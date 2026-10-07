Правителството обсъжда доклад за сигурността и ПВО

Правителството ще обсъди годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 г. Документът е внесен по предложение на премиера Румен Радев. В дневния ред е включено и допълване на списъка със стратегическите обекти и дейности, които имат значение за националната сигурност.
Министрите ще разгледат и Национален план за противодействие на тероризма. Отделна точка предвижда на Народното събрание да бъде изпратен за одобрение актуализиран проект за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси за нуждите на въздушната отбрана на България.
Проектът включва далекобойни и среднообхватни системи, които трябва да бъдат интегрирани с новите трикоординатни 3D радари, предвидени за придобиване от страната. Така предложението обхваща едновременно ракетни комплекси и средства за радиолокационно наблюдение.
В дневния ред на заседанието са включени още промени във Валутния закон, Закона за правната помощ и Закона за лова и опазване на дивеча. След приемането им от Министерския съвет законопроектите ще бъдат изпратени в парламента за окончателно приемане.
Информацията за дневния ред е съобщена от Българското национално радио.
Източници: bnrnews.bg
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1 Оставка!
05:46 07.10.2026
2 Тия
05:58 07.10.2026
3 Реалността
да се подготвят
да се размърдат реално
а през това време що пари са усвоени и изписани без нищо реално да има като ефективност
06:01 07.10.2026
4 Последния Софиянец
06:13 07.10.2026