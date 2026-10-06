"Акад. Николай Денков: Защо Румен Радев не поиска подкрепа от НАТО след атаката срещу двата кораба?"

Това е поредният пример, в който управляващите показват пълна неспособност и нежелание да се справят със заплахите срещу България. Трябва ли да започнат удари върху мирното българско население, за да разберат всички мащабите на това национално предателство? Главата в пясъка не решава нито един истински проблем.

Това заяви бившият премиер акад. Николай Денков след брифинга на министър-председателят Румен Радев относно атаката срещу два търговски кораба край българския бряг.

Ето и цялата позиция на акад. Николай Денков във "Фейсбук":

Чухме от премиера разказ какво се е случило след атаката на руските дронове срещу корабите в Черно море.

Чухме как протича спасителната акция.

Чухме, че това е "абсолютно недопустима атака, грубо погазване на международното право и морското дело".

Но не чухме:

Осъждане на виновника за войната, за атаката срещу корабите в Черно море и за пряката опасност за българската национална сигурност. А това е Путин.

Заявка за тясно взаимодействие с нашите съюзници от НАТО и ЕС, за да защитим държавата си от агресора. Той вече напада следващи потенциални жертви.

Това е поредният пример, в който управляващите показват пълна неспособност и нежелание да се справят със заплахите срещу България.

Трябва ли да започнат удари върху мирното българско население, за да разберат всички мащабите на това национално предателство?

Главата в пясъка не решава нито един истински проблем.