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Външният министър за атаката с дронове: България е в тесен контакт с НАТО и европейските партньори

Външният министър за атаката с дронове: България е в тесен контакт с НАТО и европейските партньори

6 Октомври, 2026 16:41 775 51

  • велислава петрова-
  • дронове-
  • черно море

Атаката с дронове срещу два търговски съда в изключителната икономическа зона на България е абсолютно недопустимо. То е грубо нарушение на международното право и принципите на безопасната навигаци

Външният министър за атаката с дронове: България е в тесен контакт с НАТО и европейските партньори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в профила си в платформата "Х" във връзка с атакуваните два търговски кораба в изключителната българска икономическа зона на Черно море рано тази сутрин.

"Атаката с дронове срещу два търговски съда в изключителната икономическа зона на България е абсолютно недопустимо. То е грубо нарушение на международното право и принципите на безопасната навигация. Това не е само въпрос на морска сигурност, а напомняне, че сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа", посочва Петрова.

The drone attack on two commercial vessels in Bulgaria’s exclusive economic zone is absolutely unacceptable. It is a flagrant violation of international law and the principles of safe navigation. This is not only a matter of maritime security, but a reminder that the security of the Black Sea is inseparable from Europe's security. The safety of civilian crews and freedom of navigation in the Black Sea must be a priority. They matter to our partners around the world that rely on safe delivery of essential goods from the Black Sea region. It is another step in the dangerous escalation of the war in Ukraine. We need to support all possible diplomatic efforts to bring this war to an end. I am in close contact with our European and NATO partners. Bulgaria will work together with its partners to assess the broader implications for security and navigation in the Black Sea.

— Velislava Petrova, PhD (@vpetrova_mfa) October 6, 2026

Тя отбелязва, че безопасността на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъдат приоритет и са от значение за нашите партньори по света, които разчитат на безопасна доставка на основни стоки от региона на Черно море.

"Това е още една стъпка в опасната ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички възможни дипломатически усилия, за да сложим край на тази война", добавя още външният министър.

Петрова допълва, че е в близък контакт с европейски партньори и НАТО. България ще работи заедно с партньорите си, за да оцени по-широките последици за сигурността и корабоплаването в Черно море, казва още тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казала

    24 1 Отговор
    колкото да каже нещо , а то цяло НИЩО , както винаги !

    16:42 06.10.2026

  • 2 честен ционист

    13 1 Отговор
    Тази спряха да я пишат с фамилното й име, откакто ви светнах, че името има татарски произход.

    16:43 06.10.2026

  • 3 Пламен

    5 8 Отговор
    Тясното е хубаво нещо , ама Фигуранта е много широк и е наведен на изток.

    Коментиран от #8

    16:43 06.10.2026

  • 4 Пич

    11 5 Отговор
    И кво...... Да не нападаме Украйна !!!
    Случая се решава сам! Ако ударите са били само с въздушен дрон или ракета, можеше да се мисли и в посока Русия!
    Но кой удри с морски дронове...?!
    Само Украйна, никой друг досега не е използвал морски дронове!!!

    Коментиран от #12

    16:44 06.10.2026

  • 5 Горски

    10 3 Отговор
    Не ми се коментира тази жена, не е за вярване, че е министър на външните работи на 1345 -годишна и повече държава. Нямам представа как можеш да се обличаш по този начин, и не е единствена. Кой назначава такива и с каква цел? Прилича ми на загубила се русалка която е объркала локвата софия със Черно море. Никой не иска от Йотова да преценява дали да свика КСНС, законът я задължава да го прави на всеки три месеца!!! От януари до момента Йотова не е свиквала съвета нито веднъж. Това е грубо и безотговорно нарушение на закона, който очевидно Йотова смята, че за нея не се отнася и тя е над него, затова щяла за преценява. Идеята е КСНС да се провежда периодично, за да се изслушат докладите на службите и да се прецени какви мерки трябва да се предприемат по отношение на всеки конкретен проблем. Така службите и отговорните длъжностни лица координират действията си, то това да не е концерт на Лили Иванова по желание на Илиана Йотова?

    16:45 06.10.2026

  • 6 Капейчо

    10 0 Отговор
    Момата спешно трябва да бъде сменена с някой адекватен, защото нещата вече не са "шегички и закачки".

    Коментиран от #9

    16:45 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Всъщност

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пламен":

    Да , на изток към Турция . Затова ни вкара в Боташ .

    16:47 06.10.2026

  • 9 честен ционист

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Капейчо":

    Генерал Наско е доста подходящ за позицията.

    16:48 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Точно така

    3 0 Отговор
    Ами говорят си хората,лаф да става.

    16:51 06.10.2026

  • 14 Когато се пише че

    5 1 Отговор
    Атаката с дронове срещу два търговски съда в изключителната икономическа зона на България е абсолютно недопустимо, грубо нарушение на международното право и принципите на безопасната навигация да си припомним за всички подобни случаи доказано извършени от Украйна и Запада. Да си припомним и актовете на питатство и тероризъм извършени от страни членки на ЕС и последно закони и членове трябва да се цитират а не блабла.....

    16:51 06.10.2026

  • 15 Сатана Z

    6 4 Отговор
    Румен Радев спря парите за т.нар.Украйна и отговорът на ГУР не закъсня.

    16:51 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 456

    7 4 Отговор
    Стига вече. Спрете се. Нито са първите ,нито ще са последните. Цяло лято Укра ни тероризираше и туристи заради тези дронове нямаше. В крайна сметка е било в международни води. А ако корабите са били в български води ,тогава да отговорят ,тези кораби защо използват територия на натовска държава и кой им е дал това разрешение? Почвам да си мисля ,че май точно така е било, иначе защо е този вой?

    16:53 06.10.2026

  • 18 Пич

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Корман":

    Това сериозно ли го казваш, защото аз наистина не съм чувал досега, Русия да е ползвала морски дронове за удари по кораби?

    Коментиран от #27

    16:53 06.10.2026

  • 19 Пълни глупости

    7 0 Отговор
    Безопасността на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването в Черно море никога не е било приоритет и от значение за "нашите партньори" ! Точно обратното е демонстрирала ЕК последните поне 10 години! Никога нота е нямало към Украйна при подобни действия ...

    16:55 06.10.2026

  • 20 Верно ли

    6 0 Отговор
    Това недоразумение защо се изказва за неща,които не са и ясни?! Толкова гладък мозък!

    16:57 06.10.2026

  • 21 Уау, РОБОТА МОЖЕЛ И ДА ГОВОРИ

    5 0 Отговор
    Странно. Чува се, че има проблеми със софтуера на горната чакра.

    16:57 06.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 56875348

    3 0 Отговор
    много говорите , бре !
    1. Какво е имало в тия кораби ?
    2. Чий е дрона ?
    после говорете !

    17:02 06.10.2026

  • 25 7676

    12 0 Отговор
    Да погледнем от положителната страна на проблема. Голямо количество пшеница, царевица и слънчоглед е пръснат в морето, което си е сериозна захранка за рибата. Очаква ни обилен улов на добре охранена риба като вероятно ще дойде и от юг през Босфора. Пригатвяйте тиганите!

    17:03 06.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да така е

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Да, прочети. Руснаците имат и надводни и подводни. Подводните са с почти неограничен ресурс за изминало разстояние, две разработки мисля. Имат и много добри надводни. Украинците са малко по назад, с по евтини и по не прецизни, често аварират и спират и после теченията ги разнасят

    Коментиран от #31

    17:06 06.10.2026

  • 28 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 1 Отговор
    БОЖЕ , ОПАЗИ!

    17:06 06.10.2026

  • 29 Имаме флот

    0 0 Отговор
    2-3 кораба, 2 нови - вторият най-голям.
    Имаме най-яките янки зад гърба си. СЕГА отиваме при недемократичните извършители и им посаждаме демокрация и свят основан на правила. Разбира се, плащаме комисионното на ционистите с кръв, както винаги. ОК ли сте?

    17:07 06.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Пич

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Да така е":

    За това знам! Но казвам друго - досега не съм чувал да ги използват за удрене на кораби. Ползват предимно ракети и въздушни дронове. Та затова те питах дали си чувал да удрят по украински кораби с такива дронове. Не за да се заяждам.

    Коментиран от #32, #45, #51

    17:12 06.10.2026

  • 32 От кой да го чуеш?

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пич":

    От Радев ли?

    Коментиран от #34

    17:21 06.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "От кой да го чуеш?":

    Ясно! И ти не си чувал нищо такова!
    Благодаря за отговора!
    Ако някой е чувал, нека каже!

    17:28 06.10.2026

  • 35 Варна

    0 0 Отговор
    Е тъй нещо да изтреля във въздуха, била.в тясна вързка с едиси кой пак ни страх от едиси кой и тн

    17:28 06.10.2026

  • 36 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Дано не е толкова тясна като теб,за да не ядосаме Русия че тогава и Господ не може да ни спаси.

    Коментиран от #40

    17:29 06.10.2026

  • 37 Клитемнестра

    1 1 Отговор
    Опаааа....министърката! Ша си връщаш пак думите назад!

    17:29 06.10.2026

  • 38 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Добре де...тавариш Путин! Оставете ората ви да направят една спокойна предизборна кампания! Чак пък толкова ли е натопорчено палажението, че не може два месеца да изчакаш?!!!

    17:31 06.10.2026

  • 39 Варна

    1 4 Отговор
    Едно време си мислех че Надка,Георг,Гана Паси и тн.са дъното,но това недоразумение на природата с нулевият си стаж във политиката,да не говорим въобще за външната с тези клишета и заучени фрази направо чупи тъпомера. Пагубни за България се оказаха поредните некадърници и престъпници начело с Румен Кеша.

    Коментиран от #43

    17:33 06.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Клитемнестра

    0 0 Отговор
    Кой нападна България? Русия или Украйна?

    17:35 06.10.2026

  • 43 Бургас

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Варна":

    Кой потапя кораби в български води?

    Коментиран от #44

    17:36 06.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пич":

    Ей, капитанът на кораба със спасените моряци току-що каза , че са превозвали товар за Украйна ! Кой освен руснаци ще удари плавателния съд ? РУСИЯ Е ТЕРОРИСТ И АГРЕСОР ТОЛКОВА ЛИ Е ТРУДНО ДА СЕ ПРИЗНАЕ И КАЖЕ, СТРАХ ЛИ ВИ Е ОБЗЕЛ БЕ ?

    17:41 06.10.2026

  • 46 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор
    Аз щи дам аз на тебе едни български води!!!

    17:41 06.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор
    ЗА-ДУ-НАЙ-СКИ ВОДИ!!!! ЗАПОМНИ!!!!

    17:42 06.10.2026

  • 49 Путин гол до кръста на пони

    1 0 Отговор
    Задунаяць т@ пой!

    17:43 06.10.2026

  • 50 От пръв поглед

    0 0 Отговор
    Такава първична тъпота излъчва тази, че учените могат да се замислят, дали изгубеното звено, не е оцеляло все пак!

    17:43 06.10.2026

  • 51 ПИЧ

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пич":

    Не си чувал, защото си с окончание КА.

    17:44 06.10.2026

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