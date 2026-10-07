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Пострадалият моряк край Бяла остава в тежко състояние
  Тема: Украйна

Пострадалият моряк край Бяла остава в тежко състояние

7 Октомври, 2026 08:04 539 11

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Мъжът е прекарал спокойно нощта във Военноморската болница във Варна. Останалите 16 моряци от ABLE са прегледани и не са приети в болница

Пострадалият моряк край Бяла остава в тежко състояние - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Пострадалият моряк, настанен във Военноморската болница във Варна след атаката с дронове край Бяла, е прекарал спокойно нощта. Състоянието му остава стабилно, но тежко, съобщиха от Министерството на отбраната.

Морякът е с тежки изгаряния. Вторият тежко пострадал член на екипажа на кораба ABLE е с травма на главата и е откаран в болница „Св. Анна“ във Варна.

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16 моряци са прегледани във Варна

Останалите 16 моряци от екипажа на ABLE са били транспортирани до Варна с катер на „Гранична полиция“ и са прегледани в Спешна помощ. Не е преценено да имат нужда от болнично настаняване.

Целият 18-членен екипаж на ABLE е евакуиран и спасен от българския ферибот DIOSCURIA, след като корабът е бил обхванат от пожар.

Единият кораб е потънал

Атаката е извършена в ранните часове на 6 октомври, на около 70 морски мили източно от Бяла, в българската изключителна икономическа зона. Два търговски кораба са били поразени от дронове.

Плаващият под флага на Того ALFA WATAN е получил критични повреди и е потънал. Към момента няма данни за открити оцелели от екипажа му.

В спасителната операция участват Военноморските сили, Военновъздушните сили, „Гранична полиция“ и други институции. Паралелно с медицинската помощ за спасените моряци продължава издирването на екипажа на потъналия кораб.

Източници: btvnovinite.bg


Бяла / България
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