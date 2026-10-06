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Каракачанов: Няма значение чии са дроновете, поразили два кораба в Черно море

Каракачанов: Няма значение чии са дроновете, поразили два кораба в Черно море

6 Октомври, 2026 16:07 1 656 55

  • красимир каракачанов-
  • дронове-
  • черно море

Румъния и България със собствени сили могат да неутрализират опасни материали чрез миночистачи. Най-големият флот в Черно море е на Турция, но не си представям как ще образуваме военна армада и ще сваляме дроновете на единия или другия

Каракачанов: Няма значение чии са дроновете, поразили два кораба в Черно море - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Кораби на държави, извън ЕС, могат да пребивават до 20 часа. И позицията на Турция е против в Черно море да влизат чужди военни кораби", каза пред БНР Каракачанов, бивш военен министър, политик, историк.

За разчистването на Черно море, където падат дронове и има мини, той коментира: "Ангажиментът е на държавите от Черноморския басейн, те са най-заинтересовани и да предприемат прочистване. Има такава инициатива на румънската, българската и турската страна, които са най-застрашени. Не съм чул в Грузия да са се появили мини. Прилежащите държави сме извън конфликта Русия - Украйна, това сме ние, Турция, Румъния и Грузия.

Грузия нямат никакъв флот, за да участва. Румъния и България със собствени сили могат да неутрализират опасни материали чрез миночистачи. Най-големият флот в Черно море е на Турция, но не си представям как ще образуваме военна армада и ще сваляме дроновете на единия или другия, уточни той.

Каракачанов сподели, че няма значение чии са дроновете, след като са поразени два кораба: "Според мен са руски. Виждам, че дебатът се насочва към руски дронове и колко е лошо. Но това не е първата атака срещу морски съдове в Черно море, 2 – 3 танкера от сенчестия флот, обслужващи Русия, бяха потопени от украинците. Фактът, че Черно море се превърна в бойно поле, е доста притеснителен и няма значение дроновете руски или украински са. Ако се беше случила авария, представете си кораб, превозващ нефт, замърсяването в Черно море щеше да е с трагични последици, без значение какви са дроновете. Това е тревожен сигнал."

Според бившия военен министър реакцията на МО в този случай е адекватна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гадно

    30 3 Отговор
    отвратително нещо

    16:08 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И да са руски

    15 11 Отговор
    Украйна отговаря...

    16:09 06.10.2026

  • 5 Агент Иван

    24 3 Отговор
    пак го активизираха!

    16:10 06.10.2026

  • 6 Така, ли, бе Агент Иване?!

    32 4 Отговор
    Доносник, подлец, крадец и двуличник!

    16:11 06.10.2026

  • 7 Този Матросовец

    32 5 Отговор
    Ха така и агентите на ДС БКП се хвърлиха на амбразурата.

    16:12 06.10.2026

  • 8 Вова

    22 7 Отговор
    Иване,бързо на амбразурата!

    16:12 06.10.2026

  • 9 Агент

    23 4 Отговор
    Иван и той по Радев , който каза , че или били руски , или украински .

    16:13 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Войвода

    8 11 Отговор
    Били са натъпкани с оръжие!

    Коментиран от #22

    16:14 06.10.2026

  • 13 Тоя е дъното

    25 4 Отговор
    Как да няма бе, продажен доносник?Все едно да кажеш няма значение кой ни бие и убива.Това е целенасочена атака.

    16:15 06.10.2026

  • 14 Миротворец

    9 7 Отговор
    Турците са скрили в житото С400 за Украйна!

    Коментиран от #25

    16:15 06.10.2026

  • 15 За цената на дизела

    14 13 Отговор
    С нашите пари и нашите оръжия по нашата глава.
    Предоставяме и пари и оръжие и боеприпаси и какво ли още не ,... Че и политически подкрепяме Украйна да бомбардират руски рафинерии. Нашата рафинерия снабдява с дизел основно Украйна . Дефицитът вдигна цените до небето.
    И ни задължават да подкрепяме ... ВИСОКИТЕ ЦЕНИ

    16:16 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пламен

    18 6 Отговор
    Как да няма значение бе , шкембе ?!

    16:19 06.10.2026

  • 18 Стефко

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "14/88":

    Пише Ижевск на кирилица. Арсенал вероятно ще направят нещо подобно на дрон след 10-20 години.

    16:19 06.10.2026

  • 19 Куче каракачанка

    15 2 Отговор
    разбира от "сенчест флот."

    Я да онясни мастията какво е това "сенчест флот?"

    16:19 06.10.2026

  • 20 Мдаа

    15 6 Отговор
    Е заради такива българия е на това дередже.Не щостите на Самуил, ами и на Хан Аспаруф да долетят, все тая.Министър карикатура с подмокрени гащи.

    16:20 06.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Да така е

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Войвода":

    И то осколочно оръжие само, че от житни зрънца.

    Коментиран от #48

    16:21 06.10.2026

  • 23 Ама разбира се

    13 1 Отговор
    Че има. Ти си гледай примоцията на кррмвиршите в Била.

    16:21 06.10.2026

  • 24 Герги

    19 3 Отговор
    Шкембе войвода как се извъртя на 180 градуса,да се не надяваш.Сутринта при Мира и Вики,опонента му,зададе въпрос,,,,,как когато скачаше против БСП и компания,беше един а сега си друг...Имаше лавина от общи приказки...не е за вярване как се изметна като дъска буревица,бившият агент на ДС...а може би е нормално,зависи от къде духа вятъра...

    Коментиран от #30

    16:22 06.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Абе

    12 6 Отговор
    Колко плащат руското посолство за такива изказвания.Може пък да си струва.

    16:26 06.10.2026

  • 28 Пламен

    8 3 Отговор
    Бастун

    16:29 06.10.2026

  • 29 Макс

    12 6 Отговор
    Напротив, има голямо значение чии са дроновете . Стига сте прикривали руските другари . Йотова най после се сети че има нещо като консултативен съвет за национална сигурност . Не гласувайте за нея , ако наистина не сте мазохисти ! Аз не съм мазохист и никога няма да бъда !

    16:29 06.10.2026

  • 30 Капейчо

    11 2 Отговор

    До коментар #24 от "Герги":

    Гледах го. И после някой да каже нещо за "мъдрия" народ, който го прати в парламента. Надявам се русенският македонец никога вече да не помирише Народното събрание.

    16:30 06.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ВРЪЩАЙ

    6 1 Отговор
    ПАРИТЕ!

    16:33 06.10.2026

  • 33 Всички

    7 2 Отговор
    застъпници на Йотова са същите!

    16:38 06.10.2026

  • 34 Горски

    5 4 Отговор
    Никой не иска от Йотова да преценява дали да свика КСНС, законът я задължава да го прави на всеки три месеца!!! От януари до момента Йотова не е свиквала съвета нито веднъж. Това е грубо и безотговорно нарушение на закона, който очевидно Йотова смята, че за нея не се отнася и тя е над него, затова щяла за преценява. Идеята е КСНС да се провежда периодично, за да се изслушат докладите на службите и да се прецени какви мерки трябва да се предприемат по отношение на всеки конкретен проблем. Така службите и отговорните длъжностни лица координират действията си, то това да не е концерт на Лили Иванова по желание на Илиана Йотова?

    16:39 06.10.2026

  • 35 Мурзик

    5 2 Отговор
    Мда. Не е важно кой ни е нападнал, важното е, че сме нападнати.
    А може да има смекчаващи вината обстоятелства като: Без да искам, Само малко, Ама ние с добри намерения, Ау не знаехме, че това са ваши води.
    И най-вече: Вие сте смотаняци и ние си правим каквото искаме на ваша територия - от складове, до териториални води.

    16:40 06.10.2026

  • 36 Тоя както

    5 2 Отговор
    винаги изпъква с глпста си. А, колкото по остарява толкова по забележима става.

    16:43 06.10.2026

  • 37 Наглост агентиванова

    9 1 Отговор
    Тоя вече не се трае! Толкова е гаден, толкова е мърсен, толкова коварен лъжец е, измамник и крадец на милиони! Да, като военен министър на мутрата от СИК продаде скъпи имоти за жълти стотинки! Да не говорим, че като знаков ДС- доносник и функционер получи подарък славното някога ВМРО, което омърси и опропасти! Червен и в червата наглец! Днес по една телевизия заяви, че бил правил "анализи" като агент Иван на ДС! Наглец от класа! Явно, по неговия край на доносите викат "анализи"! И сега върти и сучи, и го е страх да каже истината, а тя е, че дроновете са руски! Много жалко и гадно нищожество е този ДС- дебелак агент Иван Каракачанов! Ама то пък, ако не е такъв, няма да е в Инициативния кометет на Йотовата покровителка на наркобарони, нали?! Там са все от една стоко! Стока с марка ДС и БКП!

    16:43 06.10.2026

  • 38 Чума

    4 0 Отговор
    Прав е! Не може ако дроновете са едни, отношението към тях да е едно, ако са други - противоположно! С еднакъв аршин следва да се измерва!

    16:43 06.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Има значение

    6 3 Отговор
    Корабите са товарили в Украйна и морски руски дронове са ги ударили. Четете информацията от спасените моряци. Не си правете свободни съчинения.

    16:47 06.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Искам боб

    2 1 Отговор
    на корем. На яхния или печен. Каракачанов знае.

    16:51 06.10.2026

  • 44 София

    3 1 Отговор
    Кой му търси мнението на този некадърник...

    16:52 06.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 каракочеф

    0 1 Отговор
    вайвода

    17:14 06.10.2026

  • 47 Е,бравос

    0 1 Отговор
    Няма значение? Ами ако бяха северно-македонски? Пак ли щеше да мислиш по същия начин?

    17:15 06.10.2026

  • 48 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Да така е":

    Да, житни зърна, обаче на воеводата главата му е натъпкана с руски бетон...

    17:19 06.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Путин гол до кръста на пони

    1 0 Отговор
    Карачанката си знае!

    17:24 06.10.2026

  • 52 Путин гол до кръста на пони

    1 0 Отговор
    Лае само по украински дронове!

    17:24 06.10.2026

  • 53 Путин гол до кръста на пони

    1 0 Отговор
    По руZZки нет.

    17:25 06.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

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