Каракачанов: Няма значение чии са дроновете, поразили два кораба в Черно море

"Кораби на държави, извън ЕС, могат да пребивават до 20 часа. И позицията на Турция е против в Черно море да влизат чужди военни кораби", каза пред БНР Каракачанов, бивш военен министър, политик, историк.

За разчистването на Черно море, където падат дронове и има мини, той коментира: "Ангажиментът е на държавите от Черноморския басейн, те са най-заинтересовани и да предприемат прочистване. Има такава инициатива на румънската, българската и турската страна, които са най-застрашени. Не съм чул в Грузия да са се появили мини. Прилежащите държави сме извън конфликта Русия - Украйна, това сме ние, Турция, Румъния и Грузия.

Грузия нямат никакъв флот, за да участва. Румъния и България със собствени сили могат да неутрализират опасни материали чрез миночистачи. Най-големият флот в Черно море е на Турция, но не си представям как ще образуваме военна армада и ще сваляме дроновете на единия или другия, уточни той.

Каракачанов сподели, че няма значение чии са дроновете, след като са поразени два кораба: "Според мен са руски. Виждам, че дебатът се насочва към руски дронове и колко е лошо. Но това не е първата атака срещу морски съдове в Черно море, 2 – 3 танкера от сенчестия флот, обслужващи Русия, бяха потопени от украинците. Фактът, че Черно море се превърна в бойно поле, е доста притеснителен и няма значение дроновете руски или украински са. Ако се беше случила авария, представете си кораб, превозващ нефт, замърсяването в Черно море щеше да е с трагични последици, без значение какви са дроновете. Това е тревожен сигнал."

Според бившия военен министър реакцията на МО в този случай е адекватна.