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Един от пострадалите моряци при атаката с дронове в Черно море има 45% изгаряния

Един от пострадалите моряци при атаката с дронове в Черно море има 45% изгаряния

6 Октомври, 2026 17:13 342 5

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  • черно море-
  • изгаряния

Другият пострадал – турски гражданин, капитан на ударения кораб, е в добро общо състояние. По информация от болница „Св. Анна“ мъжът е имал наранявания по главата, гърдите и левия крак. След като му е оказана медицинска помощ, е бил освободен от лечебното заведение.

Един от пострадалите моряци при атаката с дронове в Черно море има 45% изгаряния - 1
Снимка: Областна администрация Варна
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Състоянието на единия от пострадалите моряци, които днес бяха транспортирани до Варна, е много тежко, съобщи областният управител Марио Смърков, цитиран от БТА. Той уточни, че по данни на Военноморската болница в града мъжът е с 45% изгаряния. Той е бил механик на единия от ударените с дронове кораби. Мъжът е в шок, настанен е в реанимация и вероятно ще остане там поне още три дни.

Другият пострадал – турски гражданин, капитан на ударения кораб, е в добро общо състояние, допълни Смърков. По информация от болница „Св. Анна“ мъжът е имал наранявания по главата, гърдите и левия крак. След като му е оказана медицинска помощ, е бил освободен от лечебното заведение.

Останалите моряци от екипажа са настанени, за момента няма промяна на информацията, че за тях ще се погрижи корабособственикът, допълни Марио Смърков.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 3355

    0 1 Отговор
    Мини!!!

    17:33 06.10.2026

  • 2 Горски

    1 2 Отговор
    Ако ударите бяха руски до сега щеше да е голямо лаене, декларации и т.н. Никой не иска от Йотова да преценява дали да свика КСНС, законът я задължава да го прави на всеки три месеца!!! От януари до момента Йотова не е свиквала съвета нито веднъж. Това е грубо и безотговорно нарушение на закона, който очевидно Йотова смята, че за нея не се отнася и тя е над него, затова щяла за преценява. Идеята е КСНС да се провежда периодично, за да се изслушат докладите на службите и да се прецени какви мерки трябва да се предприемат по отношение на всеки конкретен проблем. Така службите и отговорните длъжностни лица координират действията си, то това да не е концерт на Лили Иванова по желание на Илиана Йотова? Някой в таи държава мисли ли за семействата на тези стотици хиляди работещи в отбранителната индустрия на какви тръни са последните месеци? То е взрив след взрив. Кой започна ударите по цивилни кораби в Черно море? Когато удряте руски кораби се кафихте, сега ревете. Руснаците го казаха никакво примирие, Украйна отвори кутията на П…. Всички кораби плаващи в Черно море знаят какво може да им се случи. Дори американците изреваха , Украйна удря наши кораби.

    17:39 06.10.2026

  • 3 Сигурно

    1 1 Отговор
    е че дроновете са руски, защото Украина е Русия !

    17:40 06.10.2026

  • 4 Утре Йотова свиква КСНС

    2 0 Отговор
    Радев ѝ е разрешил.

    17:45 06.10.2026

  • 5 Защо са забранени коментарите под

    1 0 Отговор
    глупостите на Коцко?

    17:48 06.10.2026

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