Президентът Илияна Йотова свиква КСНС

На 7 октомври от 13.00 часа президентът Илияна Йотова свиква в президентската институция заседание на Консултативния съвет за национална сигурност.
Темата е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.
По-рано днес дронове удариха два кораба в български води в Черно море. Единият е потънал край Бяла. В ход е мащабна спасителна операция, източно от нос Свети Атанас и град Бяла.
Мишена на безпилотните летателни апарати са станали два търговски кораба – плаващият под флага на Того кораб за генерални товари ALFA WATAN и плаващият под флага на Палау ABLE.
Сред спасения екипаж има двама тежко пострадали моряци. Единият е със сериозни изгаряния и е приет в клиниката по изгаряния на Военноморската болница във Варна.
Другият е с травма на главата и е настанен в неврохирургията на МБАЛ "Св. Анна".
Инцидентът бележи първото по рода си нападение срещу кораби в Изключителната икономическа зона на България.
Премиерът Румен Радев посочи, че произходът на дроновете още не е ясен. „ Или са руски, или са украински“, лаконично коментира Радев.
По думите му атаката е комплексна – с морски и с въздушен дрон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Невероятно!!!!
Коментиран от #36
15:11 06.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мдаа
Коментиран от #13
15:12 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Варна е руска губерния
15:12 06.10.2026
7 Пламен
15:13 06.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Цвете
15:13 06.10.2026
10 РЕАЛИСТ
"Инцидент в изключителната икономическа зона не се смята за нарушение на българското морско или въздушно пространство. " Някакъв кораб , натоварен с украинска стока/ каква ли?/, си плава под флага на Палау " кво ли е това?/ , ударен е от неизвестен дрон или се е натъкнал на мина, щото един моряк казва, че взривът в под корпуса. Сега рев до небесата.
15:14 06.10.2026
11 РАДЕВ И ЙОТОВА
МУТРОФАНОВА
НО СТИСКА ЛИ ИМ.
НА ЛАКЕИТЕ СТРАХЛИВИ?
15:17 06.10.2026
12 Пеги Бънди
15:17 06.10.2026
13 !!!?
До коментар #4 от "Мдаа":Тепърва започва стригането на мериносовата овца Йотовица и.ф. президент...!
15:17 06.10.2026
14 ХУБАВО ГЛЕДАЙТЕ
ПО ДЕЛАТА ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ
15:18 06.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 55 от Козлодуй L
15:18 06.10.2026
17 Пламен
За ракията ли ?
Питам ,защото Мунчо го беше свикала за вейповете. :)
15:19 06.10.2026
18 Тошко
Коментиран от #25
15:24 06.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Що бе, Лянче?
15:26 06.10.2026
22 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА
15:26 06.10.2026
23 Няма такъв резил
Абе кежете един път Русия , бе!!! Никой няма да ви застреля!
Малко смелост!!!
15:27 06.10.2026
24 Трябва да има отговор
Коментиран от #60
15:27 06.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Трол
15:32 06.10.2026
29 Раковски
Георги Раковски.....Всякога проклета Русия, когато е имала бой с Турция, лъгала е бедните
простодушни Българи, че уж тях иде да освободи! Но нейната цел всякога е
била да им разори милото Отечество и да ги преселва малко по малко в земите
си. Нейната злобна политика се познава твърде отдавна и от това, щото тя ни в
един си договор с Турция нищо добро не е споменала за Българи, ако и да е
имала най-добри удобства за това. Тя всякога е само своята политика гледала,
а собствено за завладетелните си планове е имала грижи, как по-добре да ги
приложи в действие.Руското правителство, кое досега лъстеше нашите добродушни българи със
сякакви лукави и лъжовни обещания, днес вече открива булото си и явно
показва убийствената и злобната си политика към тях. То е наумило и труди се
с всичките лукави и безчестни средства да разори и опустоши милото ни
Отечество България и да уникакви нашата народност, самото нам скъпоценно и
свято наследие!
15:33 06.10.2026
30 Пламен
Както направи с Истанбулската конвенция , когато беше депутат в ЕП.
15:37 06.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 АТИЛА
15:38 06.10.2026
33 !!!?
15:39 06.10.2026
34 АТИЛА
15:39 06.10.2026
35 АТИЛА
Коментиран от #42
15:39 06.10.2026
36 Тая каравана Йотова
До коментар #2 от "Невероятно!!!!":Тая каравана Йотова много трудно стопля. По-трудно от албански реотан от едно време.
15:40 06.10.2026
37 Изключителната икономическа зона
Коментиран от #43
15:41 06.10.2026
38 Боруна Лом
15:41 06.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 пресолена
15:42 06.10.2026
41 Раковски
сякакви лукави и лъжовни обещания, днес вече открива булото си и явно
показва убийствената и злобната си политика към тях. То е наумило и труди се
с всичките лукави и безчестни средства да разори и опустоши милото ни
Отечество България и да уникакви нашата народност, самото нам скъпоценно и
свято наследие!
Коментиран от #46
15:45 06.10.2026
42 Боруна Лом
До коментар #35 от "АТИЛА":СОПРИ СЕ МАЛКО!ЗОР ЩЕ ВИДИШ!
15:45 06.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Иван Вазов
защо сте вий тука? Защо сте
дошли на полята балкански
немили, неканени гости?
15:47 06.10.2026
45 буля йотка
15:49 06.10.2026
46 Хмм
До коментар #41 от "Раковски":що, корабите български ли са, пострадалите българи ли са, ами не са, ние сме извършили спасителна акция, при това успешно, браво на нас!
Коментиран от #56, #62
15:49 06.10.2026
47 Независим
15:49 06.10.2026
48 Христо Ботев
„Тая Русия, която мами българите с освобождение, не иска тяхната свобода, а тяхното покорство.“
15:50 06.10.2026
49 Старчо Сарача
15:51 06.10.2026
50 Гост
Коментиран от #54
15:53 06.10.2026
51 Дедо Вангелий
Коментиран от #53, #55
15:55 06.10.2026
52 Айде
15:56 06.10.2026
53 На боб
До коментар #51 от "Дедо Вангелий":ли позна?
15:56 06.10.2026
54 Да запазят
До коментар #50 от "Гост":руските агенти!
15:57 06.10.2026
55 Обратното
До коментар #51 от "Дедо Вангелий":Не, дроновете са руски.
15:57 06.10.2026
56 Отговаряме
До коментар #46 от "Хмм":за нашите води!Ше плащаме!
15:59 06.10.2026
57 Баш софиянец
15:59 06.10.2026
58 Аа майкуууу
15:59 06.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Дедо Вангелий
До коментар #24 от "Трябва да има отговор":Войнааа !!! Взимай надуваемия розов пояс, водния пистолет и към Дуранкулак, на бой с руснаците, румъците или украинците, който дойде !
16:00 06.10.2026
61 Какво и разбира
Коментиран от #67
16:00 06.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Путин
16:01 06.10.2026
64 Президентът Илияна Йотова
16:02 06.10.2026
65 Кандидатстваза трети мандат
16:03 06.10.2026
66 Роман Радев:
16:04 06.10.2026
67 Тая уяла се каравана ...
До коментар #61 от "Какво и разбира":Тая уяла се каравана Йотова много трудно стопля. По-трудно от албански реотан от едно време.
16:04 06.10.2026
68 Спасителната операция
16:05 06.10.2026
69 Прогресистите
16:05 06.10.2026