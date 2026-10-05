Хеликоптер „Кугър” се включи в гасенето на пожар в Ямболско

Военен хеликоптер „Кугър” помага в гасенето на пожар, който възникна по-рано днес край ямболското село Победа, община Тунджа. По първоначални данни горят предимно треви и храсти, като към момента няма засегнат горски фонд. Огънят е навлязъл в труднодостъпна местност в района на подножието на връх Бакаджик, но към момента е ограничен и няма опасност за населените места.
Машината с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово излетяла към огнището в 17:29 часа. От армията уточняват, че това е третият военен вертолет, изпратен през днешния ден за борба с пламъците в различни точки на страната.
В гасенето на огъня по земя участват шест пожарни екипа и 140 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон към Втора механизирана бригада. Усилията им са насочени към пълното овладяване на пожара и недопускане на разрастването му.
На място са областният управител на Ямбол Георги Чалъков, който подпомага координацията между институциите, както и директорът на местната Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” комисар Иван Динев.
По-рано днес други два хеликоптера „Кугър” от същата авиобаза бяха изпратени в Източните Родопи. Там мащабен пожар край ивайловградското село Горно Луково обхвана близо 10 хиляди декара и навлезе на гръцка територия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе....
Руският самолет загребваше по 45 кубика на един заход и гасеше за минути.
Коментиран от #3
19:24 05.10.2026
2 оня с коня
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
19:27 05.10.2026
3 оня с коня
До коментар #1 от "Абе....":кога ще имаме пари за:
Бе-200 «Альтаир»
Коментиран от #5
19:27 05.10.2026
4 Пенчо
19:30 05.10.2026
5 Абе....
До коментар #3 от "оня с коня":Алжир купува новите Алтаир от Русия за под 37 000 000 € бройката. Всеки се пълни с по 12 тона вода за 14 секунди.
България купи ненужни Ф16 за по 150 000 000 € бройката.
С парите за един Ф16 можехме да купим 4 Алтаира и пожарите щяха да са угасени още преди да влязат в новините.
19:55 05.10.2026
6 И нищо
20:11 05.10.2026