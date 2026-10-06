Ганев: Балотажът може да свали активността под 2 млн.

Избирателната активност на втори тур на президентските избори може да падне под 2 милиона души. Това прогнозира социологът от „Тренд“ Димитър Ганев, според когото при запазване на настоящите нагласи вотът ще стигне до балотаж.
Проучването е поръчано от вестник „24 часа“ и е проведено сред 1003 пълнолетни граждани в периода от 26 септември до 2 октомври чрез интервюта лице в лице.
Около 3,3 милиона гласа са нужни за първи тур
Ганев припомни, че според Конституцията президентът се избира на първи тур с повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели по списък. При очакван списък от около 6,6 милиона души това означава участие на приблизително 3,3 милиона избиратели.
По думите му при балотаж традиционно се наблюдава спад на активността. Част от избирателите се отказват да гласуват, когато кандидатът, когото са подкрепяли, не достигне до втория тур и те не виждат своя представител в надпреварата.
Очаква се балотаж между Йотова и Гюров
Димитър Ганев смята, че разпределението на подкрепата в настоящата предизборна ситуация дава основание да се очаква втори тур между Илияна Йотова и Андрей Гюров.
Като аргумент социологът посочва силната мобилизация на симпатизантите на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Според него този електорат е показал относително висока лоялност към формациите и кандидатите, които те са издигали през последните години.
Измерени са и нагласите за парламентарен вот
Проучването включва и нагласите на избирателите при евентуални парламентарни избори. Според Ганев общата структура на подкрепата остава относително сходна с тази от парламентарния вот на 19 април, но има и промени.
Той отчита лека ерозия в подкрепата за „Прогресивна България“ с няколко процентни пункта в рамките на шест месеца. Друга разлика е, че „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ вече се измерват като две отделни политически формации.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мисля, излишни са прогнозите
08:42 06.10.2026
3 Пич
На тези избори няма да излязат два милиона души сборно, заедно с балотажа!!!
Коментиран от #14
08:46 06.10.2026
4 Трол
08:46 06.10.2026
5 В абсолютна
08:47 06.10.2026
6 пери
08:58 06.10.2026
7 Смехоран
09:09 06.10.2026
8 Балотаж ли ?!
09:12 06.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 натка патка
09:13 06.10.2026
11 дилема , а
09:16 06.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дориана
Въпреки машините на Мадуро- подкрепете опозицията!
09:17 06.10.2026
14 Да но
До коментар #3 от "Пич":Който брои бюлетините той брои и участвалите гласоподаватели вентилаторно и геометрично 2 4 6 8 10. На повечето хора вече им втълпиха че статуквото е непреодолимо макар че може би дори няма право да се явява .
Коментиран от #16
09:21 06.10.2026
15 Подготвят
09:25 06.10.2026
16 Пич
До коментар #14 от "Да но":Така е, истината казвате! А аз отдавна казвам, че изборите ще бъдат откраднати!
Задължително - машини...
09:27 06.10.2026
17 под 2 милиона
09:28 06.10.2026
18 Лост
09:40 06.10.2026
19 БАЙ ---ХОЙ
БКП-- ПРОГРЕСИВНИ. В. ЛИЦЕТО. НА
ДРУГАРКАТА. ЙОТОВА. КОЯТО. Е ЗАМРАЗИЛА. ЧЛЕНСТВОТО. СИ. В. БКП.
ЩЕ. СИ. ПРОЛИЧИ. БОРИСОВ. ,ПРОЕВРОПЕЙЦИ. ЛИ. Е. ИЛИ
РУСКО. ЗАКОНСПИРИРАН. ПРОКСИ.
09:49 06.10.2026
20 ГОЧО БУЛГУРА
ЕСКОБАР. ЧЕ. ЩЕ. ВЗЕМЕ. НЯКОЙ. ДА. МУ. ИЗДЪЛБАЕ. НЯКОЯ. ГОЛЯМА. АРКАДА. И
ДА. ГО. УВРЕДИ. ТОТАЛНО. ТОГАВА. ТРЯБВА. И. 14. ЧЛЕННА. КОМИСИЯ. ДОКТОРИ. ТЯБВА. ДА. ГО. ОСВИДЕТЕЛСТВА
10:02 06.10.2026