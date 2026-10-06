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КЗП наложи 95 хиляди евро санкции на три търговски вериги

КЗП наложи 95 хиляди евро санкции на три търговски вериги

6 Октомври, 2026 15:21 1 006 16

  • кзп-
  • търговски вериги-
  • глоби-
  • санкции

Проверките в търговските вериги в София и в цялата страна продължават.

КЗП наложи 95 хиляди евро санкции на три търговски вериги - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи общо 95 хиляди евро санкции на три от големите търговски вериги у нас. Причина за глобите са установени нелоялни търговски практики в различни обекти на веригите.

В едната търговска верига е обявена промоция на чисто масло. В периода на промоцията то не е било достъпно за потребителите, установяват проверките на КЗП. За същата практика тази верига има издадена заповед още през 2015 г., чието нарушаване обуславя най-висок размер на глобата.

Аналогичен е случаят и с друга верига, в която обаче нелоялната търговска практика е приложена към обявена промоция на захар. В периода на промоцията инспекторите на КЗП установяват, че захарта не е налична. За същата нелоялна търговска практика веригата има заповед от КЗП още от 2016 г. Неспазването на заповедта е основание, в настоящия момент, за налагане на най-висок размер на глобата.

В третата верига инспекторите на КЗП установяват друг вид нелоялна търговска практика – различни видове зеленчуци са обявени с държава на произход, неотговаряща на реалната, което заблуждава потребителите и е основание за санкция. На тази верига е наложена максималната глоба, предвидена по закон.

Проверките на КЗП в търговските вериги в София и в цялата страна продължават.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Познайте кои са тези вериги!

    30 1 Отговор
    По боклуците, които продават ще ги познаете!

    15:23 06.10.2026

  • 2 Крез

    9 1 Отговор
    При див капитализъм, какво са виновни веригите? Премахва се капитализма и се оправят и веригите.

    Коментиран от #8

    15:24 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цвете

    24 0 Отговор
    ТЕ ТОЛКОВА МНОГО СА ОГРАБВАЛИ БЪЛГАРИТЕ, ЧЕ САНКЦИИТЕ ТРЯБВАШЕ ДА СА В ПЪТИ ПО ГОЛЕМИ, А ТАЗИ МИЖАВА САНКЦИЯ, МУХА ГИ Е УХАПАЛА.🍌

    15:26 06.10.2026

  • 5 бобошен

    4 0 Отговор
    4-въртата е танкова верига. Скъсана и оставена на полето.

    15:26 06.10.2026

  • 6 Бълха ги ухапала

    15 0 Отговор
    Толкова им е печалбата от еднодневни измами, а за останалите 29 дни?

    Коментиран от #11

    15:28 06.10.2026

  • 7 Чакам Млекото Да Стане !

    6 0 Отговор
    25 стотинки !

    Коментиран от #13

    15:29 06.10.2026

  • 8 Oня с коня

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Крез":

    Премахнахме Социализма,сега искате да премахнете и Капитализма,та да останем без Хич а?А е казано че умна Тиква няма,ама някои все още не вярват Изцяло...

    15:36 06.10.2026

  • 9 Това е

    11 0 Отговор
    все едно мен да ме глобят с девет евроцента.

    15:43 06.10.2026

  • 10 хехе

    9 0 Отговор
    Това шега ли е тези пари веригите ги избиват за един ден-

    15:43 06.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Факт

    10 0 Отговор
    Глобите защо не са актуализирани!?

    15:51 06.10.2026

  • 13 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Чакам Млекото Да Стане !":

    оно и млЕко не е! Ама за 25 ст., като при късния соц - става!

    15:56 06.10.2026

  • 14 На сайта на КЗП

    0 0 Отговор
    Няма информация кои са глобените.
    Гарван гарвану око не вади.

    15:59 06.10.2026

  • 15 Муха ги охапала

    1 0 Отговор
    Вместо глоби всички чужди вериги трябва да бъдат изгонени от България!

    16:00 06.10.2026

  • 16 От КЗП симулират дейност

    0 0 Отговор
    за пред народа. А всъщност са взели такса "спокойствие" от "веригите". Реално за потребителите няма да има никаква полза. Например защо не глобяват за обявена намалена цена на щанд, а на касата си я плащаш на "редовна" - това е една от най - честите им измами.

    16:04 06.10.2026

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