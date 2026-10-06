Георги Първанов за корабите, ударени от дронове в Черно море: Прекрачена е червена линия

Според президента Георги Първанов (2002-2012 година) инцидентът с корабите, ударени от дронове в българското икономическо пространство в Черно море, прекрачва червената линия, информират от БНР.

За необходимостта от свикването на Консултативния съвет за национална сигурност той заяви:

"Предполагам, че президентът Йотова ще вземе своето решение, защото ситуацията наистина е страшно неприятна. Това вече прекрачва една червена линия. Това за сетен път идва да покаже, че казаното от президента Йотова за рисковете, заплахите в Черно море вече се случва, вече е факт".