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Пожарът в Ивайловградско засегна около 3000 декара

Пожарът в Ивайловградско засегна около 3000 декара

6 Октомври, 2026 06:11 473 0

  • пожар-
  • ивайловград-
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  • частично бедствено положение-
  • гърция

Огънят е затворен от север и запад в периметър от около 4 километра. Частичното бедствено положение остава в сила, а пожарът е преминал и на територията на Гърция.

Пожарът в Ивайловградско засегна около 3000 декара - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Второ денонощие продължава гасенето на пожара в Ивайловградско, който е засегнал около 3000 декара гори, храсти и треви. Огънят се е прехвърлил и на територията на Гърция, но няма опасност за населените места, съобщава БНТ.

От север и запад пожарът е затворен в периметър от около 4 километра. Усилията на екипите са насочени към пълното му локализиране. „Няма риск за населени места“, се посочва в информацията на БНТ.

Булдозер прокарва просеки в труднодостъпния терен

На място работят пожарникари, служители на горските стопанства и доброволци. Булдозер прокарва просеки, за да ограничи разпространението на огъня. Частичното бедствено положение в община Ивайловград остава в сила.

В гасенето участва хеликоптер „Кугър“ от състава на 24-та авиационна база. Машината се включи в действията по погасяване на пожара, възникнал в землището на село Горно Луково. Предишния ден в операцията са участвали два хеликоптера.

Над 100 души са участвали в гасенето

В първия ден срещу пожара са действали над 100 души от пожарните служби в Ивайловград, Хасково, Харманли, Крумовград, Маджарово и Любимец, както и служители на Държавното горско стопанство в Ивайловград, МВР, общината и доброволното формирование към нея. Пожарът е до голяма степен овладян от българска страна, но работата по окончателното му локализиране продължава.

Източници: bntnews.bg


Хасково / България
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