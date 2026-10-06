Пожарът в Ивайловградско засегна около 3000 декара

Второ денонощие продължава гасенето на пожара в Ивайловградско, който е засегнал около 3000 декара гори, храсти и треви. Огънят се е прехвърлил и на територията на Гърция, но няма опасност за населените места, съобщава БНТ.

От север и запад пожарът е затворен в периметър от около 4 километра. Усилията на екипите са насочени към пълното му локализиране. „Няма риск за населени места“, се посочва в информацията на БНТ.

Булдозер прокарва просеки в труднодостъпния терен

На място работят пожарникари, служители на горските стопанства и доброволци. Булдозер прокарва просеки, за да ограничи разпространението на огъня. Частичното бедствено положение в община Ивайловград остава в сила.

В гасенето участва хеликоптер „Кугър“ от състава на 24-та авиационна база. Машината се включи в действията по погасяване на пожара, възникнал в землището на село Горно Луково. Предишния ден в операцията са участвали два хеликоптера.

Над 100 души са участвали в гасенето

В първия ден срещу пожара са действали над 100 души от пожарните служби в Ивайловград, Хасково, Харманли, Крумовград, Маджарово и Любимец, както и служители на Държавното горско стопанство в Ивайловград, МВР, общината и доброволното формирование към нея. Пожарът е до голяма степен овладян от българска страна, но работата по окончателното му локализиране продължава.

Източници: bntnews.bg