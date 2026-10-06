Делян Пеевски: Румен Радев еднолично дължи отговор за кризата с дроновете нападатели

Лидерът на ДПС Делян Пеевски с коментар за среднощната атака с дронове по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България.
"Отговорите и за кризата с дроновете нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани, се дължат от Румен Радев - с категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат", се казва в позиция на Пеевски.
По-рано днес премиерът Радев разкритикува остро атаката по корабите в наши води, като заяви, че това е абсолютно недопустима атака и погазване на международното право.
Той съобщи, че един кораб е потънал, а екипажът му се издирва, като за момента не са открити оцелели. Другият кораб е с пожар на борда, а екипажът му е спасен.
Военният министър Димитър Стоянов допълни по време на извънредна среща в МС, че два хеликоптера са излетели от авиобаза „Крумово“ и пътуват към формированието на Военноморските сили „Чайка“, откъдето ще вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство. Излетял е и Су-25 за въздушно разузнаване и търсене на оцелели.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гуци Гуци
14:22 06.10.2026
3 Крез
14:22 06.10.2026
4 Оги
14:23 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Някой
14:24 06.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 селяк
14:25 06.10.2026
11 Дякон Унуфрий Араллампиев
14:25 06.10.2026
12 Сега
14:26 06.10.2026
13 Пич
Радев ясно трябва да каже чий са дроновете, а не да мънка общи приказки!!!
Правеше се, че не го е страх от Урсулианците!!!
14:26 06.10.2026
14 Дроновете
14:26 06.10.2026
15 Луд Скайуокър
14:27 06.10.2026
16 Ха-ха
14:27 06.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Шопарът на снимката
Грухтенето му е прикритие на обща далавера.
14:30 06.10.2026
19 Шиши,
14:35 06.10.2026
20 Троян
14:38 06.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Прасч0
14:44 06.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Браво
Коментиран от #27
14:51 06.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Даааа
15:00 06.10.2026
29 РАДЕВ И ЙОТОВА
МУТРОФАНОВА.
КАКВО ЧАКАТ
СТРАХЛИВИТЕ РУСКИ ЛАКЕЙЧЕТА?
Коментиран от #35, #38
15:00 06.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 бгтоо
15:08 06.10.2026
33 5678
15:10 06.10.2026
34 Хи хи
Коментиран от #36
15:11 06.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Пецо
До коментар #34 от "Хи хи":И да са откаже толко лесно от безплатните кинти от баламите от ЕС е нема как
15:20 06.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Защо
До коментар #29 от "РАДЕВ И ЙОТОВА":Заради украинските дронове ли?
15:26 06.10.2026
39 Пеевски
Срамота,дебелия!
15:32 06.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Серсемин
15:48 06.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Може ли чак такава наглост и тъпота?
15:56 06.10.2026
45 Прасчо
16:03 06.10.2026