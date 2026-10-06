Външният министър за атаката с дронове: България е в тесен контакт с НАТО и европейските партньори

Сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в профила си в платформата "Х" във връзка с атакуваните два търговски кораба в изключителната българска икономическа зона на Черно море рано тази сутрин.
"Атаката с дронове срещу два търговски съда в изключителната икономическа зона на България е абсолютно недопустимо. То е грубо нарушение на международното право и принципите на безопасната навигация. Това не е само въпрос на морска сигурност, а напомняне, че сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа", посочва Петрова.
The drone attack on two commercial vessels in Bulgaria’s exclusive economic zone is absolutely unacceptable. It is a flagrant violation of international law and the principles of safe navigation. This is not only a matter of maritime security, but a reminder that the security of the Black Sea is inseparable from Europe's security. The safety of civilian crews and freedom of navigation in the Black Sea must be a priority. They matter to our partners around the world that rely on safe delivery of essential goods from the Black Sea region. It is another step in the dangerous escalation of the war in Ukraine. We need to support all possible diplomatic efforts to bring this war to an end. I am in close contact with our European and NATO partners. Bulgaria will work together with its partners to assess the broader implications for security and navigation in the Black Sea.
— Velislava Petrova, PhD (@vpetrova_mfa) October 6, 2026
Тя отбелязва, че безопасността на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъдат приоритет и са от значение за нашите партньори по света, които разчитат на безопасна доставка на основни стоки от региона на Черно море.
"Това е още една стъпка в опасната ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички възможни дипломатически усилия, за да сложим край на тази война", добавя още външният министър.
Петрова допълва, че е в близък контакт с европейски партньори и НАТО. България ще работи заедно с партньорите си, за да оцени по-широките последици за сигурността и корабоплаването в Черно море, казва още тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Казала
16:42 06.10.2026
2 честен ционист
16:43 06.10.2026
3 Пламен
Коментиран от #8
16:43 06.10.2026
4 Пич
Случая се решава сам! Ако ударите са били само с въздушен дрон или ракета, можеше да се мисли и в посока Русия!
Но кой удри с морски дронове...?!
Само Украйна, никой друг досега не е използвал морски дронове!!!
Коментиран от #12
16:44 06.10.2026
5 Горски
16:45 06.10.2026
6 Капейчо
Коментиран от #9
16:45 06.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Всъщност
До коментар #3 от "Пламен":Да , на изток към Турция . Затова ни вкара в Боташ .
16:47 06.10.2026
9 честен ционист
До коментар #6 от "Капейчо":Генерал Наско е доста подходящ за позицията.
16:48 06.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Точно така
16:51 06.10.2026
14 Когато се пише че
16:51 06.10.2026
15 Сатана Z
16:51 06.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 456
16:53 06.10.2026
18 Пич
До коментар #12 от "Корман":Това сериозно ли го казваш, защото аз наистина не съм чувал досега, Русия да е ползвала морски дронове за удари по кораби?
Коментиран от #27
16:53 06.10.2026
19 Пълни глупости
16:55 06.10.2026
20 Верно ли
16:57 06.10.2026
21 Уау, РОБОТА МОЖЕЛ И ДА ГОВОРИ
16:57 06.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 56875348
1. Какво е имало в тия кораби ?
2. Чий е дрона ?
после говорете !
17:02 06.10.2026
25 7676
17:03 06.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да така е
До коментар #18 от "Пич":Да, прочети. Руснаците имат и надводни и подводни. Подводните са с почти неограничен ресурс за изминало разстояние, две разработки мисля. Имат и много добри надводни. Украинците са малко по назад, с по евтини и по не прецизни, често аварират и спират и после теченията ги разнасят
Коментиран от #31
17:06 06.10.2026
28 АНТИ-КОМУНИ$Т
17:06 06.10.2026
29 Имаме флот
Имаме най-яките янки зад гърба си. СЕГА отиваме при недемократичните извършители и им посаждаме демокрация и свят основан на правила. Разбира се, плащаме комисионното на ционистите с кръв, както винаги. ОК ли сте?
17:07 06.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Пич
До коментар #27 от "Да така е":За това знам! Но казвам друго - досега не съм чувал да ги използват за удрене на кораби. Ползват предимно ракети и въздушни дронове. Та затова те питах дали си чувал да удрят по украински кораби с такива дронове. Не за да се заяждам.
Коментиран от #32, #45, #51
17:12 06.10.2026
32 От кой да го чуеш?
До коментар #31 от "Пич":От Радев ли?
Коментиран от #34
17:21 06.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Пич
До коментар #32 от "От кой да го чуеш?":Ясно! И ти не си чувал нищо такова!
Благодаря за отговора!
Ако някой е чувал, нека каже!
17:28 06.10.2026
35 Варна
17:28 06.10.2026
36 ШЕФА
Коментиран от #40
17:29 06.10.2026
37 Клитемнестра
17:29 06.10.2026
38 Атина Палада
17:31 06.10.2026
39 Варна
Коментиран от #43
17:33 06.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Клитемнестра
17:35 06.10.2026
43 Бургас
До коментар #39 от "Варна":Кой потапя кораби в български води?
Коментиран от #44
17:36 06.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Анонимен
До коментар #31 от "Пич":Ей, капитанът на кораба със спасените моряци току-що каза , че са превозвали товар за Украйна ! Кой освен руснаци ще удари плавателния съд ? РУСИЯ Е ТЕРОРИСТ И АГРЕСОР ТОЛКОВА ЛИ Е ТРУДНО ДА СЕ ПРИЗНАЕ И КАЖЕ, СТРАХ ЛИ ВИ Е ОБЗЕЛ БЕ ?
17:41 06.10.2026
46 Путин гол до кръста на пони
17:41 06.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Путин гол до кръста на пони
17:42 06.10.2026
49 Путин гол до кръста на пони
17:43 06.10.2026
50 От пръв поглед
17:43 06.10.2026
51 ПИЧ
До коментар #31 от "Пич":Не си чувал, защото си с окончание КА.
17:44 06.10.2026