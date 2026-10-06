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По искане на вътрешния министър: Американска делегация оценява способностите на България срещу дронове

По искане на вътрешния министър: Американска делегация оценява способностите на България срещу дронове

6 Октомври, 2026 15:51 844 26

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  • иван демерджиев-
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  • дронове-
  • оценка

Насрочена е съвместна среща на Комисията по отбрана и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към Народното събрание с делегация на Бюрото за контрол на въоръженията и неразпространение към Държавния департамент на САЩ.

По искане на вътрешния министър: Американска делегация оценява способностите на България срещу дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Американска делегация ще оцени днес способностите на България за противодействие на безпилотни летателни апарати (C-UAS), научи ФОКУС.

От 16:00 часа е насрочена съвместна среща на Комисията по отбрана и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към Народното събрание с делегация на Бюрото за контрол на въоръженията и неразпространение към Държавния департамент на САЩ.

По искане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев американският екип ще извърши оценка на способностите на България за противодействие на безпилотни летателни апарати.

Точната причина за извършването на оценката не е официално посочена. Срещата обаче се провежда на фона на атаката с дронове срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона на Черно море.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 1 Отговор
    Тази делегация предвидливо е дошла навреме за зарята по случай 7 октомври.

    15:59 06.10.2026

  • 2 надарена кака

    3 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    16:00 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да така е

    4 3 Отговор
    Определено министър Демерджиев е на светлинни години от смешния военен министър!

    Коментиран от #17

    16:01 06.10.2026

  • 5 Въшльовци

    10 2 Отговор
    Леле, слугинаж и некадърници!

    16:02 06.10.2026

  • 6 Амерка първо да оцени

    8 1 Отговор
    русофилите, барабар с Мунчо и рижавата.

    16:02 06.10.2026

  • 7 Слаб

    6 0 Отговор
    две минус

    16:07 06.10.2026

  • 8 Вдигни си гащите, че се излагаш

    17 1 Отговор
    Американска делегация ще оценява. Вие направо "пищите", че сте некадърни!

    Коментиран от #15

    16:07 06.10.2026

  • 9 Тошко

    17 2 Отговор
    Ама тия нямат ли глави на раменете, че непрекъснато питат някой за щяло и нещяло. България не е имала по-вредно правителство от това.

    16:07 06.10.2026

  • 10 Шубе го е

    9 0 Отговор
    Тоз има много недвижими имоти Не може да ги вземе и да ги спаси

    16:14 06.10.2026

  • 11 Само

    8 0 Отговор
    далавери и пари в главата му .

    16:15 06.10.2026

  • 12 Сатана Z

    9 0 Отговор
    Американската делегация първо да оцени ония 400 имота,които притежава Демерджиев,а след това да обясни защо вътрешния кани американци в България и като какъв?

    16:21 06.10.2026

  • 13 Горски

    6 0 Отговор
    При служебно правителство на радев забравихте че този тогава като мвр шеф служебен министър съблече в дискотека 400 човека като ги унижавали с часове хората там! клиенти на дадена дискотека. Били търсили наркотици! Масови оставки в пътната агенция след натиск на шишков за смяна на мантинели от фирма от бурса по магистрала хемус! малко му беше на радев след като стана ясно че мантинели солети са подписвани и анексирани от неговите служебни правителства. Демерджиев отричаше за това, че е бил адвокат по крими случаите, свързани със застреляния Илиян Филипов – изчезването на две момчета покрай изчезнали 160 кг. кокаин и нелегални престъпни залози за уредени мачове.

    16:25 06.10.2026

  • 14 Макс

    6 0 Отговор
    Как може да се оцени нещо, което го няма ?

    16:31 06.10.2026

  • 15 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Вдигни си гащите, че се излагаш":

    Е те наше с прашки борят дроновете …

    16:31 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 да - далеч е

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да така е":

    по глупост, нали!

    определено се е вживял в главната роля от филма "От глупав, по-глупав"

    16:37 06.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Оценката е 0 / нула/

    16:44 06.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 добре че не са

    2 0 Отговор
    извикали съвецки "специалисти" или български защото само Братята Американци ще кажат без заобикалки за трагичното състояние на всичко в колхозното беге блато и дано се засрамят руските подтлоги които съсипаха България!

    16:54 06.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 за да не ЛЪСНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пламен":

    всенародната ОМРАЗА към максудския червен ЛЪЖЕПАТРИОТ точно преди изборите и да може по лесно сам да си повярва че става за нещо...

    Коментиран от #24

    17:06 06.10.2026

  • 24 копейкин

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "за да не ЛЪСНЕ":

    да връща парите!

    17:10 06.10.2026

  • 25 Всичко е точно

    0 0 Отговор
    Дадохме на янките копира, ел часовник, компа, те пък сега ще ни помогнат да се бием с братушките. Всичко е ок.

    17:18 06.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

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