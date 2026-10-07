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Кола се заби в стълб в София, шофьорът загина

Кола се заби в стълб в София, шофьорът загина

7 Октомври, 2026 11:26 952 9

  • загинал-
  • шофьор-
  • софия

Спешният екип е приложил пълен обем реанимационни действия, но медиците не са успели да го спасят

Кола се заби в стълб в София, шофьорът загина - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ежка катастрофа е станала снощи в столичния квартал "Бояна".

Лек автомобил се е ударил в стълб на улица "Даскал Стоян Попандреев".

Сигналът за инцидента е подаден снощи в 21:22 часа, съобщиха за БНР от Центъра за спешна медицинска помощ в София.

На място е загинал 42-годишният водач на автомобила.

Спешният екип е приложил пълен обем реанимационни действия, но медиците не са успели да го спасят.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И марката на колата е...

    5 0 Отговор
    Познайте марката на колата от два пъти ..

    Коментиран от #6, #9

    11:31 07.10.2026

  • 4 оня с коня

    5 1 Отговор
    При 50-60 км/ч "Градско" няма как да се забие в Стълб независимо че е видял в последния момент Пешеходец,а дори и Куче или котка и е Кривнал за да ги предпази.При 100 обаче нещата се променят.

    11:34 07.10.2026

  • 5 АПИ

    8 0 Отговор
    Това е хибриден вражески стълб.

    11:34 07.10.2026

  • 6 Дайхатсу

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "И марката на колата е...":

    Дейли🤣🤣🤣познах нали

    11:34 07.10.2026

  • 7 Трътлю

    7 1 Отговор
    Мащайти ги тее диреци ве! Избиеа са ората ве ЕЙ!

    11:36 07.10.2026

  • 8 Мик Джагър

    2 0 Отговор
    На времето пеех една песен :любов във вените.Та имал ли е кръв във вените,или само водка и субстанции както ги наричат по-изискано.

    11:36 07.10.2026

  • 9 бмв

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "И марката на колата е...":

    мерцедрус стар модел

    12:11 07.10.2026

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