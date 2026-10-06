Безлов: Атаките срещу търговски кораби показват, че войната в Черно море навлиза в по-опасен етап

Атаките срещу търговски кораби показват, че войната в Черно море навлиза в нов и значително по-опасен етап. Те вече са въвлечени в морска война в Черно море. Това коментира главният експерт в програма „Сигурност“ на Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в студиото на „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

Повод за разговора са атаките срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, единият от които потъна. Според Безлов наличната до момента информация дава сериозни основания да се смята, че става дума именно за атака с дронове, а не за сблъсък между плавателните съдове.

„Имате свидетелство на спасените турски и индийски моряци, че е имало взрив. Има и такова от българския кораб, който се е опитал да помогне на първия кораб. Тоест вече има доста директни свидетелства, че говорим за атака с дронове“, посочи експертът.

Безлов обърна внимание, че към момента остава най-същественият въпрос - кой стои зад атаката. Той посочи информация на Ройтерс, позоваваща се на неназован източник, според която става дума за руски дронове. Експертът отбеляза обаче, че премиерът Румен Радев не е посочил публично чия собственост са били използваните апарати.

„Ако говорим, че са руски дронове, тогава това означава, че това не е просто атака срещу кораби, които превозват украинско зърно“, коментира Безлов.

По думите му именно това би направило сегашния случай особено сериозен. Той посочи, че единият от засегнатите кораби е пътувал от пристанище Галац, а другият - към румънско пристанище. „Това е най-тежкият инцидент за нас извън конфликта между Украйна и Русия по отношение на атака срещу кораби“, заяви експертът.

Според него досега вече е имало атаки срещу плавателни съдове, превозващи украинско зърно. Разширяването на подобни действия към кораби, при които не е ясно дали товарът изобщо е свързан с Украйна, би променило значително ситуацията. „Ако разпространите атаките върху кораби, за които не е ясно дали превозват само румънско зърно, тогава ситуацията става много различна“, предупреди Безлов.

Експертът коментира, че морският конфликт вече включва взаимни удари по плавателни съдове и пристанищна инфраструктура. По думите му украинската страна атакува кораби, свързвани с износа на руски петрол, включително плавателни съдове от т.нар. „сенчест флот“, които превозват суровината от руски пристанища в Черно море.

Безлов посочи и пример за известна деескалация. Според него под американско влияние Украйна е прекратила атаките срещу кораби, за които се смята, че превозват казахстански петрол, товарен през руското пристанище Новоросийск.