Кола се заби в стълб в София, шофьорът загина

ежка катастрофа е станала снощи в столичния квартал "Бояна".

Лек автомобил се е ударил в стълб на улица "Даскал Стоян Попандреев".

Сигналът за инцидента е подаден снощи в 21:22 часа, съобщиха за БНР от Центъра за спешна медицинска помощ в София.

На място е загинал 42-годишният водач на автомобила.

Спешният екип е приложил пълен обем реанимационни действия, но медиците не са успели да го спасят.