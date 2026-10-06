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Георги Първанов за корабите, ударени от дронове в Черно море: Прекрачена е червена линия

Георги Първанов за корабите, ударени от дронове в Черно море: Прекрачена е червена линия

6 Октомври, 2026 16:23 1 195 26

  • георги първанов-
  • кораби-
  • дронове-
  • черно море-
  • червена линия

"Предполагам, че президентът Йотова ще вземе своето решение, защото ситуацията наистина е страшно неприятна", така Първанов коментира необходимостта от свикване на КСНС

Георги Първанов за корабите, ударени от дронове в Черно море: Прекрачена е червена линия - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Според президента Георги Първанов (2002-2012 година) инцидентът с корабите, ударени от дронове в българското икономическо пространство в Черно море, прекрачва червената линия, информират от БНР.

За необходимостта от свикването на Консултативния съвет за национална сигурност той заяви:

"Предполагам, че президентът Йотова ще вземе своето решение, защото ситуацията наистина е страшно неприятна. Това вече прекрачва една червена линия. Това за сетен път идва да покаже, че казаното от президента Йотова за рисковете, заплахите в Черно море вече се случва, вече е факт".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брежнев

    12 4 Отговор
    Показно как се прави гуша от кьор софри...

    16:40 06.10.2026

  • 2 честен ционист

    6 7 Отговор
    Другари, не занимавайте Вова с дреболии баш на празника 7 октомври, линията да не стане кафява.

    16:40 06.10.2026

  • 3 аз зелен чорап

    5 2 Отговор
    Аз зелен чорап, започвам като шефа вече да чертая кафяви линии. Червената боя свършила.

    16:41 06.10.2026

  • 4 Горски

    10 3 Отговор
    Никой не иска от Йотова да преценява дали да свика КСНС, законът я задължава да го прави на всеки три месеца!!! От януари до момента Йотова не е свиквала съвета нито веднъж. Това е грубо и безотговорно нарушение на закона, който очевидно Йотова смята, че за нея не се отнася и тя е над него, затова щяла за преценява. Идеята е КСНС да се провежда периодично, за да се изслушат докладите на службите и да се прецени какви мерки трябва да се предприемат по отношение на всеки конкретен проблем. Така службите и отговорните длъжностни лица координират действията си, то това да не е концерт на Лили Иванова по желание на Илиана Йотова? Някой в таи държава мисли ли за семействата на тези стотици хиляди работещи в отбранителната индустрия на какви тръни са последните месеци? То е взрив след взрив

    16:41 06.10.2026

  • 5 Другарят

    9 3 Отговор
    Гоце оня ден завъзхвалява милосърдната Пиги , как топло сърдечно била посрещана навсякъде , където се замъкне , и успехът ѝ за президент бил едва ли не в кърпа вързан . Сега червени линии "коментира" специалиста от Сирищник .

    16:41 06.10.2026

  • 6 матю хари

    3 17 Отговор
    Когато Путин прекрачи червените линии на НАТО, с Русийката ще се случат ужасни неща.

    16:46 06.10.2026

  • 7 КПСС

    2 9 Отговор
    Най-добрият президент .. след Йотова

    16:47 06.10.2026

  • 8 Малий

    3 6 Отговор
    Сънът на Гоцев на 24годишен си купи хотел за пет милиона.С червената линия от Масква

    16:48 06.10.2026

  • 9 Пламен

    4 6 Отговор
    Тоя започна като селски доносник, а после и Резидент стана. :)
    Голям майтап сме ние , болхарите.

    16:52 06.10.2026

  • 10 На баба ви хурката

    3 9 Отговор
    Нещо много съмнително цялата руска агентура Йотова, Радев, Първанов и др. се задейства. Явно круговая порука от Москва. Ше му се чуе гласа.

    16:52 06.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да бе ,да ! 🤔

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "ФАКТИ":

    Ами Плевню атлантически , дето си купи замък на Халкидики ?.Първанов има един грях към България - еднократно пусна кървавите натУфските самолети през България да бомбардират Сърбия .

    Коментиран от #24

    17:01 06.10.2026

  • 14 Плужекът Първанов

    8 1 Отговор
    колкочервени линии прекрачи като президент?

    Имаше ли референдуми за скапаното нАТО, за затворените ядрени блокове на АЕЦ "Козлодуй", за ЕС?

    17:02 06.10.2026

  • 15 99,9

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "14/88":

    Украйна не го ли би вече ? 40те дни на Зеленски за победа минаха ?

    Коментиран от #19, #21, #23

    17:03 06.10.2026

  • 16 АНТИ-КОМУНИ$Т

    2 0 Отговор
    милион€рч€то $€ доф чов БЕШЕ голям "АНТИ-натовец"!

    17:08 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "99,9":

    Не, Украйна беше разгромена, разоръжена и денацифицирана на третия ден от Спецяльната апирация! 🫡😆😆😆

    17:14 06.10.2026

  • 22 Клитемнестра

    1 0 Отговор
    КОЙ премина червената линия? КОЙ?

    17:15 06.10.2026

  • 23 99,9

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "99,9":

    Украйна не съществува! Путин я превзе за три дни!

    17:17 06.10.2026

  • 24 Само, че

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Да бе ,да ! 🤔":

    си зле с фактологията. Самолетите над Югославия бяха разрешени от Иван Костов.

    17:22 06.10.2026

  • 25 Родина

    2 1 Отговор
    До сега един читав президент сме нямали .
    Само , безродници !

    17:24 06.10.2026

  • 26 Шопа

    0 0 Отговор
    Трябва да пита Пиги , защо ходи като преял кон из България...

    17:43 06.10.2026

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