Синя България срещу атаката на руски дронове край българския бряг

Коалиция „Синя България“ осъди атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона и поиска незабавни действия от правителството и президента. От формацията настояват премиерът Румен Радев публично да осъди инцидента, а президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност.

Двата кораба са били поразени около 3:00 часа на 6 октомври, на около 70 морски мили източно от Бяла. Единият плавателен съд е потънал, а от екипажа му не са открити оцелели към момента на изявлението на премиера. Екипажът на втория кораб е напуснал плавателния съд, като в района е започнала спасителна операция. По данни на БНТ атаката е извършена с морски и въздушни дронове.

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„Това е абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона“, заяви Румен Радев преди среща с представители на Министерството на отбраната, МВР, Министерството на транспорта, Министерството на околната среда и водите, президентската институция и службите за сигурност. Към този момент няма официално потвърдена информация за извършителя или произхода на използваните дронове.

Искане за доклад пред парламента

„Синя България“ определя случилото се като пряка заплаха за националната сигурност, международния правен ред и търговското корабоплаване в Черно море. Коалицията настоява Министерството на отбраната, Военноморските сили и службите за сигурност да представят пред Народното събрание и обществото пълен доклад с радарните траектории, вида на безекипажните апарати и данните за техния източник.

Според формацията липсата на публична информация би подкопала доверието в институциите. Оттам заявяват, че политическото мълчание в подобна ситуация не е предпазливост, а отказ от защита на държавния интерес.

Призив за консултации по член 4 от НАТО

Коалицията настоява правителството да инициира консултации по член 4 от Вашингтонския договор. Като мотиви са посочени рискът за свободата на корабоплаването, възможна екологична катастрофа и повишаване на застрахователните рискове за пристанищата Варна и Бургас.

„Синя България“ иска още разширяване на съвместните съюзнически патрули, засилено въздушно и морско разузнаване и гаранции за нормалното движение по морските коридори.

Предложение за брегова антидронова защита

Сред останалите искания са изграждане на система за ранно откриване на дронове, разполагане на брегови радари и осигуряване на средства за радиоелектронна борба. Коалицията свързва мерките не само с отбраната на морската граница, но и със защитата на пристанищната инфраструктура, търговския транзит и енергийната диверсификация на България.

Премиерът Румен Радев свика институционалната среща заради инцидента, като правителствената пресслужба посочи, че в нея участват и службите за сигурност.

Източници: bntnews.bg, government.bg