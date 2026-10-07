НС обсъжда по-високи възнаграждения за медиците

Народното събрание обсъжда законопроекти, които могат да въведат по-високи минимални възнаграждения за медицинските специалисти. Едно от предложенията е за промени в Закона за лечебните заведения и е внесено от Ивайло Шотев и група народни представители от „Продължаваме промяната“. Законопроектът е включен за първо гласуване.

Друг проект предлага конкретни размери на основните възнаграждения. Лекарите по дентална медицина без специалност и фармацевтите без специалност да получават най-малко 150% от средната брутна работна заплата. За медицинските сестри, акушерките и останалите медицински специалисти е предвидено основно възнаграждение от 140% от средната брутна работна заплата.

Предложенията още не са окончателно приети

Разглеждането в пленарната зала е част от законодателната процедура. Самото включване на проектите в дневния ред не означава, че увеличението на възнагражденията вече е в сила. След първото гласуване могат да последват обсъждане в комисии, предложения между двете четения и второ гласуване.

Темата за заплащането на медицинските специалисти е поставена редом до други законодателни предложения в дневния ред. Сред тях са промени в Закона за киберсигурността, внесени от „Възраждане“. Според вносителите те трябва да постигнат „по-добър баланс между националната сигурност и развитието на цифровата икономика“.

В дневния ред са и охранителната дейност

За второ гласуване е включен законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност, внесен от „Прогресивна България“. Така депутатите ще обсъдят както предложенията за доходите в здравеопазването, така и промени в правилата за киберсигурността и частната охрана.

Източници: bnrnews.bg