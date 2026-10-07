Десетчленният екипаж на кораба ALFA WATAN остава в неизвестност, след като плавателният съд беше поразен от дронове и потъна на около 70 морски мили източно от Бяла. Корабът е плавал от Египет към Румъния. ALFA WATAN е на около 50 години, дълъг е 84 метра и е широк 12 метра.

В 08:30 часа е насрочен брифинг, на който се очаква да бъдат представени повече подробности за атаката и да стане ясно дали и как ще продължи издирването на екипажа. До този момент десетимата моряци не са открити.

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Тежко остава състоянието на ранения моряк

Междувременно продължава възстановяването на спасените моряци от кораба ABLE, който също е бил поразен, но не е потънал. Екипажът му се намира във Варна.

Индийски моряк е настанен във Военноморската болница в града с 45 процента изгаряния. Състоянието му остава тежко, но стабилно. Той е прекарал спокойно нощта, но лекарите продължават да се борят за живота му. Останалите 16 моряци са настанени в хотел, осигурен от корабособственика.

Предстои да приключат разпитите на моряците от „Гранична полиция“, след което ще бъде организирано отпътуването им към родните им места.

Капитан Калчев: Черно море е като Ормуз

Инцидентът поставя и въпроса за евентуално замърсяване от потъналия кораб. На 6 октомври изпълнителният директор на „Параходство Български морски флот“ капитан Александър Калчев заяви, че рискът за търговското корабоплаване в Черно море се е увеличил.

„Черно море е наистина едно доста рисково място, което бих сравнил в момента с Ормузкия проток. Стараем се да не плаваме в Черно море. От 16 септември то е обявено за зона с висок риск“, коментира капитан Александър Калчев.

По думите му през последните две години в Черно и Азовско море са били поразени над 100 търговски кораба, като част от инцидентите представляват и екологична заплаха.

Калчев обясни, че потъналият ALFA WATAN има гориво на борда, но вероятността от разлив зависи от начина, по който корабът е легнал на морското дъно. Ако е в нормално положение, навлизането на вода в танковете може да изтласка по-лекия газьол към повърхността. При положение на борд или с дъното нагоре вероятността за разлив е по-малка.

Противоминната група започва нова мисия

На този фон във Варна започва 12-ата поредна мисия на съвместната постоянна противоминна група в Черно море. В нея участват военни кораби от България, Румъния и Турция.

Мисията ще продължи до 18 октомври. Корабите ще обследват определени райони за плаващи мини, които могат да създадат опасност за търговското корабоплаване. В 10:00 часа е предвидена церемония във Варна, след която групата ще се отправи на мисия.

Източници: btvnovinite.bg