Прекратиха търсенето на моряците от „Алфа Ватан“

Търсенето на екипажа на потъналия товарен кораб „Алфа Ватан“ е прекратено във вторник в 17:00 часа и няма да бъде възобновено. Това съобщи о.р. вицеадмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център.

„От екипажа на потъналия кораб няма следи и вероятно няма и да има следи“, заяви Румен Николов.

В района са открити една обърната лодка, три спасителни плота и части от корабното оборудване. Не са намерени хора от екипажа. Точният брой на моряците на борда на „Алфа Ватан“ не е официално потвърден, а Maritime.bg съобщи за 10-членен екипаж.

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Корабът потъва за около три минути

„Алфа Ватан“ е плавал под флага на Того и е потънал на около 70 морски мили източно от Бяла, в българската изключителна икономическа зона. Сигналът за бедствие е получен в 2:54 часа на 6 октомври. В 3:05 часа екипажът на българския кораб „Диоскурия“ е наблюдавал взрив и последващото потъване на плавателния съд.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов заяви пред БНТ, че между наблюдавания удар и потъването са изминали около три минути. По думите му краткият интервал, нощното време и ударът са оставили малко възможности за реакция от екипажа.

18 моряци от другия кораб са спасени

В същия район е бил ударен и товарният кораб „Ейбъл“, който е плавал под флага на Палау. Всички 18 души от екипажа му са спасени и откарани във Варна. Един моряк с тежки изгаряния остава в реанимацията на Военноморската болница, а капитанът е бил прегледан заради травма на главата.

В издирването на екипажа на „Алфа Ватан“ са участвали два вертолета „Кугър“ от авиобаза „Крумово“ и самолет Су-25. След прекратяването на операцията остава неизвестно какво се е случило с хората на потъналия кораб.

Властите продължават да проверяват и за възможно замърсяване на морето. Взети са проби от водата край нос Калиакра, Бяла и Созопол.

Източници: 24plovdiv.bg, bntnews.bg, maritime.bg