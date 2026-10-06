Прогноза за времето: Проф. Георги Рачев прогнозира дъждове и захлаждане от петък

Топлото и слънчево време ще се задържи до петък включително, но след това предстои промяна с по-ниски температури, повече облачност и валежи. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев.

Сутрините ще останат студени, като на места са възможни слани и мъгли. През деня температурите ще бъдат приятни, а въздухът – чист. В София до петък се очакват стойности около 24-25 градуса.

Валежите ще започнат от запад

„Това време ще продължи до петък, включително. И събота ни чака един по-дълъг период на малко по-хладно време. Няма да стане кой знае колко студено, но разликата между температурите сутрин и обед ще бъде по-малка, а ще бъде влажно“, обясни проф. Рачев.

Промяната е свързана с процеси, които се развиват над Западна Европа. След проливните валежи в района на Каталуния и Барселона зоната с дъжд постепенно ще се придвижи на изток и се очаква да достигне Балканите.

В петък до обед времето ще остане приятно. След това облачността ще се увеличи и от запад ще започнат валежи. В следващите дни дъждът постепенно ще обхване и източните райони на страната.

„Крайно време е да повали и то доста добре“, коментира климатологът.

По думите му валежите са особено необходими заради продължаващото засушаване в страната. „При положение, че сме началото на октомври, 24-25 градуса си е много, много хубаво. Няма какво повече да се иска“, каза проф. Рачев за очакваните температури в София.

Призив за внимание заради пожарите

Проф. Рачев коментира и опасността от пожари на фона на сухото време. Той призова хората временно да не палят огън на открито, като посочи пожара край Горно Луково, който се е разпространил и на гръцка територия.

„За сега няколко дни не палете огън навън. Няма никакъв смисъл“, каза климатологът.

Той обясни и че мъглата при определени условия може да задържа и натрупва замърсители близо до земната повърхност. „Мъглата разтваря всички тези замърсители, които са във въздуха“, посочи проф. Рачев.

Източници: btvnovinite.bg