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Капитан Калчев: Черно море е като Ормуз!
  Тема: Украйна

Капитан Калчев: Черно море е като Ормуз!

7 Октомври, 2026 08:50 647 15

  • alfa watan-
  • черно море-
  • бяла-
  • дронове-
  • корабоплаване

Корабът е поразен от дронове на около 70 морски мили източно от Бяла. Продължава възстановяването на спасените моряци от другия ударен плавателен съд.

Капитан Калчев: Черно море е като Ормуз! - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Десетчленният екипаж на кораба ALFA WATAN остава в неизвестност, след като плавателният съд беше поразен от дронове и потъна на около 70 морски мили източно от Бяла. Корабът е плавал от Египет към Румъния. ALFA WATAN е на около 50 години, дълъг е 84 метра и е широк 12 метра.

В 08:30 часа е насрочен брифинг, на който се очаква да бъдат представени повече подробности за атаката и да стане ясно дали и как ще продължи издирването на екипажа. До този момент десетимата моряци не са открити.

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Тежко остава състоянието на ранения моряк

Междувременно продължава възстановяването на спасените моряци от кораба ABLE, който също е бил поразен, но не е потънал. Екипажът му се намира във Варна.

Индийски моряк е настанен във Военноморската болница в града с 45 процента изгаряния. Състоянието му остава тежко, но стабилно. Той е прекарал спокойно нощта, но лекарите продължават да се борят за живота му. Останалите 16 моряци са настанени в хотел, осигурен от корабособственика.

Предстои да приключат разпитите на моряците от „Гранична полиция“, след което ще бъде организирано отпътуването им към родните им места.

Капитан Калчев: Черно море е като Ормуз

Инцидентът поставя и въпроса за евентуално замърсяване от потъналия кораб. На 6 октомври изпълнителният директор на „Параходство Български морски флот“ капитан Александър Калчев заяви, че рискът за търговското корабоплаване в Черно море се е увеличил.

„Черно море е наистина едно доста рисково място, което бих сравнил в момента с Ормузкия проток. Стараем се да не плаваме в Черно море. От 16 септември то е обявено за зона с висок риск“, коментира капитан Александър Калчев.

По думите му през последните две години в Черно и Азовско море са били поразени над 100 търговски кораба, като част от инцидентите представляват и екологична заплаха.

Калчев обясни, че потъналият ALFA WATAN има гориво на борда, но вероятността от разлив зависи от начина, по който корабът е легнал на морското дъно. Ако е в нормално положение, навлизането на вода в танковете може да изтласка по-лекия газьол към повърхността. При положение на борд или с дъното нагоре вероятността за разлив е по-малка.

Противоминната група започва нова мисия

На този фон във Варна започва 12-ата поредна мисия на съвместната постоянна противоминна група в Черно море. В нея участват военни кораби от България, Румъния и Турция.

Мисията ще продължи до 18 октомври. Корабите ще обследват определени райони за плаващи мини, които могат да създадат опасност за търговското корабоплаване. В 10:00 часа е предвидена церемония във Варна, след която групата ще се отправи на мисия.

Източници: btvnovinite.bg


Бяла / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    15 4 Отговор
    Независимите медии скимтят а палячовците от нато плашат само гаргите нищо повече..! Кой нормален българин ще стреля срещу руснак..? НИКОЙ освен Соломон Паси и Надежда Нейнски.

    08:56 07.10.2026

  • 2 Тик-Ток

    10 4 Отговор
    Няма по долно нещо от терористите от укровермахта които нападнаха България

    08:57 07.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    И АЗ СИ МИСЛЕХ ЧЕ РОДОПИТЕ СА ГОЛЯМА ПЛАНИНА
    ПРЕДИ ДА ВИДЯ УРАЛ И СКАЛИСТИТЕ ПЛАНИНИ:)
    ......
    ЕДИН МОРСКИ КАПИТАН ТРЯБВА ДА БЪДЕ МАЛКО ПО СДЪРЖАН В ГРАНДОМАНИЯТА :)

    08:58 07.10.2026

  • 4 Госあ

    3 1 Отговор
    нормално, в Черно море се води война. как я мислите таа работа може е интересно...

    08:59 07.10.2026

  • 5 фсдцев

    7 3 Отговор
    Англия прави водни дронове и с укра бандера фашистите искат да вкарат българските магарета и те да ядат бой. Направиха провокация за да ни вкарат във войната. Ползват си и шпионите в ПП и ДБ педофили и ГЕРБ за да насъскат по глупавите българи да ядат бой. Трябва да напълнят затворите с ГЕРБ и ПП и ДБ педофили за насаждане на вражда и вкарване на България в чужда война. Ние с Русия Слава на Господ Иисус Христос нямаме проблеми. Украйна да си сърба попарата дето си е надробила. Да се изгони посланика на бандера фашистите.

    09:00 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ямайка

    4 1 Отговор
    Като бермудския триъгълник е.

    09:01 07.10.2026

  • 8 Мхм

    4 1 Отговор
    Обаче според турски медии данните за последния регистриран курс на Alfa Watan са:
    • Последна дестинация: Корабът е плавал на север към пристанище Сулина, Румъния.
    • Последно отплаване: Тръгнал е от котвената стоянка Картал, Турция, на 5 октомври 2026 г.
    Не е ясно защо всички твърдят, че Alfa Watan е бил на директен курс от Египет към Румъния...

    Коментиран от #9

    09:03 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пламен

    2 1 Отговор
    Ха !!!
    Калчо станал изпълнителният директор на „Параходство Български морски флот“. :)
    Олеле , майко !

    09:12 07.10.2026

  • 11 Урсулите:

    5 2 Отговор
    Украина Превърна Черно море в Ормуз

    09:13 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Честито

    1 0 Отговор
    Оплачи се на Тръмп и евреите

    09:16 07.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Парадокси

    0 0 Отговор
    Два поразени кораба от подводни и въздушни дронове. "Празният" се взривява и потъва. Пълният със зърно не потъва. Единият кораб се е движил в посока Украйна, а този със зърното от Украйна. Актуалният въпрос е "Чии са дроновете"? България да обявява ли война на едната държава от конфликта или на двете? Моят отговор е преднамерени "динени кори" за разширяване на войната.

    09:23 07.10.2026

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