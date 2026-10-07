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Пенсиите да се вдигат от 1 януари, а не от 1 юли

Пенсиите да се вдигат от 1 януари, а не от 1 юли

7 Октомври, 2026 10:01 863 10

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Пенсионерските организации изразяват тревога и от планираното увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти с по 30% през 2027, 2028 и 2029 г.

Пенсиите да се вдигат от 1 януари, а не от 1 юли - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации настоява за спешни мерки в защита на доходите на възрастните хора. Това става ясно от декларация до Народното събрание, Министерството на труда и социалната политика, парламентарните групи и омбудсмана. Организацията поставя редица искания във връзка с подготовката на Бюджет 2027.

Сред основните предложения е промяна в механизма за ежегодно осъвременяване на пенсиите. Федерацията настоява „Швейцарското правило“ да започне да се прилага от 1 януари, а не от 1 юли. Като мотив се посочва, че именно през зимните месеци пенсионерите са изправени пред най-високи разходи за електроенергия, отопление, лекарства и местни данъци.

„Не е приемливо пенсионерът да плаща високите зимни сметки през януари, февруари и март, а годишното осъвременяване на пенсията да се получава едва от юли“, заявяват от федерацията.

Пенсионерските организации изразяват тревога и от планираното увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти с по 30% през 2027, 2028 и 2029 г. Според тях подобно повишение би поставило много възрастни хора в изключително тежко финансово положение. „Тази данъчна секира ще изхвърли много пенсионери на улицата, защото те няма да могат да плащат новия данък“, предупреждават от федерацията.

Оттам допълват, че за милиони българи, особено за пенсионерите, жилището не е източник на доход, а единственото място за живеене, придобито с труд и дългогодишни спестявания. Предложението е увеличението на данъците да бъде сведено до поносими нива и да бъде разсрочено за период от 10 години.
Сред останалите искания е разширяване на здравните грижи за възрастните хора чрез увеличаване на броя на безплатните профилактични прегледи, лабораторните изследвания и стоматологичните процедури.

Федерацията настоява и за по-силно институционално представителство на пенсионерите. Организацията иска свои представители в Надзорния съвет на НОИ и Икономическия и социален съвет, както и създаването на постоянен Консултативен съвет към МТСП.

Според пенсионерските организации е недопустимо близо два милиона пенсионери да нямат свое представителство в тристранния диалог и при обсъждането на държавния бюджет. В края на декларацията федерацията отправя призив към управляващите: „Българските пенсионери не искат привилегии. Те искат справедливост, предвидимост и право на глас.“

От организацията припомнят, че става дума за хора, които десетилетия наред са работили и са плащали осигуровки, за да изграждат държавата. „Няма социална държава, ако хората, които са я изграждали, нямат право да участват в решенията за собствения си живот“, се казва в декларацията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 спрете се де

    2 21 Отговор
    спрете увеличенията на пенсийте

    българсия пенсионер е богат и мята пачки от балконите постоянно

    10:05 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Герак Митко

    14 0 Отговор
    Не се карайте. Вдигайте ги и от 1 януари, и от 1 юли.

    10:13 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Българин

    13 0 Отговор
    Коледната добавка трябва да е за всички пенсионери,независимо от пенсията.

    Коментиран от #10

    10:22 07.10.2026

  • 7 клюкарката

    6 0 Отговор
    Това ,за пенсиите,е така.Но и бизнеса да плаща заплати всеки петък,а не след един месец.Така е по-света.Никой не ти държи парите цял месец.ДНес всичко е на компютри и няма никакви пречки.Всеки петък вечерта-цък.Не разбирам защо този проблем не се повдига от обществото.Пари за Коледа за поредна годин няма да има.А хората раздават по другите християнски държава по цяла пенсия.Къде сме ние?На дъното.В калта.

    10:25 07.10.2026

  • 8 😉😉😉😉

    0 0 Отговор
    Те ако могат, ще ги вдигат от
    30-ти декември❗Но ще ги отчитат в бюджета за годината😉

    10:36 07.10.2026

  • 9 пенсионер

    2 0 Отговор
    Пенсионер зъм от 17 години, имам 43 години трудов стаж /непрекъснат/, като последните 10 години преди пенсиониране съм получавал една от най високите заплати /619 лв./. Сега получавам пенсия по-малка от 520 евро, докато хора, които нямат един ден трудов стаж получават минимална пенсия над мен. Като мен в държавата сме сигурно повече от милион /образно казано/ пенсионери. Ние не попадаме в списъка на тези, за които има бонуси за коледа или великден, нямаме облекчение при плащането на битовите сметки както е при горе споменатите на минимална пенсия. Години наред сме работили за тази държав, до кога ще ни пренебрегват и ще се правят, че сме невидими. Ако ни нямаше нас, сигурно нямаше да има и държава.

    10:40 07.10.2026

  • 10 ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    на тези с 3000 евро пенсия за какво са им още 50 евра

    10:54 07.10.2026

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