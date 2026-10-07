Прекратиха търсенето на моряците от „Алфа Ватан“

Търсенето на екипажа на потъналия товарен кораб „Алфа Ватан“ е прекратено във вторник в 17:00 часа и няма да бъде възобновено. Това съобщи о.р. вицеадмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център.
В района са открити една обърната лодка, три спасителни плота и части от корабното оборудване. Не са намерени хора от екипажа. Точният брой на моряците на борда на „Алфа Ватан“ не е официално потвърден, а Maritime.bg съобщи за 10-членен екипаж.
Корабът потъва за около три минути
„Алфа Ватан“ е плавал под флага на Того и е потънал на около 70 морски мили източно от Бяла, в българската изключителна икономическа зона. Сигналът за бедствие е получен в 2:54 часа на 6 октомври. В 3:05 часа екипажът на българския кораб „Диоскурия“ е наблюдавал взрив и последващото потъване на плавателния съд.
Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов заяви пред БНТ, че между наблюдавания удар и потъването са изминали около три минути. По думите му краткият интервал, нощното време и ударът са оставили малко възможности за реакция от екипажа.
18 моряци от другия кораб са спасени
В същия район е бил ударен и товарният кораб „Ейбъл“, който е плавал под флага на Палау. Всички 18 души от екипажа му са спасени и откарани във Варна. Един моряк с тежки изгаряния остава в реанимацията на Военноморската болница, а капитанът е бил прегледан заради травма на главата.
В издирването на екипажа на „Алфа Ватан“ са участвали два вертолета „Кугър“ от авиобаза „Крумово“ и самолет Су-25. След прекратяването на операцията остава неизвестно какво се е случило с хората на потъналия кораб.
Властите продължават да проверяват и за възможно замърсяване на морето. Взети са проби от водата край нос Калиакра, Бяла и Созопол.
Източници: 24plovdiv.bg, bntnews.bg, maritime.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Свети петър
Коментиран от #19
09:38 07.10.2026
2 Въй
09:38 07.10.2026
3 как да ги намерите като пренасят бомби?
мислеха че ще прецакат император путин със това че отгоре има жито
ама отдолу има бомби
Коментиран от #7
09:38 07.10.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.......
ИНТЕРЕСНО КОЙ Е БИЛ СОБСТВЕНИКА НА КАРГОТО?
Коментиран от #14
09:40 07.10.2026
5 повторение:
Отговор
се е случила около 3 часа през нощта, на следващия ден по обед спасителните хеликоптери ВСЕ ОЩЕ НЕ БЯХА достигнали мястото на инцидента??!!
И защо излитат чат от Крумово, Пловдивско, за да спасяват моряци в морето срещу Бяла?
Няма ли хеликоптери по- близо?
ПЪЛЕН ПРОВАЛ НА ФЛОТА, ЯЗЪК ЗА УЧЕНИЯТА!
За какво потрошихте милиони за учения по спасяване в морето ?
Как да оцелеят тзи моряци, ако са в морето на 70 мили от брега?
09:38 07.10.2026
Коментиран от #18, #27
09:41 07.10.2026
6 бобошен
09:41 07.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Провокация
09:46 07.10.2026
9 Абе да бе
До коментар #7 от "Алоууу,":И Мирчеф така разправя.
09:47 07.10.2026
10 РЕАЛИСТ
09:50 07.10.2026
11 Факт
Коментиран от #13, #16, #28
09:51 07.10.2026
12 А къде
Никой не коментира
09:55 07.10.2026
13 007 лиценз ту кил
До коментар #11 от "Факт":Предлагаш да нападнем Русия ли?
09:55 07.10.2026
14 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Товарът е бил селскостопанскокулинарен с елементи на изненада
09:56 07.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ами
Иначе впечатляващо е, че руснаците успяват да поразят такива малки цели от хиляда километра разстояние. Явно имат добри дронове
10:04 07.10.2026
18 Зеления
До коментар #5 от "повторение:":Военноморските сили имаха само два хеликоптера Пантер, единия при инцидент се разби в Черно море, остана само един, който може и да е на ремонт в момента нямам представа.
За това ангажират хеликоптери от друго място.
10:13 07.10.2026
19 Пишеш измислици
До коментар #1 от "Свети петър":Кой ще хаби торпедо за потъналото 84-метрово корито?
Потъналото корито има две товарни помещения, всяко от които при бързо наводняване го завлича за минути на дъното. Достатъчна е пробойна от морски дрон.
10:18 07.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 АБВ
Коментиран от #25, #26
10:21 07.10.2026
22 Хи хи
10:24 07.10.2026
23 Тоя
10:28 07.10.2026
24 Скараха се Анкара и Москва
Да освободи малко турски наркотрафиканти например?
10:36 07.10.2026
25 Русо
До коментар #21 от "АБВ":Нали се хвалехте с Оникси-Моникси. Кой в Черно море има подводници с торпеда и води война с търговски кораби от 2022?
Русия май?
10:37 07.10.2026
26 Въздуха надувай
До коментар #21 от "АБВ":Корабът е пътувал от Украйна за Босфора. Искаш да кажеш, че е изнасял оръжие от Украйна?
10:39 07.10.2026
27 така е
До коментар #5 от "повторение:":хората по света с дни не се отказват при нас доеи не са ги търсили...
10:39 07.10.2026
28 кРадев не се страхува
До коментар #11 от "Факт":Рундьо е на руска служба и е назначен от Пасоля. Той е руска подлога, а не българин и такава е цялата му придворна света начело с Свинаря Гергов - руския консул.
България е завладяна от руснаците територия и се управлява от червени еничари.
10:42 07.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Алчна мутра БЪЛГАРОУБИЕЦ
10:51 07.10.2026