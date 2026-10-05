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Хеликоптер „Кугър” се включи в гасенето на пожар в Ямболско

Хеликоптер „Кугър” се включи в гасенето на пожар в Ямболско

5 Октомври, 2026 19:21 534 6

  • пожар-
  • хеликоптер-
  • село победа

На терен с огъня се борят шест пожарни екипа и 140 военнослужещи

Хеликоптер „Кугър” се включи в гасенето на пожар в Ямболско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военен хеликоптер „Кугър” помага в гасенето на пожар, който възникна по-рано днес край ямболското село Победа, община Тунджа. По първоначални данни горят предимно треви и храсти, като към момента няма засегнат горски фонд. Огънят е навлязъл в труднодостъпна местност в района на подножието на връх Бакаджик, но към момента е ограничен и няма опасност за населените места.

Машината с екипаж от 24-та авиационна база в Крумово излетяла към огнището в 17:29 часа. От армията уточняват, че това е третият военен вертолет, изпратен през днешния ден за борба с пламъците в различни точки на страната.

В гасенето на огъня по земя участват шест пожарни екипа и 140 военнослужещи от 42-ри механизиран батальон към Втора механизирана бригада. Усилията им са насочени към пълното овладяване на пожара и недопускане на разрастването му.

На място са областният управител на Ямбол Георги Чалъков, който подпомага координацията между институциите, както и директорът на местната Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” комисар Иван Динев.

По-рано днес други два хеликоптера „Кугър” от същата авиобаза бяха изпратени в Източните Родопи. Там мащабен пожар край ивайловградското село Горно Луково обхвана близо 10 хиляди декара и навлезе на гръцка територия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе....

    7 2 Отговор
    Колко вода загребва този Кугър?
    Руският самолет загребваше по 45 кубика на един заход и гасеше за минути.

    Коментиран от #3

    19:24 05.10.2026

  • 2 оня с коня

    3 1 Отговор
    Горим Българийо, горим,
    и бързо се превръщаме във пепел.
    И никой не разбра дори,
    защо не зърваме небето светло.

    Мълчим Българийо, мълчим,
    задавени и все обезличени.
    С невиждащи за Бог очи,
    невярващи и премирени.

    Търпим Българийо, търпим,
    не щем да се събудим от кошмара.
    Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
    и йощ тътрим... влачим си самара.

    19:27 05.10.2026

  • 3 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе....":

    кога ще имаме пари за:
    Бе-200 «Альтаир»

    Коментиран от #5

    19:27 05.10.2026

  • 4 Пенчо

    3 0 Отговор
    Ами кугър ще е, то други няма!Хе-хе!

    19:30 05.10.2026

  • 5 Абе....

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Алжир купува новите Алтаир от Русия за под 37 000 000 € бройката. Всеки се пълни с по 12 тона вода за 14 секунди.
    България купи ненужни Ф16 за по 150 000 000 € бройката.
    С парите за един Ф16 можехме да купим 4 Алтаира и пожарите щяха да са угасени още преди да влязат в новините.

    19:55 05.10.2026

  • 6 И нищо

    2 1 Отговор
    Резултата никакъв.

    20:11 05.10.2026

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