекулациите за протести след изборите Ганев заяви, че победа на „Прогресивна България“ би дала допълнителен тласък и легитимация на управлението. Това според него би улеснило прокарването на бюджета при по-малка политическа и обществена съпротива.

„Сериозните проблеми ще дойдат вероятно от средата на януари нататък, най-вече поради изтънели семейни бюджети, по-високи сметки, повече похарчени пари покрай празниците“, каза Димитър Ганев.

Той определи високите цени като най-сериозния проблем за страната през последните две години и като основно предизвикателство пред „Прогресивна България“. Ганев допусна и възможност за изненада, ако преди вота се случи събитие, което да промени подреждането на кандидатите.

Източници: NOVA News, dnes.bg