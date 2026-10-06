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Димитър Стоянов към опозицията: Да се спекулира с националната сигурност граничи с глупост

Димитър Стоянов към опозицията: Да се спекулира с националната сигурност граничи с глупост

6 Октомври, 2026 19:20 1 074 75

  • димитър стоянов-
  • опозиция-
  • спекулиране-
  • национална сигурност

“За да бъдем сигурни, трябва да намерим отломки от съответните дронове, които да изплуват на повърхността. Другата опция е Русия или Украйна да поемат отговорност. В случая нямаме налична нито едната, нито другата опция. Затова и казваме, че няма как да потвърдим дали дроновете са руски, или украински”, обясни министърът на отбраната.

Димитър Стоянов към опозицията: Да се спекулира с националната сигурност граничи с глупост - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Към момента няма информация чии са дроновете, които нападнаха два търговски кораба. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в предаването “Лице в лице” по bTV, цитиран от novini.bg

“Не можем да потвърдим дали са руски, или украински”, добави той, потвърждавайки думите на премиера Румен Радев от по-рано днес.
“За да бъдем сигурни, трябва да намерим отломки от съответните дронове, които да изплуват на повърхността. Другата опция е Русия или Украйна да поемат отговорност. В случая нямаме налична нито едната, нито другата опция. Затова и казваме, че няма как да потвърдим дали дроновете са руски, или украински”, обясни министърът на отбраната.

Той добави че е добре запознат с изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, според който дроновете са руски. “Аз, обаче, не мога да потвърдя това нещо поради липсата на доказателствен материал”, уточни Стоянов.
“Нашата оценка е, че вероятно нападението се е осъществило с безпилотни летателни апарати и без екипажни дронове, това са точно морски дронове. Това са вероятните средства за поразяване и на двата кораба, но не мога да потвърдя националността им и кой е използвал тези дронове”, повтори министърът на отбраната.

На въпрос, свързан с подозрения, че правителството умишлено крие произхода на дроновете, Стоянов отговори по следния начин: “Може би някои от политическите ни опоненти очакват ние да излъжем? Може би им се ще това да бъде казано? Предния път по същия начин не реагирахме, когато падна дрона край Кардам”, припомни Стоянов случаят от 8-ми август 2026 г.
“Видях Ивайло Мирчев какво е казал - как това било руски дрон. Прекалено големи са спекулациите по отношение на националната сигурност от опозиционните лидери. Може би са притеснени от предизборната ситуация, може би са притеснени от изследванията на социологическите агенции, които проучват нагласите на обществото", предположи той.

И подчерта: "Да се спекулира с националната сигурност граничи с глупост".

"Не може лидер на политическа партия да излезе и да коментира как ние не сме си защитили териториалните води. Нима този човек не знае, че има Закон за морското пространство? Не знае какво е икономическа зона, която е до 200 мили? Териториалните ни води са 12 мили. След това има прилежаща зона, която е още 12 мили. Тоест, сумарно, приблизително 24, а икономическата зона е 200 мили. Нямаме ангажимент да прикриваме морските комуникации в нашата икономическа зона. Това показва едно - че този човек, който коментира това нещо, най-вероятно не познава законите, а той самият е законотворец. Срамна работа”, коментира министърът и подчерта, че не може да се говори по този начин пред българското общество и да се правят внушения, които не почиват на достоверна информация и данни.

“Този човек нима не знае, че е 12-милна териториалната ни зона. Там ли са поразени тези кораби”, попита Стоянов.

И добави: “Мисля, че това е субективно и най-вече: некомпетентно. Единият, който е учил “Маркетинг”, и другият, който е учил “Финанси” в “Харвард”, да ми говорят за национална сигурност. Тотална некомпетентност”.

По думите му атаката срещу корабите не може да се разглежда като случайно отклонение на дронове.

„Абсурдно е да бъдат заблудени дронове. Това е атака, която е недопустима срещу търговски кораби. Виждаме, че има и жертви. Преди няколко години имаше такава атака в румънската икономическа зона. Тази сутрин има и в турската икономическа зона атака с дронове. Има загинали хора. Затова казвам, че това не е случайност. Това е целенасочена атака“, каза Стоянов.

Според него случилото се трябва да се разглежда и в по-широкия контекст на войната в Украйна. „Ние сме част от хибридната война - дали от страна на едната, или на другата страна. Така беше и с дрона, който падна край Кардам. Така е и с дроновете, които изплуват или падат в нашето морско пространство. Така е сега с ударите по корабите“, коментира военният министър.

Той даде пример с Германия. „Имаше инциденти и там. Видяхме инциденти в Естония, инциденти с военни заводи и на други места. Това е част от войната, която се води близо до нас. Ние не трябва да оставаме учудени от това. Напротив, знаем, че това ще се случва.“

Военният министър сподели, че един от моряците, настанени във Военномедицинската академия във Варна, е с опасност за живота. „Над 40% са изгарянията, което е прекалено много. Надявам се колегите да успеят да му окажат необходимата помощ“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крез

    23 41 Отговор
    Правилно казва за нещата, вижда се, че е истински Генерал и военен.

    Коментиран от #5, #14, #56

    19:23 06.10.2026

  • 2 авантгард

    26 6 Отговор
    И ако са украински какво ще последва?
    А ако са руски какво ще последва??
    Двоен стандард нещо?
    Казус бели?

    19:23 06.10.2026

  • 3 Шаран БГ

    7 6 Отговор
    Изобщо и извъобще не" граничи" наборе, а си е чиста лудост !!

    19:25 06.10.2026

  • 4 Овчар

    31 6 Отговор
    Национална сигурност имаше преди много години когато войската наброяваше 100 000 и още толкова от запаса..! Сега имаме Нато което само иска пари и плаши гаргите от медиите..! Срам и позор..!

    19:26 06.10.2026

  • 5 авантгард

    17 14 Отговор

    До коментар #1 от "Крез":

    Глупости, ослушва се накъде ще духне вятъра.
    Вече им глрдахме сеира на такива като падаха доказано украински ракети в Полша.
    Ха!

    19:26 06.10.2026

  • 6 Гост

    22 4 Отговор
    Адмирала подаде оставка и армията е на автопилот.

    19:27 06.10.2026

  • 7 Фори

    24 26 Отговор
    Като намерят отломки ако са руски ще ги скрият и ще кажат че нищо не са намерили. Ако са украйнски ще ги размахват постоянно.А може и да ги фалшифицират и да кажат че са украйнски.

    19:29 06.10.2026

  • 8 Кой е?

    15 6 Отговор
    Кой е тъпакът законотворец и лидер на политическа партия, който не познава закона за морските пространства на Р. България?

    Да не е ББ или шишко шопар?

    Или е ляля Асена?

    Коментиран от #60

    19:31 06.10.2026

  • 9 йнерде

    15 20 Отговор
    Жълто кафявите туземци, са опасни за сигурността на България. Всеки българин трябва да им се изхрачи в муцуните на ГЕРБ, ПП и ДБ педофили и всички НПО талибани. Тези не мислят за българите и се чудят как да вкарат България в огнения пожар на войната. Много искат да се карат с Русия, но ако стане пожара 1 ви ще избягат тези талибани. Не си виждат скъсаните гащи, тръгнали на бабаити да се правят на братска Русия. Вредни паразити за България. Слава на Господ Иисус Христос нямат мнозинство. Добре че нямат мнозинство тези паразити че иначе щяха и българите да набутат в пожара запален от Западните талибани. Русия преди 3 месеца предупреди никои да не пътува до Украйна, никои. Предупредени са всики.

    19:31 06.10.2026

  • 10 Най-слабата армия е на Мунчо

    25 20 Отговор
    Първата световна Русия обстрелва Варна с кораби и сега отново, а Мунчо генерала се снишава.

    Коментиран от #22

    19:32 06.10.2026

  • 11 Мурзик

    8 0 Отговор
    Вече писаха, че стоката е за Украйна. Ако дроновете са украински, ще да е голяма конспирация. Но не изключвам някой Мурзак да се хвърли за дузпа.

    19:32 06.10.2026

  • 12 бедни ми бг-ейци,пишман патриоти!

    16 7 Отговор
    Дали ще се намери бг -политик или журналист да каже ,че дроновете са ,Просия-нски за вас руски???

    19:32 06.10.2026

  • 13 Работата на

    16 15 Отговор
    опозицията е да атакува управляващити. Глупаст е да наричаш това глупост! Докат се мъдреха в президентството непрекъснано съскаха срещу всяка партия. Настроиха обществото срещу политическата система с цел да се намъкнат на един комфортен за тях политически терен. Обаче, се оказа, че са посредствени и некадърни!

    Коментиран от #55

    19:33 06.10.2026

  • 14 Само полковник

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Крез":

    от запаса.

    19:33 06.10.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 15 Отговор
    ЗА ДА ПОТЪНАТ ТОЛКОВА БЪРЗО
    ТИЯ КОРАБИ
    ТРЯБВА ВСЕ НЯКОЙ ДА ЗНАЕ КАКЪВ ВЗРИВООПАСЕН
    ТОВАР СА ВОЗЕЛИ :)
    .....
    ЕДНА КРИЛАТА РАКЕТА НЕ МЕЖО ДА ГИ ПОТОПИ ТОЛКОВА БЪРЗО - ДАЖЕ ТОМАХОУК
    .....
    ИЗГЛЕЖДА НЯКОЙ Е ГРЪМНАЛ ОРЪЖЕЙНИ ТЪРГОВЦИ - СПОНСОРИ НА ПП ДБ ...

    Коментиран от #19

    19:33 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пази , Боже

    22 8 Отговор
    от сигурност на фатмаци от соца ! До сега гаф след гаф , лъжа след лъжа , чакай Ганьо от тях да се хвърлят за теб и България в огъня - точно никога !

    Коментиран от #43

    19:36 06.10.2026

  • 18 Копейкин

    16 8 Отговор
    ОСТАВКА на Митко Есемеса Шапкарев

    Коментиран от #30

    19:37 06.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 0707

    16 7 Отговор
    Опасно количество висши военни има в управлението на държавата, а исторически световната практика показва, че това рано или късно води до диктатура.

    19:38 06.10.2026

  • 21 Мдаа

    7 9 Отговор
    Щом "демократичен десен" ми каже добро утро винаги гледам къде е слънцето, че не се знае, знае ли се. Последно време само спекулации от тях, явно са в неудобна позиция.

    19:38 06.10.2026

  • 22 книъху

    11 20 Отговор

    До коментар #10 от "Най-слабата армия е на Мунчо":

    Ти какво ще правиш бре туземец от жълтите павета??? Ще се биеш с Русия ли??? С тези дето те храниха и те освободиха ли ще се караш??? И за да ти кажат браво от Европа ли се напъваш толкова??? Ами нали ако Русия кихне ти ще напълниш шалварите. Това идва ли ти на ум в жълто кафявата кратуна??? Спрете да се правите на големи ястреби че и за врабчета не ставате. Слава на Господ Иисус Христос силна е Русия. Много силна. Ясно каза на всички преди 3 месеца- не ходете в Одеса и Украйна. Не ходете. Които тръгне да си сърба попарата.

    Коментиран от #24

    19:38 06.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Секретарчето

    20 14 Отговор
    Морякът от Турция каза, че е руска атака. Жив свидетел!!! Аман от путински подлизурковци! Корабите карат зърно от Украйна. Да не са луди като Путинските фашисти да си взривяват стоката!

    Коментиран от #27

    19:42 06.10.2026

  • 26 Чии са

    9 0 Отговор
    Дроновете?

    Коментиран от #33

    19:42 06.10.2026

  • 27 ИНТЕРЕСНО?

    8 6 Отговор

    До коментар #25 от "Секретарчето":

    "...атаката е дошла изпод водата..." всичко е ясно. Тези подводни дронове, поразили кораби в 3:00 часа до българския бряг, може да са пуснати единствено от българска територия...СОК "Камчия" .

    19:44 06.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 6 Отговор
    ФЕРДИНАНД ВЕДНЪЖ НИ Е НАБУТАЛ ВЪВ ВОЙНА
    С ПЪРВИЯ СИ БРАТОВЧЕД КИНГ ДЖОРДЖ
    И ВТОРИЯ СИ БРАТОВЧЕД
    ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ВТОРИ
    ....
    СЛЕД ТОВА СИНА МУ ВЪВ ВОЙНА СЪС СССР
    .....
    НЕ СИ ЧЕТЕМ ИСТОРИЯТА :)

    19:47 06.10.2026

  • 30 Що бе?

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Копейкин":

    Какво те тормози?

    19:49 06.10.2026

  • 31 Щото НАТО са подлярки и некадърници

    8 7 Отговор
    Затова казваме, че няма как да потвърдим дали дроновете са руски, или украински ! И дори нещо да изплува на плажа и какво доказва това ? Впрочем нас какво ни засяга това? Българска собственост ли е засегната или пък български жертви има?

    Коментиран от #44

    19:49 06.10.2026

  • 32 Срам

    11 4 Отговор
    Просто сте срам !!!!
    Скоро няма да ви помни и си заминавате !!!
    Предатели сте и ще плащате за това

    Коментиран от #61

    19:50 06.10.2026

  • 33 Питай

    9 6 Отговор

    До коментар #26 от "Чии са":

    Лондон. Там са майсторите на морски дронове и атаки под чуждо знаме.

    19:53 06.10.2026

  • 34 Не можем да потвърдим дали са руски, или

    14 4 Отговор
    украински дроновете ”, и не можем да потвърдим че кокалите са на Самуил. Но пък можем да се правим на улави, да врякаме и още един кредит да изтеглим за 5-6 милиарда евро че съвсем да се наиграем нали

    Коментиран от #58

    19:53 06.10.2026

  • 35 Тежко и горко

    11 5 Отговор
    Ни с тези шапкари?
    Кой гласува за тез бе?

    19:53 06.10.2026

  • 36 Тези

    11 4 Отговор
    От време навреме когато няма накъде на тези им прозират червените петолъчки на челата.Сега не смеят дори да споменат чии са ударите.

    20:01 06.10.2026

  • 37 Данчето

    12 2 Отговор
    Чакат да им изпратят някое парче от украински и ще кажат, че корабът е потопен от Украйна

    Коментиран от #48

    20:01 06.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Меко казано

    10 2 Отговор
    Целият ви мутренски капитализъм е безгранична глупост и позор за европейския съюз и за изтрещелите българи.
    Разказахте играта на държавата и народа лакоми безмозъчни едноклетъчни.

    20:04 06.10.2026

  • 40 Никой

    10 1 Отговор
    Кинтекса още не е разбрал ,че българските разузнавателни служби не могат да си намерят задните части, камо ли информация чии са дроновете ! Зеления чорап каза : Руски . Както за Крим .

    20:04 06.10.2026

  • 41 Тоя се въртя

    10 1 Отговор
    Като червей само и само да не изкаже господарите си

    20:05 06.10.2026

  • 42 Ддементния министър

    9 0 Отговор
    Как настървено и обидено реагира на въпроса: чий е дрона.

    20:06 06.10.2026

  • 43 чичка

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Пази , Боже":

    ? Господине/госпожо, военните ще са Ви командири. Вие ще сте мобилизирани, за да се "хвърлите в огъня". Няма неискам, няма недей! Така работи системата. Редовната воиска ще са ви команващи. Който не е ходил в казарма... хахахахахха

    20:07 06.10.2026

  • 44 Правилно, 11.9.2001

    2 5 Отговор

    До коментар #31 от "Щото НАТО са подлярки и некадърници":

    Провокацията е в международни води, а не в български териториални води.

    20:08 06.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Киро Малоумното

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Бай амед сиганина":

    Нема туризъм на черноморието догодина. И евровизията замина, бургазлии ше пият една студена вода.

    20:12 06.10.2026

  • 48 ПРИПОМНЯНЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Данчето":

    „Ударът дойде изпод водата“- всичко е ясно. Тези подводни дронове, поразили кораби в 3:00 часа до българския бряг, може да са пуснати единствено от българска територия...СОК "Камчия" .

    Коментиран от #50, #51

    20:13 06.10.2026

  • 49 Бахур

    7 1 Отговор
    Като не можеш да потвърдиш, подавай оставка, идиот нагъл и некадърен.

    20:15 06.10.2026

  • 50 Киро Шприца

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Мирчев ще да нали той се валяше там в Росенец в калта с некви гумени лодки.

    20:15 06.10.2026

  • 51 Бахур

    5 2 Отговор

    До коментар #48 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Значи не са дронове, а торпеда. В Черно море подводници имат Турция и Руската федерация.

    Коментиран от #53

    20:16 06.10.2026

  • 52 Истината е, че цялата дейност

    3 2 Отговор
    На служби и политици последните 37 години свързана с "националната ни сигурност" граничи НЕ с глупост а в пряк текст с национално предателство ! Атлантиците реално лишиха България не само от националната ни сигурност но и от суверинитет ..

    Коментиран от #59

    20:17 06.10.2026

  • 53 Киро с петте грама мозък

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Бахур":

    Руснаците са гръмнали корабите с оръжие за украйна с торпеда.

    20:18 06.10.2026

  • 54 Йода

    5 0 Отговор
    Акъл от шапкар-голям виц.

    20:19 06.10.2026

  • 55 Сегундо

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Работата на":

    Не е глупост, а наглост. Такъв наглец, ако помните, беше Жан Виденов. Тъп, некадърен, нагъл.

    20:19 06.10.2026

  • 56 Мериленд

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Крез":

    Глупакът и слугата е той

    20:20 06.10.2026

  • 57 Армията

    2 0 Отговор
    има нужда от смел ръководител!

    20:21 06.10.2026

  • 58 Сандо

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Не можем да потвърдим дали са руски, или":

    Кредитът ще го харчим ние, а ще го плащате вие.

    20:22 06.10.2026

  • 59 А предните

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Истината е, че цялата дейност":

    45 ?Цветя и рози!

    20:22 06.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ама кой слуша

    4 2 Отговор
    нещастниците и национални предатели от ПП, ДБ и ГЕРБ?

    20:26 06.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Русия

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Горски":

    предупреди,че всеки кораб в тяхното Ч.Море е легитимна цел!Няма нужда да ги оправдаваш!Всеки си преценя риска!

    Коментиран от #70

    20:28 06.10.2026

  • 67 Щом в студиото

    3 1 Отговор
    трепери,представете си на фронта!

    20:30 06.10.2026

  • 68 С.В

    2 1 Отговор
    Малоумник.А той, какво е учил..

    20:30 06.10.2026

  • 69 Марс

    5 2 Отговор
    Тая карикатура да се маха заедно с опг радев копринков узунов, време е да ги свалим

    20:31 06.10.2026

  • 70 И са прави руснаците

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "Русия":

    Всеки кораб пренасящ оръжие и застрашаващ националната им сигурност е легитимна цел. Друг е въпроса тук да ли са те или украинските фашаги! Те редовно се занимават с диверсии и тероризъм! Но докато няма отломки, не може да се каже кой е.

    20:32 06.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Бат Вальо

    1 0 Отговор
    Елементарно, Уотсън ... "убиец е този, дето печели от убийството" ... ай ся да поразсъждаваме, кои настървено експлоатират събитието, преди да стане ясно чии са дроновете???

    20:49 06.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Прав е

    3 0 Отговор
    А Мирчев да отива на фронта, какво само се перчи

    20:52 06.10.2026

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