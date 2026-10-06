Ганев: Балотажът може да свали активността под 2 млн.

Избирателната активност на втори тур на президентските избори може да падне под 2 милиона души. Това прогнозира социологът от „Тренд“ Димитър Ганев, според когото при запазване на настоящите нагласи вотът ще стигне до балотаж.

Проучването е поръчано от вестник „24 часа“ и е проведено сред 1003 пълнолетни граждани в периода от 26 септември до 2 октомври чрез интервюта лице в лице.

Около 3,3 милиона гласа са нужни за първи тур

Ганев припомни, че според Конституцията президентът се избира на първи тур с повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели по списък. При очакван списък от около 6,6 милиона души това означава участие на приблизително 3,3 милиона избиратели.

„Обикновено декларативната активност в проучването е малко по-висока от реалната“, уточни Ганев.

По думите му при балотаж традиционно се наблюдава спад на активността. Част от избирателите се отказват да гласуват, когато кандидатът, когото са подкрепяли, не достигне до втория тур и те не виждат своя представител в надпреварата.

Очаква се балотаж между Йотова и Гюров

Димитър Ганев смята, че разпределението на подкрепата в настоящата предизборна ситуация дава основание да се очаква втори тур между Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Като аргумент социологът посочва силната мобилизация на симпатизантите на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Според него този електорат е показал относително висока лоялност към формациите и кандидатите, които те са издигали през последните години.

Измерени са и нагласите за парламентарен вот

Проучването включва и нагласите на избирателите при евентуални парламентарни избори. Според Ганев общата структура на подкрепата остава относително сходна с тази от парламентарния вот на 19 април, но има и промени.

Той отчита лека ерозия в подкрепата за „Прогресивна България“ с няколко процентни пункта в рамките на шест месеца. Друга разлика е, че „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ вече се измерват като две отделни политически формации.

Източници: nova.bg