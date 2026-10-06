Останалите 16 моряци от ABL“ пристигнаха във Варна

Останалите 16 моряци от екипажа на моторния кораб „ABLE“ пристигнаха във Варна, след като плавателният съд беше ударен от дронове в Черно море край Бяла. Така всички 18 души от екипажа са спасени и са на българския бряг.

Моряците са транспортирани до Варна с катер на „Гранична полиция“. Те ще преминат медицински прегледи, въпреки че по данни на Радио Варна нямат травми. „Те всички са в добро състояние“, съобщи областният управител на Варна Марио Смърков.

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Снимка: БГНЕС

По искане на корабособственика 16-те моряци ще бъдат настанени във Варна. Предстои да бъде уточнено как ще се приберат по домовете си.

Двама моряци са в болница

Снимка: БГНЕС

Двамата най-тежко пострадали членове на екипажа бяха доведени по-рано до Морската гара във Варна с катер на Военноморските сили. Единият е капитанът на „ABLE“, който е с травма на главата. Другият моряк е с тежки изгаряния и ще бъде лекуван във Военноморската болница, включително в интензивно отделение.

Снимка: БГНЕС

Инцидентът е станал в Черно море, край българското крайбрежие. След удара на борда на „ABLE“ е избухнал пожар, а екипажът е бил евакуиран и поет от намиращ се в района плавателен съд, преди моряците да бъдат прехвърлени към катери на българските служби.

Снимка: БГНЕС

Продължава издирването на другия екипаж

Снимка: БГНЕС

Спасителната операция в района продължава заради потъването на друг търговски кораб. Към момента няма потвърдена информация за съдбата на неговия екипаж. В морето са открити обърната лодка, спасителни плотове и жилетки, а районът се обследва с въздухоплавателни средства и ще бъде проверен и подводно.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg