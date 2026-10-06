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Синя България срещу атаката на руски дронове край българския бряг
  Тема: Украйна

Синя България срещу атаката на руски дронове край българския бряг

6 Октомври, 2026 13:51 715 39

  • синя българия-
  • дронове-
  • черно море-
  • търговски кораби-
  • национална сигурност

Коалицията настоява за публичен доклад, консултации по член 4 от НАТО и спешна брегова антидронова защита

Синя България срещу атаката на руски дронове край българския бряг - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Коалиция „Синя България“ осъди атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона и поиска незабавни действия от правителството и президента. От формацията настояват премиерът Румен Радев публично да осъди инцидента, а президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност.

Двата кораба са били поразени около 3:00 часа на 6 октомври, на около 70 морски мили източно от Бяла. Единият плавателен съд е потънал, а от екипажа му не са открити оцелели към момента на изявлението на премиера. Екипажът на втория кораб е напуснал плавателния съд, като в района е започнала спасителна операция. По данни на БНТ атаката е извършена с морски и въздушни дронове.

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„Това е абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона“, заяви Румен Радев преди среща с представители на Министерството на отбраната, МВР, Министерството на транспорта, Министерството на околната среда и водите, президентската институция и службите за сигурност. Към този момент няма официално потвърдена информация за извършителя или произхода на използваните дронове.

Искане за доклад пред парламента

„Синя България“ определя случилото се като пряка заплаха за националната сигурност, международния правен ред и търговското корабоплаване в Черно море. Коалицията настоява Министерството на отбраната, Военноморските сили и службите за сигурност да представят пред Народното събрание и обществото пълен доклад с радарните траектории, вида на безекипажните апарати и данните за техния източник.

Според формацията липсата на публична информация би подкопала доверието в институциите. Оттам заявяват, че политическото мълчание в подобна ситуация не е предпазливост, а отказ от защита на държавния интерес.

Призив за консултации по член 4 от НАТО

Коалицията настоява правителството да инициира консултации по член 4 от Вашингтонския договор. Като мотиви са посочени рискът за свободата на корабоплаването, възможна екологична катастрофа и повишаване на застрахователните рискове за пристанищата Варна и Бургас.

„Синя България“ иска още разширяване на съвместните съюзнически патрули, засилено въздушно и морско разузнаване и гаранции за нормалното движение по морските коридори.

Предложение за брегова антидронова защита

Сред останалите искания са изграждане на система за ранно откриване на дронове, разполагане на брегови радари и осигуряване на средства за радиоелектронна борба. Коалицията свързва мерките не само с отбраната на морската граница, но и със защитата на пристанищната инфраструктура, търговския транзит и енергийната диверсификация на България.

Премиерът Румен Радев свика институционалната среща заради инцидента, като правителствената пресслужба посочи, че в нея участват и службите за сигурност.

Източници: bntnews.bg, government.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 100%

    3 22 Отговор
    дроновете са руски!

    Коментиран от #2, #24, #25

    13:54 06.10.2026

  • 2 100% не са

    26 3 Отговор

    До коментар #1 от "100%":

    Както всеки път преди това! Накрая се оказват бандеровски!

    13:56 06.10.2026

  • 3 селяк

    18 2 Отговор
    Иии колко бързо некви сини излезнаха с доказателства, че дроновете са руски :Д евала или просто тва изнася на господарите да са руски :Д жалка картинка

    13:56 06.10.2026

  • 4 Мдаа

    15 3 Отговор
    И тия се доказаха като абсолютни кретени!

    13:56 06.10.2026

  • 5 Сатана Z

    12 1 Отговор
    Жълтопавентите гризачи да заминават за морето да копаят окопи

    13:56 06.10.2026

  • 6 Каунь

    4 1 Отговор
    И аз искам много работи ама.......като нямам пари

    13:57 06.10.2026

  • 7 Този от

    12 1 Отговор
    синя България изтрезнява ли някога! Поне го гримирайте преди да го давате по телевизията!

    13:57 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 иван костов

    13 2 Отговор
    Удобен момент за скъсване на дипломатическите отношения с нацистка Украйна и изгонване на посланика!
    Украинските провокации стават нетърпими!

    Коментиран от #15

    13:58 06.10.2026

  • 10 Казанлъшкия

    11 1 Отговор
    Къде са доказателствата,че дроновете са били руски ? Украински зърно ли е било превозвано? Ако да - ок, има логика да е така. Не казват обаче с какво са били пълни корабите , крие се за пореден път много информация,което навежда на мисълта,че дроновете са били украински.

    Коментиран от #19

    13:58 06.10.2026

  • 11 Пецата

    2 2 Отговор
    Неколко дена ви слушах да ме занимавате с некви кокали на некъф цар разбираш ли а сега почнахте с некви летящи дронове 🤣

    13:58 06.10.2026

  • 12 Стрина

    9 2 Отговор
    Обявява война на Русия. Мобилизация за "синя България" и всички ВОЕНОЛЮБЦИ от ЕС

    Коментиран от #16

    13:58 06.10.2026

  • 13 Ти си

    11 1 Отговор
    Кой и как разбра че дриновете са руски или че са изстреляни от Русия? Защо да не са например ирански ? Защо пък и да не са украински с цел провокация за да ни натисне да се съгласим да произвеждаме дронове за тях ? Много въпроси без отговори ни някои веднага първосигнално обвиняват без да знаят какво се случва в същност !
    Пример - дрона край Кардам ....

    13:58 06.10.2026

  • 14 Хихиих

    9 1 Отговор
    Е нали миналата седмица онзи Рюте каза винаги да се обвинява Русия, дори да няма доказателства! Е ги, нашите безмозъчни папагали само заповед чакаха!

    13:59 06.10.2026

  • 15 селяк

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "иван костов":

    аа не баце не са усрайнците виж синя българия каза ,че са расите :Д тря сме послушни офце и да верваме на сичко по телефизора иначе кви послушни офце сме

    13:59 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 13245

    5 2 Отговор
    На вас, хората не са гласували доверие, а на Радев и ПП! Няма нужда от вашите провокации и наливане на масло в огъня!

    14:02 06.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 урко

    5 1 Отговор
    каква е па тая синя България, че чак и сигурни какви са дроновете....Аман от олита

    14:03 06.10.2026

  • 23 Сандо

    5 1 Отговор
    А сините красавци спомнят ли си оня дрон паднал до газовата станция чий беше?

    14:03 06.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ФЕН НА СИНЯ БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    ДАНЕБИ ДА ИСКАТЕ РУСНАЦИТЕ ДА ВИ ЧЕТАТ ВЕСНИК РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО И КОЙ ГО ДОКАЗА ЧЕ СА РУСКИ.ДАНЕБИ ПЕПИ ГОТИНОТО С БЕЛИЯ НОС.

    14:08 06.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Защо?

    4 0 Отговор
    Навсякъде пише, че не се знае за момента от какъв произход са тези дронове, но разбира се тези знаят. Нека приемем, че действително са руски, както казват те, идва въпросът обаче защо не пискаха да се свиква член 4 на НАТО, КСНС, а в, гъ.а, когато украински дронове си паднаха директно на българска земя, а в случая са на 70 морски мили в морето от границата? Тогава бяха приказки как били отклонени от руснаците и т.н ., ами ако сега са руски, не може ли да са отклонени от Украйна? Само питам.

    Коментиран от #32, #35

    14:09 06.10.2026

  • 31 СПОКО СИНЯ БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    РУСНАЦИТЕ ПАК ЩЕ НИ ОСВОБОДЯТ ОТ ЛУДИТЕ ..РСУЛИ.

    14:11 06.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 И откъде…

    1 0 Отговор
    …разбрахте, че дряновете са Путин ли ви потвърди чрез имейл или как?

    14:15 06.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Витя

    2 0 Отговор
    И откъде умнокрасивитета реши че дроновете са руски?А и да са, какво чакаха досега? Всеки кораб с оръжие е цел.

    14:15 06.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 файтон хора

    1 0 Отговор
    наричащи се Коалиция „Синя България“

    14:18 06.10.2026

  • 39 Пич

    0 0 Отговор
    Само вижте така наречените сини демократи, как се измятат като фашисти!?
    И най важното - срам нямат, защото скоро ще се види от всички, че дроновете са украински!!!

    14:24 06.10.2026

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