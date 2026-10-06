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Спасен моряк: Ударът по кораба дойде от водата
  Тема: Украйна

Спасен моряк: Ударът по кораба дойде от водата

6 Октомври, 2026 15:04 1 829 32

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  • черно море-
  • варна-
  • спасителна операция-
  • руска агресия-
  • able-
  • alfa watan

Един от спасените членове на екипажа на ABLE е заявил, че атаката е дошла изпод водата. Премиерът Румен Радев съобщи, че са използвани морски и въздушни дронове.

Спасен моряк: Ударът по кораба дойде от водата - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Ударът дойде изпод водата“, е заявил един от моряците от кораба ABLE, който беше ударен в Черно море край България. Думите му са предадени от Varna24 след пристигането на 16-те спасени членове на екипажа във Варна.

Свидетелството се разминава по описание с първоначалната информация за въздушна атака, но премиерът Румен Радев съобщи, че по корабите са били използвани морски и въздушни дронове. Към момента няма официално установен произход на апаратите и не е посочена страна, която стои зад нападението.

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Единият кораб е потънал

Атаката е извършена около 3:00 часа на около 70 морски мили източно от Бяла, в изключителната икономическа зона на България. Корабът ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, е получил критични структурни повреди и е потънал.

На мястото са открити преобърната лодка, спасителни плотове и жилетки, но до следобедните часове няма потвърдени данни за открити членове на екипажа. Издирването продължава с участието на самолет и два хеликоптера, а районът предстои да бъде обследван и под водата.

18 моряци са спасени от втория кораб

На борда на ABLE, който плава под флага на Палау, е избухнал пожар след удара. Всички 18 моряци са евакуирани. Двама от тях са транспортирани по-рано във Варна — капитанът е с травма на главата, а друг моряк е с тежки изгаряния и е настанен за лечение.

Останалите 16 членове на екипажа са пристигнали във Варна с катер на Гранична полиция. Те са били насочени към медицински прегледи и временно настаняване. По данни на Радио Варна корабът е превозвал пшеница.

Спасителната операция се ръководи от Морския спасителен координационен център във Варна. В нея участват Военноморските сили, Военновъздушните сили, Гранична полиция и структури на морската администрация. Продължава и наблюдението за евентуално замърсяване на морската среда.

„Това е абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона“, заяви Румен Радев. Той определи случилото се като нарушение на международното и морското право.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, varna24.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лйхгф

    63 11 Отговор
    А така,а кой се хвалеше с морски дронове?Не е путин

    Коментиран от #2, #5, #6

    15:07 06.10.2026

  • 2 Вариант

    54 6 Отговор

    До коментар #1 от "Лйхгф":

    Ако бяха руски до сега щеше да е голямо лаене, декларации и т.н.

    Коментиран от #17

    15:10 06.10.2026

  • 3 Какво очакват салата и ракия ли

    42 6 Отговор
    Носят ракети на нацистите в Киев

    Коментиран от #12

    15:11 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пламен

    6 27 Отговор

    До коментар #1 от "Лйхгф":

    „Одуванчик“ (ГРК-700) -руски морски дрон.
    Серия „Мурена-300“-руски морски дрон.

    Учудвам се , че не знаеш тези неща.

    15:12 06.10.2026

  • 6 Рамбо Силек

    29 7 Отговор

    До коментар #1 от "Лйхгф":

    Нека да отгатна започва с у и завършва на краина

    Коментиран от #29

    15:13 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бг имбецил

    7 10 Отговор
    Пшеницата е украинска!

    15:17 06.10.2026

  • 9 Товарът беше за Украйна

    42 2 Отговор
    А пък медиите ни убеждават че е превозвал, .....
    ЦАРЕВИЦА и пшеница?

    15:17 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Историк

    9 33 Отговор
    Световните информационни агенции съобщиха за руска атака над кораби със зърно от Украйна, само нашите не са разбрали. Путин прилага отколкото на Сталин за гладомор в световен мащаб, защото това е зърно за цял свят. Колкото и нашите путинолизци да искат Украйна да е виновна, зърното от Украйна е атакувано от Русия откакто започна войната, за да предизвика глад. Същите български путинолизци не признават и факта, че през 1932 г.гладомора на Сталин убива 2 млн. украинци и 1 млн. от републиките на СССР, общо 3 млн.жертви от непослушни държави. Нищо не се е променило от болшевишкия терор след 100 години. Путин е преродения Сталин и Хитлер. Радвайте му се,чугунени глави.

    Коментиран от #14, #16, #25

    15:22 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 РЕАЛИСТ

    18 4 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    Глупости на търкалета. Ти си историк , колкото аз съм цигулар. Украинците сами си предизвикват глада. Бойкотират на колхозните и остават без храна по собствена причина. После реват " Кой ми изцапа гащите". Само хора без информация се хващат на тази украинска пропаганда.

    Коментиран от #24, #32

    15:29 06.10.2026

  • 15 Цвете

    5 1 Отговор
    КОМЕНТАРЪТ НА МОРЯКА ЩЕ БЪДЕ ЛИ РАЗСЛЕДВАН ,СЛЕД КАТО ТОЙ ТВЪРДЕ, ЧЕ УДАРЪТ ПО КОРАБЪТ Е ДОШЪЛ ОТ ДОЛУ? МОЖЕ ЛИ ДА Е ПОДВОДНИЦА ,КОЯТО НЕ Е БИЛА ЗАСЕЧЕНА ? 🛳🚢🛰

    Коментиран от #18

    15:31 06.10.2026

  • 16 Ехо

    16 1 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    Кой започна ударите по цивилни кораби в Черно море? Когато удряте руски кораби се кафихте, сега ревете. Руснаците го казаха никакво примирие, Украйна отвори кутията на П…. Всички кораби плаващи в Черно море знаят какво може да им се случи. Дори американците изреваха , Украйна удря наши кораби.

    15:33 06.10.2026

  • 17 Нафърфорий

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Вариант":

    Ако беше украински Мунчо и кохортата му щяха да ореват орталъка и привикат на секундата украинския посланик. Щеще да има напоителни разкази под шипковия храст и внушения за вероломна украинска атака над суверенна натовска държава.

    15:35 06.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 между другото

    3 0 Отговор
    На каква дъблочина е потъналия кораб? Поне това трябва да знаете...

    15:38 06.10.2026

  • 20 Истината

    1 11 Отговор
    Корабът е превозвал украинска пшеница, и някои русороби се опитват да наложат наратива, че Украйна си е взривила сама пшеницата ?!?!?!

    15:39 06.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хмм

    4 1 Отговор
    най-после намерих информация, на кораба са били 11 турски граждани и 7 индийски, пострадалите са турският капитан и индийски моряк, накратко корабът е турски?

    15:43 06.10.2026

  • 23 Горския

    1 0 Отговор
    начи падводница начи кчф

    15:44 06.10.2026

  • 24 освен на дудук

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    свириш и на цигулка?

    15:50 06.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хмм

    3 0 Отговор
    морски дрон, комбиниран с въздушен според Радев, а гланокомандващата какво ще каже, тя сигурно повече знае, нали е президент

    Коментиран от #31

    15:53 06.10.2026

  • 27 Мишел

    4 1 Отговор
    Русия лиши Украйна по суша и по море от достъп до морето.

    Коментиран от #30

    15:54 06.10.2026

  • 28 Бай онзи

    3 1 Отговор
    Русия не използва подводни дронове.Кой друг използва такива ?(английски)

    15:58 06.10.2026

  • 29 Сульооо

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Рамбо Силек":

    Кораба е превозвал украински товар,украинците да не са улави та да бият по собствените си товари.

    15:59 06.10.2026

  • 30 Сельооо

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Фантазии и мечти разказвай в Сибир на пейката............на китайски език.....................

    16:01 06.10.2026

  • 31 Хи хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хмм":

    Ще каже това което и кажат.

    16:02 06.10.2026

  • 32 Пръдльо изкукал

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    Пий си хапчетата редовно и на време.

    16:05 06.10.2026

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