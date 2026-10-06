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Останалите 16 моряци от ABL“ пристигнаха във Варна
  Тема: Украйна

Останалите 16 моряци от ABL“ пристигнаха във Варна

6 Октомври, 2026 14:41 802 21

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  • моряци-
  • варна-
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  • alfa watan

Всички 18 души от екипажа на ударения с дронове кораб са спасени. Двамата най-тежко пострадали вече са настанени за лечение

Останалите 16 моряци от ABL“ пристигнаха във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Останалите 16 моряци от екипажа на моторния кораб „ABLE“ пристигнаха във Варна, след като плавателният съд беше ударен от дронове в Черно море край Бяла. Така всички 18 души от екипажа са спасени и са на българския бряг.

Моряците са транспортирани до Варна с катер на „Гранична полиция“. Те ще преминат медицински прегледи, въпреки че по данни на Радио Варна нямат травми. „Те всички са в добро състояние“, съобщи областният управител на Варна Марио Смърков.

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Останалите 16 моряци от ABL“ пристигнаха във Варна
Снимка: БГНЕС

По искане на корабособственика 16-те моряци ще бъдат настанени във Варна. Предстои да бъде уточнено как ще се приберат по домовете си.

Двама моряци са в болница

Останалите 16 моряци от ABL“ пристигнаха във Варна
Снимка: БГНЕС

Двамата най-тежко пострадали членове на екипажа бяха доведени по-рано до Морската гара във Варна с катер на Военноморските сили. Единият е капитанът на „ABLE“, който е с травма на главата. Другият моряк е с тежки изгаряния и ще бъде лекуван във Военноморската болница, включително в интензивно отделение.

Останалите 16 моряци от ABL“ пристигнаха във Варна
Снимка: БГНЕС

Инцидентът е станал в Черно море, край българското крайбрежие. След удара на борда на „ABLE“ е избухнал пожар, а екипажът е бил евакуиран и поет от намиращ се в района плавателен съд, преди моряците да бъдат прехвърлени към катери на българските служби.

Останалите 16 моряци от ABL“ пристигнаха във Варна
Снимка: БГНЕС

Продължава издирването на другия екипаж

Останалите 16 моряци от ABL“ пристигнаха във Варна
Снимка: БГНЕС

Спасителната операция в района продължава заради потъването на друг търговски кораб. Към момента няма потвърдена информация за съдбата на неговия екипаж. В морето са открити обърната лодка, спасителни плотове и жилетки, а районът се обследва с въздухоплавателни средства и ще бъде проверен и подводно.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Поне ги знаеме поименно

    14:46 06.10.2026

  • 3 Само питам

    6 0 Отговор
    Какво са пренасяли ?

    Коментиран от #4, #6, #8

    14:46 06.10.2026

  • 4 Да да

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Само питам":

    Оружие!

    14:47 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Трол

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Само питам":

    Пренасяли са контрабандна ракия и корабът е свален по поръчка на Гълъб Донев.

    Коментиран от #19

    14:49 06.10.2026

  • 7 Доротея

    5 2 Отговор
    Браво, моя България! Поклон, управляващи! Помогнете на хората! Отидете в Брюксел и спрете тази война!

    14:50 06.10.2026

  • 8 От Галац към Истанбул

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Само питам":

    Какво да пренасят? Или царевица, или пшеница. Пътят на оръжието е в обратната посока.

    14:52 06.10.2026

  • 9 Мда

    2 0 Отговор
    Цитат от една медиа (може да го проверите в нета):
    Eдин от моряците на ABLE e изразил съмнение, че дронът е руски. "От Турция съм. Някакъв дрон ни удари отдолу, под кораба. Не беше въздушен дрон", каза един от моряците.

    14:53 06.10.2026

  • 10 Доротея

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Само един е турски гражданин! Останалите - индийци!

    14:54 06.10.2026

  • 11 Член на екипажа каза

    1 2 Отговор
    "Руски морски дрон ни удари под ватерлинията. Двигателите спряха, отсекът започна да се пълни с вода".

    Коментиран от #15

    14:55 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Поканете

    1 1 Отговор
    Сомалийските пирати да овладеят останалите без екипажи кораби в Черно море.
    И сте опит и ще свършат полезна работа..

    15:00 06.10.2026

  • 15 СВД

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Член на екипажа каза":

    А защо не морска мина от Първата световна? И още една от Втората световна, потопила другия кораб! Много бързо приписахте цялата вина на Третата световна?!

    Коментиран от #20

    15:03 06.10.2026

  • 16 Цвете

    2 0 Отговор
    А ОТ КОЯ ДЪРЖАВА СА МОРЯЦИТЕ? КАК СА СЕ ОЗОВАЛИ В БЛИЗОСТ ДО ВАРНА? КОРАБЪТ ТЕХЕН ЛИ Е ИЛИ ПОД ЧУЖД ФЛАГ?

    15:05 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Водите не са международни

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Маринов":

    Черно море е малко и всяка педя морска площ принадлежи на нечия икономическа зона.

    15:14 06.10.2026

  • 19 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Както се вижда от клиповете,кораба за насипни товари( бълкир) е голям,с най малко 8 или 9 хамбара,което значии превозва най малко 50- 60 хиляди тона пшеница.Представете си колко литра чудесна водка Пшеничная или Хлебний дар може та се произведе от тази държава,която прибере кораба.Разбира се,пак без България,защото нямаме такива големи морски аварийно спасителни корабни влекачи,които да буксират големия кораб.България поддържаше под постоянна готовност два такива кораба- Перун и Нептун,но когато беше бедна,при лошия социализъм.Сега,при добрия капитализъм при който сме богати,нямаме такива кораби.

    15:15 06.10.2026

  • 20 Член на екипажа каза

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "СВД":

    Видял е дрон, не е видял мина. Как по-просто да ти го кажа?

    15:15 06.10.2026

  • 21 РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ

    0 2 Отговор
    УБИВАТ ХОРА И НА
    ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ.

    15:33 06.10.2026

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