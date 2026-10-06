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Шишков: В момента, в който спираме да купуваме тези мантинели от тези фирми, сме атакувани

Шишков: В момента, в който спираме да купуваме тези мантинели от тези фирми, сме атакувани

6 Октомври, 2026 20:14 982 13

  • иван шишков-
  • мантинели-
  • фирми-
  • спиране-
  • покупка-
  • атака

"Тези обществени поръчки, които са правени за това тези фирми да поддържат и да подменят мантинелите, са правени преди нашия служебен кабинет. Тоест те са правени в първата половина на 2022 година. Това е кабинетът на Кирил Петков, когато министър е господин Караджов.", каза още Шишков.

Шишков: В момента, в който спираме да купуваме тези мантинели от тези фирми, сме атакувани - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Регионалният министър Иван Шишков коментира в предаването "Още от деня" по БНТ скандала около обществените поръчки за мантинели и твърденията за натиск върху доскорошния директор на „Автомагистрали“.

По думите му оставката на ръководителя на държавното дружество е била личен избор и няма връзка с мантинелите.

„Случаят с монтажа на мантинелите и оставката на шефа на „Автомагистрали“ аз мисля, че го казах много ясно при много ваши колеги – личен избор, лични причини. Аз не смятам, че трябва да ровим в личното пространство на хората.“

Шишков определи като атака твърденията за натиск върху доскорошния шеф на „Автомагистрали“ за монтиране на мантинели без договор, без проекти, без сертификат. Според него зад атаките може стоят неправителствени организации, които разпространяват информация, която не отговаря на действителността.

"Може да се окаже, че опозицията си има говорители. И тези говорители не са политически лица. Знаете много добре, че има определени неправителствени организации, които започнаха тази атака. Които внушаваха включително на хората как имат информация. Включително първоначално излезе информация даже, че има конфликт с ръководството на АПИ, което няма нищо общо с реалността. Виждате ли как създават слуховете? И как създават атаките. Много правилно казахте. Това е атака. И тя по никакъв начин няма нищо общо с реалността."

Според министър Шишков целта на подобни атаки е ясна.

"Ами, направете си една сметка. Че в момента, в който спираме да купуваме онези мантинели от онези фирми, които влязоха в криминалните хроники, които влязоха, за да не кажа още по-далече, защото цялото общество разбра какво се е случило, изведнъж започва атака за това, че ние ще монтираме мантинели не от тези фирми. И неслучайно министър Демерджиев почти го доказва в Народното събрание. Аз съм сигурен, че то ще бъде доказано. И то в момента, в който ние спираме да купуваме тези мантинели от тези фирми, се оказва, че започваме да бъдем атакувани. Всеки човек може да си направи тази сметка."

Шишков припомни, че обществените поръчки за поддръжка и подмяна на мантинелите са били проведени преди служебния кабинет, а договорите са били сключени в рамките на предходни управления.

"Тези обществени поръчки, които са правени за това тези фирми да поддържат и да подменят мантинелите, са правени преди нашия служебен кабинет. Тоест те са правени в първата половина на 2022 година. Това е кабинетът на Кирил Петков, когато министър е господин Караджов.

БНТ: Това индексиране обаче, за което вие критикувате, не е ли по ваше време?

- Не. То е след нас. То е в рамките на сглобката и в рамките на редовния кабинет."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буздуган

    17 0 Отговор
    Само един тъп народ може да плаща данъци на тази държава..! Плащаш си да бъдеш ограбен..!

    Коментиран от #2

    20:19 06.10.2026

  • 2 и пускат разни случайници

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Буздуган":

    ужким законно избрани управляващи да лялат лакардии денонощно и да оправдават кражбите и обирите...

    20:21 06.10.2026

  • 3 Някой си

    9 0 Отговор
    Всеки плямпа, а документи кога и от кого ЙОК!

    20:23 06.10.2026

  • 4 дрът кумунис

    6 2 Отговор
    кражба кражба крааажба
    та си продължаааава
    обираааа се утвръждава

    20:24 06.10.2026

  • 5 чичка

    10 3 Отговор
    Шишков е един м-шок. Само някакви констатации и никакви действия. Да, там всичко е овладяно от големи играчи от години. Но само общи приказки никаква работа не вършат. Проекти, ама не такива, ама онакива и глупости. Гърците направиха хиляди километри магистрали, огромни тунели, виадукти и какво ли не за 10г. Тук не можем да възстановим това от Бай Тошо. Сърбите (извън ЕС) също изгърмяха - магистрали, детелини УАУУУ! Само тук не могат да си разделят рушветите....

    20:26 06.10.2026

  • 6 Шопска

    7 1 Отговор
    Малката Гроздова е бивш ковчежник на Костов, главен отговорник за фондациите му и брокер на Славуца. Освен мантинелите, той набучи и колчетата по пътищата, което не дава никъкъв резултат, а само изнервя шофьорите

    20:29 06.10.2026

  • 7 червен пабирог

    3 0 Отговор
    да крада крада пари е моето хоби
    туй е защото всички са ми роби

    20:29 06.10.2026

  • 8 Виж сега,

    9 2 Отговор
    Министър Мантинелков съвсем се оплете. На принципа нашите фирми са по- доходоносни от вашите.

    20:33 06.10.2026

  • 9 Промяна

    5 1 Отговор
    УУУУУУУКРАДЦИТЕ ЧЕРВЕНИ ОСТАВКАААА Я ГЛЕДАЙ ТИЯ СЕ МИСЛЯТ ЗА БЕЗНАКАЗАНИ

    20:38 06.10.2026

  • 10 ШЕФА

    5 1 Отговор
    До вчера престъпниците Тиквата и Прасето купуваха от тези фирми,сега вие от Пагубни за България ще купувате от други фирми които ще връщат 30 % и всичко е точно.Това е простата истина,всичко друго е прах на балъците гласоподаватели в очите и ушите. Ако ти е останала някаква чест и достойнство скрии се кради си тихичко и не се показвай да ни правиш на идио... каквито сме щом гласувахме за престъпници и некадърници като вас !

    20:38 06.10.2026

  • 11 Цвете

    8 1 Отговор
    Г- НЕ, ТОЧНО ВЪВ ВРЕМЕННОТО ПРАВИТЕЛСТВО СЕ СЛУЧИХА СЛУЧКИТЕ ,КОИТО ВИЕ НАПРАВИХТЕ.ИЗМИНАХА МЕСЕЦИ ОТ ВЛАСТТА, КОЯТО ЗАЕМАТЕ ,А СЕ ИЗВИНЯВАТЕ НЕПРЕСТАННО СЪС НЯКОЕ БИВШЕ ПРАВИТЕЛСТВО, ЗАЩО,? КАТО ВИ " АТАКУВАТ " ,КАЖЕТЕ ДИРЕКТНО ,КОИ СА ТЕЗИ КОИТО ВИ ПРИТИСКАТ ? НО ПОВЕЧЕ ИЗВИНЕНИЯ НЕ СА НУЖНИ.ПОГЛЕДНЕТЕ МАГИСТРАЛИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ. ТЕ НАИСТИНА ИМАТ КАКВО ДА ПОКАЖАТ.МНОГО ОТ ТЕХНИТЕ МАГИСТРАЛИ СА С БЕТОНОВИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ.РАЗГЛЕДАЙТЕ И ЩЕ СЕ УВЕРИТЕ.

    20:44 06.10.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ЗАВОДА ТЕРЕМ - ХАН КРУМ ТЪРГОВИЩЕ
    ДЕТО МОЖЕ ДА ПРАВИ ТАНКОВЕ УМИРА
    ....
    А БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИ В НЕГО ЕДНИ МАНТИНЕЛИ ?
    ИМАТ И ХИДРАВЛИЧНИ ПРЕСИ ?
    ....
    ИНЖЕНЕРИ?

    20:45 06.10.2026

  • 13 Плащат ли си данъците?

    1 0 Отговор
    Ако няма доказателста за престъпления ,изсмукайте ги от пръстите и присвоете бизнеса.

    21:05 06.10.2026

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