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Планирано учение и евакуация на работещи в АЕЦ „Козлодуй“
  Тема: Енергийна трансформация

Планирано учение и евакуация на работещи в АЕЦ „Козлодуй“

7 Октомври, 2026 05:19, обновена 7 Октомври, 2026 05:21 430 3

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На 7 и 8 октомври ще бъдат отработени мерки от Аварийния план на централата. Ще бъде задействана локалната оповестителна система в населените места около АЕЦ-а.

Планирано учение и евакуация на работещи в АЕЦ „Козлодуй“ - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Планирано общо учение се провежда на 7 и 8 октомври в АЕЦ „Козлодуй“. В него ще бъдат отработени мерки, заложени в Аварийния план на централата, както и евакуация на работещи на площадката.

От АЕЦ „Козлодуй“ посочват, че тренировката е „в изпълнение на утвърдения годишен график“ за учения и тренировки с персонала. Провеждането ѝ е част от предварително планираните действия на дружеството.

Ще бъде задействана локалната система за оповестяване

По време на учението ще бъде включена локалната оповестителна система на централата. Сигналът ще бъде подаден в населените места, разположени в региона около АЕЦ „Козлодуй“.

Предвидената евакуация ще засегне работещи на площадката, а действията ще се извършат в рамките на тренировъчния сценарий. Учението е планирано и не е свързано с реална авария в централата.

Източници: bnrnews.bg


Враца / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вместо

    2 1 Отговор
    да правят учения и евакуации може просто да излезем от НАТО. Само това е разумния път за гарантиране на националната сигурност на България. Никакви опасни военни организации не са ни необходими. България трябва да декларира постоянен военен неутралитет пред ООН и да закрие американските военни бази.

    05:58 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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