Новаков за дроновете в Черно море: Повече не може да се правим, че войната не е дошла до нашите брегове

Това, нека кажем много ясно, е атака, а не инцидент. Когато един кораб е потънал и не знаем какво се е случило с неговия екипаж, повече не можем да неглижираме и да се правим, че войната не е дошла вече до нашите брегове. Тук искам много ясно да кажа, не говорим и не искаме война, не искаме куршуми и не искаме смърт, но това се случва въпреки нашата воля. Това заяви пред "Евронюз" евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков.

"Длъжни сме да се погрижим. Говорим за инцидент, който се е случил на няколко десетки километра от Варна и от Бяла. Ето защо аз се надявам, че България ще се възползва в максимална степен от финансирането, което Европейската комисия предоставя, ще инвестира в ефективна противовъздушна отбраната, тъй като дроновете, които са участвали в тази атака са били и морски и въздушни, така че и бреговата охраната още трябва да се включи.

Говорим най-вече за това дали България, българските териториални води, българската икономическа зона е безопасна за търговско корабоплаване, безопасна е да се преминава с товари и пътници оттам, тъй като в момента това се следи от цял свят", коментира още Новаков.