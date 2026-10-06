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Президентът Илияна Йотова свиква КСНС
  Тема: Украйна

Президентът Илияна Йотова свиква КСНС

6 Октомври, 2026 15:03 1 312 69

  • илияна йотова-
  • кснс-
  • дронове-
  • able-
  • alfa watan

След ударите с дронове в Черно море

Президентът Илияна Йотова свиква КСНС - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 7 октомври от 13.00 часа президентът Илияна Йотова свиква в президентската институция заседание на Консултативния съвет за национална сигурност.

Темата е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

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По-рано днес дронове удариха два кораба в български води в Черно море. Единият е потънал край Бяла. В ход е мащабна спасителна операция, източно от нос Свети Атанас и град Бяла.

Мишена на безпилотните летателни апарати са станали два търговски кораба – плаващият под флага на Того кораб за генерални товари ALFA WATAN и плаващият под флага на Палау ABLE.

Сред спасения екипаж има двама тежко пострадали моряци. Единият е със сериозни изгаряния и е приет в клиниката по изгаряния на Военноморската болница във Варна.

Другият е с травма на главата и е настанен в неврохирургията на МБАЛ "Св. Анна".

Инцидентът бележи първото по рода си нападение срещу кораби в Изключителната икономическа зона на България.

Премиерът Румен Радев посочи, че произходът на дроновете още не е ясен. „ Или са руски, или са украински“, лаконично коментира Радев.

По думите му атаката е комплексна – с морски и с въздушен дрон.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Невероятно!!!!

    33 5 Отговор
    Йотовица и КСНС???!!!!???? То още малко и на Президент ще заприлича.

    Коментиран от #36

    15:11 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мдаа

    25 9 Отговор
    Бързо приключи евтиния пиар на политиците с отпаднала необходимост.

    Коментиран от #13

    15:12 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Варна е руска губерния

    20 14 Отговор
    Там е пълно с руски шпиони!

    15:12 06.10.2026

  • 7 Пламен

    16 5 Отговор
    Сетила са Мара... :)

    15:13 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цвете

    23 4 Отговор
    ОТ КОГО Е ВЗЕЛА РАЗРЕШЕНИЕ ,ЗА ДА СВИКА НАЙ ПОСЛЕ ТОЗИ СЪВЕТ? ✈️🤔🇧🇬

    15:13 06.10.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    14 13 Отговор
    Ето какво казва морското право за Българската морска икономическа зона
    "Инцидент в изключителната икономическа зона не се смята за нарушение на българското морско или въздушно пространство. " Някакъв кораб , натоварен с украинска стока/ каква ли?/, си плава под флага на Палау " кво ли е това?/ , ударен е от неизвестен дрон или се е натъкнал на мина, щото един моряк казва, че взривът в под корпуса. Сега рев до небесата.

    15:14 06.10.2026

  • 11 РАДЕВ И ЙОТОВА

    20 15 Отговор
    ВЕДНАГА ДА ПРИВИКАТ

    МУТРОФАНОВА

    НО СТИСКА ЛИ ИМ.

    НА ЛАКЕИТЕ СТРАХЛИВИ?

    15:17 06.10.2026

  • 12 Пеги Бънди

    13 4 Отговор
    Се събуди, превъзбуди. ЗА мир, докато сме под дроновете.

    15:17 06.10.2026

  • 13 !!!?

    18 4 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    Тепърва започва стригането на мериносовата овца Йотовица и.ф. президент...!

    15:17 06.10.2026

  • 14 ХУБАВО ГЛЕДАЙТЕ

    22 3 Отговор
    КОГО ЩЕ ИЗБИРАТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ.

    ПО ДЕЛАТА ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ

    15:18 06.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 55 от Козлодуй L

    22 8 Отговор
    Такъв резил доживяхме . И преzидент и премиер са pycku nogлоги .

    15:18 06.10.2026

  • 17 Пламен

    14 5 Отговор
    Илияна Йотова свиква КСНС.
    За ракията ли ?

    Питам ,защото Мунчо го беше свикала за вейповете. :)

    15:19 06.10.2026

  • 18 Тошко

    15 3 Отговор
    Йотова нали е бин-бизе с руския патриах Кирил що не го помоли Путин да не ни бомби.

    Коментиран от #25

    15:24 06.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Що бе, Лянче?

    11 2 Отговор
    Не си разваляй рахатлъка, кой знае как ще те унизят баш преди изборите.

    15:26 06.10.2026

  • 22 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА

    12 4 Отговор
    Докараха войната в България.

    15:26 06.10.2026

  • 23 Няма такъв резил

    13 4 Отговор
    дъра бъра, дъра бъра и пак" ....в контекста на войната в Украйна" ?!?!?!
    Абе кежете един път Русия , бе!!! Никой няма да ви застреля!
    Малко смелост!!!

    15:27 06.10.2026

  • 24 Трябва да има отговор

    11 3 Отговор
    Нападат се българските черноморски води, напада се Българската икономическа зона. Определено трябва да има отговор! Не декларации и популистко говорене и мрънкане. Отговор!

    Коментиран от #60

    15:27 06.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Трол

    2 0 Отговор
    Успех на КСНС и дано да решат всички проблеми на България!

    15:32 06.10.2026

  • 29 Раковски

    12 7 Отговор
    Няма по-свято нещо на света освен милото Отечество всякому
    Георги Раковски.....Всякога проклета Русия, когато е имала бой с Турция, лъгала е бедните
    простодушни Българи, че уж тях иде да освободи! Но нейната цел всякога е
    била да им разори милото Отечество и да ги преселва малко по малко в земите
    си. Нейната злобна политика се познава твърде отдавна и от това, щото тя ни в
    един си договор с Турция нищо добро не е споменала за Българи, ако и да е
    имала най-добри удобства за това. Тя всякога е само своята политика гледала,
    а собствено за завладетелните си планове е имала грижи, как по-добре да ги
    приложи в действие.Руското правителство, кое досега лъстеше нашите добродушни българи със
    сякакви лукави и лъжовни обещания, днес вече открива булото си и явно
    показва убийствената и злобната си политика към тях. То е наумило и труди се
    с всичките лукави и безчестни средства да разори и опустоши милото ни
    Отечество България и да уникакви нашата народност, самото нам скъпоценно и
    свято наследие!

    15:33 06.10.2026

  • 30 Пламен

    6 2 Отговор
    Сега гледайте какъв шпагат ще направи тая между Брюксел и Масква. :)
    Както направи с Истанбулската конвенция , когато беше депутат в ЕП.

    15:37 06.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 АТИЛА

    8 4 Отговор
    ОКО за Две, ЗЪБ за Чене ! Трябва да се Bзриви Руско Турски Поток и Цялата Задунайска ГУБЕРНИЯ !

    15:38 06.10.2026

  • 33 !!!?

    9 2 Отговор
    Наркойотовица е Позор...!!!?

    15:39 06.10.2026

  • 34 АТИЛА

    7 4 Отговор
    РУСИЯ Преименува Волжка България на Tатарстан, БЪЛГАРИТЕ ще Преименуват Русия на MOHГOЛИCTАН !

    15:39 06.10.2026

  • 35 АТИЛА

    8 5 Отговор
    РУСИЯ Заличи Всичко Българско на Волга, Киев, Крим и Кавказ, Ние Българите ще Заличим Всичко РУСКО !

    Коментиран от #42

    15:39 06.10.2026

  • 36 Тая каравана Йотова

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Невероятно!!!!":

    Тая каравана Йотова много трудно стопля. По-трудно от албански реотан от едно време.

    15:40 06.10.2026

  • 37 Изключителната икономическа зона

    3 0 Отговор
    Не е "териториални води" и не включва суверинитет относно военни действия и национална сигурност ! Въпреки суверенните икономически права, това не е пълна държавна територия (както са териториалните води до 12 морски мили) Другите държави запазват свободата на корабоплаване, прелитане и дори военни действия ! Права на държавата ни в тази зона са единствено за проучване, използване, опазване и управление на природните ресурси (биологични в водите, както и минерални и енергийни на дъното и в недрата). Страната ни контролира изграждането на изкуствени съоръжения, научните изследвания и опазването на морската среда от замърсяване и до там ! Международно право е регулирано чрез регламент следващ принципите на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS) от 1982 г., по която България е страна. Илияна Йотова има пълно право да свиква в президентската институция заседание на Консултативния съвет за национална сигурност когато си реши, но той няма абсолютно никакво отношение реално относно "изключителната икономическа зона" ! ....и впрочем за информация обхвата и се простира на разстояние до 200 морски мили. Че какво ще дрънкат политиците в случая си е тяхна работа но реално ще са просто поредните тъпотии за съжаление

    Коментиран от #43

    15:41 06.10.2026

  • 38 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    И........🤔! ПОЗДРАВИ ОТ БАБА ТИ АЛЕНА

    15:41 06.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 пресолена

    4 2 Отговор
    може да се окаже , че това за радев е"приятелски" удар от путин.

    15:42 06.10.2026

  • 41 Раковски

    8 3 Отговор
    Руското правителство, кое досега лъстеше нашите добродушни българи със
    сякакви лукави и лъжовни обещания, днес вече открива булото си и явно
    показва убийствената и злобната си политика към тях. То е наумило и труди се
    с всичките лукави и безчестни средства да разори и опустоши милото ни
    Отечество България и да уникакви нашата народност, самото нам скъпоценно и
    свято наследие!

    Коментиран от #46

    15:45 06.10.2026

  • 42 Боруна Лом

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "АТИЛА":

    СОПРИ СЕ МАЛКО!ЗОР ЩЕ ВИДИШ!

    15:45 06.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Иван Вазов

    4 2 Отговор
    О, руси, о, братя славянски,

    защо сте вий тука? Защо сте

    дошли на полята балкански

    немили, неканени гости?

    15:47 06.10.2026

  • 45 буля йотка

    2 2 Отговор
    получи инструкции от кремал и изпъчи червена грът на амбразурата..

    15:49 06.10.2026

  • 46 Хмм

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Раковски":

    що, корабите български ли са, пострадалите българи ли са, ами не са, ние сме извършили спасителна акция, при това успешно, браво на нас!

    Коментиран от #56, #62

    15:49 06.10.2026

  • 47 Независим

    4 2 Отговор
    Всичко това се случва за да може и слепите да видят за какъв "мир" се борят продажници като Радев и Йотова.

    15:49 06.10.2026

  • 48 Христо Ботев

    5 2 Отговор
    „И ний видяхме как Русия прие с радост убийството на полските патриоти, как преследваше свободата в Литва и Кавказ… Тя не е приятел на народа, тя е приятел само на своя интерес.“ „Народът“ (в. Знаме, 1875):
    „Тая Русия, която мами българите с освобождение, не иска тяхната свобода, а тяхното покорство.“

    15:50 06.10.2026

  • 49 Старчо Сарача

    4 0 Отговор
    Абе тя малко гледа на тези неща като трясната с мокър парцал. Мъж трябва да е бъдещия президент. Войната е много близо до нас. йотова не е за тази длъжност.

    15:51 06.10.2026

  • 50 Гост

    2 0 Отговор
    И за какво ще се съвещават и какви решения ще взимат като няма армия и оръжие да ги изпълнява......

    Коментиран от #54

    15:53 06.10.2026

  • 51 Дедо Вангелий

    0 3 Отговор
    Дроновете са украински !

    Коментиран от #53, #55

    15:55 06.10.2026

  • 52 Айде

    0 0 Отговор
    още 5%

    15:56 06.10.2026

  • 53 На боб

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Дедо Вангелий":

    ли позна?

    15:56 06.10.2026

  • 54 Да запазят

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Гост":

    руските агенти!

    15:57 06.10.2026

  • 55 Обратното

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Дедо Вангелий":

    Не, дроновете са руски.

    15:57 06.10.2026

  • 56 Отговаряме

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Хмм":

    за нашите води!Ше плащаме!

    15:59 06.10.2026

  • 57 Баш софиянец

    0 3 Отговор
    По време на Ковида щатите приеха закон за милитаризация на Черно море и за включване на черноморските страни в този процес (+Молдова, която не е черноморска). Виждаме, че закона си се изпълнява, независимо, че властта в щатите се смени. Та излиза, че ние сме им съюзници, но те на нас не са. Добре е винаги да го имаме предвид.

    15:59 06.10.2026

  • 58 Аа майкуууу

    2 0 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    15:59 06.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Дедо Вангелий

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Трябва да има отговор":

    Войнааа !!! Взимай надуваемия розов пояс, водния пистолет и към Дуранкулак, на бой с руснаците, румъците или украинците, който дойде !

    16:00 06.10.2026

  • 61 Какво и разбира

    3 0 Отговор
    Главата на тая кобра?

    Коментиран от #67

    16:00 06.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Путин

    0 0 Отговор
    е спял акака на Бяла!Спасител!

    16:01 06.10.2026

  • 64 Президентът Илияна Йотова

    1 1 Отговор
    свиквала КСНС...Хубаво деее, обаче да не би България някаква щета да е понесла? А? .. Ако два чужди автомобила турски и нигерийски или от Конго примерно катострофират по български пътища това щета ли е за България ли е или пък румънец каращ автомобил с българска регистрация да не би да е българин? ...а мислете! То не причина а и повод даже за свикване на КСНС няма

    16:02 06.10.2026

  • 65 Кандидатстваза трети мандат

    0 0 Отговор
    двойката върви пакет!

    16:03 06.10.2026

  • 66 Роман Радев:

    1 0 Отговор
    Това е грубо погазване на международното право от украинските нацисти ! Въздушните и морски дронове атакували двата кораба са доказано украински. Ще съдим Украинската нацистка хунта в МНС и дела в международните арбитражите ще им заведем. Не може така, не се търпи .... ку-кууу Зеленски ....ту-тууу

    16:04 06.10.2026

  • 67 Тая уяла се каравана ...

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Какво и разбира":

    Тая уяла се каравана Йотова много трудно стопля. По-трудно от албански реотан от едно време.

    16:04 06.10.2026

  • 68 Спасителната операция

    0 0 Отговор
    прикрила следите,затова единия кораб потънал!Наш кораб ,,случайно"бил наблизо!

    16:05 06.10.2026

  • 69 Прогресистите

    0 0 Отговор
    Ни вкарват във война!

    16:05 06.10.2026

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