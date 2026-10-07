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НС обсъжда по-високи възнаграждения за медиците

НС обсъжда по-високи възнаграждения за медиците

7 Октомври, 2026 05:18 457 6

  • медицински специалисти-
  • възнаграждения-
  • народно събрание-
  • закона за лечебните заведения-
  • здравеопазване

Два законопроекта предлагат основни заплати между 140% и 150% от средната брутна работна заплата.

НС обсъжда по-високи възнаграждения за медиците - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народното събрание обсъжда законопроекти, които могат да въведат по-високи минимални възнаграждения за медицинските специалисти. Едно от предложенията е за промени в Закона за лечебните заведения и е внесено от Ивайло Шотев и група народни представители от „Продължаваме промяната“. Законопроектът е включен за първо гласуване.

Друг проект предлага конкретни размери на основните възнаграждения. Лекарите по дентална медицина без специалност и фармацевтите без специалност да получават най-малко 150% от средната брутна работна заплата. За медицинските сестри, акушерките и останалите медицински специалисти е предвидено основно възнаграждение от 140% от средната брутна работна заплата.

Предложенията още не са окончателно приети

Разглеждането в пленарната зала е част от законодателната процедура. Самото включване на проектите в дневния ред не означава, че увеличението на възнагражденията вече е в сила. След първото гласуване могат да последват обсъждане в комисии, предложения между двете четения и второ гласуване.

Темата за заплащането на медицинските специалисти е поставена редом до други законодателни предложения в дневния ред. Сред тях са промени в Закона за киберсигурността, внесени от „Възраждане“. Според вносителите те трябва да постигнат „по-добър баланс между националната сигурност и развитието на цифровата икономика“.

В дневния ред са и охранителната дейност

За второ гласуване е включен законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност, внесен от „Прогресивна България“. Така депутатите ще обсъдят както предложенията за доходите в здравеопазването, така и промени в правилата за киберсигурността и частната охрана.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ну заец

    3 0 Отговор
    Хайде пак на опг с бели престилки ще оправят заплатите, дето се разхождат със слушалки на раменете,гледат умно и лекуват с ии. Източват здравната каса,грешат диагнози и издават телкове на килограм. Където като кихнеш, те съветват да се обърнеш към специалист и които гледат медицинските представители в ръцете какво им носят. Страната сме с най високи доплащания,както под масата така и над масата. А така наречените денталните специалисти, надали и те знаят какво правят,там е най трудно да се докажат грешките им. След лекарите ще оправят заплатите и на другите ,които са на държавна хранилка.

    05:36 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Крум

    4 0 Отговор
    Пак властта си купува послушанието на лекарите ,дето пт 5 диагнози 2 са грешни и любимото им,ааа това лечение явно не помага,ще го сменим с друга терапия, обадете се след месец да видим как е повлияла новата терапия и после пак и пак и пак. Дето като се гътнеш,викат ами медицината е безсилна,а ако имаш късмет и оживееш, се удрят в гърдите. Повече ги интересуват титлите с които се кичат,отколкото пациентите. Единсвения регулатор са им индийците,които ги съветват с методите на макаренко.

    05:46 07.10.2026

  • 4 Стеф

    2 0 Отговор
    Нахално ли ще бъде, медиците да поискат по една милиционерска заплата?

    06:03 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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