Новаков за дроновете в Черно море: Повече не може да се правим, че войната не е дошла до нашите брегове

Това, нека кажем много ясно, е атака, а не инцидент. Когато един кораб е потънал и не знаем какво се е случило с неговия екипаж, повече не можем да неглижираме и да се правим, че войната не е дошла вече до нашите брегове. Тук искам много ясно да кажа, не говорим и не искаме война, не искаме куршуми и не искаме смърт, но това се случва въпреки нашата воля. Това заяви пред "Евронюз" евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков.
"Длъжни сме да се погрижим. Говорим за инцидент, който се е случил на няколко десетки километра от Варна и от Бяла. Ето защо аз се надявам, че България ще се възползва в максимална степен от финансирането, което Европейската комисия предоставя, ще инвестира в ефективна противовъздушна отбраната, тъй като дроновете, които са участвали в тази атака са били и морски и въздушни, така че и бреговата охраната още трябва да се включи.
Говорим най-вече за това дали България, българските териториални води, българската икономическа зона е безопасна за търговско корабоплаване, безопасна е да се преминава с товари и пътници оттам, тъй като в момента това се следи от цял свят", коментира още Новаков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Не искаме куршуми и не искаме смърт
14:09 06.10.2026
4 Сигурно
14:10 06.10.2026
5 Луд Скайуокър
До коментар #1 от "14/88":Ти ли ще го биеш ?
14:10 06.10.2026
6 провинциалист
14:10 06.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сега разбрахте ли
Нямаме радари, нямаме дронове, нямаме нищо. В това време словаците обмениха старото си оръжие за ново. Разкараха старите мигове и получиха нови. И не само те, но ги давам за пример заради Фицо.
14:13 06.10.2026
10 Стефан
Коментиран от #30
14:13 06.10.2026
11 Не искаме куршуми и не искаме смърт..
14:14 06.10.2026
12 Дончо Цончев
14:15 06.10.2026
13 лицемери всякакви
14:15 06.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ПРЕДАТЕЛИ
14:18 06.10.2026
17 Дефлоът
14:18 06.10.2026
18 Пич
Само общи приказки...!!!
И Радев не смее да каже...
14:19 06.10.2026
19 Ама как така да
14:20 06.10.2026
20 евро
14:20 06.10.2026
21 Луд Скайуокър
До коментар #14 от "14/88":Изтриха ти поста но ти пак го пусна и аз пак ще те питам - ти ли ще го биеш ?
14:21 06.10.2026
22 Констатация
14:22 06.10.2026
23 Ама как така ...
14:24 06.10.2026
24 Ресторант Синият Лъв ви поздравява
14:25 06.10.2026
25 Ама как така ...
14:26 06.10.2026
26 ШЕФА
14:29 06.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков
призивите и пропагандата за война са изрично криминализирани в България. Те са класифицирани като тежки престъпления против мира в Глава четиринадесета от българския Наказателен кодекс. Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Всеки, който по какъвто и да е начин извършва пропаганда за водене на война, се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено (чрез печат, устно слово, радио, интернет или по друг начин) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Време е мисля най после да почне прокуратурата дела да завежда на атлантици в България. За какво въобще им плащаме заплати да ги питам щом закона не спазват ?
14:32 06.10.2026
30 Испанец
До коментар #10 от "Стефан":Западна Европа е държави, които не се оставят да бъдат поробени. Испанците 700 години воюват, за да освободят Иберият от маврите и не чакат дядо им Хуан от Москва да ги освободи.
Хората са наясно, че падне ли Украйна следват Полша и Унгария, а след тях Германия и до Лисабон.
14:33 06.10.2026
31 ТАГАРЕВ БИЛ АРЕСТУВАН
14:33 06.10.2026
32 Не искаме куршуми и не искаме смърт..
14:35 06.10.2026
33 Щ-12
14:36 06.10.2026
34 МАСОНИТЕ ЗАПОЧНАХА ВОЙНАТА
14:39 06.10.2026
35 Няма няма ...
14:44 06.10.2026
36 Анонимен
14:46 06.10.2026
37 Перо
14:50 06.10.2026
38 Дада
14:51 06.10.2026
39 Кво ти прече
14:51 06.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Точен
14:51 06.10.2026
42 Яяяяяяя
“Каквото посееш, това ще жънеш”
14:53 06.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Някой
14:56 06.10.2026
46 и те така
Коментиран от #49
14:56 06.10.2026
47 Че какви атлантически нацисти сте
14:58 06.10.2026
48 Маринов
в МЕЖДУНАРОДНИ води
за да се "ПРИТИСНЕ"
и "ЕЛИМИНИРАТ"
позициите на Радев
за Войната в Украйна!!!
14:58 06.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Стефан Петков
14:59 06.10.2026
51 ежко
14:59 06.10.2026
52 Член Пети
Коментиран от #54
15:03 06.10.2026
53 Че какви атлантически нацисти сте тогава
15:05 06.10.2026
54 РЕАЛИСТ
До коментар #52 от "Член Пети":Какъв член 5-ти, бе?
Пътува си някакъв кораб под флага на Палау/ кво ли в това/ и вози украинска стока/ незнайно каква/. Бил в българската икономическа зона. Една такава зона се простира на 200 мили т.е до другият край на морето. Това ме са териториални води, които да на 12 мили. Ето какво казва морското право
"Инцидент в изключителната икономическа зона не се смята за нарушение на българското морско или въздушно пространство. " Търсим под вола теле, значи.
15:09 06.10.2026
55 НЕ са десетки километра от
Коментиран от #56
15:10 06.10.2026
56 Оня
До коментар #55 от "НЕ са десетки километра от":Казаха 70 морски мили източно от Бяла. "Стотиците" километри са точно 127. Това е разстоянието от Варна до Бургас. За морските дистанций е все едно атаката се е случила пред вратата на къщата към задния й двор. Много разбирачи ....
15:43 06.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Дълбок подводен дрон
15:58 06.10.2026