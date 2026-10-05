Хеликоптер „Кугър” се включи в гасенето на пожар в Ямболско

Военен хеликоптер „Кугър” помага в гасенето на пожар, който възникна по-рано днес край ямболското село Победа, община Тунджа. По първоначални данни горят предимно треви и храсти, като към момента няма засегнат горски фонд. Огънят е навлязъл в труднодостъпна местност в района на подножието на връх Бакаджик, но към момента е ограничен и няма опасност за населените места.

Машината с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово излетяла към огнището в 17:29 часа. От армията уточняват, че това е третият военен вертолет, изпратен през днешния ден за борба с пламъците в различни точки на страната.

В гасенето на огъня по земя участват шест пожарни екипа и 140 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон към Втора механизирана бригада. Усилията им са насочени към пълното овладяване на пожара и недопускане на разрастването му.

На място са областният управител на Ямбол Георги Чалъков, който подпомага координацията между институциите, както и директорът на местната Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” комисар Иван Динев.

По-рано днес други два хеликоптера „Кугър” от същата авиобаза бяха изпратени в Източните Родопи. Там мащабен пожар край ивайловградското село Горно Луково обхвана близо 10 хиляди декара и навлезе на гръцка територия.