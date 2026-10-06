Каракачанов: Няма значение чии са дроновете, поразили два кораба в Черно море

"Кораби на държави, извън ЕС, могат да пребивават до 20 часа. И позицията на Турция е против в Черно море да влизат чужди военни кораби", каза пред БНР Каракачанов, бивш военен министър, политик, историк.
За разчистването на Черно море, където падат дронове и има мини, той коментира: "Ангажиментът е на държавите от Черноморския басейн, те са най-заинтересовани и да предприемат прочистване. Има такава инициатива на румънската, българската и турската страна, които са най-застрашени. Не съм чул в Грузия да са се появили мини. Прилежащите държави сме извън конфликта Русия - Украйна, това сме ние, Турция, Румъния и Грузия.
Грузия нямат никакъв флот, за да участва. Румъния и България със собствени сили могат да неутрализират опасни материали чрез миночистачи. Най-големият флот в Черно море е на Турция, но не си представям как ще образуваме военна армада и ще сваляме дроновете на единия или другия, уточни той.
Каракачанов сподели, че няма значение чии са дроновете, след като са поразени два кораба: "Според мен са руски. Виждам, че дебатът се насочва към руски дронове и колко е лошо. Но това не е първата атака срещу морски съдове в Черно море, 2 – 3 танкера от сенчестия флот, обслужващи Русия, бяха потопени от украинците. Фактът, че Черно море се превърна в бойно поле, е доста притеснителен и няма значение дроновете руски или украински са. Ако се беше случила авария, представете си кораб, превозващ нефт, замърсяването в Черно море щеше да е с трагични последици, без значение какви са дроновете. Това е тревожен сигнал."
Според бившия военен министър реакцията на МО в този случай е адекватна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гадно
16:08 06.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 И да са руски
16:09 06.10.2026
5 Агент Иван
16:10 06.10.2026
6 Така, ли, бе Агент Иване?!
16:11 06.10.2026
7 Този Матросовец
16:12 06.10.2026
8 Вова
16:12 06.10.2026
9 Агент
16:13 06.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Войвода
Коментиран от #22
16:14 06.10.2026
13 Тоя е дъното
16:15 06.10.2026
14 Миротворец
Коментиран от #25
16:15 06.10.2026
15 За цената на дизела
Предоставяме и пари и оръжие и боеприпаси и какво ли още не ,... Че и политически подкрепяме Украйна да бомбардират руски рафинерии. Нашата рафинерия снабдява с дизел основно Украйна . Дефицитът вдигна цените до небето.
И ни задължават да подкрепяме ... ВИСОКИТЕ ЦЕНИ
16:16 06.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пламен
16:19 06.10.2026
18 Стефко
До коментар #10 от "14/88":Пише Ижевск на кирилица. Арсенал вероятно ще направят нещо подобно на дрон след 10-20 години.
16:19 06.10.2026
19 Куче каракачанка
Я да онясни мастията какво е това "сенчест флот?"
16:19 06.10.2026
20 Мдаа
16:20 06.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Да така е
До коментар #12 от "Войвода":И то осколочно оръжие само, че от житни зрънца.
Коментиран от #48
16:21 06.10.2026
23 Ама разбира се
16:21 06.10.2026
24 Герги
Коментиран от #30
16:22 06.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Абе
16:26 06.10.2026
28 Пламен
16:29 06.10.2026
29 Макс
16:29 06.10.2026
30 Капейчо
До коментар #24 от "Герги":Гледах го. И после някой да каже нещо за "мъдрия" народ, който го прати в парламента. Надявам се русенският македонец никога вече да не помирише Народното събрание.
16:30 06.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ВРЪЩАЙ
16:33 06.10.2026
33 Всички
16:38 06.10.2026
34 Горски
16:39 06.10.2026
35 Мурзик
А може да има смекчаващи вината обстоятелства като: Без да искам, Само малко, Ама ние с добри намерения, Ау не знаехме, че това са ваши води.
И най-вече: Вие сте смотаняци и ние си правим каквото искаме на ваша територия - от складове, до териториални води.
16:40 06.10.2026
36 Тоя както
16:43 06.10.2026
37 Наглост агентиванова
16:43 06.10.2026
38 Чума
16:43 06.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Има значение
16:47 06.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Искам боб
16:51 06.10.2026
44 София
16:52 06.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 каракочеф
17:14 06.10.2026
47 Е,бравос
17:15 06.10.2026
48 Хаха
До коментар #22 от "Да така е":Да, житни зърна, обаче на воеводата главата му е натъпкана с руски бетон...
17:19 06.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Путин гол до кръста на пони
17:24 06.10.2026
52 Путин гол до кръста на пони
17:24 06.10.2026
53 Путин гол до кръста на пони
17:25 06.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.