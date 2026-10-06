Спасен моряк: Ударът по кораба дойде от водата

„Ударът дойде изпод водата“, е заявил един от моряците от кораба ABLE, който беше ударен в Черно море край България. Думите му са предадени от Varna24 след пристигането на 16-те спасени членове на екипажа във Варна.

Свидетелството се разминава по описание с първоначалната информация за въздушна атака, но премиерът Румен Радев съобщи, че по корабите са били използвани морски и въздушни дронове. Към момента няма официално установен произход на апаратите и не е посочена страна, която стои зад нападението.

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Единият кораб е потънал

Атаката е извършена около 3:00 часа на около 70 морски мили източно от Бяла, в изключителната икономическа зона на България. Корабът ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, е получил критични структурни повреди и е потънал.

На мястото са открити преобърната лодка, спасителни плотове и жилетки, но до следобедните часове няма потвърдени данни за открити членове на екипажа. Издирването продължава с участието на самолет и два хеликоптера, а районът предстои да бъде обследван и под водата.

18 моряци са спасени от втория кораб

На борда на ABLE, който плава под флага на Палау, е избухнал пожар след удара. Всички 18 моряци са евакуирани. Двама от тях са транспортирани по-рано във Варна — капитанът е с травма на главата, а друг моряк е с тежки изгаряния и е настанен за лечение.

Останалите 16 членове на екипажа са пристигнали във Варна с катер на Гранична полиция. Те са били насочени към медицински прегледи и временно настаняване. По данни на Радио Варна корабът е превозвал пшеница.

Спасителната операция се ръководи от Морския спасителен координационен център във Варна. В нея участват Военноморските сили, Военновъздушните сили, Гранична полиция и структури на морската администрация. Продължава и наблюдението за евентуално замърсяване на морската среда.

„Това е абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона“, заяви Румен Радев. Той определи случилото се като нарушение на международното и морското право.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, varna24.bg