Останалите 16 моряци от ABL“ пристигнаха във Варна

Останалите 16 моряци от екипажа на моторния кораб „ABLE“ пристигнаха във Варна, след като плавателният съд беше ударен от дронове в Черно море край Бяла. Така всички 18 души от екипажа са спасени и са на българския бряг.
Моряците са транспортирани до Варна с катер на „Гранична полиция“. Те ще преминат медицински прегледи, въпреки че по данни на Радио Варна нямат травми. „Те всички са в добро състояние“, съобщи областният управител на Варна Марио Смърков.
По искане на корабособственика 16-те моряци ще бъдат настанени във Варна. Предстои да бъде уточнено как ще се приберат по домовете си.
Двама моряци са в болница
Двамата най-тежко пострадали членове на екипажа бяха доведени по-рано до Морската гара във Варна с катер на Военноморските сили. Единият е капитанът на „ABLE“, който е с травма на главата. Другият моряк е с тежки изгаряния и ще бъде лекуван във Военноморската болница, включително в интензивно отделение.
Инцидентът е станал в Черно море, край българското крайбрежие. След удара на борда на „ABLE“ е избухнал пожар, а екипажът е бил евакуиран и поет от намиращ се в района плавателен съд, преди моряците да бъдат прехвърлени към катери на българските служби.
Продължава издирването на другия екипаж
Спасителната операция в района продължава заради потъването на друг търговски кораб. Към момента няма потвърдена информация за съдбата на неговия екипаж. В морето са открити обърната лодка, спасителни плотове и жилетки, а районът се обследва с въздухоплавателни средства и ще бъде проверен и подводно.
Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сатана Z
До коментар #1 от "Овчар":Поне ги знаеме поименно
14:46 06.10.2026
3 Само питам
Коментиран от #4, #6, #8
14:46 06.10.2026
4 Да да
До коментар #3 от "Само питам":Оружие!
14:47 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Трол
До коментар #3 от "Само питам":Пренасяли са контрабандна ракия и корабът е свален по поръчка на Гълъб Донев.
Коментиран от #19
14:49 06.10.2026
7 Доротея
14:50 06.10.2026
8 От Галац към Истанбул
До коментар #3 от "Само питам":Какво да пренасят? Или царевица, или пшеница. Пътят на оръжието е в обратната посока.
14:52 06.10.2026
9 Мда
Eдин от моряците на ABLE e изразил съмнение, че дронът е руски. "От Турция съм. Някакъв дрон ни удари отдолу, под кораба. Не беше въздушен дрон", каза един от моряците.
14:53 06.10.2026
10 Доротея
До коментар #5 от "честен ционист":Само един е турски гражданин! Останалите - индийци!
14:54 06.10.2026
11 Член на екипажа каза
Коментиран от #15
14:55 06.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Поканете
И сте опит и ще свършат полезна работа..
15:00 06.10.2026
15 СВД
До коментар #11 от "Член на екипажа каза":А защо не морска мина от Първата световна? И още една от Втората световна, потопила другия кораб! Много бързо приписахте цялата вина на Третата световна?!
Коментиран от #20
15:03 06.10.2026
16 Цвете
15:05 06.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Водите не са международни
До коментар #17 от "Маринов":Черно море е малко и всяка педя морска площ принадлежи на нечия икономическа зона.
15:14 06.10.2026
19 Моряка
До коментар #6 от "Трол":Както се вижда от клиповете,кораба за насипни товари( бълкир) е голям,с най малко 8 или 9 хамбара,което значии превозва най малко 50- 60 хиляди тона пшеница.Представете си колко литра чудесна водка Пшеничная или Хлебний дар може та се произведе от тази държава,която прибере кораба.Разбира се,пак без България,защото нямаме такива големи морски аварийно спасителни корабни влекачи,които да буксират големия кораб.България поддържаше под постоянна готовност два такива кораба- Перун и Нептун,но когато беше бедна,при лошия социализъм.Сега,при добрия капитализъм при който сме богати,нямаме такива кораби.
15:15 06.10.2026
20 Член на екипажа каза
До коментар #15 от "СВД":Видял е дрон, не е видял мина. Как по-просто да ти го кажа?
15:15 06.10.2026
21 РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ.
15:33 06.10.2026