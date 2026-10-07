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Прекратиха търсенето на моряците от „Алфа Ватан“
  Тема: Украйна

Прекратиха търсенето на моряците от „Алфа Ватан“

7 Октомври, 2026 09:36 1 207 31

  • алфа ватан-
  • черно море-
  • моряци-
  • кораби-
  • бяла

От потъналия кораб в Черно море са открити спасителни плотове и обърната лодка, но няма следа от екипажа

Прекратиха търсенето на моряците от „Алфа Ватан“ - 1
Снимка: YouTube
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Търсенето на екипажа на потъналия товарен кораб „Алфа Ватан“ е прекратено във вторник в 17:00 часа и няма да бъде възобновено. Това съобщи о.р. вицеадмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център.

„От екипажа на потъналия кораб няма следи и вероятно няма и да има следи“, заяви Румен Николов.

В района са открити една обърната лодка, три спасителни плота и части от корабното оборудване. Не са намерени хора от екипажа. Точният брой на моряците на борда на „Алфа Ватан“ не е официално потвърден, а Maritime.bg съобщи за 10-членен екипаж.

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Корабът потъва за около три минути

„Алфа Ватан“ е плавал под флага на Того и е потънал на около 70 морски мили източно от Бяла, в българската изключителна икономическа зона. Сигналът за бедствие е получен в 2:54 часа на 6 октомври. В 3:05 часа екипажът на българския кораб „Диоскурия“ е наблюдавал взрив и последващото потъване на плавателния съд.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов заяви пред БНТ, че между наблюдавания удар и потъването са изминали около три минути. По думите му краткият интервал, нощното време и ударът са оставили малко възможности за реакция от екипажа.

18 моряци от другия кораб са спасени

В същия район е бил ударен и товарният кораб „Ейбъл“, който е плавал под флага на Палау. Всички 18 души от екипажа му са спасени и откарани във Варна. Един моряк с тежки изгаряния остава в реанимацията на Военноморската болница, а капитанът е бил прегледан заради травма на главата.

В издирването на екипажа на „Алфа Ватан“ са участвали два вертолета „Кугър“ от авиобаза „Крумово“ и самолет Су-25. След прекратяването на операцията остава неизвестно какво се е случило с хората на потъналия кораб.

Властите продължават да проверяват и за възможно замърсяване на морето. Взети са проби от водата край нос Калиакра, Бяла и Созопол.

Източници: 24plovdiv.bg, bntnews.bg, maritime.bg


Бяла / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свети петър

    5 5 Отговор
    При мен са момчетата казаха че торпедо ги потопило за 3 минути

    Коментиран от #19

    09:38 07.10.2026

  • 2 Въй

    5 7 Отговор
    Изяли са ги акулите в дълбокото на морето.

    09:38 07.10.2026

  • 3 как да ги намерите като пренасят бомби?

    25 9 Отговор
    защо ги търсите като кораба бил пълен със натовки бомби и имало вторични детонаций

    мислеха че ще прецакат император путин със това че отгоре има жито

    ама отдолу има бомби

    Коментиран от #7

    09:38 07.10.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 2 Отговор
    ЗНАЧИ ВОЕННИТЕ ЗНАЯТ КАКЪВ Е БИЛ ТОВАРА НА КОРАБА НО КРИЯТ:)
    .......
    ИНТЕРЕСНО КОЙ Е БИЛ СОБСТВЕНИКА НА КАРГОТО?

    Коментиран от #14

    09:40 07.10.2026

  • 5 повторение:

    10 1 Отговор
    Атаката по двата кораба

    Отговор
    се е случила около 3 часа през нощта, на следващия ден по обед спасителните хеликоптери ВСЕ ОЩЕ НЕ БЯХА достигнали мястото на инцидента??!!

    И защо излитат чат от Крумово, Пловдивско, за да спасяват моряци в морето срещу Бяла?
    Няма ли хеликоптери по- близо?

    ПЪЛЕН ПРОВАЛ НА ФЛОТА, ЯЗЪК ЗА УЧЕНИЯТА!

    За какво потрошихте милиони за учения по спасяване в морето ?

    Как да оцелеят тзи моряци, ако са в морето на 70 мили от брега?

    09:38 07.10.2026

    Коментиран от #18, #27

    09:41 07.10.2026

  • 6 бобошен

    7 0 Отговор
    Кога ще му изтече горивото на кораба и ще ни замърси българските плажове?!

    09:41 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Провокация

    10 6 Отговор
    Ударени са отдолу! Кой има такава възможност? Руснаците са далеч, а на украинските служби им е на ръка да се създаде внушение, че руски подводен дрон е ударил ! Дрън дрън! Екипажа може и да е "прибран" някъде! Както при кораб Хера едно време!!! А кой е в играта с дезинформация - вижте кои най-много викаха вчера! Умерени бяха Радев и Костадинов, защото нямат реална информация точно какво се случи! Но другите, плювалниците, "знаеха" ! Откъде бре джанъм???

    09:46 07.10.2026

  • 9 Абе да бе

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Алоууу,":

    И Мирчеф така разправя.

    09:47 07.10.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    13 3 Отговор
    Жалко за моряците. Станаха жертва на политическите амбиции на Гюров. Ходи до Украйна, даде на Зеленски пари от българският данъкоплатец, за да му помогнат да спечели изборите. Зеленски удари два кораба в български води, за да натопи лошата Русия. И още подаръци за Гюров е приготвил. Тези не се спират пред нищо." Целта оправдава средствата" са казали йезуитите.

    09:50 07.10.2026

  • 11 Факт

    6 20 Отговор
    Унизителни са снишавнето и страхът, който излъчват управляващите. Още по-срамно е, че те не се страхуват заради България, а защото не смеят да се опълчат на своите кремълски кукловоди. Как си представяте, например, Румен Радев да извика Митрофанова и да защити българския суверенитет с адекватна реакция на руските удари срещу корабите в българската тзключителна икономическа зона?! Тези хора са възпитани само да козируват на Русия. Но инцидентът показва и нещо друго. Внушенията на руския сектор за някаква "балансирана политика" спрямо Русия, призивите "за мир", отправяни не към агресора, а към жертвата, идеологемите, че България трябвало да е някакъв "мост към Русия", позорното умилкване около Кремъл по повод на санкциите - всичко това прави нашата страна по-слаба, а Русия - по-арогантна и по-безогледна спрямо България. Никой няма респект от мижитурки и страхливци. Радев и неговата проруска кохорта превръщат България в държава-мижитурка.

    Коментиран от #13, #16, #28

    09:51 07.10.2026

  • 12 А къде

    5 0 Отговор
    е корабът Ейбъл сега?. Какво се случва с него?
    Никой не коментира

    09:55 07.10.2026

  • 13 007 лиценз ту кил

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    Предлагаш да нападнем Русия ли?

    09:55 07.10.2026

  • 14 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Товарът е бил селскостопанскокулинарен с елементи на изненада

    09:56 07.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ами

    2 1 Отговор
    то цялото Черно море е разделено на изключителни икономически зони между черноморските страни. Всеки квадратен сантиметър.
    Иначе впечатляващо е, че руснаците успяват да поразят такива малки цели от хиляда километра разстояние. Явно имат добри дронове

    10:04 07.10.2026

  • 18 Зеления

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "повторение:":

    Военноморските сили имаха само два хеликоптера Пантер, единия при инцидент се разби в Черно море, остана само един, който може и да е на ремонт в момента нямам представа.
    За това ангажират хеликоптери от друго място.

    10:13 07.10.2026

  • 19 Пишеш измислици

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Свети петър":

    Кой ще хаби торпедо за потъналото 84-метрово корито?

    Потъналото корито има две товарни помещения, всяко от които при бързо наводняване го завлича за минути на дъното. Достатъчна е пробойна от морски дрон.

    10:18 07.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 АБВ

    4 2 Отговор
    За да потъне стометров кораб за три минути, значи е имало огромна първична, или мощни вторични експлозии. Първата може да се причини от балистична ракета или много мощно торпедо. Във вторият случай самият товар може да разруши кораба отвътре, ако е пренасял боеприпаси. Предвид обстоятелството, че оцелели няма, по-вероятна е втората причина.

    Коментиран от #25, #26

    10:21 07.10.2026

  • 22 Хи хи

    3 1 Отговор
    тагаренковци, видяхте ли как руските дронове идват и за вас ?? Вий изкопахте ли си бункерчетата вече ?? Бързайте, че Путин идва !! Така каза зеленото жуже и нато !!

    10:24 07.10.2026

  • 23 Тоя

    3 1 Отговор
    Инцидент показва че политиците ви са пълни палячовци.Не е като 5 самолета да съпровождат едни кокали, сега трябва да покажат власт и характер, каквито нямат.

    10:28 07.10.2026

  • 24 Скараха се Анкара и Москва

    1 1 Отговор
    Убитите мораци са турци. Какво ще направи главнокомандващия Идиот сега?

    Да освободи малко турски наркотрафиканти например?

    10:36 07.10.2026

  • 25 Русо

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "АБВ":

    Нали се хвалехте с Оникси-Моникси. Кой в Черно море има подводници с торпеда и води война с търговски кораби от 2022?

    Русия май?

    10:37 07.10.2026

  • 26 Въздуха надувай

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "АБВ":

    Корабът е пътувал от Украйна за Босфора. Искаш да кажеш, че е изнасял оръжие от Украйна?

    10:39 07.10.2026

  • 27 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "повторение:":

    хората по света с дни не се отказват при нас доеи не са ги търсили...

    10:39 07.10.2026

  • 28 кРадев не се страхува

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    Рундьо е на руска служба и е назначен от Пасоля. Той е руска подлога, а не българин и такава е цялата му придворна света начело с Свинаря Гергов - руския консул.

    България е завладяна от руснаците територия и се управлява от червени еничари.

    10:42 07.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Алчна мутра БЪЛГАРОУБИЕЦ

    0 0 Отговор
    Замитане в стил "Петрохан"

    10:51 07.10.2026

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