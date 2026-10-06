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Румен Карамихалев срещу Румен Радев: Ако дроновете бяха украински, вече щеше да е надул гайдата за безумното войнолюбство на Европа и Украйна!
  Тема: Украйна

Румен Карамихалев срещу Румен Радев: Ако дроновете бяха украински, вече щеше да е надул гайдата за безумното войнолюбство на Европа и Украйна!

6 Октомври, 2026 14:04 1 884 46

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Руснаците не се главоболят особено да нанасят прецизни удари по кораби - "на когото каквото му било писано"

Румен Карамихалев срещу Румен Радев: Ако дроновете бяха украински, вече щеше да е надул гайдата за безумното войнолюбство на Европа и Украйна! - 1
Снимка: Фейсбук
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Въпросът чии са дроновете ударили двата кораба започва да изглежда доста риторичен. Руснаците не се главоболят особено да нанасят прецизни удари по кораби - "на когото каквото му било писано". Ако дроновете бяха украински, вече щеше да е надул гайдата за безумното войнолюбство на Европа и Украйна!

Това коментира във "Фейсбук" Румен Карамихалев.

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Ето и цялата му позиция:

1. Корабите са bulkers (т.е. за насипни товари) и поне единият със сигурност е превозвал зърно. Украинците се концентрират върху санкционни танкери с руски нефт.

2. Обичайните маршрути на руските кораби са от другата страна на Черно море, близо до турските брегове и максимално далече от Украйна. Тези двата са се движили по маршрута, който се използва обичайно при експорт на зърно от украинските пристанища.

3. Руснаците не се главоболят особено да нанасят прецизни удари по кораби - "на когото каквото му било писано".

4. Радев мигновено изрази безадресно "възмущение от безпрецедентната атака". Ако дроновете бяха украински, вече щеше да е надул гайдата за безумното войнолюбство на Европа и Украйна.

Май засега единственото неясно е дали в знак на солидарност и желание за мир Радев ще предложи на Митрофанова да компенсираме Русия за изразходваните дронове.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаааа

    37 47 Отговор
    АБСОЛЮТНО

    14:06 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Поредният безроден продажник

    77 54 Отговор
    изкаран срещу Радев!

    Коментиран от #18, #38

    14:08 06.10.2026

  • 4 Случаят е ясен

    33 14 Отговор
    "Royad Mammadov" (турска собственост) беше атакуван в румънски води на 5 октомври. Превозвал е царевица от Измаил (Украйна) за Равена (Италия). Потъна след удар от два руски дрона, а двама моряци загинаха.
    "ALFA WATAN" и "ABLE" бяха ударени едновременно днес, 6 октомври, в българската икономическа зона. ABLE е плавал от Галац (Румъния) за Истанбул (Турция), а ALFA WATAN от Картал към Сулина (Румъния)"7

    14:09 06.10.2026

  • 5 А кой е

    67 34 Отговор
    този продажник. Изглежда типичен лъжец като отпадъците в ПП и ДБ.

    Коментиран от #32

    14:11 06.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 име

    72 29 Отговор
    A ако бяха руски, ганчо мирчев с двата пръста чело, гяypoв, хасан василев, мишока денков и генерал ниско вече щяха да припадат от истерия!

    14:12 06.10.2026

  • 8 Луд Скайуокър

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "14/88":

    Е точно ти ли ще го биеш ? Хайде тръгвай стига си седял зад монитора !

    14:14 06.10.2026

  • 9 Иво

    40 19 Отговор
    То между зърното не е имало огромно количество боеприпаси и оръжие за Украйна, нали?

    Коментиран от #26

    14:15 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Трол

    22 7 Отговор
    Ха сега си представете дроновете да се окажат български.

    14:16 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Карабаш Карабашев

    27 8 Отговор
    Активиране на член 5 и всички лами заминаваме за руския фронт.

    14:19 06.10.2026

  • 16 Топалов

    35 6 Отговор
    Доста безцеремонно, нелогично и простащко изхвъляне от страна на неизвестен тро наричащ се карамихалем. Не е чувал, че има проверки, междудържавни протоколи ит.н.

    14:19 06.10.2026

  • 17 ПРЕДАТЕЛИТЕ ДАВАХА ОРЪЖИЕ НА ЗЕЛЕНСКИ

    34 17 Отговор
    А той сега ги бомби.

    14:19 06.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пич

    27 12 Отговор
    Всички либерасти дерат ризи на барикадата!!!
    Ана всички е ясно, че това са украински дронове, и затова мънкат, мънкат.....
    Само общи приказки...!!!
    И Радев не смее да каже...

    Коментиран от #23

    14:21 06.10.2026

  • 20 Бау-бау

    16 3 Отговор
    Румене, я се успокой малко и се дръж по-прилично. В тези кораби може и теб да те паркират, макар и в ненасипно състояние. И къде си търсиш адаша в тази случка?

    14:21 06.10.2026

  • 21 анонимен

    34 9 Отговор
    Според Михалев явно премиера трябва да обяви война на Русия. Слава Богу,че Радев е военен и има представа докъде ще доведе това.

    14:22 06.10.2026

  • 22 Иван 1

    15 5 Отговор
    Как да каже като и ЕС не смее да се изхвърли,ако можеш за докажи ,а не голи приказки.

    14:23 06.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Софиянец

    32 6 Отговор
    Поредния боклук се изходи по темата!

    14:27 06.10.2026

  • 25 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Карлуково/Старшата сестра":

    Ти си симпатичен идеологически враг!
    Да воювам ли с тебе, или да взема да те......

    14:30 06.10.2026

  • 26 Мисли бе, Ивче!

    13 7 Отговор

    До коментар #9 от "Иво":

    Зърното пътува от север на юг. Оръжието пътува от юг на север. Как да ги смесиш?

    14:31 06.10.2026

  • 27 Ха-ха

    13 5 Отговор
    Другарят Карамихалев яко се изходи върху въпроса ! Но не е виновен , като му е кухо м/у ушите така му нареждат и той просто захлебва. Отде акъл да проумее , че сценарият със Северен поток е абсолютно същият ...

    14:36 06.10.2026

  • 28 Този Карамихалев

    12 7 Отговор
    глупав ли е или само се прави на глупав?

    Кой започна морската война и къде е коментарът му по повод на украинските пиратски атаки срещу световния морски флот, който търгува с Руската федерация?

    Някой си бил нарочил някакви кораби за "санкционирани".

    Кой е този някой? - Този мушмурок Карамихалев или някаква си евро-атлантическа пасмина озурпирала правомощията на ООН?

    Коментиран от #39

    14:42 06.10.2026

  • 29 Смешник

    10 6 Отговор
    Абе Румене грабвай мешката и заминавай за Украйна да защитаваш корумпирания фашиски режим в Киев Стига си философствал в медиите

    14:42 06.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Моряка

    6 8 Отговор
    Слушай сега,бе морска ливадо:
    1.За да потъне така бързо голям кораб,трябва да е поразена подводната му част.Това става с торпедо или морски дрон.
    2.Торпедото има малка далечна на въздействие,примерно 50 км.,а руски военни кораби посред Черно море няма.
    3.Русия няма морски дронове.
    4.Украйна има морски дронове,Великобритания ги снабдява.С такива дронове украинците попиляха руския Черноморски флот.Тогава никой не ревеше.
    5.Не е изключено,потъналият кораб да е поразен от руска противо корабна ракета,но спътниковото наблюдение веднага щеше да засече и ракетата,и военния кораб на позиция,даже и подводница.Бреговото наблюдение на акваториите на черноморските натовски държави е на много високо ниво,включителна и българското,наскоро изградено с Европейски фондове.Може да открие даже човешко тяло по незначително излъчване на топлина във водата около него,става дума за разлика на температурата с околната вода на десети и стотни от градуса.

    Коментиран от #36

    14:51 06.10.2026

  • 32 Селянин

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "А кой е":

    Та дроновете са УКРАИСКИ защото са насовени към РУСКИ води на Черно море /от четири месеца са вече руски като остров Крим

    14:57 06.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Въпрос

    7 10 Отговор

    До коментар #3 от "Поредният безроден продажник":

    То по-голям безродник от Радев има ли?

    Коментиран от #40, #44

    15:10 06.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 да попитам

    1 2 Отговор
    А каква песен ще запее Черномихалев, ако дроновете се окажат украински?

    15:31 06.10.2026

  • 42 Жало Стив

    1 2 Отговор
    Идва от Египет с украинско зърно, да не им го връщат, че мухлясало? Този е от Квартал 95 май!

    15:33 06.10.2026

  • 43 Симо

    2 1 Отговор
    Удобен коментар на някакъв си Румен Карамихалев!!! Глупав, но удобен!

    Коментиран от #45

    15:37 06.10.2026

  • 44 Спорно е,

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Въпрос":

    при наличието на Гълъб Донев и Йотова битката е много оспорвана!!!

    15:46 06.10.2026

  • 45 Българин681

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Симо":

    Кой е Карамихал Руменов?
    Къде и какво работи, някой за нещо избирал ли го е???

    15:50 06.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

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