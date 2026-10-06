Георги Първанов за корабите, ударени от дронове в Черно море: Прекрачена е червена линия

Според президента Георги Първанов (2002-2012 година) инцидентът с корабите, ударени от дронове в българското икономическо пространство в Черно море, прекрачва червената линия, информират от БНР.
За необходимостта от свикването на Консултативния съвет за национална сигурност той заяви:
"Предполагам, че президентът Йотова ще вземе своето решение, защото ситуацията наистина е страшно неприятна. Това вече прекрачва една червена линия. Това за сетен път идва да покаже, че казаното от президента Йотова за рисковете, заплахите в Черно море вече се случва, вече е факт".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Брежнев
16:40 06.10.2026
2 честен ционист
16:40 06.10.2026
3 аз зелен чорап
16:41 06.10.2026
4 Горски
16:41 06.10.2026
5 Другарят
16:41 06.10.2026
6 матю хари
16:46 06.10.2026
7 КПСС
16:47 06.10.2026
8 Малий
16:48 06.10.2026
9 Пламен
Голям майтап сме ние , болхарите.
16:52 06.10.2026
10 На баба ви хурката
16:52 06.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #11 от "ФАКТИ":Ами Плевню атлантически , дето си купи замък на Халкидики ?.Първанов има един грях към България - еднократно пусна кървавите натУфските самолети през България да бомбардират Сърбия .
Коментиран от #24
17:01 06.10.2026
14 Плужекът Първанов
Имаше ли референдуми за скапаното нАТО, за затворените ядрени блокове на АЕЦ "Козлодуй", за ЕС?
17:02 06.10.2026
15 99,9
До коментар #12 от "14/88":Украйна не го ли би вече ? 40те дни на Зеленски за победа минаха ?
Коментиран от #19, #21, #23
17:03 06.10.2026
16 АНТИ-КОМУНИ$Т
17:08 06.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Атина Палада
До коментар #15 от "99,9":Не, Украйна беше разгромена, разоръжена и денацифицирана на третия ден от Спецяльната апирация! 🫡😆😆😆
17:14 06.10.2026
22 Клитемнестра
17:15 06.10.2026
23 99,9
До коментар #15 от "99,9":Украйна не съществува! Путин я превзе за три дни!
17:17 06.10.2026
24 Само, че
До коментар #13 от "Да бе ,да ! 🤔":си зле с фактологията. Самолетите над Югославия бяха разрешени от Иван Костов.
17:22 06.10.2026
25 Родина
Само , безродници !
17:24 06.10.2026
26 Шопа
17:43 06.10.2026