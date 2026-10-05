Димитър Ганев очаква проблеми за премиера Румен Радев след средата на януари

Сериозните проблеми за управлението вероятно ще започнат от средата на януари, когато семейните бюджети бъдат натоварени от по-високи сметки и разходите след празниците. Това заяви социологът от „Тренд“ Димитър Ганев в ефира на NOVA News.
Според него президентската кампания вече е започнала, макар официалното ѝ начало да предстои. Ганев обясни по-ниския интерес с наличието на ясно изразен фаворит и с очакването кандидатът на водещата политическа сила да има предимство.
„На терена в момента има две партии със сериозно присъствие – ГЕРБ и ДПС“, каза социологът. Той посочи, че „Тренд“ предстои да обяви свое изследване на електоралните нагласи за президентския вот.
Очакван балотаж между Йотова и Гюров
Ганев прогнозира, че до втори тур най-вероятно ще стигнат Илияна Йотова и Андрей Гюров. По думите му балотажът е сигурен, тъй като не се очаква избирателна активност, достатъчна за победа на първи тур.
Социологът оцени като сериозна дистанцията между Гюров и Костадинов, което според него прави размяната на позициите им трудна. „За да си разменят местата, или кампанията на Гюров трябва да катастрофира, или Костадинов трябва да има голям пробив“, заяви Ганев.
Той очаква по-слаба мобилизация сред избирателите на ГЕРБ и ДПС. От около 430 000 души, гласували за ГЕРБ на последните парламентарни избори, според него до урните вероятно ще отидат под 200 000. Сред тях Андрей Гюров може да има преднина, но не е ясно дали ще получи подкрепата на партията като цяло. За ДПС Ганев прогнозира под 100 000 гласували.
„Нито от Бойко Борисов, нито от Делян Пеевски ще чуем ясно послание за кого да гласува електоратът им“, каза социологът. Той посочи и кмета на Стара Загора Живко Тодоров, който вече е заявил, че ще подкрепи Илияна Йотова.
Цените остават основното предизвикателство
По повод спекулациите за протести след изборите Ганев заяви, че победа на „Прогресивна България“ би дала допълнителен тласък и легитимация на управлението. Това според него би улеснило прокарването на бюджета при по-малка политическа и обществена съпротива.„Сериозните проблеми ще дойдат вероятно от средата на януари нататък, най-вече поради изтънели семейни бюджети, по-високи сметки, повече похарчени пари покрай празниците“, каза Димитър Ганев.
Той определи високите цени като най-сериозния проблем за страната през последните две години и като основно предизвикателство пред „Прогресивна България“. Ганев допусна и възможност за изненада, ако преди вота се случи събитие, което да промени подреждането на кандидатите.
Източници: NOVA News, dnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
18:57 05.10.2026
2 Коя
18:58 05.10.2026
3 По рано ще е...
Коментиран от #9, #10
18:59 05.10.2026
4 Тиквен премиер
19:00 05.10.2026
5 Кина
19:01 05.10.2026
6 АГАТ а Кристи
19:01 05.10.2026
7 Кики
Коментиран от #43
19:05 05.10.2026
8 Николова , София
Коментиран от #11
19:05 05.10.2026
9 Видински
До коментар #3 от "По рано ще е...":На куков ден! Нашите хлебари сънуват розови сънища! Румъния, Сърбия, Турция и Гърция ще ни затрупат с хляб ако още малко се вдигне!
19:11 05.10.2026
10 Аз инвестирам в нафта
До коментар #3 от "По рано ще е...":Ни съ разваля кът бинзинапочнал съм УТ 1.8 лева....и пъълня....
Коментиран от #13
19:12 05.10.2026
11 Радев
До коментар #8 от "Николова , София":Още от същото !
19:14 05.10.2026
12 РЕГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ СЕ УТИЧА В КАНАЛА
ХАЙДЕ ДА ПИЕМ ПО ЕДНА ДОМАШНА РАКИЯ , ЧЕ МОЖЕ ДА НИ Е ЗА ПОСЛЕДНО НАЛИ ГАРГО РОШАВА !!!!
Коментиран от #14
19:14 05.10.2026
13 ГСМ
До коментар #10 от "Аз инвестирам в нафта":Ахъ, ама та в ГСМ я сменяхме на три години.
19:14 05.10.2026
14 Гълъб небесен
До коментар #12 от "РЕГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ СЕ УТИЧА В КАНАЛА":Не е верно ,ще пиете до насита домашна ракийка ама ще плащате по хиляда евро глоба тъй ми наредиха да глобявам олигарсите .....АЗ не съм виновен !
19:17 05.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сокол Гълъбов
Коментиран от #20, #38
19:20 05.10.2026
17 Късметлиев
Няма вече Сглобки, няма клопки! Ще Ви мачка като верижен трактор цинкова кофа!
Коментиран от #37
19:21 05.10.2026
18 Любопитен
19:22 05.10.2026
19 Сър Пичук
19:22 05.10.2026
20 Радостинчев
До коментар #16 от "Сокол Гълъбов":Кой ще протестира? Ако съберете 100-200 човека ще е успех за Вас!
19:23 05.10.2026
21 Неразбрал
Коментиран от #22
19:24 05.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Анонимен
19:33 05.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 трудно е
19:47 05.10.2026
29 Горски
Като махнем децата до 18 години , излиза че сме около 9 милиона. Умрелия Калушев пак ли ще ,,гласува" с ротативките на Мъдуро ? От 1989 г. насам изборите се фалшифицират. За предстоящият вот протоколите са вече написани и подпечатани. Инфантилните политолози, социолози и журналя работят/манипулират обществените настроения и нагласи според писанията в протоколите на ЦИК.
Коментиран от #36
19:50 05.10.2026
30 Но и машините спъват
Коментиран от #32
19:50 05.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 по-малко спекулации
До коментар #30 от "Но и машините спъват":но без НИКАКВА история. Никакъв начин да бъде разследвано в последствие. Диктатура. Да не си помислите че за България говоря? Не! За Венецуела говоря!
19:57 05.10.2026
33 бармалей
19:59 05.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хайде
20:01 05.10.2026
36 Градски
До коментар #29 от "Горски":За Радев при последното гласуване са гласували едно 17% от имащите право на глас. Това в едно нормално общество се нарича хунта-диктатура и не може да бъде нормално.
Редно изборите да бъдат направени задължителни.
20:02 05.10.2026
37 Болен Лидеров
До коментар #17 от "Късметлиев":Как няма сглобки? Проресистката Банда е точно сглобка, сглобена за 1-2 седмици от всякаква червена паплач и нагаждачи, лизачи от Мразчето до Гергов - руския консул. Сглобнаха се от гербаджии, бесепари и какво ли не си още там.
20:04 05.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ГЕРБ чака
Коментиран от #41
20:09 05.10.2026
41 така е
До коментар #40 от "ГЕРБ чака":Шапка свалям на политическите анализатори на Борисов. Предупредиха го че с машините мача е свирен и той реши че няма смисъл да се хаби, а отиде да реши белия кон за напролет.
20:12 05.10.2026
42 Вимето на народа
Европа агонизира...България е част от тази агония.
Ако беше Бойко...по добре ли щеше да бъде?
Защо все някой ни е виновен.
Времената са тежки в световен мащаб...предстоят пренареждане на пластовете.
20:12 05.10.2026
43 бармалей
До коментар #7 от "Кики":Имаш стъклена топка и виждаш бъдещето ??? Значи ли , че при всеки тираж на ТОТАЛИЗАТОРА , получаваш ШЕСТИЦА и си всред МУЛТИТРИНИОЛЕРИТЕ ????
20:13 05.10.2026