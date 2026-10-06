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Акад. Николай Денков: Защо Румен Радев не поиска подкрепа от НАТО след атаката срещу двата кораба?

Акад. Николай Денков: Защо Румен Радев не поиска подкрепа от НАТО след атаката срещу двата кораба?

6 Октомври, 2026 12:24 1 185 49

  • николай денков-
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Това е поредният пример, в който управляващите показват пълна неспособност и нежелание да се справят със заплахите срещу България

Акад. Николай Денков: Защо Румен Радев не поиска подкрепа от НАТО след атаката срещу двата кораба? - 1
Снимка: Архив
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Това е поредният пример, в който управляващите показват пълна неспособност и нежелание да се справят със заплахите срещу България. Трябва ли да започнат удари върху мирното българско население, за да разберат всички мащабите на това национално предателство? Главата в пясъка не решава нито един истински проблем.

Това заяви бившият премиер акад. Николай Денков след брифинга на министър-председателят Румен Радев относно атаката срещу два търговски кораба край българския бряг.

Ето и цялата позиция на акад. Николай Денков във "Фейсбук":

Чухме от премиера разказ какво се е случило след атаката на руските дронове срещу корабите в Черно море.

Чухме как протича спасителната акция.

Чухме, че това е "абсолютно недопустима атака, грубо погазване на международното право и морското дело".

Но не чухме:

Осъждане на виновника за войната, за атаката срещу корабите в Черно море и за пряката опасност за българската национална сигурност. А това е Путин.

Заявка за тясно взаимодействие с нашите съюзници от НАТО и ЕС, за да защитим държавата си от агресора. Той вече напада следващи потенциални жертви.

Това е поредният пример, в който управляващите показват пълна неспособност и нежелание да се справят със заплахите срещу България.

Трябва ли да започнат удари върху мирното българско население, за да разберат всички мащабите на това национално предателство?

Главата в пясъка не решава нито един истински проблем.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сифиянец

    63 6 Отговор
    И този е академик, лелеллел! Нали ние сме нату, бе, дуру! 25 години в нату скоро празнувахте, къде не е великата модерна натюфска армия!

    12:27 06.10.2026

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    40 4 Отговор
    Трябва да поискаме и памук за по добра подкрепа Деньо опраи са ва момче

    12:27 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Защото гледа

    22 1 Отговор
    какво става в Арабия .

    12:29 06.10.2026

  • 9 Иван

    29 3 Отговор
    Нали натовският кораб е на дъното как да окаже помощ

    12:30 06.10.2026

  • 10 Ако

    45 4 Отговор
    този беше малко по умен, сам щеше да си отговори на тези въпроси. Но само жокер(и) - корабите не са български, и нека да прочете малко какви точно са територялните граници (морските).
    Но аз имам друг по важен въпрос към всички управляваши досега - защо унищожихте БА, и сега трябва да се молят / чакат Годо.. който разбира се няма да си мръдне и пръста.

    12:30 06.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Факти

    3 22 Отговор
    Акад. Николай Денков: Защо Румен Радев не поиска подкрепа от НАТО да задейства чл. 5 след атаката срещу двата кораба?

    12:32 06.10.2026

  • 14 Стойко

    38 2 Отговор
    Този откри ли течния сапун или още е на кисе?

    12:32 06.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 виктория

    30 3 Отговор
    тоя се държи като страхлива слива!!!

    12:35 06.10.2026

  • 18 Хаха

    37 4 Отговор
    Тоя изтерзан молец много изтрещял ми се чини, щом призовава едва ли не да нападнем Русия!?
    Да не би прокуратурата и него да е погнала заради ламските истории с училище Космос, та толкова нахъсан да "напада" Русия....

    12:36 06.10.2026

  • 19 Ужас

    28 4 Отговор
    сапунджията и той се из а ка скривай се б-к-ук видяхме те в сглобката

    12:37 06.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 въпрос

    36 3 Отговор
    Как да не се смееш на подобни глупости?

    12:37 06.10.2026

  • 22 От бекъдърност

    15 4 Отговор
    и страх от отговорност ! Цял живот на между капките , с фалш и безконечни лъжи ! И на хранилка !

    12:37 06.10.2026

  • 23 Мишел

    31 4 Отговор
    Денков иска война на НатО с Русия, защото е физикохимик и не знае, че става за смях.
    Радев не иска такава война, защото е професионален военен и не иска да става за смях.

    Коментиран от #26

    12:37 06.10.2026

  • 24 Радев и пиги

    5 34 Отговор
    Нали са за мир
    За руски мир
    Това е руският мир !!!!
    И вече го знаем , бяхме 45 години в него . За него тъгуват само комундетата и партийни секретари .

    12:39 06.10.2026

  • 25 Работодател

    28 2 Отговор
    Ама този академик и за пазач на паркинг няма да го назнача.

    Коментиран от #35

    12:40 06.10.2026

  • 26 Радев

    5 22 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Е руска подлога
    Отроче на школата партийна !!!
    Става за учител по физкултура , друго не

    Коментиран от #32

    12:40 06.10.2026

  • 27 За какво да я поиска?

    17 2 Отговор
    Атаката е минала вече.

    12:42 06.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хмм

    8 8 Отговор
    ние сме НАТО, но те винаги си мислят за САЩ като споменават НАТО, с този случай не трябва ли да се занимава пишман президентката, главнокомандващ на натовската ни армия, екскурзиантка която ще се връща в София само когато някой наркопласьор се нуждае от помилване

    12:45 06.10.2026

  • 30 Григор

    24 1 Отговор
    "Акад. Николай Денков: Защо Румен Радев не поиска подкрепа от НАТО след атаката срещу двата кораба?"
    Срещу кого? Срещу "неизвестен извършител" ли? Още не са установили чии са дроновете, но за Денков е повече от ясно, че са руски. Фактите нямат значение. Злобата и омразата са водещи! И това бил български политик. Ти да видиш!

    12:48 06.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Миме

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Радев":

    ми кат е така що още не изкарва България от ес нато-то и зоната

    12:51 06.10.2026

  • 33 АБВ

    18 0 Отговор
    И този е академик ? Боже, пази България и света от такива "академици" !

    12:52 06.10.2026

  • 34 Дапитам

    11 1 Отговор
    Ама в наши води ли са ударени?

    12:53 06.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Доктор

    14 0 Отговор
    Хлъзгава мижитурка.

    12:55 06.10.2026

  • 38 Моряка

    16 0 Отговор
    Като се захвана с политиката,услужливо го направиха академик,ама главата му пак с 2 грама мозък.Не знае,разликата между 12 милната зона(морската територия на България) и двеста милната зона - акватория,която е международна,но само България има право да открива и експлоатира подводните (дънните,подземните) природни ресурси).Ударите по корабите са нанесени далеч от териториалните ни води,но кучетата се разлоеха,главно от ППДБ.

    12:57 06.10.2026

  • 39 идиоти вън

    16 0 Отговор
    Чудно, какво ще прави този Мики ако беше премиер в такава ситуация, щеше да обяви война на Русия ли?!?!? Щеше да ни изпрати в Украйна да мреме ли?!??!? Абе пази Боже от неадекватни ,,държавници" и мекерета на чужди интереси!!!!

    13:00 06.10.2026

  • 40 Мила

    4 3 Отговор
    Защото му е през дедовия какво ще става,затова.

    13:04 06.10.2026

  • 41 гошето

    12 0 Отговор
    Защото най вероятно дронове не са руски...

    13:05 06.10.2026

  • 42 Баш химик

    12 0 Отговор
    Срамно е да слагате пред името на този плъх абривиатурата "Акад."

    13:13 06.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Как ще поиска помощ

    1 8 Отговор
    без да пита тьотя!

    13:15 06.10.2026

  • 45 От измислени академици

    9 1 Отговор
    като този смешник сме на този хал.

    13:23 06.10.2026

  • 46 Причината

    0 3 Отговор
    Нали знаеш, че гледа в противоположната посока?

    13:33 06.10.2026

  • 47 НАСКО

    2 1 Отговор
    Я! Сапунчо надигна гласче!

    13:50 06.10.2026

  • 48 Обективен

    0 0 Отговор
    Ся,титлата академик,някакси,не подхожда на този индивит,но това е друг разговор.
    Денков,я ни светни каква ,помощ трябва да искаме от НАТО,военноморска или военновъздушна,защото когато даваш предложение,трябва да посочиш и най ефективните пътища за изпълнението му.

    14:12 06.10.2026

  • 49 Тъпоъгълници рундеви

    1 0 Отговор
    вие сте голяма работа! Вие решавате кой академик е измислен! Гледайте си вашия измислен герой, че бая ви е овърголил в лъжите си!

    14:22 06.10.2026

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