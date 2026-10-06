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Новаков за дроновете в Черно море: Повече не може да се правим, че войната не е дошла до нашите брегове

Новаков за дроновете в Черно море: Повече не може да се правим, че войната не е дошла до нашите брегове

6 Октомври, 2026 14:04 1 592 59

  • андрей новаков-
  • дронове-
  • черно море

Не искаме куршуми и не искаме смърт, но това се случва въпреки нашата воля, коментира евродепутатът

Новаков за дроновете в Черно море: Повече не може да се правим, че войната не е дошла до нашите брегове - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Това, нека кажем много ясно, е атака, а не инцидент. Когато един кораб е потънал и не знаем какво се е случило с неговия екипаж, повече не можем да неглижираме и да се правим, че войната не е дошла вече до нашите брегове. Тук искам много ясно да кажа, не говорим и не искаме война, не искаме куршуми и не искаме смърт, но това се случва въпреки нашата воля. Това заяви пред "Евронюз" евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков.

"Длъжни сме да се погрижим. Говорим за инцидент, който се е случил на няколко десетки километра от Варна и от Бяла. Ето защо аз се надявам, че България ще се възползва в максимална степен от финансирането, което Европейската комисия предоставя, ще инвестира в ефективна противовъздушна отбраната, тъй като дроновете, които са участвали в тази атака са били и морски и въздушни, така че и бреговата охраната още трябва да се включи.

Говорим най-вече за това дали България, българските териториални води, българската икономическа зона е безопасна за търговско корабоплаване, безопасна е да се преминава с товари и пътници оттам, тъй като в момента това се следи от цял свят", коментира още Новаков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Не искаме куршуми и не искаме смърт

    54 8 Отговор
    Нацистка Украина да капитулира. Никакви помощи вече

    14:09 06.10.2026

  • 4 Сигурно

    37 4 Отговор
    дроновете са руски, защото Украина е Русия.

    14:10 06.10.2026

  • 5 Луд Скайуокър

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    Ти ли ще го биеш ?

    14:10 06.10.2026

  • 6 провинциалист

    40 4 Отговор
    До бреговете отдавна достигнаха украинските летовници и предприемачи, някои цял град си направиха.

    14:10 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сега разбрахте ли

    4 32 Отговор
    Защо Радев и други генерали от авиацията години наред саботират, за да няма България надеждна защита. Затова и до ден днешен нямаме обучена ескадрила Ф-16, а миговете са в състояние на брак.
    Нямаме радари, нямаме дронове, нямаме нищо. В това време словаците обмениха старото си оръжие за ново. Разкараха старите мигове и получиха нови. И не само те, но ги давам за пример заради Фицо.

    14:13 06.10.2026

  • 10 Стефан

    32 1 Отговор
    Отива се към ескалация и ще го отнесе Източна Европа. Великобритания, Франция и Германия зарязаха социалната политика и харчат милиарди евро за превъоръжаване. От нас призовки, хора за фронта и понасяне на ударите. От Запада - морална подкрепа, съчувствие и надежда да се държим по-дълго.

    Коментиран от #30

    14:13 06.10.2026

  • 11 Не искаме куршуми и не искаме смърт..

    31 0 Отговор
    евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков дали знае 80 морски мили колко точно "няколко десетки километра от Варна и от Бяла" са ? А? ....български териториални води ли са? ....тъп като гербер ли е и действително ли не знае че Териториалните води (териториалното море) се простират на разстояние до 12 морски мили (приблизително 22,2 километра) от брега а НЕ на 80-82 мили !

    14:14 06.10.2026

  • 12 Дончо Цончев

    31 2 Отговор
    Много го вади новаков, но той няма да ходи да се бие с врага. Той ще е там, за да лапа заплати и комисиони.

    14:15 06.10.2026

  • 13 лицемери всякакви

    29 0 Отговор
    Да дойде лично да се изправи на фронтовата линия, да защити българския суверинтет и население. Не да си пее от Брюксел.

    14:15 06.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ПРЕДАТЕЛИ

    26 0 Отговор
    Ноли вие докарахте британската война в България.

    14:18 06.10.2026

  • 17 Дефлоът

    13 1 Отговор
    Вътре в страната има ужасяващи проблеми, ужасяваща престъпност, ужасяващи цени, ужасяваща мизерия и несправедливост, тия инциденти са манна небесна за такива индивиди да отстраняват вниманието на хората за истинските проблеми вътре в страната.

    14:18 06.10.2026

  • 18 Пич

    16 1 Отговор
    На всички е ясно, че това са украински дронове, и затова мънкат, мънкат.....
    Само общи приказки...!!!
    И Радев не смее да каже...

    14:19 06.10.2026

  • 19 Ама как така да

    10 0 Отговор
    Да не иска куршуми и не иска смърт.. що пък да не си получи обратно даденото на Украйна? И то с лихвите? ...

    14:20 06.10.2026

  • 20 евро

    10 0 Отговор
    дупедатин.още нищо не си видял,още по-малко усетил.ако продължавате да гласувате санкции и милирд. "заеми " за незалежная ще усетите по неприятния начин!

    14:20 06.10.2026

  • 21 Луд Скайуокър

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "14/88":

    Изтриха ти поста но ти пак го пусна и аз пак ще те питам - ти ли ще го биеш ?

    14:21 06.10.2026

  • 22 Констатация

    12 0 Отговор
    Ся, корабите нямат нищу общо с бУССР, щото "работят" по маршрутъ Румъния, Бг, Турция, та съ пита: Кво прайм ако Дрончетатъ съ окажат окраински, ако са били руски караме по методичката... -))))

    14:22 06.10.2026

  • 23 Ама как така ...

    13 0 Отговор
    Тоя питал ли е Гебрев като ги говори тея ? А? (не искаме война, не искаме куршуми и не искаме смърт....).....брей... А Бою? А Гюров? Той кво обеща на зеленият нацист? А?

    14:24 06.10.2026

  • 24 Ресторант Синият Лъв ви поздравява

    1 0 Отговор
    Ха ха ха ха ха ха....

    14:25 06.10.2026

  • 25 Ама как така ...

    6 0 Отговор
    Тоя питал ли е Гебрев като ги говори тея ? А? (не искаме война, не искаме куршуми и не искаме смърт....).....брей... А Бою? А Гюров? Той кво обеща на зеленият нацист? А? Какво? ...

    14:26 06.10.2026

  • 26 ШЕФА

    12 1 Отговор
    Никаков,дано дойде до твоята къща ,продажна жалка и некадърна подлого !

    14:29 06.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков

    9 1 Отговор
    (не искаме война, не искаме куршуми и не искаме смърт....) Гласувайте за Йотова! Тя е човека която развява знамето на МИР-а ! Гюров е за война! И атлантиците трябва да знаят, че
    призивите и пропагандата за война са изрично криминализирани в България. Те са класифицирани като тежки престъпления против мира в Глава четиринадесета от българския Наказателен кодекс. Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Всеки, който по какъвто и да е начин извършва пропаганда за водене на война, се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено (чрез печат, устно слово, радио, интернет или по друг начин) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Време е мисля най после да почне прокуратурата дела да завежда на атлантици в България. За какво въобще им плащаме заплати да ги питам щом закона не спазват ?

    14:32 06.10.2026

  • 30 Испанец

    2 16 Отговор

    До коментар #10 от "Стефан":

    Западна Европа е държави, които не се оставят да бъдат поробени. Испанците 700 години воюват, за да освободят Иберият от маврите и не чакат дядо им Хуан от Москва да ги освободи.
    Хората са наясно, че падне ли Украйна следват Полша и Унгария, а след тях Германия и до Лисабон.

    14:33 06.10.2026

  • 31 ТАГАРЕВ БИЛ АРЕСТУВАН

    9 2 Отговор
    За докарването за войната в България.

    14:33 06.10.2026

  • 32 Не искаме куршуми и не искаме смърт..

    14 4 Отговор
    Гюров в затвора а Йотова и Костадинов на балотаж за президент! Не на войната, не на Атлантическият нацизъм ! НЕ на НАТО, НЕ на САЩ, НЕ на Атлантическият слугинаж

    14:35 06.10.2026

  • 33 Щ-12

    4 2 Отговор
    А руските подводници в Черно море кой ги следи?

    14:36 06.10.2026

  • 34 МАСОНИТЕ ЗАПОЧНАХА ВОЙНАТА

    9 2 Отговор
    Не могат да чакат до 2030.

    14:39 06.10.2026

  • 35 Няма няма ...

    11 1 Отговор
    Няма за натюту да умиргаме и за зеленият плъх ... няма

    14:44 06.10.2026

  • 36 Анонимен

    11 0 Отговор
    Нали е от ГЕРБ този нещастник типично като за началникът му използва ЗАПЛАХИ, мутренскто държание няма как да е друго ?

    14:46 06.10.2026

  • 37 Перо

    9 2 Отговор
    Новаков да се оплаче на украинския посланик в София, с не да говори глупости за война!

    14:50 06.10.2026

  • 38 Дада

    3 8 Отговор
    Освен дронове и ракети,и чума идва от Просия.

    14:51 06.10.2026

  • 39 Кво ти прече

    5 0 Отговор
    Що бе, ГЕРБ успешно от 2014г се прави

    14:51 06.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Точен

    2 1 Отговор
    Точно сега изгонете пенсионерите от армивта и полицията и намалете заплатите. Сега му е времето и да не давате пари за въоръжение. Нека Велев да се изкаже по въпроса.

    14:51 06.10.2026

  • 42 Яяяяяяя

    5 0 Отговор
    Толкова време се статахте да го предизвикате, ето имате го
    “Каквото посееш, това ще жънеш”

    14:53 06.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Някой

    6 2 Отговор
    Да благодари на Зеленски за това! Неговите хора почнаха да удрят търговски кораби още предната година и потъпкаха споразумението за коридори. Така че тези да почнат с текю Зеленски!

    14:56 06.10.2026

  • 46 и те така

    3 0 Отговор
    Един от моряците, който е от Турция, разказа, че според него корабът е бил поразен от подводна бомба. „Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба, избухна огън. Не беше дрон, под водата беше. Мисля, че беше руска, защото возехме украински товар“, заяви един от моряците.

    Коментиран от #49

    14:56 06.10.2026

  • 47 Че какви атлантически нацисти сте

    3 2 Отговор
    тогава щом НЕ искате куршуми и не искате смърт ? А?

    14:58 06.10.2026

  • 48 Маринов

    2 0 Отговор
    "НЕЧИЯ" Операция
    в МЕЖДУНАРОДНИ води
    за да се "ПРИТИСНЕ"
    и "ЕЛИМИНИРАТ"
    позициите на Радев
    за Войната в Украйна!!!

    14:58 06.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Стефан Петков

    4 1 Отговор
    Какво е направил Новаков за България? Той ходи само да си взема заплатата.

    14:59 06.10.2026

  • 51 ежко

    3 0 Отговор
    И какво ще направиш, Новиков?Ще си избълваш приказките и това е!Толкова!Продължавайте да крепите украйна,да джавкате срещу Русия,но файда няма да има.На никой не му пука за вашето мнение.

    14:59 06.10.2026

  • 52 Член Пети

    2 1 Отговор
    Да задействат сега чл. 5 и всички натовци да идват да помагат!

    Коментиран от #54

    15:03 06.10.2026

  • 53 Че какви атлантически нацисти сте тогава

    3 0 Отговор
    А лицемери ? Урсулайки подли ....

    15:05 06.10.2026

  • 54 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Член Пети":

    Какъв член 5-ти, бе?
    Пътува си някакъв кораб под флага на Палау/ кво ли в това/ и вози украинска стока/ незнайно каква/. Бил в българската икономическа зона. Една такава зона се простира на 200 мили т.е до другият край на морето. Това ме са териториални води, които да на 12 мили. Ето какво казва морското право
    "Инцидент в изключителната икономическа зона не се смята за нарушение на българското морско или въздушно пространство. " Търсим под вола теле, значи.

    15:09 06.10.2026

  • 55 НЕ са десетки километра от

    1 0 Отговор
    Варна и от Бяла а 80-82 морски мили са стотици километра от Варна и от Бяла. Да си го знае тоя и това там не са "българските териториални води" !

    Коментиран от #56

    15:10 06.10.2026

  • 56 Оня

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "НЕ са десетки километра от":

    Казаха 70 морски мили източно от Бяла. "Стотиците" километри са точно 127. Това е разстоянието от Варна до Бургас. За морските дистанций е все едно атаката се е случила пред вратата на къщата към задния й двор. Много разбирачи ....

    15:43 06.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Дълбок подводен дрон

    0 0 Отговор
    Той този отдавна е минал на другия бряг, така че като говори за "нашите брегове" имайте едно наум. Къдравата См също се изряза остро по въпроса.

    15:58 06.10.2026

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