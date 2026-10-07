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Няма следа от екипажа на потъналия срещу Бяла кораб „Алфа Уатан

Няма следа от екипажа на потъналия срещу Бяла кораб „Алфа Уатан

7 Октомври, 2026 04:25, обновена 7 Октомври, 2026 04:33 622 4

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  • издирвателна операция

16 моряци от ударения кораб ABLE пристигнаха във Варна

Няма следа от екипажа на потъналия срещу Бяла кораб „Алфа Уатан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Всички 18 моряци от ударения кораб „ABLE“ са спасени, като 16 от тях вече са във Варна. Един от пострадалите е в много тежко състояние с 45 процента изгаряния и е настанен в реанимация, а турският капитан на плавателния съд е освободен след медицинска помощ.

Останалите 16 моряци са пристигнали във Варна с плавателен съд на „Гранична полиция“. Десет от тях са турски граждани, а шестима са индийски граждани. Те са в общо добро състояние, но са били „много изтощени, уморени и стресирани“, съобщи инспектор Иван Иванов, командир на плавателен съд на „Гранична полиция“. Двама членове на екипажа са били транспортирани по-рано заради по-тежките си травми.

По данни на областния управител на Варна Марио Смърков индийският моряк е механик и е с 45 процента изгаряния. Той е в шок и се намира в реанимацията на Военноморската болница. Турският капитан е бил с наранявания по главата, гърдите и левия крак, но след оказаната медицинска помощ е освободен от лечебното заведение.

Няма следа от екипажа на потъналия кораб

Издирването на моряците от „Алфа Уатан“ продължава по въздух и вода. Корабът, плаващ под флага на Того, е получил критични повреди и е потънал след атаката в българската изключителна икономическа зона, на около 70-80 морски мили източно от Бяла.

В района са открити спасителни жилетки, спасителни плотове и обърната лодка, но до последната официално съобщена информация не е намерен член на екипажа. В операцията участват сили на Военноморските сили, Военновъздушните сили и „Гранична полиция“, координирани от Морския спасителен координационен център във Варна. В издирването са включени и два хеликоптера „Кугър“.

Първият сигнал за бедствие е подаден в 2:54 часа от аварийния буй на „Алфа Уатан“. Малко по-късно екипажът на намиращия се наблизо български кораб „Диоскурия“ е наблюдавал взрив и бързото потъване на плавателния съд.

Все още няма установен произход на дроновете

При същата атака „ABLE“, плаващ под флага на Палау, е бил повреден и на борда му е избухнал пожар. Българските институции потвърдиха, че двата кораба са били поразени от безпилотни средства, но произходът на дроновете все още не е установен.

Издирвателната операция за екипажа на „Алфа Уатан“ продължава. Президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност заради инцидента и рисковете за морската сигурност.

Източници: bta.bg, bntnews.bg


Бяла / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ВЗРИВА Е БИЛ НЕЧОВЕШКИ .. 7-8 000 ТОНА ТРОТИЛОВ ЕКВИВАЛЕНТ :)
    ....
    ВТОРИЧНА ДЕТОНАЦИЯ:)

    Коментиран от #3

    04:48 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 правилно са го потопили

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    баххх туй зърно със барут ли са го мешали?

    05:25 07.10.2026

  • 4 SDEЧЕВ

    2 0 Отговор
    Нещо обидно ли казах? Два кораби единия 90 метра другия 120 метра. Думкат едновременно и единия потъва за три минути. Ясно е ,че е мащабна експлозия, и няма удар от дрон по кораб с или без пшеница. Извинявам се за обидните думи. Трийте.

    05:31 07.10.2026

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