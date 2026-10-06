Премиерът Румен Радев ще открие INTER DRONE EXPO 2026 – специализирано изложение за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна и електрическа мобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора. Официалното откриване ще се състои на 6 октомври (вторник) от 12:00 ч. в „Интер Експо Център“.
В рамките на събитието ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи и свързаните с тях иновативни технологии.
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 8 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити
Коментиран от #20
07:15 06.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Да го
07:16 06.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 РУМЕН ЛЪЖЕЦА
Коментиран от #15
07:18 06.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 И една дузина
07:20 06.10.2026
9 Напомледък Радев
Аз се целя в лампиони!
07:22 06.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ВЪН фат ма ка р"ум€н" "БО(га)ТАШ"!
Коментиран от #17, #18, #21, #22
07:27 06.10.2026
12 Премиерът Радев
07:28 06.10.2026
13 Пилот с трибестан
07:30 06.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Радев
До коментар #6 от "РУМЕН ЛЪЖЕЦА":е турист. Тук прилита, там отлита. Реже лентички - ленторез. Затова взе нов дълг 5 милиарда, за да има да харчи за командировъчни. Сметни сега - всеки ленторез, колко му увеличава заплатата.
07:33 06.10.2026
16 Трол
07:34 06.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Премиерът
07:40 06.10.2026
20 Добре се движим
До коментар #1 от "Тити":Скоро някой ще направи дронове - пчели и ще ни жилят безплатно..за майтап..
07:41 06.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 АГАТ а Кристи
07:57 06.10.2026
24 МИРО
08:25 06.10.2026
25 Доказан факт от Миро!!!
08:32 06.10.2026
26 ха ха
08:40 06.10.2026