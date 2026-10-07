Кола се заби в стълб в София, шофьорът загина

ежка катастрофа е станала снощи в столичния квартал "Бояна".
Лек автомобил се е ударил в стълб на улица "Даскал Стоян Попандреев".
Сигналът за инцидента е подаден снощи в 21:22 часа, съобщиха за БНР от Центъра за спешна медицинска помощ в София.
На място е загинал 42-годишният водач на автомобила.
Спешният екип е приложил пълен обем реанимационни действия, но медиците не са успели да го спасят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И марката на колата е...
Коментиран от #6, #9
11:31 07.10.2026
4 оня с коня
11:34 07.10.2026
5 АПИ
11:34 07.10.2026
6 Дайхатсу
До коментар #3 от "И марката на колата е...":Дейли🤣🤣🤣познах нали
11:34 07.10.2026
7 Трътлю
11:36 07.10.2026
8 Мик Джагър
11:36 07.10.2026
9 бмв
До коментар #3 от "И марката на колата е...":мерцедрус стар модел
12:11 07.10.2026