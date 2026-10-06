КЗП наложи 95 хиляди евро санкции на три търговски вериги

Днес Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи общо 95 хиляди евро санкции на три от големите търговски вериги у нас. Причина за глобите са установени нелоялни търговски практики в различни обекти на веригите.
В едната търговска верига е обявена промоция на чисто масло. В периода на промоцията то не е било достъпно за потребителите, установяват проверките на КЗП. За същата практика тази верига има издадена заповед още през 2015 г., чието нарушаване обуславя най-висок размер на глобата.
Аналогичен е случаят и с друга верига, в която обаче нелоялната търговска практика е приложена към обявена промоция на захар. В периода на промоцията инспекторите на КЗП установяват, че захарта не е налична. За същата нелоялна търговска практика веригата има заповед от КЗП още от 2016 г. Неспазването на заповедта е основание, в настоящия момент, за налагане на най-висок размер на глобата.
В третата верига инспекторите на КЗП установяват друг вид нелоялна търговска практика – различни видове зеленчуци са обявени с държава на произход, неотговаряща на реалната, което заблуждава потребителите и е основание за санкция. На тази верига е наложена максималната глоба, предвидена по закон.
Проверките на КЗП в търговските вериги в София и в цялата страна продължават.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Познайте кои са тези вериги!
15:23 06.10.2026
2 Крез
Коментиран от #8
15:24 06.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Цвете
15:26 06.10.2026
5 бобошен
15:26 06.10.2026
6 Бълха ги ухапала
Коментиран от #11
15:28 06.10.2026
7 Чакам Млекото Да Стане !
Коментиран от #13
15:29 06.10.2026
8 Oня с коня
До коментар #2 от "Крез":Премахнахме Социализма,сега искате да премахнете и Капитализма,та да останем без Хич а?А е казано че умна Тиква няма,ама някои все още не вярват Изцяло...
15:36 06.10.2026
9 Това е
15:43 06.10.2026
10 хехе
15:43 06.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Факт
15:51 06.10.2026
13 Абе
До коментар #7 от "Чакам Млекото Да Стане !":оно и млЕко не е! Ама за 25 ст., като при късния соц - става!
15:56 06.10.2026
14 На сайта на КЗП
Гарван гарвану око не вади.
15:59 06.10.2026
15 Муха ги охапала
16:00 06.10.2026
16 От КЗП симулират дейност
16:04 06.10.2026