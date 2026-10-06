Един от пострадалите моряци при атаката с дронове в Черно море има 45% изгаряния

Състоянието на единия от пострадалите моряци, които днес бяха транспортирани до Варна, е много тежко, съобщи областният управител Марио Смърков, цитиран от БТА. Той уточни, че по данни на Военноморската болница в града мъжът е с 45% изгаряния. Той е бил механик на единия от ударените с дронове кораби. Мъжът е в шок, настанен е в реанимация и вероятно ще остане там поне още три дни.
Другият пострадал – турски гражданин, капитан на ударения кораб, е в добро общо състояние, допълни Смърков. По информация от болница „Св. Анна“ мъжът е имал наранявания по главата, гърдите и левия крак. След като му е оказана медицинска помощ, е бил освободен от лечебното заведение.
Останалите моряци от екипажа са настанени, за момента няма промяна на информацията, че за тях ще се погрижи корабособственикът, допълни Марио Смърков.
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