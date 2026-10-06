Димитър Стоянов към опозицията: Да се спекулира с националната сигурност граничи с глупост

Към момента няма информация чии са дроновете, които нападнаха два търговски кораба. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в предаването “Лице в лице” по bTV, цитиран от novini.bg
“Не можем да потвърдим дали са руски, или украински”, добави той, потвърждавайки думите на премиера Румен Радев от по-рано днес.
“За да бъдем сигурни, трябва да намерим отломки от съответните дронове, които да изплуват на повърхността. Другата опция е Русия или Украйна да поемат отговорност. В случая нямаме налична нито едната, нито другата опция. Затова и казваме, че няма как да потвърдим дали дроновете са руски, или украински”, обясни министърът на отбраната.
Той добави че е добре запознат с изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, според който дроновете са руски. “Аз, обаче, не мога да потвърдя това нещо поради липсата на доказателствен материал”, уточни Стоянов.
“Нашата оценка е, че вероятно нападението се е осъществило с безпилотни летателни апарати и без екипажни дронове, това са точно морски дронове. Това са вероятните средства за поразяване и на двата кораба, но не мога да потвърдя националността им и кой е използвал тези дронове”, повтори министърът на отбраната.
На въпрос, свързан с подозрения, че правителството умишлено крие произхода на дроновете, Стоянов отговори по следния начин: “Може би някои от политическите ни опоненти очакват ние да излъжем? Може би им се ще това да бъде казано? Предния път по същия начин не реагирахме, когато падна дрона край Кардам”, припомни Стоянов случаят от 8-ми август 2026 г.
“Видях Ивайло Мирчев какво е казал - как това било руски дрон. Прекалено големи са спекулациите по отношение на националната сигурност от опозиционните лидери. Може би са притеснени от предизборната ситуация, може би са притеснени от изследванията на социологическите агенции, които проучват нагласите на обществото", предположи той.
И подчерта: "Да се спекулира с националната сигурност граничи с глупост".
"Не може лидер на политическа партия да излезе и да коментира как ние не сме си защитили териториалните води. Нима този човек не знае, че има Закон за морското пространство? Не знае какво е икономическа зона, която е до 200 мили? Териториалните ни води са 12 мили. След това има прилежаща зона, която е още 12 мили. Тоест, сумарно, приблизително 24, а икономическата зона е 200 мили. Нямаме ангажимент да прикриваме морските комуникации в нашата икономическа зона. Това показва едно - че този човек, който коментира това нещо, най-вероятно не познава законите, а той самият е законотворец. Срамна работа”, коментира министърът и подчерта, че не може да се говори по този начин пред българското общество и да се правят внушения, които не почиват на достоверна информация и данни.
“Този човек нима не знае, че е 12-милна териториалната ни зона. Там ли са поразени тези кораби”, попита Стоянов.
И добави: “Мисля, че това е субективно и най-вече: некомпетентно. Единият, който е учил “Маркетинг”, и другият, който е учил “Финанси” в “Харвард”, да ми говорят за национална сигурност. Тотална некомпетентност”.
По думите му атаката срещу корабите не може да се разглежда като случайно отклонение на дронове.
„Абсурдно е да бъдат заблудени дронове. Това е атака, която е недопустима срещу търговски кораби. Виждаме, че има и жертви. Преди няколко години имаше такава атака в румънската икономическа зона. Тази сутрин има и в турската икономическа зона атака с дронове. Има загинали хора. Затова казвам, че това не е случайност. Това е целенасочена атака“, каза Стоянов.
Според него случилото се трябва да се разглежда и в по-широкия контекст на войната в Украйна. „Ние сме част от хибридната война - дали от страна на едната, или на другата страна. Така беше и с дрона, който падна край Кардам. Така е и с дроновете, които изплуват или падат в нашето морско пространство. Така е сега с ударите по корабите“, коментира военният министър.
Той даде пример с Германия. „Имаше инциденти и там. Видяхме инциденти в Естония, инциденти с военни заводи и на други места. Това е част от войната, която се води близо до нас. Ние не трябва да оставаме учудени от това. Напротив, знаем, че това ще се случва.“
Военният министър сподели, че един от моряците, настанени във Военномедицинската академия във Варна, е с опасност за живота. „Над 40% са изгарянията, което е прекалено много. Надявам се колегите да успеят да му окажат необходимата помощ“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крез
Коментиран от #5, #14, #56
19:23 06.10.2026
2 авантгард
А ако са руски какво ще последва??
Двоен стандард нещо?
Казус бели?
19:23 06.10.2026
3 Шаран БГ
19:25 06.10.2026
4 Овчар
19:26 06.10.2026
5 авантгард
До коментар #1 от "Крез":Глупости, ослушва се накъде ще духне вятъра.
Вече им глрдахме сеира на такива като падаха доказано украински ракети в Полша.
Ха!
19:26 06.10.2026
6 Гост
19:27 06.10.2026
7 Фори
19:29 06.10.2026
8 Кой е?
Да не е ББ или шишко шопар?
Или е ляля Асена?
Коментиран от #60
19:31 06.10.2026
9 йнерде
19:31 06.10.2026
10 Най-слабата армия е на Мунчо
Коментиран от #22
19:32 06.10.2026
11 Мурзик
19:32 06.10.2026
12 бедни ми бг-ейци,пишман патриоти!
19:32 06.10.2026
13 Работата на
Коментиран от #55
19:33 06.10.2026
14 Само полковник
До коментар #1 от "Крез":от запаса.
19:33 06.10.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ТИЯ КОРАБИ
ТРЯБВА ВСЕ НЯКОЙ ДА ЗНАЕ КАКЪВ ВЗРИВООПАСЕН
ТОВАР СА ВОЗЕЛИ :)
.....
ЕДНА КРИЛАТА РАКЕТА НЕ МЕЖО ДА ГИ ПОТОПИ ТОЛКОВА БЪРЗО - ДАЖЕ ТОМАХОУК
.....
ИЗГЛЕЖДА НЯКОЙ Е ГРЪМНАЛ ОРЪЖЕЙНИ ТЪРГОВЦИ - СПОНСОРИ НА ПП ДБ ...
Коментиран от #19
19:33 06.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пази , Боже
Коментиран от #43
19:36 06.10.2026
18 Копейкин
Коментиран от #30
19:37 06.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 0707
19:38 06.10.2026
21 Мдаа
19:38 06.10.2026
22 книъху
До коментар #10 от "Най-слабата армия е на Мунчо":Ти какво ще правиш бре туземец от жълтите павета??? Ще се биеш с Русия ли??? С тези дето те храниха и те освободиха ли ще се караш??? И за да ти кажат браво от Европа ли се напъваш толкова??? Ами нали ако Русия кихне ти ще напълниш шалварите. Това идва ли ти на ум в жълто кафявата кратуна??? Спрете да се правите на големи ястреби че и за врабчета не ставате. Слава на Господ Иисус Христос силна е Русия. Много силна. Ясно каза на всички преди 3 месеца- не ходете в Одеса и Украйна. Не ходете. Които тръгне да си сърба попарата.
Коментиран от #24
19:38 06.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Секретарчето
Коментиран от #27
19:42 06.10.2026
26 Чии са
Коментиран от #33
19:42 06.10.2026
27 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #25 от "Секретарчето":"...атаката е дошла изпод водата..." всичко е ясно. Тези подводни дронове, поразили кораби в 3:00 часа до българския бряг, може да са пуснати единствено от българска територия...СОК "Камчия" .
19:44 06.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
С ПЪРВИЯ СИ БРАТОВЧЕД КИНГ ДЖОРДЖ
И ВТОРИЯ СИ БРАТОВЧЕД
ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ВТОРИ
....
СЛЕД ТОВА СИНА МУ ВЪВ ВОЙНА СЪС СССР
.....
НЕ СИ ЧЕТЕМ ИСТОРИЯТА :)
19:47 06.10.2026
30 Що бе?
До коментар #18 от "Копейкин":Какво те тормози?
19:49 06.10.2026
31 Щото НАТО са подлярки и некадърници
Коментиран от #44
19:49 06.10.2026
32 Срам
Скоро няма да ви помни и си заминавате !!!
Предатели сте и ще плащате за това
Коментиран от #61
19:50 06.10.2026
33 Питай
До коментар #26 от "Чии са":Лондон. Там са майсторите на морски дронове и атаки под чуждо знаме.
19:53 06.10.2026
34 Не можем да потвърдим дали са руски, или
Коментиран от #58
19:53 06.10.2026
35 Тежко и горко
Кой гласува за тез бе?
19:53 06.10.2026
36 Тези
20:01 06.10.2026
37 Данчето
Коментиран от #48
20:01 06.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Меко казано
Разказахте играта на държавата и народа лакоми безмозъчни едноклетъчни.
20:04 06.10.2026
40 Никой
20:04 06.10.2026
41 Тоя се въртя
20:05 06.10.2026
42 Ддементния министър
20:06 06.10.2026
43 чичка
До коментар #17 от "Пази , Боже":? Господине/госпожо, военните ще са Ви командири. Вие ще сте мобилизирани, за да се "хвърлите в огъня". Няма неискам, няма недей! Така работи системата. Редовната воиска ще са ви команващи. Който не е ходил в казарма... хахахахахха
20:07 06.10.2026
44 Правилно, 11.9.2001
До коментар #31 от "Щото НАТО са подлярки и некадърници":Провокацията е в международни води, а не в български териториални води.
20:08 06.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Киро Малоумното
До коментар #45 от "Бай амед сиганина":Нема туризъм на черноморието догодина. И евровизията замина, бургазлии ше пият една студена вода.
20:12 06.10.2026
48 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #37 от "Данчето":„Ударът дойде изпод водата“- всичко е ясно. Тези подводни дронове, поразили кораби в 3:00 часа до българския бряг, може да са пуснати единствено от българска територия...СОК "Камчия" .
Коментиран от #50, #51
20:13 06.10.2026
49 Бахур
20:15 06.10.2026
50 Киро Шприца
До коментар #48 от "ПРИПОМНЯНЕ":Мирчев ще да нали той се валяше там в Росенец в калта с некви гумени лодки.
20:15 06.10.2026
51 Бахур
До коментар #48 от "ПРИПОМНЯНЕ":Значи не са дронове, а торпеда. В Черно море подводници имат Турция и Руската федерация.
Коментиран от #53
20:16 06.10.2026
52 Истината е, че цялата дейност
Коментиран от #59
20:17 06.10.2026
53 Киро с петте грама мозък
До коментар #51 от "Бахур":Руснаците са гръмнали корабите с оръжие за украйна с торпеда.
20:18 06.10.2026
54 Йода
20:19 06.10.2026
55 Сегундо
До коментар #13 от "Работата на":Не е глупост, а наглост. Такъв наглец, ако помните, беше Жан Виденов. Тъп, некадърен, нагъл.
20:19 06.10.2026
56 Мериленд
До коментар #1 от "Крез":Глупакът и слугата е той
20:20 06.10.2026
57 Армията
20:21 06.10.2026
58 Сандо
До коментар #34 от "Не можем да потвърдим дали са руски, или":Кредитът ще го харчим ние, а ще го плащате вие.
20:22 06.10.2026
59 А предните
До коментар #52 от "Истината е, че цялата дейност":45 ?Цветя и рози!
20:22 06.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Ама кой слуша
20:26 06.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Русия
До коментар #63 от "Горски":предупреди,че всеки кораб в тяхното Ч.Море е легитимна цел!Няма нужда да ги оправдаваш!Всеки си преценя риска!
Коментиран от #70
20:28 06.10.2026
67 Щом в студиото
20:30 06.10.2026
68 С.В
20:30 06.10.2026
69 Марс
20:31 06.10.2026
70 И са прави руснаците
До коментар #66 от "Русия":Всеки кораб пренасящ оръжие и застрашаващ националната им сигурност е легитимна цел. Друг е въпроса тук да ли са те или украинските фашаги! Те редовно се занимават с диверсии и тероризъм! Но докато няма отломки, не може да се каже кой е.
20:32 06.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Бат Вальо
20:49 06.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Прав е
20:52 06.10.2026