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Корабът ABLE ще потъне в Черно море
  Тема: Украйна

Корабът ABLE ще потъне в Черно море

7 Октомври, 2026 10:35 1 496 24

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  • варна

Екипажът на ABLE е спасен след атака с дронове в българската изключителна икономическа зона. Един от моряците е в тежко състояние

Корабът ABLE ще потъне в Черно море - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Моторният кораб ABLE вероятно ще потъне във водите на Черно море“, заяви вицеадмирал от резерва Румен Николов, главен директор на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“, по време на извънреден брифинг във Варна. Според информация на Maritime.bg плавателният съд е понесъл критични щети и наводняване на машинното отделение след директна атака с безпилотни апарати.

Корабът ABLE, който е под флага на Палау, е бил ударен в българската изключителна икономическа зона, след което на борда му е избухнал пожар. Всички 18 членове на екипажа са спасени, а повреденият кораб е останал в района на инцидента.

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Потънал е другият атакуван кораб – ALFA WATAN, който е плавал под флага на Того. По данни на българските власти плавателният съд е получил критични структурни повреди и е потънал на около 70 морски мили източно от Бяла и нос Свети Атанас. Екипажът му все още се издирва.

Всички моряци от ABLE са евакуирани

Спасителната операция за екипажа на ABLE е започнала след подаване на сигнал за бедствие. Българският кораб DIOSCURIA е достигнал до горящия плавателен съд и е приел моряците на борда си, докато към района са били насочени спасителни екипи.

Шестнадесет от спасените моряци са пристигнали във Варна с кораб на „Гранична полиция“. Двама пострадали са били транспортирани по-рано за медицинска помощ. Според областния управител на Варна Марио Смърков механикът от индийски произход е с изгаряния по 45% от тялото и състоянието му е много тежко.

„Състоянието на механика, гражданин на Индия, който е с изгаряния и е настанен в тази болница, е много тежко“, заяви Марио Смърков.

Турският капитан на ABLE е бил настанен в болница с травми по главата, гърдите и левия крак, но впоследствие е освободен. В лечебно заведение е останал един пациент – тежко пострадалият механик.

Не е установено кой стои зад атаката

Двата кораба са били ударени около 3:00 часа на 6 октомври. Българският премиер Румен Радев определи нападението като нарушение на международното и морското право. По думите му ABLE е превозвал зърно и е плавал на юг, докато ALFA WATAN се е движил на север.

Към момента българските власти не са обявили коя страна е изстреляла дроновете. За установяване на произхода им трябва да бъдат открити и изследвани останки от използваните безпилотни апарати. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия за атаката, но това твърдение не е потвърдено от българските власти.

Президентът Илияна Йотова е свикала заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, на което ще бъдат обсъдени рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България. Междувременно продължава издирването на екипажа на потъналия ALFA WATAN, а компетентните служби проверяват и за евентуално замърсяване на морската вода.

Източници: bntnews.bg, apnews.com, bta.bg,Maritime.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 2222256

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    Па не ти ли омръзна едно и също сто пъти?

    10:38 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Правилно

    7 2 Отговор
    Няма да потъне в Средиземно море, нали?

    10:39 07.10.2026

  • 6 сара

    6 2 Отговор
    Черно море стана едно сметище.

    Коментиран от #7, #14

    10:40 07.10.2026

  • 7 Добри ютро!

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "сара":

    А Р. България - по предложение на малоумниците от МТИТС (сега МТС) и с гласуване на малоумниците от антинародното НС - подписаха Конвенцията от Найроби, която ни задължава да вадим боклуците, т.е., да плащаме чуждите масрафи...

    10:46 07.10.2026

  • 8 УРААААА УРААААА УРААААА

    4 9 Отговор
    РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ

    СА ГОЛЯМА РАБОТА

    10:50 07.10.2026

  • 9 Хмм

    14 2 Отговор
    разбира се, че ще потъне да не би покрай зърното да има и друго

    10:54 07.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Моряка

    12 2 Отговор
    Кораба с пшеница можеше да си го буксираме до Варна или Бургас.Да,ама не!Мощните аварийно спасителни буксирни кораби Перун и Нептун останаха само спомен от лошия социализъм.След 35 години безхаберие ще си останат още по далечен спомен.Имаме си Главна дирекция аварийно спасителна дейност,оглавява я ОЗ адмирал с точно 4 звезди,само дето човека няма аварийно спасителни кораби.Знае как,ама не може.Ех Румене,Румене,като беше командир на корвета,имаше няколко хиляди конски сили в ръцете си,ами сега?

    Коментиран от #12

    10:58 07.10.2026

  • 12 Ами сега?

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Моряка":

    Ами сега лапачката продължава... Ще илядиме и без "Перун!"

    11:08 07.10.2026

  • 13 Гошо

    5 0 Отговор
    Защо не изнасят никакви по-точни и важни данни за корабите - със сигурност се знае от къде са тръгнали, за къде са пътивали, какво са превозвали, какви по националност са били екипажите им. Освен за ранените турчин и индиец - друго йок. За потъналият кораб - нищо, освен името му и че се е движел на север. Срам за журналистите.

    Коментиран от #17, #20, #21

    11:14 07.10.2026

  • 14 турист

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "сара":

    Следващия сезон не очаквайте чуждестранни туристи по черноморието.Удряйте катинарите на хотелите и се чудете от сега как ще им плащате данъците.Гълъб Донев ви крои шапката.Да не си мислите,че ще ви забрави?

    11:19 07.10.2026

  • 15 Напомням!

    5 8 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия както можете да се убедите всеки ден - винаги е била и си остава наш голям враг!!!

    Коментиран от #16

    11:19 07.10.2026

  • 16 БАНко

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Напомням!":

    НАПОМНЯМ НА ,,Напомням!" - КОГАТО НАТООВЦЕТЕ ТЕ ПОПИТАХА ЗА ЕС И НАТО НА РЕФЕРЕНДУМ ТИ КАК ОТГОВОРИ ???

    Коментиран от #23

    11:25 07.10.2026

  • 17 Жоро

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Гошо":

    Ако това е актуална снимка,обърнете внимание какви "морги"плават в Черно море и кой ги пуска да преминат Босфора в това трагично състояние.

    11:27 07.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 КИРО КАНАДКАТА

    3 1 Отговор
    Гошо 13 .... Защо да пишат журналята , в едната посока оръжие в другата жито за бартер .

    11:29 07.10.2026

  • 20 мисирката

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гошо":

    Ние не сме виновни бе.Това ни поднасят,което е нищо,това публикуваме.Откъде да черпим данни?А да следиш чуждите медии се иска да знаеш няколко езика.

    11:32 07.10.2026

  • 21 Мисирките кълват

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гошо":

    и без да се ровят в интернет.

    Въпросът е защо ти не се разровиш, за да знаеш?

    11:35 07.10.2026

  • 22 Так точна

    1 1 Отговор
    Гусин Зелен Чорап да продължава да се кланя на Русия.
    Подлога немедленна

    11:48 07.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Трол

    0 0 Отговор
    Ако не потъне, ще го потънат.

    11:50 07.10.2026

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