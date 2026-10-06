Президентът Илияна Йотова свиква КСНС

На 7 октомври от 13.00 часа президентът Илияна Йотова свиква в президентската институция заседание на Консултативния съвет за национална сигурност.

Темата е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

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По-рано днес дронове удариха два кораба в български води в Черно море. Единият е потънал край Бяла. В ход е мащабна спасителна операция, източно от нос Свети Атанас и град Бяла.

Мишена на безпилотните летателни апарати са станали два търговски кораба – плаващият под флага на Того кораб за генерални товари ALFA WATAN и плаващият под флага на Палау ABLE.

Сред спасения екипаж има двама тежко пострадали моряци. Единият е със сериозни изгаряния и е приет в клиниката по изгаряния на Военноморската болница във Варна.

Другият е с травма на главата и е настанен в неврохирургията на МБАЛ "Св. Анна".

Инцидентът бележи първото по рода си нападение срещу кораби в Изключителната икономическа зона на България.

Премиерът Румен Радев посочи, че произходът на дроновете още не е ясен. „ Или са руски, или са украински“, лаконично коментира Радев.

По думите му атаката е комплексна – с морски и с въздушен дрон.