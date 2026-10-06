Румен Карамихалев срещу Румен Радев: Ако дроновете бяха украински, вече щеше да е надул гайдата за безумното войнолюбство на Европа и Украйна!

Въпросът чии са дроновете ударили двата кораба започва да изглежда доста риторичен. Руснаците не се главоболят особено да нанасят прецизни удари по кораби - "на когото каквото му било писано". Ако дроновете бяха украински, вече щеше да е надул гайдата за безумното войнолюбство на Европа и Украйна!

Това коментира във "Фейсбук" Румен Карамихалев.

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Ето и цялата му позиция:

1. Корабите са bulkers (т.е. за насипни товари) и поне единият със сигурност е превозвал зърно. Украинците се концентрират върху санкционни танкери с руски нефт.

2. Обичайните маршрути на руските кораби са от другата страна на Черно море, близо до турските брегове и максимално далече от Украйна. Тези двата са се движили по маршрута, който се използва обичайно при експорт на зърно от украинските пристанища.

3. Руснаците не се главоболят особено да нанасят прецизни удари по кораби - "на когото каквото му било писано".

4. Радев мигновено изрази безадресно "възмущение от безпрецедентната атака". Ако дроновете бяха украински, вече щеше да е надул гайдата за безумното войнолюбство на Европа и Украйна.

Май засега единственото неясно е дали в знак на солидарност и желание за мир Радев ще предложи на Митрофанова да компенсираме Русия за изразходваните дронове.