Корабът ABLE ще потъне в Черно море

„Моторният кораб ABLE вероятно ще потъне във водите на Черно море“, заяви вицеадмирал от резерва Румен Николов, главен директор на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“, по време на извънреден брифинг във Варна. Според информация на Maritime.bg плавателният съд е понесъл критични щети и наводняване на машинното отделение след директна атака с безпилотни апарати.
Корабът ABLE, който е под флага на Палау, е бил ударен в българската изключителна икономическа зона, след което на борда му е избухнал пожар. Всички 18 членове на екипажа са спасени, а повреденият кораб е останал в района на инцидента.
Потънал е другият атакуван кораб – ALFA WATAN, който е плавал под флага на Того. По данни на българските власти плавателният съд е получил критични структурни повреди и е потънал на около 70 морски мили източно от Бяла и нос Свети Атанас. Екипажът му все още се издирва.
Всички моряци от ABLE са евакуирани
Спасителната операция за екипажа на ABLE е започнала след подаване на сигнал за бедствие. Българският кораб DIOSCURIA е достигнал до горящия плавателен съд и е приел моряците на борда си, докато към района са били насочени спасителни екипи.
Шестнадесет от спасените моряци са пристигнали във Варна с кораб на „Гранична полиция“. Двама пострадали са били транспортирани по-рано за медицинска помощ. Според областния управител на Варна Марио Смърков механикът от индийски произход е с изгаряния по 45% от тялото и състоянието му е много тежко.„Състоянието на механика, гражданин на Индия, който е с изгаряния и е настанен в тази болница, е много тежко“, заяви Марио Смърков.
Турският капитан на ABLE е бил настанен в болница с травми по главата, гърдите и левия крак, но впоследствие е освободен. В лечебно заведение е останал един пациент – тежко пострадалият механик.
Не е установено кой стои зад атаката
Двата кораба са били ударени около 3:00 часа на 6 октомври. Българският премиер Румен Радев определи нападението като нарушение на международното и морското право. По думите му ABLE е превозвал зърно и е плавал на юг, докато ALFA WATAN се е движил на север.
Към момента българските власти не са обявили коя страна е изстреляла дроновете. За установяване на произхода им трябва да бъдат открити и изследвани останки от използваните безпилотни апарати. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия за атаката, но това твърдение не е потвърдено от българските власти.
Президентът Илияна Йотова е свикала заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, на което ще бъдат обсъдени рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България. Междувременно продължава издирването на екипажа на потъналия ALFA WATAN, а компетентните служби проверяват и за евентуално замърсяване на морската вода.
Източници: bntnews.bg, apnews.com, bta.bg,Maritime.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 2222256
До коментар #1 от "14/88":Па не ти ли омръзна едно и също сто пъти?
10:38 07.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Правилно
10:39 07.10.2026
6 сара
Коментиран от #7, #14
10:40 07.10.2026
7 Добри ютро!
До коментар #6 от "сара":А Р. България - по предложение на малоумниците от МТИТС (сега МТС) и с гласуване на малоумниците от антинародното НС - подписаха Конвенцията от Найроби, която ни задължава да вадим боклуците, т.е., да плащаме чуждите масрафи...
10:46 07.10.2026
8 УРААААА УРААААА УРААААА
СА ГОЛЯМА РАБОТА
10:50 07.10.2026
9 Хмм
10:54 07.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Моряка
Коментиран от #12
10:58 07.10.2026
12 Ами сега?
До коментар #11 от "Моряка":Ами сега лапачката продължава... Ще илядиме и без "Перун!"
11:08 07.10.2026
13 Гошо
Коментиран от #17, #20, #21
11:14 07.10.2026
14 турист
До коментар #6 от "сара":Следващия сезон не очаквайте чуждестранни туристи по черноморието.Удряйте катинарите на хотелите и се чудете от сега как ще им плащате данъците.Гълъб Донев ви крои шапката.Да не си мислите,че ще ви забрави?
11:19 07.10.2026
15 Напомням!
Русия както можете да се убедите всеки ден - винаги е била и си остава наш голям враг!!!
Коментиран от #16
11:19 07.10.2026
16 БАНко
До коментар #15 от "Напомням!":НАПОМНЯМ НА ,,Напомням!" - КОГАТО НАТООВЦЕТЕ ТЕ ПОПИТАХА ЗА ЕС И НАТО НА РЕФЕРЕНДУМ ТИ КАК ОТГОВОРИ ???
Коментиран от #23
11:25 07.10.2026
17 Жоро
До коментар #13 от "Гошо":Ако това е актуална снимка,обърнете внимание какви "морги"плават в Черно море и кой ги пуска да преминат Босфора в това трагично състояние.
11:27 07.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 КИРО КАНАДКАТА
11:29 07.10.2026
20 мисирката
До коментар #13 от "Гошо":Ние не сме виновни бе.Това ни поднасят,което е нищо,това публикуваме.Откъде да черпим данни?А да следиш чуждите медии се иска да знаеш няколко езика.
11:32 07.10.2026
21 Мисирките кълват
До коментар #13 от "Гошо":и без да се ровят в интернет.
Въпросът е защо ти не се разровиш, за да знаеш?
11:35 07.10.2026
22 Так точна
Подлога немедленна
11:48 07.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Трол
11:50 07.10.2026