По искане на вътрешния министър: Американска делегация оценява способностите на България срещу дронове

Американска делегация ще оцени днес способностите на България за противодействие на безпилотни летателни апарати (C-UAS), научи ФОКУС.
От 16:00 часа е насрочена съвместна среща на Комисията по отбрана и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към Народното събрание с делегация на Бюрото за контрол на въоръженията и неразпространение към Държавния департамент на САЩ.
По искане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев американският екип ще извърши оценка на способностите на България за противодействие на безпилотни летателни апарати.
Точната причина за извършването на оценката не е официално посочена. Срещата обаче се провежда на фона на атаката с дронове срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона на Черно море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:59 06.10.2026
2 надарена кака
16:00 06.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да така е
Коментиран от #17
16:01 06.10.2026
5 Въшльовци
16:02 06.10.2026
6 Амерка първо да оцени
16:02 06.10.2026
7 Слаб
16:07 06.10.2026
8 Вдигни си гащите, че се излагаш
Коментиран от #15
16:07 06.10.2026
9 Тошко
16:07 06.10.2026
10 Шубе го е
16:14 06.10.2026
11 Само
16:15 06.10.2026
12 Сатана Z
16:21 06.10.2026
13 Горски
16:25 06.10.2026
14 Макс
16:31 06.10.2026
15 Гост
До коментар #8 от "Вдигни си гащите, че се излагаш":Е те наше с прашки борят дроновете …
16:31 06.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 да - далеч е
До коментар #4 от "Да така е":по глупост, нали!
определено се е вживял в главната роля от филма "От глупав, по-глупав"
16:37 06.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ха ха ха
16:44 06.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 добре че не са
16:54 06.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 за да не ЛЪСНЕ
До коментар #22 от "Пламен":всенародната ОМРАЗА към максудския червен ЛЪЖЕПАТРИОТ точно преди изборите и да може по лесно сам да си повярва че става за нещо...
Коментиран от #24
17:06 06.10.2026
24 копейкин
До коментар #23 от "за да не ЛЪСНЕ":да връща парите!
17:10 06.10.2026
25 Всичко е точно
17:18 06.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.