Новини
България »
София »
Премиерът Румен Радев ще открие INTER DRONE EXPO 2026

Премиерът Румен Радев ще открие INTER DRONE EXPO 2026

6 Октомври, 2026 07:09 707 26

  • inter drone expo 2026-
  • премиер-
  • премиера-
  • румен радев-
  • откриване

В рамките на събитието ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи и свързаните с тях иновативни технологии

Премиерът Румен Радев ще открие INTER DRONE EXPO 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев ще открие INTER DRONE EXPO 2026 – специализирано изложение за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна и електрическа мобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора. Официалното откриване ще се състои на 6 октомври (вторник) от 12:00 ч. в „Интер Експо Център“.

В рамките на събитието ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи и свързаните с тях иновативни технологии.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    12 2 Отговор
    Боко номер две

    Коментиран от #20

    07:15 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да го

    14 0 Отговор
    открива , нищо полезно от него .

    07:16 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 РУМЕН ЛЪЖЕЦА

    13 1 Отговор
    Нали беше миротворец. Пак се пребоядисал.

    Коментиран от #15

    07:18 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И една дузина

    12 0 Отговор
    гавази по него !

    07:20 06.10.2026

  • 9 Напомледък Радев

    8 0 Отговор
    Е надул перките! Сакото на костюма е с два размера по- голям, а под него бронежилетка!
    Аз се целя в лампиони!

    07:22 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ВЪН фат ма ка р"ум€н" "БО(га)ТАШ"!

    10 1 Отговор
    Т у р к о ф и л

    Коментиран от #17, #18, #21, #22

    07:27 06.10.2026

  • 12 Премиерът Радев

    9 1 Отговор
    Ще закрие България!

    07:28 06.10.2026

  • 13 Пилот с трибестан

    6 1 Отговор
    Безсамолетният пилотник Радев щял да открива безпилотни самолети, димек самолети без пилотници.

    07:30 06.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Радев

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "РУМЕН ЛЪЖЕЦА":

    е турист. Тук прилита, там отлита. Реже лентички - ленторез. Затова взе нов дълг 5 милиарда, за да има да харчи за командировъчни. Сметни сега - всеки ленторез, колко му увеличава заплатата.

    07:33 06.10.2026

  • 16 Трол

    6 1 Отговор
    Оставка веднага,продажник лъжец измамник

    07:34 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Премиерът

    5 1 Отговор
    да си събира некадърниците и да се махат докато е време. Тоя път няма да има бели автобуси. Нафтата е много скъпа...

    07:40 06.10.2026

  • 20 Добре се движим

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    Скоро някой ще направи дронове - пчели и ще ни жилят безплатно..за майтап..

    07:41 06.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Мое "ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО" ще открие...

    07:57 06.10.2026

  • 24 МИРО

    1 0 Отговор
    ВСЕКИ ЗНАЕ : РАДЕВ Е ПРЕДАТЕЛ И ПРОДАЖНИК !!! ЗА КАКВО НИ Е ??? Ууууу !!!

    08:25 06.10.2026

  • 25 Доказан факт от Миро!!!

    0 0 Отговор
    РАДЕВ Е ВЕЧЕ НАПЪЛНО НЕНУЖЕН НА БЪЛГАРИЯ !!!

    08:32 06.10.2026

  • 26 ха ха

    0 0 Отговор
    лицето на репресивна България , ново психотронно оръжие няма ли да представят , да си дава оставката е най добре

    08:40 06.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове