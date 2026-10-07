Корабът ABLE ще потъне в Черно море

„Моторният кораб ABLE вероятно ще потъне във водите на Черно море“, заяви вицеадмирал от резерва Румен Николов, главен директор на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“, по време на извънреден брифинг във Варна. Според информация на Maritime.bg плавателният съд е понесъл критични щети и наводняване на машинното отделение след директна атака с безпилотни апарати.

Корабът ABLE, който е под флага на Палау, е бил ударен в българската изключителна икономическа зона, след което на борда му е избухнал пожар. Всички 18 членове на екипажа са спасени, а повреденият кораб е останал в района на инцидента.

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Потънал е другият атакуван кораб – ALFA WATAN, който е плавал под флага на Того. По данни на българските власти плавателният съд е получил критични структурни повреди и е потънал на около 70 морски мили източно от Бяла и нос Свети Атанас. Екипажът му все още се издирва.

Всички моряци от ABLE са евакуирани

Спасителната операция за екипажа на ABLE е започнала след подаване на сигнал за бедствие. Българският кораб DIOSCURIA е достигнал до горящия плавателен съд и е приел моряците на борда си, докато към района са били насочени спасителни екипи.

Шестнадесет от спасените моряци са пристигнали във Варна с кораб на „Гранична полиция“. Двама пострадали са били транспортирани по-рано за медицинска помощ. Според областния управител на Варна Марио Смърков механикът от индийски произход е с изгаряния по 45% от тялото и състоянието му е много тежко.

„Състоянието на механика, гражданин на Индия, който е с изгаряния и е настанен в тази болница, е много тежко“, заяви Марио Смърков.

Турският капитан на ABLE е бил настанен в болница с травми по главата, гърдите и левия крак, но впоследствие е освободен. В лечебно заведение е останал един пациент – тежко пострадалият механик.

Не е установено кой стои зад атаката

Двата кораба са били ударени около 3:00 часа на 6 октомври. Българският премиер Румен Радев определи нападението като нарушение на международното и морското право. По думите му ABLE е превозвал зърно и е плавал на юг, докато ALFA WATAN се е движил на север.

Към момента българските власти не са обявили коя страна е изстреляла дроновете. За установяване на произхода им трябва да бъдат открити и изследвани останки от използваните безпилотни апарати. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия за атаката, но това твърдение не е потвърдено от българските власти.

Президентът Илияна Йотова е свикала заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, на което ще бъдат обсъдени рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България. Междувременно продължава издирването на екипажа на потъналия ALFA WATAN, а компетентните служби проверяват и за евентуално замърсяване на морската вода.

Източници: bntnews.bg, apnews.com, bta.bg,Maritime.bg