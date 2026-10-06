Делян Пеевски: Румен Радев еднолично дължи отговор за кризата с дроновете нападатели

Лидерът на ДПС Делян Пеевски с коментар за среднощната атака с дронове по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България.

"Отговорите и за кризата с дроновете нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, сигурността и бъдещето на българските граждани, се дължат от Румен Радев - с категоричното му мнозинство от 131 депутати в Народното събрание, с министерския му съвет, службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат", се казва в позиция на Пеевски.

По-рано днес премиерът Радев разкритикува остро атаката по корабите в наши води, като заяви, че това е абсолютно недопустима атака и погазване на международното право.

Той съобщи, че един кораб е потънал, а екипажът му се издирва, като за момента не са открити оцелели. Другият кораб е с пожар на борда, а екипажът му е спасен.

Военният министър Димитър Стоянов допълни по време на извънредна среща в МС, че два хеликоптера са излетели от авиобаза „Крумово“ и пътуват към формированието на Военноморските сили „Чайка“, откъдето ще вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство. Излетял е и Су-25 за въздушно разузнаване и търсене на оцелели.