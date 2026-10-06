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Делян Пеевски: Румен Радев еднолично дължи отговор за кризата с дроновете нападатели

Делян Пеевски: Румен Радев еднолично дължи отговор за кризата с дроновете нападатели

6 Октомври, 2026 14:19 1 241 45

  • делян пеевски-
  • дронове-
  • черно море

Отговорите и за кризата с дроновете нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани, се дължат от Румен Радев - с категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание

Делян Пеевски: Румен Радев еднолично дължи отговор за кризата с дроновете нападатели - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ДПС Делян Пеевски с коментар за среднощната атака с дронове по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България.

"Отговорите и за кризата с дроновете нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани, се дължат от Румен Радев - с категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат", се казва в позиция на Пеевски.

По-рано днес премиерът Радев разкритикува остро атаката по корабите в наши води, като заяви, че това е абсолютно недопустима атака и погазване на международното право.

Той съобщи, че един кораб е потънал, а екипажът му се издирва, като за момента не са открити оцелели. Другият кораб е с пожар на борда, а екипажът му е спасен.

Военният министър Димитър Стоянов допълни по време на извънредна среща в МС, че два хеликоптера са излетели от авиобаза „Крумово“ и пътуват към формированието на Военноморските сили „Чайка“, откъдето ще вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство. Излетял е и Су-25 за въздушно разузнаване и търсене на оцелели.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гуци Гуци

    47 2 Отговор
    Отивай да събираш жълъди в гората !

    14:22 06.10.2026

  • 3 Крез

    45 2 Отговор
    И Прасчо се обади от кочината!

    14:22 06.10.2026

  • 4 Оги

    45 2 Отговор
    Така е, Шиши, от тебе абсолютно нищо не зависи… А какво времена бяха само като всички ти седяха в скута, а?…

    14:23 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Някой

    43 5 Отговор
    Защо? Лично той ли е нападнал с дронове държавата? Или искате да използвате всяка дребна взможност за удар по него? Няма да станеш по-лицеприятен от това.

    14:24 06.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 селяк

    42 8 Отговор
    И защо само Радев???А вие дето продадохте България на Украйна що вие не кажете нещо?

    14:25 06.10.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    36 4 Отговор
    Да погледнем фактите Някакви кораби на някой си били ударени от някой си и за това е виновен Радев Изобщо не симпатизирам на Радев но не е коректно Някой си кара жито на някой си корабът потъва някъде си виновен шефът на мелницата

    14:25 06.10.2026

  • 12 Сега

    3 19 Отговор
    е време да атакуват СТАРШИНАТА. Ще го гонят докато го свалят от власт. Така ще лъснат задните му части.

    14:26 06.10.2026

  • 13 Пич

    9 24 Отговор
    Тука е прав!!!
    Радев ясно трябва да каже чий са дроновете, а не да мънка общи приказки!!!

    Правеше се, че не го е страх от Урсулианците!!!

    14:26 06.10.2026

  • 14 Дроновете

    11 16 Отговор
    са руски , а според Радев са ИЛИ руски , ИЛИ украински......

    14:26 06.10.2026

  • 15 Луд Скайуокър

    29 3 Отговор
    Тоя пък пак изгрухтя нечленоразделно и безсмислено !

    14:27 06.10.2026

  • 16 Ха-ха

    30 3 Отговор
    Едно угоено прасенце изпълзя от дупкта си и започна да квичи .То премиерът ако отговаряше на всяко квичене , щеше да се вдигне гюрултия като в свинекомплекс ...

    14:27 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Шопарът на снимката

    14 1 Отговор
    подкрепя Радев в НС, но на думи се стреми да го ухапе.

    Грухтенето му е прикритие на обща далавера.

    14:30 06.10.2026

  • 19 Шиши,

    18 1 Отговор
    излезе от "хибернация"!

    14:35 06.10.2026

  • 20 Троян

    23 3 Отговор
    Тоя пак си показа зурлата от кочината. Много противна личност.

    14:38 06.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Прасч0

    10 3 Отговор
    Я, брато бил жив бре)))

    14:44 06.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Браво

    3 7 Отговор
    Делян Пеевски премиер!

    Коментиран от #27

    14:51 06.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Даааа

    10 1 Отговор
    А ти дължиш милиарди на България! Върни ги!

    15:00 06.10.2026

  • 29 РАДЕВ И ЙОТОВА

    7 13 Отговор
    ВЕДНАГА ДА ПРИВИКАТ
    МУТРОФАНОВА.

    КАКВО ЧАКАТ
    СТРАХЛИВИТЕ РУСКИ ЛАКЕЙЧЕТА?

    Коментиран от #35, #38

    15:00 06.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 бгтоо

    4 1 Отговор
    мали дигнахме си умрелата авиция за 6 дрона

    15:08 06.10.2026

  • 33 5678

    5 2 Отговор
    СБОГОМ ПРАСЕ

    15:10 06.10.2026

  • 34 Хи хи

    8 3 Отговор
    зеленото жуже НЕЗАБАВНО да заминава за Москва да преговаря за мир !! Това е негова работа ! Ако не може да договори мир значи е некадърно и трябва да бъде сменено !!

    Коментиран от #36

    15:11 06.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пецо

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хи хи":

    И да са откаже толко лесно от безплатните кинти от баламите от ЕС е нема как

    15:20 06.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Защо

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "РАДЕВ И ЙОТОВА":

    Заради украинските дронове ли?

    15:26 06.10.2026

  • 39 Пеевски

    4 0 Отговор
    Что,чувал,вече не знаеш с какво да атакуваш?
    Срамота,дебелия!

    15:32 06.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Серсемин

    5 0 Отговор
    ДАааа, той чичо ти Румен лично беше яхнал един дрон и го разби в гемията. Една жена на пазара казА че го е видела.

    15:48 06.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Може ли чак такава наглост и тъпота?

    4 0 Отговор
    Може!

    15:56 06.10.2026

  • 45 Прасчо

    1 0 Отговор
    Абре прасе такова, мисли за мантинелите и билетите, а не за дроновете. Освен да лапаш като свиня друго не се вижда насреща освен голям кенеф!

    16:03 06.10.2026

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