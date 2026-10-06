"Акад. Николай Денков: Защо Румен Радев не поиска подкрепа от НАТО след атаката срещу двата кораба?"

Това е поредният пример, в който управляващите показват пълна неспособност и нежелание да се справят със заплахите срещу България. Трябва ли да започнат удари върху мирното българско население, за да разберат всички мащабите на това национално предателство? Главата в пясъка не решава нито един истински проблем.
Това заяви бившият премиер акад. Николай Денков след брифинга на министър-председателят Румен Радев относно атаката срещу два търговски кораба край българския бряг.
Ето и цялата позиция на акад. Николай Денков във "Фейсбук":
Чухме от премиера разказ какво се е случило след атаката на руските дронове срещу корабите в Черно море.
Чухме как протича спасителната акция.
Чухме, че това е "абсолютно недопустима атака, грубо погазване на международното право и морското дело".
Но не чухме:
Осъждане на виновника за войната, за атаката срещу корабите в Черно море и за пряката опасност за българската национална сигурност. А това е Путин.
Заявка за тясно взаимодействие с нашите съюзници от НАТО и ЕС, за да защитим държавата си от агресора. Той вече напада следващи потенциални жертви.
Това е поредният пример, в който управляващите показват пълна неспособност и нежелание да се справят със заплахите срещу България.
Трябва ли да започнат удари върху мирното българско население, за да разберат всички мащабите на това национално предателство?
Главата в пясъка не решава нито един истински проблем.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сифиянец
12:27 06.10.2026
3 Дякон Унуфрий Араллампиев
12:27 06.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Защото гледа
12:29 06.10.2026
9 Иван
12:30 06.10.2026
10 Ако
Но аз имам друг по важен въпрос към всички управляваши досега - защо унищожихте БА, и сега трябва да се молят / чакат Годо.. който разбира се няма да си мръдне и пръста.
12:30 06.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Факти
12:32 06.10.2026
14 Стойко
12:32 06.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 виктория
12:35 06.10.2026
18 Хаха
Да не би прокуратурата и него да е погнала заради ламските истории с училище Космос, та толкова нахъсан да "напада" Русия....
12:36 06.10.2026
19 Ужас
12:37 06.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 въпрос
12:37 06.10.2026
22 От бекъдърност
12:37 06.10.2026
23 Мишел
Радев не иска такава война, защото е професионален военен и не иска да става за смях.
Коментиран от #26
12:37 06.10.2026
24 Радев и пиги
За руски мир
Това е руският мир !!!!
И вече го знаем , бяхме 45 години в него . За него тъгуват само комундетата и партийни секретари .
12:39 06.10.2026
25 Работодател
Коментиран от #35
12:40 06.10.2026
26 Радев
До коментар #23 от "Мишел":Е руска подлога
Отроче на школата партийна !!!
Става за учител по физкултура , друго не
Коментиран от #32
12:40 06.10.2026
27 За какво да я поиска?
12:42 06.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хмм
12:45 06.10.2026
30 Григор
Срещу кого? Срещу "неизвестен извършител" ли? Още не са установили чии са дроновете, но за Денков е повече от ясно, че са руски. Фактите нямат значение. Злобата и омразата са водещи! И това бил български политик. Ти да видиш!
12:48 06.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Миме
До коментар #26 от "Радев":ми кат е така що още не изкарва България от ес нато-то и зоната
12:51 06.10.2026
33 АБВ
12:52 06.10.2026
34 Дапитам
12:53 06.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Доктор
12:55 06.10.2026
38 Моряка
12:57 06.10.2026
39 идиоти вън
13:00 06.10.2026
40 Мила
13:04 06.10.2026
41 гошето
13:05 06.10.2026
42 Баш химик
13:13 06.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Как ще поиска помощ
13:15 06.10.2026
45 От измислени академици
13:23 06.10.2026
46 Причината
13:33 06.10.2026
47 НАСКО
13:50 06.10.2026
48 Обективен
Денков,я ни светни каква ,помощ трябва да искаме от НАТО,военноморска или военновъздушна,защото когато даваш предложение,трябва да посочиш и най ефективните пътища за изпълнението му.
14:12 06.10.2026
49 Тъпоъгълници рундеви
14:22 06.10.2026