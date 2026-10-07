Пенсиите да се вдигат от 1 януари, а не от 1 юли

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации настоява за спешни мерки в защита на доходите на възрастните хора. Това става ясно от декларация до Народното събрание, Министерството на труда и социалната политика, парламентарните групи и омбудсмана. Организацията поставя редица искания във връзка с подготовката на Бюджет 2027.



Сред основните предложения е промяна в механизма за ежегодно осъвременяване на пенсиите. Федерацията настоява „Швейцарското правило“ да започне да се прилага от 1 януари, а не от 1 юли. Като мотив се посочва, че именно през зимните месеци пенсионерите са изправени пред най-високи разходи за електроенергия, отопление, лекарства и местни данъци.



„Не е приемливо пенсионерът да плаща високите зимни сметки през януари, февруари и март, а годишното осъвременяване на пенсията да се получава едва от юли“, заявяват от федерацията.



Пенсионерските организации изразяват тревога и от планираното увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти с по 30% през 2027, 2028 и 2029 г. Според тях подобно повишение би поставило много възрастни хора в изключително тежко финансово положение. „Тази данъчна секира ще изхвърли много пенсионери на улицата, защото те няма да могат да плащат новия данък“, предупреждават от федерацията.



Оттам допълват, че за милиони българи, особено за пенсионерите, жилището не е източник на доход, а единственото място за живеене, придобито с труд и дългогодишни спестявания. Предложението е увеличението на данъците да бъде сведено до поносими нива и да бъде разсрочено за период от 10 години.

Сред останалите искания е разширяване на здравните грижи за възрастните хора чрез увеличаване на броя на безплатните профилактични прегледи, лабораторните изследвания и стоматологичните процедури.



Федерацията настоява и за по-силно институционално представителство на пенсионерите. Организацията иска свои представители в Надзорния съвет на НОИ и Икономическия и социален съвет, както и създаването на постоянен Консултативен съвет към МТСП.



Според пенсионерските организации е недопустимо близо два милиона пенсионери да нямат свое представителство в тристранния диалог и при обсъждането на държавния бюджет. В края на декларацията федерацията отправя призив към управляващите: „Българските пенсионери не искат привилегии. Те искат справедливост, предвидимост и право на глас.“



От организацията припомнят, че става дума за хора, които десетилетия наред са работили и са плащали осигуровки, за да изграждат държавата. „Няма социална държава, ако хората, които са я изграждали, нямат право да участват в решенията за собствения си живот“, се казва в декларацията.

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