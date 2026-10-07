Планирано учение и евакуация на работещи в АЕЦ „Козлодуй“

Планирано общо учение се провежда на 7 и 8 октомври в АЕЦ „Козлодуй“. В него ще бъдат отработени мерки, заложени в Аварийния план на централата, както и евакуация на работещи на площадката.

От АЕЦ „Козлодуй“ посочват, че тренировката е „в изпълнение на утвърдения годишен график“ за учения и тренировки с персонала. Провеждането ѝ е част от предварително планираните действия на дружеството.

Ще бъде задействана локалната система за оповестяване

По време на учението ще бъде включена локалната оповестителна система на централата. Сигналът ще бъде подаден в населените места, разположени в региона около АЕЦ „Козлодуй“.

Предвидената евакуация ще засегне работещи на площадката, а действията ще се извършат в рамките на тренировъчния сценарий. Учението е планирано и не е свързано с реална авария в централата.

Източници: bnrnews.bg