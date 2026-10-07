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Правителството обсъжда доклад за сигурността и ПВО

Правителството обсъжда доклад за сигурността и ПВО

7 Октомври, 2026 05:17 413 4

  • национална сигурност-
  • румен радев-
  • въздушна отбрана-
  • зенитно-ракетни комплекси-
  • министерски съвет

Кабинетът ще разгледа и национален план за противодействие на тероризма, както и проект за нови зенитно-ракетни комплекси и 3D радари.

Правителството обсъжда доклад за сигурността и ПВО - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правителството ще обсъди годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 г. Документът е внесен по предложение на премиера Румен Радев. В дневния ред е включено и допълване на списъка със стратегическите обекти и дейности, които имат значение за националната сигурност.

Министрите ще разгледат и Национален план за противодействие на тероризма. Отделна точка предвижда на Народното събрание да бъде изпратен за одобрение актуализиран проект за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси за нуждите на въздушната отбрана на България.

Проектът включва далекобойни и среднообхватни системи, които трябва да бъдат интегрирани с новите трикоординатни 3D радари, предвидени за придобиване от страната. Така предложението обхваща едновременно ракетни комплекси и средства за радиолокационно наблюдение.

В дневния ред на заседанието са включени още промени във Валутния закон, Закона за правната помощ и Закона за лова и опазване на дивеча. След приемането им от Министерския съвет законопроектите ще бъдат изпратени в парламента за окончателно приемане.

Информацията за дневния ред е съобщена от Българското национално радио.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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    05:46 07.10.2026

  • 2 Тия

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  • 3 Реалността

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    да се размърдат реално
    а през това време що пари са усвоени и изписани без нищо реално да има като ефективност

    06:01 07.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

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