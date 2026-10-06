Димитър Стоянов към опозицията: Да се спекулира с националната сигурност граничи с глупост

Към момента няма информация чии са дроновете, които нападнаха два търговски кораба. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в предаването “Лице в лице” по bTV, цитиран от novini.bg

“Не можем да потвърдим дали са руски, или украински”, добави той, потвърждавайки думите на премиера Румен Радев от по-рано днес.

“За да бъдем сигурни, трябва да намерим отломки от съответните дронове, които да изплуват на повърхността. Другата опция е Русия или Украйна да поемат отговорност. В случая нямаме налична нито едната, нито другата опция. Затова и казваме, че няма как да потвърдим дали дроновете са руски, или украински”, обясни министърът на отбраната.

Той добави че е добре запознат с изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, според който дроновете са руски. “Аз, обаче, не мога да потвърдя това нещо поради липсата на доказателствен материал”, уточни Стоянов.

“Нашата оценка е, че вероятно нападението се е осъществило с безпилотни летателни апарати и без екипажни дронове, това са точно морски дронове. Това са вероятните средства за поразяване и на двата кораба, но не мога да потвърдя националността им и кой е използвал тези дронове”, повтори министърът на отбраната.

На въпрос, свързан с подозрения, че правителството умишлено крие произхода на дроновете, Стоянов отговори по следния начин: “Може би някои от политическите ни опоненти очакват ние да излъжем? Може би им се ще това да бъде казано? Предния път по същия начин не реагирахме, когато падна дрона край Кардам”, припомни Стоянов случаят от 8-ми август 2026 г.

“Видях Ивайло Мирчев какво е казал - как това било руски дрон. Прекалено големи са спекулациите по отношение на националната сигурност от опозиционните лидери. Може би са притеснени от предизборната ситуация, може би са притеснени от изследванията на социологическите агенции, които проучват нагласите на обществото", предположи той.

И подчерта: "Да се спекулира с националната сигурност граничи с глупост".

"Не може лидер на политическа партия да излезе и да коментира как ние не сме си защитили териториалните води. Нима този човек не знае, че има Закон за морското пространство? Не знае какво е икономическа зона, която е до 200 мили? Териториалните ни води са 12 мили. След това има прилежаща зона, която е още 12 мили. Тоест, сумарно, приблизително 24, а икономическата зона е 200 мили. Нямаме ангажимент да прикриваме морските комуникации в нашата икономическа зона. Това показва едно - че този човек, който коментира това нещо, най-вероятно не познава законите, а той самият е законотворец. Срамна работа”, коментира министърът и подчерта, че не може да се говори по този начин пред българското общество и да се правят внушения, които не почиват на достоверна информация и данни.

“Този човек нима не знае, че е 12-милна териториалната ни зона. Там ли са поразени тези кораби”, попита Стоянов.

И добави: “Мисля, че това е субективно и най-вече: некомпетентно. Единият, който е учил “Маркетинг”, и другият, който е учил “Финанси” в “Харвард”, да ми говорят за национална сигурност. Тотална некомпетентност”.

По думите му атаката срещу корабите не може да се разглежда като случайно отклонение на дронове.

„Абсурдно е да бъдат заблудени дронове. Това е атака, която е недопустима срещу търговски кораби. Виждаме, че има и жертви. Преди няколко години имаше такава атака в румънската икономическа зона. Тази сутрин има и в турската икономическа зона атака с дронове. Има загинали хора. Затова казвам, че това не е случайност. Това е целенасочена атака“, каза Стоянов.

Според него случилото се трябва да се разглежда и в по-широкия контекст на войната в Украйна. „Ние сме част от хибридната война - дали от страна на едната, или на другата страна. Така беше и с дрона, който падна край Кардам. Така е и с дроновете, които изплуват или падат в нашето морско пространство. Така е сега с ударите по корабите“, коментира военният министър.

Той даде пример с Германия. „Имаше инциденти и там. Видяхме инциденти в Естония, инциденти с военни заводи и на други места. Това е част от войната, която се води близо до нас. Ние не трябва да оставаме учудени от това. Напротив, знаем, че това ще се случва.“

Военният министър сподели, че един от моряците, настанени във Военномедицинската академия във Варна, е с опасност за живота. „Над 40% са изгарянията, което е прекалено много. Надявам се колегите да успеят да му окажат необходимата помощ“.