Спасен моряк: Ударът по кораба дойде от водата

„Ударът дойде изпод водата“, е заявил един от моряците от кораба ABLE, който беше ударен в Черно море край България. Думите му са предадени от Varna24 след пристигането на 16-те спасени членове на екипажа във Варна.
Свидетелството се разминава по описание с първоначалната информация за въздушна атака, но премиерът Румен Радев съобщи, че по корабите са били използвани морски и въздушни дронове. Към момента няма официално установен произход на апаратите и не е посочена страна, която стои зад нападението.
Единият кораб е потънал
Атаката е извършена около 3:00 часа на около 70 морски мили източно от Бяла, в изключителната икономическа зона на България. Корабът ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, е получил критични структурни повреди и е потънал.
На мястото са открити преобърната лодка, спасителни плотове и жилетки, но до следобедните часове няма потвърдени данни за открити членове на екипажа. Издирването продължава с участието на самолет и два хеликоптера, а районът предстои да бъде обследван и под водата.
18 моряци са спасени от втория кораб
На борда на ABLE, който плава под флага на Палау, е избухнал пожар след удара. Всички 18 моряци са евакуирани. Двама от тях са транспортирани по-рано във Варна — капитанът е с травма на главата, а друг моряк е с тежки изгаряния и е настанен за лечение.
Останалите 16 членове на екипажа са пристигнали във Варна с катер на Гранична полиция. Те са били насочени към медицински прегледи и временно настаняване. По данни на Радио Варна корабът е превозвал пшеница.
Спасителната операция се ръководи от Морския спасителен координационен център във Варна. В нея участват Военноморските сили, Военновъздушните сили, Гранична полиция и структури на морската администрация. Продължава и наблюдението за евентуално замърсяване на морската среда.
„Това е абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона“, заяви Румен Радев. Той определи случилото се като нарушение на международното и морското право.
Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, varna24.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лйхгф
Коментиран от #2, #5, #6
15:07 06.10.2026
2 Вариант
До коментар #1 от "Лйхгф":Ако бяха руски до сега щеше да е голямо лаене, декларации и т.н.
Коментиран от #17
15:10 06.10.2026
3 Какво очакват салата и ракия ли
Коментиран от #12
15:11 06.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пламен
До коментар #1 от "Лйхгф":„Одуванчик“ (ГРК-700) -руски морски дрон.
Серия „Мурена-300“-руски морски дрон.
Учудвам се , че не знаеш тези неща.
15:12 06.10.2026
6 Рамбо Силек
До коментар #1 от "Лйхгф":Нека да отгатна започва с у и завършва на краина
Коментиран от #29
15:13 06.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бг имбецил
15:17 06.10.2026
9 Товарът беше за Украйна
ЦАРЕВИЦА и пшеница?
15:17 06.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Историк
Коментиран от #14, #16, #25
15:22 06.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 РЕАЛИСТ
До коментар #11 от "Историк":Глупости на търкалета. Ти си историк , колкото аз съм цигулар. Украинците сами си предизвикват глада. Бойкотират на колхозните и остават без храна по собствена причина. После реват " Кой ми изцапа гащите". Само хора без информация се хващат на тази украинска пропаганда.
Коментиран от #24, #32
15:29 06.10.2026
15 Цвете
Коментиран от #18
15:31 06.10.2026
16 Ехо
До коментар #11 от "Историк":Кой започна ударите по цивилни кораби в Черно море? Когато удряте руски кораби се кафихте, сега ревете. Руснаците го казаха никакво примирие, Украйна отвори кутията на П…. Всички кораби плаващи в Черно море знаят какво може да им се случи. Дори американците изреваха , Украйна удря наши кораби.
15:33 06.10.2026
17 Нафърфорий
До коментар #2 от "Вариант":Ако беше украински Мунчо и кохортата му щяха да ореват орталъка и привикат на секундата украинския посланик. Щеще да има напоителни разкази под шипковия храст и внушения за вероломна украинска атака над суверенна натовска държава.
15:35 06.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 между другото
15:38 06.10.2026
20 Истината
15:39 06.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хмм
15:43 06.10.2026
23 Горския
15:44 06.10.2026
24 освен на дудук
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":свириш и на цигулка?
15:50 06.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хмм
Коментиран от #31
15:53 06.10.2026
27 Мишел
Коментиран от #30
15:54 06.10.2026
28 Бай онзи
15:58 06.10.2026
29 Сульооо
До коментар #6 от "Рамбо Силек":Кораба е превозвал украински товар,украинците да не са улави та да бият по собствените си товари.
15:59 06.10.2026
30 Сельооо
До коментар #27 от "Мишел":Фантазии и мечти разказвай в Сибир на пейката............на китайски език.....................
16:01 06.10.2026
31 Хи хи хи хи
До коментар #26 от "Хмм":Ще каже това което и кажат.
16:02 06.10.2026
32 Пръдльо изкукал
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":Пий си хапчетата редовно и на време.
16:05 06.10.2026