Няма следа от екипажа на потъналия срещу Бяла кораб „Алфа Уатан

Всички 18 моряци от ударения кораб „ABLE“ са спасени, като 16 от тях вече са във Варна. Един от пострадалите е в много тежко състояние с 45 процента изгаряния и е настанен в реанимация, а турският капитан на плавателния съд е освободен след медицинска помощ.

Останалите 16 моряци са пристигнали във Варна с плавателен съд на „Гранична полиция“. Десет от тях са турски граждани, а шестима са индийски граждани. Те са в общо добро състояние, но са били „много изтощени, уморени и стресирани“, съобщи инспектор Иван Иванов, командир на плавателен съд на „Гранична полиция“. Двама членове на екипажа са били транспортирани по-рано заради по-тежките си травми.

По данни на областния управител на Варна Марио Смърков индийският моряк е механик и е с 45 процента изгаряния. Той е в шок и се намира в реанимацията на Военноморската болница. Турският капитан е бил с наранявания по главата, гърдите и левия крак, но след оказаната медицинска помощ е освободен от лечебното заведение.

Няма следа от екипажа на потъналия кораб

Издирването на моряците от „Алфа Уатан“ продължава по въздух и вода. Корабът, плаващ под флага на Того, е получил критични повреди и е потънал след атаката в българската изключителна икономическа зона, на около 70-80 морски мили източно от Бяла.

В района са открити спасителни жилетки, спасителни плотове и обърната лодка, но до последната официално съобщена информация не е намерен член на екипажа. В операцията участват сили на Военноморските сили, Военновъздушните сили и „Гранична полиция“, координирани от Морския спасителен координационен център във Варна. В издирването са включени и два хеликоптера „Кугър“.

Първият сигнал за бедствие е подаден в 2:54 часа от аварийния буй на „Алфа Уатан“. Малко по-късно екипажът на намиращия се наблизо български кораб „Диоскурия“ е наблюдавал взрив и бързото потъване на плавателния съд.

Все още няма установен произход на дроновете

При същата атака „ABLE“, плаващ под флага на Палау, е бил повреден и на борда му е избухнал пожар. Българските институции потвърдиха, че двата кораба са били поразени от безпилотни средства, но произходът на дроновете все още не е установен.

Издирвателната операция за екипажа на „Алфа Уатан“ продължава. Президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност заради инцидента и рисковете за морската сигурност.

Източници: bta.bg, bntnews.bg