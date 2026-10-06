Безлов: Атаките срещу търговски кораби показват, че войната в Черно море навлиза в по-опасен етап

Атаките срещу търговски кораби показват, че войната в Черно море навлиза в нов и значително по-опасен етап. Те вече са въвлечени в морска война в Черно море. Това коментира главният експерт в програма „Сигурност“ на Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в студиото на „Денят на живо“ по NOVA NEWS.
Повод за разговора са атаките срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, единият от които потъна. Според Безлов наличната до момента информация дава сериозни основания да се смята, че става дума именно за атака с дронове, а не за сблъсък между плавателните съдове.
„Имате свидетелство на спасените турски и индийски моряци, че е имало взрив. Има и такова от българския кораб, който се е опитал да помогне на първия кораб. Тоест вече има доста директни свидетелства, че говорим за атака с дронове“, посочи експертът.
Безлов обърна внимание, че към момента остава най-същественият въпрос - кой стои зад атаката. Той посочи информация на Ройтерс, позоваваща се на неназован източник, според която става дума за руски дронове. Експертът отбеляза обаче, че премиерът Румен Радев не е посочил публично чия собственост са били използваните апарати.
„Ако говорим, че са руски дронове, тогава това означава, че това не е просто атака срещу кораби, които превозват украинско зърно“, коментира Безлов.
По думите му именно това би направило сегашния случай особено сериозен. Той посочи, че единият от засегнатите кораби е пътувал от пристанище Галац, а другият - към румънско пристанище. „Това е най-тежкият инцидент за нас извън конфликта между Украйна и Русия по отношение на атака срещу кораби“, заяви експертът.
Според него досега вече е имало атаки срещу плавателни съдове, превозващи украинско зърно. Разширяването на подобни действия към кораби, при които не е ясно дали товарът изобщо е свързан с Украйна, би променило значително ситуацията. „Ако разпространите атаките върху кораби, за които не е ясно дали превозват само румънско зърно, тогава ситуацията става много различна“, предупреди Безлов.
Експертът коментира, че морският конфликт вече включва взаимни удари по плавателни съдове и пристанищна инфраструктура. По думите му украинската страна атакува кораби, свързвани с износа на руски петрол, включително плавателни съдове от т.нар. „сенчест флот“, които превозват суровината от руски пристанища в Черно море.
Безлов посочи и пример за известна деескалация. Според него под американско влияние Украйна е прекратила атаките срещу кораби, за които се смята, че превозват казахстански петрол, товарен през руското пристанище Новоросийск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
18:22 06.10.2026
2 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #12
18:23 06.10.2026
3 Горски
18:25 06.10.2026
4 Шорт
Коментиран от #5
18:25 06.10.2026
5 Българин
До коментар #4 от "Шорт":Българите сме на султана Ердоган! Кръвта вода не става!
18:28 06.10.2026
6 Беки овеня
18:28 06.10.2026
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11 ТИР
18:50 06.10.2026
12 Исторически факти
До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Безлов... - Още един чантаджия- Богомил Николов от Асоциацията "Активни потребители". Този велик специалист в коя област е активен, след като толкова години на този пост не знае какво става ,а за длъжност активен манипулатор предполагам добре се плаща… Инфлация има и 1лв сега в 1 евро и няма как да го обясните това. Още един чантаджия...
18:51 06.10.2026
13 Бах
18:52 06.10.2026
14 Авееей,
18:52 06.10.2026
15 Абе мушмул
18:56 06.10.2026
16 Милен
18:57 06.10.2026
17 Абе мушмул
18:57 06.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 И като
19:01 06.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Фори
19:07 06.10.2026
23 Морския
19:08 06.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 БЕЗЛОВ Е ЕДНА ПОДЛОГА
19:14 06.10.2026
26 Знаем
19:16 06.10.2026
27 Експерт
19:18 06.10.2026
28 чичка
19:22 06.10.2026
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МИНАЛ НА УКРАИНСКА ХРАНИЛКА
КАТО СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИ- ШЕФ :)
.....
БРАТУШКИТЕ НА ТАКИВА ИМ ВИКАТ ПРЕДАТЕЛИ :)
19:23 06.10.2026
30 Все тая
19:23 06.10.2026