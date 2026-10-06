Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Безлов: Атаките срещу търговски кораби показват, че войната в Черно море навлиза в по-опасен етап

Безлов: Атаките срещу търговски кораби показват, че войната в Черно море навлиза в по-опасен етап

6 Октомври, 2026 18:18 743 30

  • тихомир безлов-
  • атаки-
  • търговски кораби-
  • война-
  • черно море

"Ако говорим, че са руски дронове, тогава това означава, че това не е просто атака срещу кораби, които превозват украинско зърно“, коментира експертът

Безлов: Атаките срещу търговски кораби показват, че войната в Черно море навлиза в по-опасен етап - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Атаките срещу търговски кораби показват, че войната в Черно море навлиза в нов и значително по-опасен етап. Те вече са въвлечени в морска война в Черно море. Това коментира главният експерт в програма „Сигурност“ на Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в студиото на „Денят на живо“ по NOVA NEWS.
Повод за разговора са атаките срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, единият от които потъна. Според Безлов наличната до момента информация дава сериозни основания да се смята, че става дума именно за атака с дронове, а не за сблъсък между плавателните съдове.
„Имате свидетелство на спасените турски и индийски моряци, че е имало взрив. Има и такова от българския кораб, който се е опитал да помогне на първия кораб. Тоест вече има доста директни свидетелства, че говорим за атака с дронове“, посочи експертът.

Безлов обърна внимание, че към момента остава най-същественият въпрос - кой стои зад атаката. Той посочи информация на Ройтерс, позоваваща се на неназован източник, според която става дума за руски дронове. Експертът отбеляза обаче, че премиерът Румен Радев не е посочил публично чия собственост са били използваните апарати.

„Ако говорим, че са руски дронове, тогава това означава, че това не е просто атака срещу кораби, които превозват украинско зърно“, коментира Безлов.

По думите му именно това би направило сегашния случай особено сериозен. Той посочи, че единият от засегнатите кораби е пътувал от пристанище Галац, а другият - към румънско пристанище. „Това е най-тежкият инцидент за нас извън конфликта между Украйна и Русия по отношение на атака срещу кораби“, заяви експертът.
Според него досега вече е имало атаки срещу плавателни съдове, превозващи украинско зърно. Разширяването на подобни действия към кораби, при които не е ясно дали товарът изобщо е свързан с Украйна, би променило значително ситуацията. „Ако разпространите атаките върху кораби, за които не е ясно дали превозват само румънско зърно, тогава ситуацията става много различна“, предупреди Безлов.

Експертът коментира, че морският конфликт вече включва взаимни удари по плавателни съдове и пристанищна инфраструктура. По думите му украинската страна атакува кораби, свързвани с износа на руски петрол, включително плавателни съдове от т.нар. „сенчест флот“, които превозват суровината от руски пристанища в Черно море.

Безлов посочи и пример за известна деескалация. Според него под американско влияние Украйна е прекратила атаките срещу кораби, за които се смята, че превозват казахстански петрол, товарен през руското пристанище Новоросийск.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    4 3 Отговор
    Атаките по кораби в изключителната икономическа зона на България показват, че ако не се подчиняваме на Зеленски, той така ще ни дармони, че ще останем едновременно без никакви горива и никакъв туризъм! За това Радев да отива в Киев и да моли за мир! Ние за това сме го избрали!!!

    18:22 06.10.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор
    Липсва ми Щерьо Ножаров Ленче Надето и Драгалевския Мони и Яне

    Коментиран от #12

    18:23 06.10.2026

  • 3 Горски

    6 2 Отговор
    Ако ударите бяха руски до сега щеше да е голямо лаене, декларации и т.н. Никой не иска от Йотова да преценява дали да свика КСНС, законът я задължава да го прави на всеки три месеца!!! От януари до момента Йотова не е свиквала съвета нито веднъж. Това е грубо и безотговорно нарушение на закона, който очевидно Йотова смята, че за нея не се отнася и тя е над него, затова щяла за преценява. Идеята е КСНС да се провежда периодично, за да се изслушат докладите на службите и да се прецени какви мерки трябва да се предприемат по отношение на всеки конкретен проблем. Така службите и отговорните длъжностни лица координират действията си, то това да не е концерт на Лили Иванова по желание на Илиана Йотова? Някой в таи държава мисли ли за семействата на тези стотици хиляди работещи в отбранителната индустрия на какви тръни са последните месеци? То е взрив след взрив. Кой започна ударите по цивилни кораби в Черно море? Когато удряте руски кораби се кафихте, сега ревете. Руснаците го казаха никакво примирие, Украйна отвори кутията на П…. Всички кораби плаващи в Черно море знаят какво може да им се случи. Дори американците изреваха , Украйна удря наши кораби.

    18:25 06.10.2026

  • 4 Шорт

    5 5 Отговор
    Путин из дъ кинг! Свиквайте!

    Коментиран от #5

    18:25 06.10.2026

  • 5 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Шорт":

    Българите сме на султана Ердоган! Кръвта вода не става!

    18:28 06.10.2026

  • 6 Беки овеня

    5 2 Отговор
    Тоя дето се е разцепил и потънал за 3 минути 120мм украинско жито ли е прекарвал,а и не се знае от дрон ли са ударени,преди седмица имаше буря в минирания от укрите район в черно море,нищо чудно да е имало откъснати мини

    18:28 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ТИР

    4 0 Отговор
    Когато някой шикалкави и поднася неясна информация като - незнание за товар ,място на тръгване и дестинация , оръжие с което е атакувано ,посока и то при сателитно наблюдение води до съмнения,,,,ако и този път се окаже както преди ,значи наистина някой ще яде заслужено дървото,,,,

    18:50 06.10.2026

  • 12 Исторически факти

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Безлов... - Още един чантаджия- Богомил Николов от Асоциацията "Активни потребители". Този велик специалист в коя област е активен, след като толкова години на този пост не знае какво става ,а за длъжност активен манипулатор предполагам добре се плаща… Инфлация има и 1лв сега в 1 евро и няма как да го обясните това. Още един чантаджия...

    18:51 06.10.2026

  • 13 Бах

    4 1 Отговор
    Ами тези търговски кораби превозват оружие

    18:52 06.10.2026

  • 14 Авееей,

    2 1 Отговор
    Центъра, що не изследване демокрацията? Къде се врете?

    18:52 06.10.2026

  • 15 Абе мушмул

    5 1 Отговор
    Днес ли започнаха атаките срещу търговски кораби? Да не си спал година и половина -две случайно ? А?

    18:56 06.10.2026

  • 16 Милен

    2 1 Отговор
    Браво на икспертина, по неговата логика кораб с украинско жито пътува към Украйна. От де ли идва това украинско жито.

    18:57 06.10.2026

  • 17 Абе мушмул

    3 1 Отговор
    И какъв е "новият и значително по-опасен етап" ? Аз нищо ново не виждам

    18:57 06.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И като

    2 1 Отговор
    "говорим за атака с дронове“ днес ли е първият път ? А? ....на 80 мили от нашият бряг поне 7-8 е имало включително и оня кораб дето турците го довлачиха и го зарязаха до плажа от Инеада

    19:01 06.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Фори

    1 1 Отговор
    Когато дрона падна в нивата ,Радев извика украинската посланничка. Сега твърди че дроновете били неизвестни. Утре ще каже че дронове няма.

    19:07 06.10.2026

  • 23 Морския

    1 1 Отговор
    Перфектна операция на МИ 6 !

    19:08 06.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 БЕЗЛОВ Е ЕДНА ПОДЛОГА

    2 0 Отговор
    Не го слушайте.

    19:14 06.10.2026

  • 26 Знаем

    1 0 Отговор
    дроновете са руски, защото Украина е Русия !

    19:16 06.10.2026

  • 27 Експерт

    2 0 Отговор
    "Войната в Черно море навлиза в по-опасен етап." Бравос на този "експерт", откри, че морето е синьо. Утре сигурно ще каже: "Вие знаете ли, че през декември вали сняг?" Откъде ги намирате такива...

    19:18 06.10.2026

  • 28 чичка

    0 0 Отговор
    Не разбирам (моля поправете ме). Г-н Безлов е компетентен по цените на горивата, убийсвото на Илиян Филипов, атаката с дронове, наркоразпостранението и ... предменструалния синдром (може би). Защо нашите медии канят 12-15 пенкелера (мога да ги назова поименно), за да ни облъчат със субективното им или присадено мнение?! Ако този господин е такъв капацитет, щяха да са го взели в NASA да го изследват. След като чух за инцидента с корабите сутринта ми отне точно 2 минути, за да проверя в Marinetrafic хронологичната траектория на двата кораба. Във всички студиа до към 1100ч още се говореше за хипотеза сблъсък между двата кораба?! Тези интернет нямат ли?!

    19:22 06.10.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЕТО ЕДИН БИВШ " ПРО РУСКИ СПЕЦИАЛИСТ"
    МИНАЛ НА УКРАИНСКА ХРАНИЛКА
    КАТО СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИ- ШЕФ :)
    .....
    БРАТУШКИТЕ НА ТАКИВА ИМ ВИКАТ ПРЕДАТЕЛИ :)

    19:23 06.10.2026

  • 30 Все тая

    0 1 Отговор
    Патканите с пагоните да му мислят. Тях ще пратят да умират щото за това им се плащат и са масово кухарки

    19:23 06.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол