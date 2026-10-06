Румен Карамихалев срещу Румен Радев: Ако дроновете бяха украински, вече щеше да е надул гайдата за безумното войнолюбство на Европа и Украйна!

Въпросът чии са дроновете ударили двата кораба започва да изглежда доста риторичен. Руснаците не се главоболят особено да нанасят прецизни удари по кораби - "на когото каквото му било писано". Ако дроновете бяха украински, вече щеше да е надул гайдата за безумното войнолюбство на Европа и Украйна!
Това коментира във "Фейсбук" Румен Карамихалев.
Ето и цялата му позиция:
1. Корабите са bulkers (т.е. за насипни товари) и поне единият със сигурност е превозвал зърно. Украинците се концентрират върху санкционни танкери с руски нефт.
2. Обичайните маршрути на руските кораби са от другата страна на Черно море, близо до турските брегове и максимално далече от Украйна. Тези двата са се движили по маршрута, който се използва обичайно при експорт на зърно от украинските пристанища.
3. Руснаците не се главоболят особено да нанасят прецизни удари по кораби - "на когото каквото му било писано".
4. Радев мигновено изрази безадресно "възмущение от безпрецедентната атака". Ако дроновете бяха украински, вече щеше да е надул гайдата за безумното войнолюбство на Европа и Украйна.
Май засега единственото неясно е дали в знак на солидарност и желание за мир Радев ще предложи на Митрофанова да компенсираме Русия за изразходваните дронове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаааа
14:06 06.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Поредният безроден продажник
Коментиран от #18, #38
14:08 06.10.2026
4 Случаят е ясен
"ALFA WATAN" и "ABLE" бяха ударени едновременно днес, 6 октомври, в българската икономическа зона. ABLE е плавал от Галац (Румъния) за Истанбул (Турция), а ALFA WATAN от Картал към Сулина (Румъния)"7
14:09 06.10.2026
5 А кой е
Коментиран от #32
14:11 06.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 име
14:12 06.10.2026
8 Луд Скайуокър
До коментар #2 от "14/88":Е точно ти ли ще го биеш ? Хайде тръгвай стига си седял зад монитора !
14:14 06.10.2026
9 Иво
Коментиран от #26
14:15 06.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Трол
14:16 06.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Карабаш Карабашев
14:19 06.10.2026
16 Топалов
14:19 06.10.2026
17 ПРЕДАТЕЛИТЕ ДАВАХА ОРЪЖИЕ НА ЗЕЛЕНСКИ
14:19 06.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пич
Ана всички е ясно, че това са украински дронове, и затова мънкат, мънкат.....
Само общи приказки...!!!
И Радев не смее да каже...
Коментиран от #23
14:21 06.10.2026
20 Бау-бау
14:21 06.10.2026
21 анонимен
14:22 06.10.2026
22 Иван 1
14:23 06.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Софиянец
14:27 06.10.2026
25 Пич
До коментар #23 от "Карлуково/Старшата сестра":Ти си симпатичен идеологически враг!
Да воювам ли с тебе, или да взема да те......
14:30 06.10.2026
26 Мисли бе, Ивче!
До коментар #9 от "Иво":Зърното пътува от север на юг. Оръжието пътува от юг на север. Как да ги смесиш?
14:31 06.10.2026
27 Ха-ха
14:36 06.10.2026
28 Този Карамихалев
Кой започна морската война и къде е коментарът му по повод на украинските пиратски атаки срещу световния морски флот, който търгува с Руската федерация?
Някой си бил нарочил някакви кораби за "санкционирани".
Кой е този някой? - Този мушмурок Карамихалев или някаква си евро-атлантическа пасмина озурпирала правомощията на ООН?
Коментиран от #39
14:42 06.10.2026
29 Смешник
14:42 06.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Моряка
1.За да потъне така бързо голям кораб,трябва да е поразена подводната му част.Това става с торпедо или морски дрон.
2.Торпедото има малка далечна на въздействие,примерно 50 км.,а руски военни кораби посред Черно море няма.
3.Русия няма морски дронове.
4.Украйна има морски дронове,Великобритания ги снабдява.С такива дронове украинците попиляха руския Черноморски флот.Тогава никой не ревеше.
5.Не е изключено,потъналият кораб да е поразен от руска противо корабна ракета,но спътниковото наблюдение веднага щеше да засече и ракетата,и военния кораб на позиция,даже и подводница.Бреговото наблюдение на акваториите на черноморските натовски държави е на много високо ниво,включителна и българското,наскоро изградено с Европейски фондове.Може да открие даже човешко тяло по незначително излъчване на топлина във водата около него,става дума за разлика на температурата с околната вода на десети и стотни от градуса.
Коментиран от #36
14:51 06.10.2026
32 Селянин
До коментар #5 от "А кой е":Та дроновете са УКРАИСКИ защото са насовени към РУСКИ води на Черно море /от четири месеца са вече руски като остров Крим
14:57 06.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Въпрос
До коментар #3 от "Поредният безроден продажник":То по-голям безродник от Радев има ли?
Коментиран от #40, #44
15:10 06.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 да попитам
15:31 06.10.2026
42 Жало Стив
15:33 06.10.2026
43 Симо
Коментиран от #45
15:37 06.10.2026
44 Спорно е,
До коментар #38 от "Въпрос":при наличието на Гълъб Донев и Йотова битката е много оспорвана!!!
15:46 06.10.2026
45 Българин681
До коментар #43 от "Симо":Кой е Карамихал Руменов?
Къде и какво работи, някой за нещо избирал ли го е???
15:50 06.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.