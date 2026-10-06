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Ганев: Балотажът може да свали активността под 2 млн.
  Тема: Избори

Ганев: Балотажът може да свали активността под 2 млн.

6 Октомври, 2026 08:39 770 20

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  • костадин костадинов

Социологът очаква втори тур между Илияна Йотова и Андрей Гюров, ако тенденциите от проучването се запазят

Ганев: Балотажът може да свали активността под 2 млн. - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Избирателната активност на втори тур на президентските избори може да падне под 2 милиона души. Това прогнозира социологът от „Тренд“ Димитър Ганев, според когото при запазване на настоящите нагласи вотът ще стигне до балотаж.

Проучването е поръчано от вестник „24 часа“ и е проведено сред 1003 пълнолетни граждани в периода от 26 септември до 2 октомври чрез интервюта лице в лице.

Около 3,3 милиона гласа са нужни за първи тур

Ганев припомни, че според Конституцията президентът се избира на първи тур с повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели по списък. При очакван списък от около 6,6 милиона души това означава участие на приблизително 3,3 милиона избиратели.

„Обикновено декларативната активност в проучването е малко по-висока от реалната“, уточни Ганев.

По думите му при балотаж традиционно се наблюдава спад на активността. Част от избирателите се отказват да гласуват, когато кандидатът, когото са подкрепяли, не достигне до втория тур и те не виждат своя представител в надпреварата.

Очаква се балотаж между Йотова и Гюров

Димитър Ганев смята, че разпределението на подкрепата в настоящата предизборна ситуация дава основание да се очаква втори тур между Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Като аргумент социологът посочва силната мобилизация на симпатизантите на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Според него този електорат е показал относително висока лоялност към формациите и кандидатите, които те са издигали през последните години.

Измерени са и нагласите за парламентарен вот

Проучването включва и нагласите на избирателите при евентуални парламентарни избори. Според Ганев общата структура на подкрепата остава относително сходна с тази от парламентарния вот на 19 април, но има и промени.

Той отчита лека ерозия в подкрепата за „Прогресивна България“ с няколко процентни пункта в рамките на шест месеца. Друга разлика е, че „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ вече се измерват като две отделни политически формации.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мисля, излишни са прогнозите

    4 2 Отговор
    Ще видим и ще се анализира и активност и за кой

    08:42 06.10.2026

  • 3 Пич

    12 3 Отговор
    Тоа па неадекватник!!!???
    На тези избори няма да излязат два милиона души сборно, заедно с балотажа!!!

    Коментиран от #14

    08:46 06.10.2026

  • 4 Трол

    4 3 Отговор
    Балотажът предполага чудесни условия за есенни разходки и риболов.

    08:46 06.10.2026

  • 5 В абсолютна

    5 2 Отговор
    заблуда сте г-н Ганев.

    08:47 06.10.2026

  • 6 пери

    2 0 Отговор
    След вчерашната гореща информация за юмручните изпълнения в затвора на петричкия "смъртноболен" Ескобар, на Йотова бая и се разклати столчето и сега всички социологически агенции и услужливите медии са впрегнати да ни облъчват с големи разлики между нагласите на избирателите и колко Йотова е напред пред Гюров и Кандев. Евтинко и предсказуемо за тези, които можем да мислим и го правим.

    08:58 06.10.2026

  • 7 Смехоран

    2 0 Отговор
    Димитре,през оная ми е колко ще падне броя на гласуващите.Аз лично няма да стъпя до урните.Тия машини вече са настроени на името на Йоца.

    09:09 06.10.2026

  • 8 Балотаж ли ?!

    3 3 Отговор
    Между Петрохан и Кремъл - избирам Халкидики !

    09:12 06.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 натка патка

    2 0 Отговор
    Тези двамата заедно с оня другия и той същия. Не мога нито да ги слушам нито да ги гледам така мазно говорят. От няколко месеца не пускам вече нито радио нито телевизия. Само глупави новини и току виж цъфне и някоя такава говорителка. Защото те във всяка телевизия имат поне по една такава.

    09:13 06.10.2026

  • 11 дилема , а

    1 0 Отговор
    Ндаа , какво да препочетем , да ни лъжат или да ни лъготят ? И в двата случая , ще ни прецакат .

    09:16 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дориана

    2 3 Отговор
    За това да гласуваме за истинската опозиция- Ненчев- Кирилова или Костадинив- Волгин и да объркаме сметките на услужкливите подмазвачи- социолози!

    Въпреки машините на Мадуро- подкрепете опозицията!

    09:17 06.10.2026

  • 14 Да но

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Който брои бюлетините той брои и участвалите гласоподаватели вентилаторно и геометрично 2 4 6 8 10. На повечето хора вече им втълпиха че статуквото е непреодолимо макар че може би дори няма право да се явява .

    Коментиран от #16

    09:21 06.10.2026

  • 15 Подготвят

    5 0 Отговор
    Електората че няма нужда от балотаж.

    09:25 06.10.2026

  • 16 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да но":

    Така е, истината казвате! А аз отдавна казвам, че изборите ще бъдат откраднати!
    Задължително - машини...

    09:27 06.10.2026

  • 17 под 2 милиона

    2 0 Отговор
    Демек (според Ганев) , около 2 милиона българи ще си губят времето да гласуват ???!!! Чак толкова много наивни балъци ли има в България ???!!!

    09:28 06.10.2026

  • 18 Лост

    0 0 Отговор
    Значи България има по списък 6.6 милиона избиратели.Като сложим и почти 1 милион под 18 години скоро може да станем и 8 милиона българи.

    09:40 06.10.2026

  • 19 БАЙ ---ХОЙ

    2 1 Отговор
    СЕГА. ЩЕ. СЕ. ВИДИ. КОЛКО. МУ. Е. СИСТЕМНА. ПАРТИЯТА. НА. БОЙКО. БОРИСОВ, ДА. ВИДИМ. ДАЛИ. СА. ПРОЕВРОПЕЙЦИ, ИЛИ КЕЛЕПИРДЖИИ. САМО. ЗА. ЛАПАНЕТО . АЙДЕ. БОЙКО. ПОКАЖИ. СЕГА. КАЧЕСТВАТА. ДИ. НА. ВОЖД, И. КАЖИ. НА. ТВОЯ. ЕЛЕКТОРАТ, ТЕ. ЗА. ЕВРОПА. ЛИ. СА. ИЛИ. ЗА. СССР. КОЙТО. ВЕЧЕ. СЕ. ОПИТВАТ. ДА. НИ. НАТРАПЯТ. ОТ
    БКП-- ПРОГРЕСИВНИ. В. ЛИЦЕТО. НА
    ДРУГАРКАТА. ЙОТОВА. КОЯТО. Е ЗАМРАЗИЛА. ЧЛЕНСТВОТО. СИ. В. БКП.
    ЩЕ. СИ. ПРОЛИЧИ. БОРИСОВ. ,ПРОЕВРОПЕЙЦИ. ЛИ. Е. ИЛИ
    РУСКО. ЗАКОНСПИРИРАН. ПРОКСИ.

    09:49 06.10.2026

  • 20 ГОЧО БУЛГУРА

    1 0 Отговор
    ЙОТОВА. ВЕДНАГА. ДА. ИЗПРАТИШ. БОКСОВИ. СЪДИИ. ДА. СВИРЯТ. СЛЕДВАЩИЯ. БОКСОВ. МАЧ. НА. УМИРАЩИЯ.
    ЕСКОБАР. ЧЕ. ЩЕ. ВЗЕМЕ. НЯКОЙ. ДА. МУ. ИЗДЪЛБАЕ. НЯКОЯ. ГОЛЯМА. АРКАДА. И
    ДА. ГО. УВРЕДИ. ТОТАЛНО. ТОГАВА. ТРЯБВА. И. 14. ЧЛЕННА. КОМИСИЯ. ДОКТОРИ. ТЯБВА. ДА. ГО. ОСВИДЕТЕЛСТВА

    10:02 06.10.2026

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