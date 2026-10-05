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Димитър Ганев очаква проблеми за премиера Румен Радев след средата на януари
  Тема: Избори

Димитър Ганев очаква проблеми за премиера Румен Радев след средата на януари

5 Октомври, 2026 18:54 1 082 43

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Социологът прогнозира балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров и предупреждава за натиск върху семейните бюджети след празниците

Димитър Ганев очаква проблеми за премиера Румен Радев след средата на януари - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозните проблеми за управлението вероятно ще започнат от средата на януари, когато семейните бюджети бъдат натоварени от по-високи сметки и разходите след празниците. Това заяви социологът от „Тренд“ Димитър Ганев в ефира на NOVA News.

Според него президентската кампания вече е започнала, макар официалното ѝ начало да предстои. Ганев обясни по-ниския интерес с наличието на ясно изразен фаворит и с очакването кандидатът на водещата политическа сила да има предимство.

„На терена в момента има две партии със сериозно присъствие – ГЕРБ и ДПС“, каза социологът. Той посочи, че „Тренд“ предстои да обяви свое изследване на електоралните нагласи за президентския вот.

Очакван балотаж между Йотова и Гюров

Ганев прогнозира, че до втори тур най-вероятно ще стигнат Илияна Йотова и Андрей Гюров. По думите му балотажът е сигурен, тъй като не се очаква избирателна активност, достатъчна за победа на първи тур.

Социологът оцени като сериозна дистанцията между Гюров и Костадинов, което според него прави размяната на позициите им трудна. „За да си разменят местата, или кампанията на Гюров трябва да катастрофира, или Костадинов трябва да има голям пробив“, заяви Ганев.

Той очаква по-слаба мобилизация сред избирателите на ГЕРБ и ДПС. От около 430 000 души, гласували за ГЕРБ на последните парламентарни избори, според него до урните вероятно ще отидат под 200 000. Сред тях Андрей Гюров може да има преднина, но не е ясно дали ще получи подкрепата на партията като цяло. За ДПС Ганев прогнозира под 100 000 гласували.

„Нито от Бойко Борисов, нито от Делян Пеевски ще чуем ясно послание за кого да гласува електоратът им“, каза социологът. Той посочи и кмета на Стара Загора Живко Тодоров, който вече е заявил, че ще подкрепи Илияна Йотова.

Цените остават основното предизвикателство

По повод спекулациите за протести след изборите Ганев заяви, че победа на „Прогресивна България“ би дала допълнителен тласък и легитимация на управлението. Това според него би улеснило прокарването на бюджета при по-малка политическа и обществена съпротива.

„Сериозните проблеми ще дойдат вероятно от средата на януари нататък, най-вече поради изтънели семейни бюджети, по-високи сметки, повече похарчени пари покрай празниците“, каза Димитър Ганев.

Той определи високите цени като най-сериозния проблем за страната през последните две години и като основно предизвикателство пред „Прогресивна България“. Ганев допусна и възможност за изненада, ако преди вота се случи събитие, което да промени подреждането на кандидатите.

Източници: NOVA News, dnes.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    14 14 Отговор
    Има да ревете още много..! Румбата е силен и ще мачка всеки които не плаща..! Това е .!

    18:57 05.10.2026

  • 2 Коя

    8 6 Отговор
    година?

    18:58 05.10.2026

  • 3 По рано ще е...

    16 14 Отговор
    Много рано ще започне мунчовата зима. Тя се очертава като по страшна от виденовата. Може един хляб да стигне 200 евро...

    Коментиран от #9, #10

    18:59 05.10.2026

  • 4 Тиквен премиер

    17 2 Отговор
    - Усетих аз, че ще става страшно и се скатах навреме, друг да е на прицел.

    19:00 05.10.2026

  • 5 Кина

    19 2 Отговор
    По нова и бтв госта знае какво ще го питат а водещия знае какво не трябва да пита..! Аз лично не ги гледам тези измамници повече от 5 г...!

    19:01 05.10.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    14 7 Отговор
    Трърде дълъг срок даваш на "другарят" Мое "Превъзходителство" Муньо Боташов Решетников

    19:01 05.10.2026

  • 7 Кики

    6 14 Отговор
    Машините ми нашепнаха, че Йотова ще е номер 1 още на първия тур!

    Коментиран от #43

    19:05 05.10.2026

  • 8 Николова , София

    13 10 Отговор
    Ние сме вече бедни след еврото , незнам кой е виновен но сме бедни и заради Радев и Йотова !

    Коментиран от #11

    19:05 05.10.2026

  • 9 Видински

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "По рано ще е...":

    На куков ден! Нашите хлебари сънуват розови сънища! Румъния, Сърбия, Турция и Гърция ще ни затрупат с хляб ако още малко се вдигне!

    19:11 05.10.2026

  • 10 Аз инвестирам в нафта

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "По рано ще е...":

    Ни съ разваля кът бинзинапочнал съм УТ 1.8 лева....и пъълня....

    Коментиран от #13

    19:12 05.10.2026

  • 11 Радев

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Николова , София":

    Още от същото !

    19:14 05.10.2026

  • 12 РЕГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ СЕ УТИЧА В КАНАЛА

    10 7 Отговор
    КОИ ЩЕ ИЗЛЪЖЕ ОТНОВО БЪЛГАРИТЕ И ЩЕ ДОЙДЕ НА ВЛАСТ ЗА ДА НИ СПАСЯВА ?????
    ХАЙДЕ ДА ПИЕМ ПО ЕДНА ДОМАШНА РАКИЯ , ЧЕ МОЖЕ ДА НИ Е ЗА ПОСЛЕДНО НАЛИ ГАРГО РОШАВА !!!!

    Коментиран от #14

    19:14 05.10.2026

  • 13 ГСМ

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Аз инвестирам в нафта":

    Ахъ, ама та в ГСМ я сменяхме на три години.

    19:14 05.10.2026

  • 14 Гълъб небесен

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "РЕГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ СЕ УТИЧА В КАНАЛА":

    Не е верно ,ще пиете до насита домашна ракийка ама ще плащате по хиляда евро глоба тъй ми наредиха да глобявам олигарсите .....АЗ не съм виновен !

    19:17 05.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сокол Гълъбов

    12 4 Отговор
    Ако г-н президент премиер Радев бързо не слезе от космоса на земята,протестите ще започнат преди нова година . Няма да си изкара мандата поради некадърност, както негова така и поради простотията на менторите му. За жалост България върви по наклонената плоскост към нищото с много голяма скорост.

    Коментиран от #20, #38

    19:20 05.10.2026

  • 17 Късметлиев

    10 7 Отговор
    Подгответе се да сте подготвени за още два пълни мандата на Радев!
    Няма вече Сглобки, няма клопки! Ще Ви мачка като верижен трактор цинкова кофа!

    Коментиран от #37

    19:21 05.10.2026

  • 18 Любопитен

    2 4 Отговор
    Абе кво стана със утрепаните на Петрохан .....ей сега ше се вдигне голяма мъгла и всичко ще се скрие отново !!!! Демерджиев що мълчи като риба ...кой прикрива и той нали е много смел ?????

    19:22 05.10.2026

  • 19 Сър Пичук

    7 5 Отговор
    На балотажа путинистите на Копейкин за Йотова ли ще гласуват или за Гюров?

    19:22 05.10.2026

  • 20 Радостинчев

    8 7 Отговор

    До коментар #16 от "Сокол Гълъбов":

    Кой ще протестира? Ако съберете 100-200 човека ще е успех за Вас!

    19:23 05.10.2026

  • 21 Неразбрал

    5 5 Отговор
    Някой да ми обясни , пилота може ли да кара самолета на БГ и къде ще ни преземи ???????????....

    Коментиран от #22

    19:24 05.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Анонимен

    7 1 Отговор
    Има диктатори тук няма избори стига лъгахте ИМА червени диктатори

    19:33 05.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 трудно е

    1 2 Отговор
    И коремното вече му е трудно. А бревета му изтече.

    19:47 05.10.2026

  • 29 Горски

    3 1 Отговор
    При гласуване от 50% и подкрепа от 45% от тях за която и да е двойка,това прави 22-23% от всички с право на глас,или само една четвърт от населението ги подкрепя. Овцете са като стадо защото всяка овца вижда пред себе си само под опашката на предната. Това е кръгозорът и не вижда по - далеч. Не мога да повярвам да има майка, която да гласува за наркоЙотова, която е помилвала 5 трафиканта на дрога, единия от които наркобарон с международна слава. 5 помилвания не са грешка, това е системно и целенасочено поведение. Официалната статистика на ЦИК показва, че броят на хората с право на глас е близо 6,6 милиона. :)
    Като махнем децата до 18 години , излиза че сме около 9 милиона. Умрелия Калушев пак ли ще ,,гласува" с ротативките на Мъдуро ? От 1989 г. насам изборите се фалшифицират. За предстоящият вот протоколите са вече написани и подпечатани. Инфантилните политолози, социолози и журналя работят/манипулират обществените настроения и нагласи според писанията в протоколите на ЦИК.

    Коментиран от #36

    19:50 05.10.2026

  • 30 Но и машините спъват

    1 3 Отговор
    По-възрастните, а и не само те, се притесняват от машините, иначе, да, по-малко спекулации

    Коментиран от #32

    19:50 05.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 по-малко спекулации

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Но и машините спъват":

    но без НИКАКВА история. Никакъв начин да бъде разследвано в последствие. Диктатура. Да не си помислите че за България говоря? Не! За Венецуела говоря!

    19:57 05.10.2026

  • 33 бармалей

    0 1 Отговор
    Той очаква проблеми , но АЗ не прогнозирам проблеми , АЗ прознозирам повторение на президентския мандат !

    19:59 05.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хайде

    0 0 Отговор
    Никво мрънкане! Избрахте си Радев, духайте супата! Равнис, мирно, ходом с песен .... марш!

    20:01 05.10.2026

  • 36 Градски

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Горски":

    За Радев при последното гласуване са гласували едно 17% от имащите право на глас. Това в едно нормално общество се нарича хунта-диктатура и не може да бъде нормално.

    Редно изборите да бъдат направени задължителни.

    20:02 05.10.2026

  • 37 Болен Лидеров

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Късметлиев":

    Как няма сглобки? Проресистката Банда е точно сглобка, сглобена за 1-2 седмици от всякаква червена паплач и нагаждачи, лизачи от Мразчето до Гергов - руския консул. Сглобнаха се от гербаджии, бесепари и какво ли не си още там.

    20:04 05.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ГЕРБ чака

    0 0 Отговор
    Балотаж няма да има. Но стачки след изборите, Да.

    Коментиран от #41

    20:09 05.10.2026

  • 41 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "ГЕРБ чака":

    Шапка свалям на политическите анализатори на Борисов. Предупредиха го че с машините мача е свирен и той реши че няма смисъл да се хаби, а отиде да реши белия кон за напролет.

    20:12 05.10.2026

  • 42 Вимето на народа

    0 1 Отговор
    Всички плюят по Радев.
    Европа агонизира...България е част от тази агония.
    Ако беше Бойко...по добре ли щеше да бъде?
    Защо все някой ни е виновен.
    Времената са тежки в световен мащаб...предстоят пренареждане на пластовете.

    20:12 05.10.2026

  • 43 бармалей

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кики":

    Имаш стъклена топка и виждаш бъдещето ??? Значи ли , че при всеки тираж на ТОТАЛИЗАТОРА , получаваш ШЕСТИЦА и си всред МУЛТИТРИНИОЛЕРИТЕ ????

    20:13 05.10.2026

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