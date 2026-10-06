По искане на вътрешния министър: Американска делегация оценява способностите на България срещу дронове

Американска делегация ще оцени днес способностите на България за противодействие на безпилотни летателни апарати (C-UAS), научи ФОКУС.

От 16:00 часа е насрочена съвместна среща на Комисията по отбрана и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към Народното събрание с делегация на Бюрото за контрол на въоръженията и неразпространение към Държавния департамент на САЩ.

По искане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев американският екип ще извърши оценка на способностите на България за противодействие на безпилотни летателни апарати.

Точната причина за извършването на оценката не е официално посочена. Срещата обаче се провежда на фона на атаката с дронове срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона на Черно море.